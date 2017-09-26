الرئيسية / شاهد .. فتاة سعودية تبعد السائق وتخرج سيارة العائلة من موقف مزدحم بعد فشله في المهمة
شاهد .. فتاة سعودية تبعد السائق وتخرج سيارة العائلة من موقف مزدحم بعد فشله في المهمة
صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو لفتاة سعودية نجحت في تحرير سيارة عائلتها وسط الزحام .
وأظهر الفيديو الفتاة وهي تقود السيارة بدلاً من سائق العائلة بعد أن عجز عن إخراجها وسط الزحام لتتولى هي المهمة وتنجح بها .
فيما علق موثق الفيديو قائلاً : ” سواق لعائلة ما عرف يطلع السيارة وسط الزحمة قامت بنت سعودية أخذت السيارة منه و طلعتها ، ويجي واحد يقول البنات راح يعملون لنا حوادث .”
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التعليقات
127 - مكه2017-09-26 20:59:11
هي بدن سواقه ****كيف لو ساقة الله يستر
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126 - فارس2017-09-26 20:58:57
نعيش في القرن الحادي والعشرين ونحن لازلنا نناقش موضوع قيادة المرأة. منتهي التخلف والجهل للاسف. فساد المراة ليس مرتبط بقيادتها لسيارة يامتخلفين.
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125 - المااااضي2017-09-26 20:58:24
117 عنيده ..لاتتعب نفسك وتدعي..دعائكم يالاخونج لايستجيب له الله لأنكم بكل بساطه على ضلال...ارتاح ولا تدعي 😎
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124 - فارس2017-09-26 20:57:28
نعيش في القرن الحادي والعشرين ونحن لازلنا نناقش موضوع قيادة المرأة. منتهي التخلف والجهل للاسف. فساد المراة ليس مرتبط بقيادتها لسيارة يامتخلفين.
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123 -2017-09-26 20:56:47
دعاية جميلة
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122 - مكه2017-09-26 20:55:51
متى ما غابت شخصية الغيورين ممكن تسوق
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( عدد التعليقات 1 )121 - العنيد
راح يكون هناك فوضئ وقضايا وانفلات عندما يسمح بقيادة المراءه والليبراليه ماتهم البلاد اهم شي ارضاءالتديث الذي يعيش بداخلهم
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120 - مكه2017-09-26 20:54:23
واضح مشهد تمثيل عشان يدعموا سواقة المرأه نحن شعب المحافظ لا يرغب
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119 - مسمار2017-09-26 20:53:54
ههههههههه ت 110 قلووومه تعزز لنفسها ولله انك مفلسه ثقافيا ومعاقه فكريا ومحطمه نفسيا !! تعززي لنفسك بانك العريفي فالعريفي ارقى من ان يتبع اسلوبك المعوق فلا تتدثري برداء المثقفين شتان بينك وبينه !!
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118 - ام فارس - الرياض2017-09-26 20:52:34
قيادة المراه قادمه رغم انوف الظلاميين اعداء المراه
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( عدد التعليقات 1 )117 - العنيد
اساالله سبحانه العظيم من سعى في موضوع قيادة المرآه في السعودية أن يحرم الله عليه رايحة الجنة ويسود الله وجهه وصحيفة يوم القيامه ويخرص لسانه ويجعله الله عبره ويتمنى الموت ولا يجده ويحشر ه الله مع فرعون
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116 - الراصد2017-09-26 20:49:59
والله انها تمثيلية ماسخة واللى امسخ منها التعليق واللى امسخ وامسخ ولى امرها اللى يقول الخبر انه سواق العائلة وهو ***العائلة .
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115 -2017-09-26 20:46:31
ياناس يا عالم ماحد اجبرك تخلي زوجتك ولا اختك ولا خالتك تسوق ايش التخلف الي مراح نفتك من هذا الموضوع يعني صار أهم من موضوع الإسكان! !!!
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114 - المحامية2017-09-26 20:43:53
خطوات متسارعة تسابق الزمن من أجل الخروج من وحل التخلف و الجهل و الرجعية. بشرى بعد بشرى و إنجاز بعد إنجاز و هيئات تلغى أو تدمج و هيئات أخرى يشع نورها عنان السماء و تبهر إنجازاتها الجميع في زمن قصير🇸🇦
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113 - المااااضي2017-09-26 20:42:46
الاخونج شهوانين ويظنون ان المجتمع شهواني مثلهم.السعوديات في اوروبا وامريكا يقودون سياراتهم بكل أمان.وفي بلاد احفاد الصحابه لاتأمن على نفسها من التحرش..ماهذا ياأحفاد الصحابه؟ وين أثر الدين في تصرفاتكم.
