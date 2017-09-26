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بالفيديو .. زلة لسان وزير خارجية قطر تكشف حقيقة دعم بلاده للإخوان واعترافها بأنها إرهابية
صحيفة المرصد : ارتباك وتناقض بدا واضحاً في حديث وزير الخارجية القطري، عن جماعة الإخوان المسلمين ودعم الدوحة لها.
ففي مقابلة الأسبوع الماضي مع فوكس بيزنيس، وفي معرض نفيه لدعم بلاده للجماعات الإرهابية، قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن الدوحة لا تدعم القاعدة أو الإخوان وأي جماعة إرهابية، مصنفاً بذلك – وعلى عكس سياسة الدوحة المتبعة، و”بزلة لسان” منه “الجماعة” إرهابية ، بحسب العربية نت.
فقد عاد الوزير القطري وأكد في تناقض تام أن بلاده دعمت الإخوان حين كانوا في السلطة، وهو بالتالي دعم صريح لتلك الجماعة المصنفة إرهابية من قبل العديد من الدول، أكانت في السلطة أم خارجها.
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التعليقات
21 -2017-09-26 20:58:25
قطر لم تنكر دعمها للاخوان بل تعلنه املم الجميع لان جماعة الاخوان غير مصنفة ارهابية في العالم
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20 - ابو العز الدمشقي2017-09-26 20:44:45
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19 -2017-09-26 20:32:37
اغبى وزير خارجية في العالم انتم شوفو بس الجلوس يحسب نفسه وزير لة كلمة والله انت مدعوس عليك ياغبي و يعرفون انت كذاب
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18 - الشمري2017-09-26 20:24:59
الله الله. بحث عن اي زله. يقول عندما كانو بالسلطه يعني منتخبين ومعترف بهم. ولم يأتو بانقلاب
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17 - مسفر2017-09-26 20:17:46
جلسة المذيعه مافيها احترام للوزير
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16 - محمد2017-09-26 20:11:48
غبي
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15 - .....2017-09-26 20:09:44
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14 - هاشم2017-09-26 20:06:19
اللهم انصر الاسلام على اخوان الشياطين والنافقين
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13 - هاشم2017-09-26 20:04:27
نصف ملعب المباراه جماهير ايرانيه قال دولة محايده
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12 - هلا2017-09-26 20:04:06
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11 - هاشم2017-09-26 20:03:15
ماشاءالله طلاقه التحدث وعبقريه السياسه زرعو عشرين سنه وحصدو اليوم ثمار مازرعو
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10 -2017-09-26 20:01:49
الهلال الزعيم متقدم على شريفه ال ثاني
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9 - هبابيطو2017-09-26 19:56:41
ت 6 التقيه مرتفعه عندك شفلك علاج لتخفيض الضغط...!
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8 - ابو شدا2017-09-26 19:56:30
6 - المااااضي 2017-09-26 19:46:11 ت4 سعد....لاتدعي وتتعب نفسك..دعاء الاخونج لايستجاب له لآنهم على ضلال..وهل اتخذت عند الله عهد حتى يتعب نفسه أو تتعب نفسك.
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7 - زائر من الكواكب2017-09-26 19:55:42
هو يتكلم عن المفسدين في الأرض وسرهم وكشف أخبارهم وفي نفس الوقت لم يقصد قطر
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6 - المااااضي2017-09-26 19:46:11
ت4 سعد....لاتدعي وتتعب نفسك..دعاء الاخونج لايستجاب له لآنهم على ضلال..
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5 - قطر وتركيا وإخوان الشيطان هم الوجه الأخر للمجوس، عليهم من الله مايستحقون..2017-09-26 19:41:17
وهذه ليست أزمة خليجية، بل أزمة قطرية..
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4 - سعد التميمي2017-09-26 19:40:21
اللهم من أراد الإسلام وأراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم عليك بالمفسدين في الأرض فإنهم لا يعجزونك اللهم اكشف أمرهم واهتك سرهم وانشر خبرهم وأجعلهم عبرة
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3 - التعليم إلى أين ؟!!🚫🚫2017-09-26 19:36:35
قطر وما ادراك ماقطر للعالم العربي سنين مع قطر
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2 -2017-09-26 19:28:54
محاولات يائسه ... أعتقد أن المنتصرعلى جميع الأصعده سياسياً وإعلامياً وإقتصادياً وعلاقات دوليه ... واضحه هويته
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1 - زائر من الكواكب2017-09-26 19:26:19
(((لا...تعليق)))
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آخر تعليق
بواسطة : مكه
هي بدن سواقه ****كيف لو ساقة الله يستر...
بواسطة : ابو العز الدمشقي
ت29/قل الله يلعن داعش ومن صنعها ومن أيدها ومن سلحها ومن مولها ومن دربها ومن دعى...
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