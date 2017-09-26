بالفيديو .. زلة لسان وزير خارجية قطر تكشف حقيقة دعم بلاده للإخوان واعترافها بأنها إرهابية

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صحيفة المرصد : ارتباك وتناقض بدا واضحاً في حديث وزير الخارجية القطري، عن جماعة الإخوان المسلمين ودعم الدوحة لها.

ففي مقابلة الأسبوع الماضي مع فوكس بيزنيس، وفي معرض نفيه لدعم بلاده للجماعات الإرهابية، قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن الدوحة لا تدعم القاعدة أو الإخوان وأي جماعة إرهابية، مصنفاً بذلك – وعلى عكس سياسة الدوحة المتبعة، و”بزلة لسان” منه “الجماعة” إرهابية ، بحسب العربية نت.

فقد عاد الوزير القطري وأكد في تناقض تام أن بلاده دعمت الإخوان حين كانوا في السلطة، وهو بالتالي دعم صريح لتلك الجماعة المصنفة إرهابية من قبل العديد من الدول، أكانت في السلطة أم خارجها.

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