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112 - محمدين2017-09-26 20:40:24
سعوط المجانين | تتمنى ولا ماتتمنى شوف المشاكل اللي بشوارعنا وبعدين تعال وتفلسف وتتكلم عن الولاء وتتهم الناس بولائهم لتركيا اش دخل موضوعنا بالولاء وواضح ان السعوط حطوه بخشمك الله لايبلانا
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111 - جنوبية..🌻🌻2017-09-26 20:39:31
إذا جاء أمر من خادم الحرمين بيسوقون غصب عن كل معارض واذا الرفض مستمر والله لو تتصوري وانتي تفحطي في الجو مارح تسوقين غصب عن الي يآيد سواقتك هذا قرار دولة مو قرار شخصي انغثينا بهذا الموضوع خلاص
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110 -2017-09-26 20:39:22
ههههه حركات المرصد كلنا نعرف ان قلم الحقيقه هو العريفي صاحب المرصد وهذا لم يعد سرا ههههههههههخ
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109 - ضناني الشوق2017-09-26 20:39:02
والله ثم والله ... بعد ماشفت اللحوسه والهيصه والدهيك اللي صار في اليوم الوطني . أيقنت بعدها أن سواقة المرأة قادمه والمسارح قادمه والسينما قادمه ورياضة المرأة قادمه وجميع أشكال الفو........لاشك قادمه
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108 - سعوط المجانين2017-09-26 20:38:49
البندري والله اننا نحس بمعاناتكم لكن سمو سيدي الامير محمد بن سلمان رجل شاب و متفهم و باذن الله ما تخلص سنه ٢٠١٨ الا و معك رخصه سعودية ..اللهم وفق ولاة امرنا و احمي هذا الوطن الغالي من كل في شر "اخونج"
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107 -2017-09-26 20:36:20
البندري شنباتك طلعن مع التعليق انتبه لهن المرة الجاية 😂😂😂
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106 - ******2017-09-26 20:35:56
صديقي متزوج ولديه سواق راتبه ٢٢٠٠ و راتب صديقي ٦٥٠٠ اللي يبقى له ٤٣٠٠ عشان السواق و لو سمحوا يوفر الفلوس و زوجته تودي عياله المدارس
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105 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-26 20:34:44
البندري هذا قلم باين مو انثى
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104 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-26 20:33:54
تمثيل جميل100% على اساس مايعرف لأجل النشر ولكي يطالبون بسواقتها كما قلت سابقا السواقه مو حرام ولاعيب لكن الخوف عليها وزحمة
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103 -2017-09-26 20:33:20
95 يعني اذا الرجال فسد انتم ماراح تفسدون اذا سقتو وحاليا مافيكم فاسدات واذا الرجال مثل ماتقولين يخون هو يخون مع كائنات فضائية وش هالعقليات التعبانه وش هالثقافه وش هذا الجهل العجيب وش هذا الفكر
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102 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-26 20:31:29
ههههههههه ⛐
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( عدد التعليقات 2,222 )101 - ابونواف...
التصوير-البرقية -الراديو-التلفزيون-الفديو-الدش= كانت محاربة وحرام والان تجاوزها الزمن وأصبحت عادى بل من حرمها اصبحو من نجومها-فقط الزمن كفيل بتغيير الكثير من المفاهيم -رغم المشهد التمثيلي السامج
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100 - البندري💇💕2017-09-26 20:29:34
والله العظيم اصرف من راتبي 2500 ريال مواصلات كل شهر..من غير التميلح والتحرش من السواقين..الله يخليك ياولي عهدنا محمد بن سلمان أسمح لنا نسوق ولك الأجر والثواب..فك اخواتك من التحرش والأبتزاز والخساره.
