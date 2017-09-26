شاهد .. فتاة سعودية تبعد السائق وتخرج سيارة العائلة من موقف مزدحم بعد فشله في المهمة

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صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو لفتاة سعودية نجحت في تحرير سيارة عائلتها وسط الزحام .

وأظهر الفيديو الفتاة وهي تقود السيارة بدلاً من سائق العائلة بعد أن عجز عن إخراجها وسط الزحام لتتولى هي المهمة وتنجح بها .

فيما علق موثق الفيديو قائلاً : ” سواق لعائلة ما عرف يطلع السيارة وسط الزحمة قامت بنت سعودية أخذت السيارة منه و طلعتها ، ويجي واحد يقول البنات راح يعملون لنا حوادث .”

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