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99 -2017-09-26 20:29:02
لن تقودي هشتاق نشط في السعودية#
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98 - سعوط المجانين2017-09-26 20:27:14
اللي يقول السواق من ٨٠٠ و قيمه سواقتها ١٠٠ الف.. يا غبي السيارة بدال مهيب مع السواق تصير معها و ٨٠٠ اتحداك تجيب سواق اقل سواق ١٥٠٠ و المخالفات المراه ذكية و حريصة اما السواق مهمل و غبي زيك
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97 - طلع لكم اسم محاميه كان بالسرداب2017-09-26 20:26:31
ايه هذا تفكير الذكور ياغبيه نبت لكم ريش وصرتو تبون تطلعون الله اكبر وين راح الدين والحشمة والحجاب والستر والعفة وينك عن اخبار التحرشات والاغتصابات والخطف وكلامكم ان الدنيا تغيرت والزمن يخوف
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96 - -2017-09-26 20:25:21
90- ارجعي للكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة وتجدين الاجابة الشافية عن سؤالك نحن لانفتي من رؤوسنا ايتها المحامية الحامية فيما يغضب الله ورسوله
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95 -2017-09-26 20:24:19
85 يعني المراة هي سبب كل الفساد اللي بهالدنيا ؟ والرجل ملاك ؟ مايسافر ولا يسهر ولا يخون ولا ولا ولا ؟
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94 - -2017-09-26 20:24:05
90- ارجعي للكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة وتجدين الاجابة الشافية عن سؤالك نحن لانفتي من رؤوسنا ايتها المحامية الحامية فيما يغضب الله ورسوله
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93 -2017-09-26 20:21:56
السواق من ٨٠٠ او الف او اكثر شوي شهري اما سواقتها سياره ب ١٠٠ الف وتخليص واوراق وصيانه ومخالفات وحوادث وبترول باكثر من ٥٠ الف سنوي غير المفاسد اللي بتنتشر والاكيده انا واثق من ذلك مليون ٪
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92 - سعوط المجانين2017-09-26 20:21:47
اللي اسمه محمدين احس انه عنده ولاء للاتراك اكثر من دولته
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91 -2017-09-26 20:21:35
عنوان المقاطع لحاله قصه بعدين من سمح يصور يجب ان يحاسب أخيراً والاهم لن تقودي هههههههههههههه
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90 -2017-09-26 20:19:16
74 واذا احتكت بالذكور وشفيهم الذكور لهالدرجة الذكور شهوانين ويخوفون؟ يعني الذكور ماعندهم عقل ولا دين ولا اخلاق واي انثى يشوفونها او تحتك فيهم بيخططون عليها ويأذونها ويبتزونها؟ معقوله هذا تفكير الذكور؟
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89 - المحامية2017-09-26 20:19:08
إذا أردتم إنجاز أي عمل بشكل إحترافي فسلموه للمرأة و يشمل ذلك قيادة السيارة. بعدما رأينا التقدم الملحوظ في إحتفالات عيد الوطن و أفراح العائلات في كل مكان فأبشروا بقرب قيادة المرأة للسيارة 💚🇸🇦💚
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88 - م.ع2017-09-26 20:18:59
الي مصور المقطع نفسه ومنى عيونه ان امه او اخته تسوق .... واضح انه ملهوف !
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87 - المكايد تحاك الواحدة تلو الأخرى // ومسلسل تجميل الفتن يكاد لا ينتهي2017-09-26 20:18:41
من الأفضل أن نموت قبل ان يسود الفساد وتنهار القيم // نحن شعب لايستطيع أن يتنفس في الظلام// ظلمات الحسرة التي تخنق كل غيور//
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86 - زائر2017-09-26 20:18:30
تمهيد
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85 -2017-09-26 20:16:29
يا اسم يامجهول لا صار ان في تركيا مفاسد بسبب خروج المرأة وسواقتها واحتكاكها بالرجال ليه انت مؤيد للسواقة انت وش وضعك شكلك معقد وتعاني من اضطراب تعليقك احول
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84 - مسفر2017-09-26 20:15:40
ليتها ساقت من اربعين سنه كان الامر عادي الان في الباديه يسوقون من سنين وسنين اش المشكله انشبناها وهي سهله
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83 - سعوط المجانين2017-09-26 20:12:25
اتمنى من كل قلبي ان تقود المرأة و اللي يبي اهله ما يسوقون لا يخليهم ... لان بالفعل هناك نساء محتاجه ال ٢٠٠٠ ريال اللي تعطيها السواق ..اتمنى تكبرون عقولكم و تقدرون غيركم
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82 -2017-09-26 20:12:02
نزل ومرق بسرعه البرق وخويه منزل شماغه على ساس انه السواق بالعاده السواق الخاص وافد وخويهم جالس يصور ويعلق المفروض يلقى القبض ع هؤلاء الشواذ مثيري الفتن
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81 -2017-09-26 20:11:12
قلم الحقيقه شكرآ من القلب على كلامك الجميل عن المراة السعودية شكرآ على دفاعك الدائم عن السعوديات انت افضل من الي يسبون بنات البلد ويتهمونهم بأخلاقهم ويقذفونهم بأعراضهم ويشوهون سمعتهم ويقللون من قيمتهم
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80 -2017-09-26 20:09:50
يا اسم وش دخلنا في تركيا متعدده القوميات واللغات المحاذيه لاوروبا ب ارث اتاتورك انت مع ولا ضد ماعرفنا لاصار اردوغان علماني وسامح بالسواقه والحريه ليش تعاديه
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79 - محمدين2017-09-26 20:07:05
غريبه حدث مثل هذا المفروض ان ينقل عبر الفضائيات وعلى الهواء مباشره لكافه دول العالم
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78 - بنت السعوديه2017-09-26 20:06:07
ولد باين من مشيته وهذي حركاات الليبراليه
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77 - .........2017-09-26 20:05:29
خخخخخخخخخخ ياساااااتر مرررررة بطووولة وانجاز بعد فشلة .كثروا من الافلام الهندية يعني ان الرجال فشلة ومالها الا حريمها ويالله بينا نخليهم يقودوا السيارات ويطيروا في الجو وقت الزحام عندهن جوانح.محزن جدا
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76 - محمدين2017-09-26 20:04:46
اذالابد من قيادتهاهناك شروط 1| التنسيق مع البلديات بزياده المساحه للمقابرنظرا لأنه لاتوجد حاليا مقابرشاغره (الشباب ماقصروااستولواعليها) 2|التنسيق مغ الشرطه لارسال دوريه معهالحمايتهامن كلاب الشوارع
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75 - سعوط المجانين2017-09-26 20:04:35
أسألكم بالله هل يوجد شي عيب او حرام او مخل للاداب في الفيديو؟ و الله انها كفو ..وترا جدارتنا كانو يسوقون بس على الجمال و الحمير و الخيول ولا فيها عيب ولا حرام لكن الفكر الاخونجي لعب في عقلياتكم يا همج
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74 - العلمنج يزعمون انهم وطنجية2017-09-26 20:04:03
ماشفت مجتمع خرجت فيه الانثى بكثره واحتكت بالذكور الا ودب الفساد والخراب فيه وعم وطم وهذا مصداق للاحاديث النبوية ماحذر كثر ماحذر من فتنه النساء وبعض السفهاء غلبت عليهم شهواتهم الزائله ستسائل عنها
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73 - ايوه ويش عرف المصور2017-09-26 20:03:22
ان المراه تنزل وتسوق السيارة ) دعايات في دعايات ،،، خلاص خلوا الحرمة تسوق ولا توجعون روسنا كل شوي بهذي المقاطع والدعايات
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72 - منصور2017-09-26 20:02:45
ونعم ببنت بلادي
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71 - انا سعودي واحب السعوديه2017-09-26 20:02:39
بيض الله وجه اللي جابها بنت رجال تستاهل رخصه قياده عمومي
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70 -2017-09-26 20:02:26
يااااربااااااه وش هالانجاز الكبير يعجز الكيبورد ان يصف هذا الحدث
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69 - راي شخصي2017-09-26 20:01:32
انا مع كلام المصور كفى و وفى ما قصر لا تعليق بعد كلامه
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68 - زمان اول2017-09-26 20:00:26
هذا فيلم هندي من تاليف واخراج ا*** و دام عزك يا وطن
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67 - اسم2017-09-26 19:58:38
2سوط الحق.ماتفقست والي كان كان وطلعت من (زوار) تركيا.ولما تروح هناك ياحلو تشوف الحريم يسوقن عادي ولا تمنعهن.منتهى البجاحه يساوي نفسه مطوع هنا وهو متبطح فتركيا فقلب الفس....
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66 - زاااائر2017-09-26 19:58:02
والمطلوب وشهو بالضبط؟ 😆
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65 - .[خالد].2017-09-26 19:56:38
الفكر الغربي التغريبي الذي ينفذه خدمهم هنا : ظاهره الرحمه والعدل والمساواة 👈وباطنه العذاب وفساد وخراب
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64 - الحااااضر2017-09-26 19:55:58
ياشين *****
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63 -2017-09-26 19:55:46
يسب ويقول ملعون الصلايب يلعن ويتهم المواطنين ويصنفهم ويستعدي عليهم ويحاول يزرع الفتنه ويشق الصف ومع هذا ينزل تعليقه في كل مره ؟؟؟؟؟؟
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62 -2017-09-26 19:55:45
وين اللي يمتهن المراة ويحتقرها ويقلل من مكانتها ويستهتر فيها ويسيء لها وينتقص منها بقوله ان المراة بربع عقل ؟؟ ليته يشوف هالمقطع شوفو كيف السائق وهو رجل ماعرف يطلع السيارة من الزحمة والبنت طلعتها
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61 - المااااضي2017-09-26 19:55:33
مهاجمة الاخونج لي ولقلم الحقيقه والرحال دليل واضح اننا اوجعناهم ودليل انهم مفلسين من الرد على تعليقاتنا..اذا في لحيتك خير رد علينا.ولكنك مفلس ولا عندك رد الا هذا لبرالي ومجوسي وخارجي..فعلآ ملتحي مفلس
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60 - إلى مطايا الرافظه خدم المشروع الغربي التغريبي واذنابهم2017-09-26 19:53:02
هذي حالة واحده شاذة لكن مافيه داعي تعملو تمثيليات وحركات مكشوفه ياضعاف يامساكين.واللي مايعجبه يطلع
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59 - مشعل التميمي2017-09-26 19:51:31
تعليق44 كلمة(لاخلي)يمنيه!!
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58 - بغير هويتي من عربي لهندي حتى أتعايش مع المقطع كما ورد2017-09-26 19:50:56
رح يكون مخالف -- لذا لاداعي للكتابة -- من الأفضل أن نموت قبل أن يسود الفساد وتنهار القيم
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57 - راصد2017-09-26 19:49:25
تعليق51 يعود لقلم الزيف ذكر غير سعودي
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56 -2017-09-26 19:48:57
الرافضي بما انه مسوس فهو حاقد على مجتمعنا يطبل للخراب ويلبس قناع البراءة والتقية يتمنى ان يكون حال مجتمعنا كما بيئته لا تهمه القيادة كقيادة يريد مابعد القيادة من تحلل كامل مثل وضعهم ووضع بقيه الدول
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( عدد التعليقات 28,943 )55 - قلم الحقيقه
قسمآآآآآآآآ بالله العظيم لو ترسم للسعودية لوحة بعرض السموات تمجيدآ لها لمجد تستحقه لن نوفيها ولو جزء قليل من رفعة شأن قدمته لوطنها المملكة العربية السعودية في كافة وشتى المجالات.يكفي اخلاصها لقيادتها.
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54 - الحااااضر2017-09-26 19:48:21
القطيع اللبرالي فاسد مفسد يبحث عن الفساد
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53 - خالد السحيم2017-09-26 19:48:18
خنبوق كرتك احترق حتى لو حاولت يمين يسار مافي فايده ارجع بلدك ودافع عن ارضك وعرضك نصيحت اخ
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52 -2017-09-26 19:46:22
القطيع اللبرالي لا يريد الا الفساد في الارض
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51 - .......2017-09-26 19:45:16
معارضين قيادة السيارة من الصدمة قاموا يكذبون الفديو ويألفون قصص كاذبة ويقولون ولد ماهو بنت ههههههه مصدومين من هالبنت كيف ابدعت بتحرير السيارة من الزحمة
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50 - قمر2017-09-26 19:44:48
تمثيل 😏
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49 - إلى مطايا الرافظه خدم المشروع الغرب التغريبي واذنابهم2017-09-26 19:44:19
بنت الوطن المسلمه العفيفه الشريفه المحترمه هي بعيده عن غايتكم وشواربكم أوصح انتم بلا شنب ولحيه كالأبط
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48 - خالد السحيم2017-09-26 19:43:06
القطيع اليبرالي ممثلين يجيدون التمثيل حالهم حال المجوسي والداعشي والاخونجي
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47 -2017-09-26 19:42:37
الماضي هو رحال فاضي يقول انه متقاعد وكبير وعنده بنات عطهم من وقتك بدل جلوسك الدائم هنا لاتخليهن دايم مع السواق غريبه ماسافرت للحوزة العلمية والمراقد مثل كل مره
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46 -2017-09-26 19:41:57
هههههه تمثيل واااضح وسذاااجه
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45 - سديق نفر مشكلة2017-09-26 19:41:34
بدون محرم اقصد
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( عدد التعليقات 28,943 )44 - قلم الحقيقه
صورة أخرى مشرقة ورائعة وجميلة عن بنت بلادي السعودية لاخلي الوطن منها ودرس مجاني آخر لدعاة التشدد الأخونجية من أنها أهلآآآآآآآآ للمواقف الصعبة لاينقصها الا منحها الفرصة وستجدونها فارسة لايشق لها غبار.
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43 - سديق نفر مشكلة2017-09-26 19:40:56
اعتقد والله اعلم كما انتم تعتقدون ان قلم الحقيقة يمني متجنس او يدور جنسية او مصري عامل سعودي 😂😂😂😂😂😂
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42 - سديق نفر مشكلة2017-09-26 19:39:25
ترا المشكلة مو في القيادة المشكلة عندنا بعض البنات عايشات في كبت بمجرد تلقى طريق للشارع بدون مجرم تنقلب مجرمة بالافعال مو اقوال بس
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41 - غرام الورد2017-09-26 19:39:04
ههههههههههاي اجل فهمنا القصد
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40 -2017-09-26 19:38:33
يعني لو صدقنا طالما طلعت وحده سياره خلاص نبصم لهم كلهم لازم يسوقون مامر علي مثل هذا الجهل
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39 - راصد2017-09-26 19:37:55
معرف الماااضي يعود لقلم الزيف ذكر غير سعودي
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38 -2017-09-26 19:37:13
وش هالمصادفة الدقيقة من المصور وهو يطالب بنهايه المقطع فلم ومن قال انها انثى واحد متشبه وكيف خال وسواق وشكله ولبسه مواطن وقوف السيارة كذا مصطنع
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37 - سديق نفر مشكلة2017-09-26 19:36:59
قلم الحقيقة بصراحة نفسي اشوفك يوم القيامة وانت واقف قدام رب العالمين وحولينك امم تبغا حقها منك واشوفك تتمردغ مردغة ياعيني عليك 😂
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36 - قلم صعده2017-09-26 19:36:29
سيدي سلمان بن عبدالعزيز يؤكد لرئيس اوردغان عن عمق علاقة البلدين كفوووو يبوفهد خليت اذناب الفرس تموت قهر
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35 - مانع القحطاني2017-09-26 19:36:21
30- ليش الكفر تحت القدم مباشره علشان تستشعر مسام الوجه في قدمك مباشره
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34 - ابوشوكة2017-09-26 19:35:45
مقطع مرتب له و مفبرك ومتفق عليه 😂
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33 - خطط مهروسه2017-09-26 19:35:26
حركات أرعه .... وبعدين الاخوان اللي يصورون ماشاء الله أستاند باي ... وش دراهم أن هالموقف بيصير
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32 - 🌴😎🌴2017-09-26 19:34:29
الشعب المحافظ الاصيل عارف حركاتكم ياخدم السفارااات الغربيهـ ويامطايا الروااافضض
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31 - ابو سعود2017-09-26 19:34:16
واضح من مشيته ولد وليس بنت
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30 - نوف الشهري2017-09-26 19:33:59
15 والله انت مفروض تكون تحت الكفر
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29 - مسمار2017-09-26 19:33:18
هههههههه اغلب التغريدات ينحصر تفكيرهم في استعراص مهارات الفتاه في القياده واخر يغرد انها تستحق رخصة قياده تمسكو في القشور وابتعدو عن جوهر الموضوع وهو درء المفاسد التي ستجلبها قيادة المرأه للسياره!!
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28 - المااااضي2017-09-26 19:33:16
ابشري يابنت وطني ...والله غير نسوقين سيارتك قريبآ غصب عن كل اخونجي حاقد حاسد جاحد غير راشد...صبرتي كثير وماباقي الا القليل..ابشري بالفرج القريب.
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27 -2017-09-26 19:32:04
على هامان يافرعون ؟
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26 - سلفر2017-09-26 19:31:59
ماشاءالله المصور بالصدفه عرف ان البنت بتطلع السياره خخخخخخ صورني وانا ماادري عاداتهم القطيع اليبرالجي
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25 -2017-09-26 19:31:44
أصمت أنطم ياقلم الماضي فارق 😂
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24 - 🌺 ندى 🌺2017-09-26 19:31:16
هذا شكله ابوها ويقولون سواق ياكبر التحريف في الخبر هذا ورآه غايه من هالحركه .
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23 - هاشمي2017-09-26 19:31:08
شغل فراخه
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22 - مانع القحطاني2017-09-26 19:31:05
ههههههههههههههههههههههههههههه والله كفو بنت رجال الله يرزقها الحشمه والعفاف ويحفظها من الكلاب البشريه
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21 - ابوسيف2017-09-26 19:31:01
يالله تحفظ بلادى الحرمين
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20 - 🌺 ندى 🌺2017-09-26 19:29:36
هذا شكله ابوها ويقولون سواق ياكبر التحريف في الخبر هذا ورآه غايه من هالحركه .
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19 - أقرب صبه أو عمود 😂2017-09-26 19:29:33
ساقت مترين 🤔 بس خلها تسوق في البطحاء وداخل الرياض والدائري وخريص كانت تروح ملح 😂😂
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18 - تعليق 22017-09-26 19:29:24
من أعطاك صلاحية والحق لتتكلم بإسمنا ؟!؟!؟!؟
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17 - ابوسيف2017-09-26 19:28:56
الله فى سترك
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16 - ابوسيف2017-09-26 19:28:03
ماشأ الله نشجع على قياده السياره ونشجع الفنانين ونزعل على شيخ فى حديقه فى أبها يامر بالمعروف
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( عدد التعليقات 28,943 )15 - قلم الحقيقه
كفــــــــــــو تسلـــــــــم يدينك. وينه الأخونجي ملعون الصلايب اللي يقول المرأة السعودية بربع عقل ونصف عقل حتى تجعله تحت كفرات هالموتر ليطلع هو بكامل العقل . السعودية تستحق الريادة والقيادة بكل فخر.
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14 - المااااضي2017-09-26 19:27:28
لا ويقولون الاخونجيه ان السعوديات بربع عقل...والله انكم بدون عقل يالصحونجي
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13 - عيصو2017-09-26 19:27:08
جدا بايخ كل ها حركات عشان يقنعونا بسواقة المرأه
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12 -2017-09-26 19:26:29
يمكن السواق مايعرف ؟ أول مره يسوق سياره
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11 -2017-09-26 19:26:09
متعوييييييييييييييييييدة
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10 -2017-09-26 19:24:02
وحده نجحت صدفه وألف راح تفشل بالزحام
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9 - غييييوووورررر2017-09-26 19:23:37
دراما وتمثيل بايخ
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8 - هات العلم !!!2017-09-26 19:23:36
بلاش أفلام وحركات ... هات من الآخر ... أعتقد أنه بعد الرقص والعصيده اللي حصلت في جادة التحليه ... لن تكون سواقة المرأة أمر مستغرب أو ممنوع ... فهي قادمه لامحاله ....
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7 - فواز2017-09-26 19:23:29
بطله ماشاءالله
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6 - حركات مكشوفه2017-09-26 19:22:02
ألعبو غيرها 👈 😂😂
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5 - مزاجي كذا2017-09-26 19:21:36
كفو بنت رجال أجل ليش معندكم ثقة فيهن خلوهم يسوقن ويفكونا من رجة الشباب اليوم رايح جامعة الإمام واحد معة اختة جننها بالسرعة الزائدة ولا نشوف الى تلويح يدة عليها كنة معصوب على ايصالها
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4 - فطوم2017-09-26 19:21:16
واحد في الميه
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3 - زائر من الكواكب2017-09-26 19:20:31
تستاهل**** عمومي قصدي رخصة
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2 - سوط الحق2017-09-26 19:19:10
هذه مسرحية وفيلم قصير لبني لبرانج من المخرج والمرأة والكذابين حتى يوهمو الناس لكن النساء يقولو معصي لقيادة السيارة
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1 - زائر من الكواكب2017-09-26 19:17:29
تستاهل رخصة عمومي
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آخر تعليق
بواسطة : مكه
هي بدن سواقه ****كيف لو ساقة الله يستر...
بواسطة : ابو العز الدمشقي
ت29/قل الله يلعن داعش ومن صنعها ومن أيدها ومن سلحها ومن مولها ومن دربها ومن دعى...
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