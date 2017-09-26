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المسكوت عنه في قضية «يودا» .. هكذا يفكر خالد السليمان !

المسكوت عنه في قضية «يودا» .. هكذا يفكر خالد السليمان !
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المرصد 12 1٬899 2 ساعتين

صحيفة المرصد: قال الكاتب السعودي خالد السليمان أن الاعتداء على الحقوق الفكرية خطأ لا يغتفر وأنه تم ارتكاب هذا الخطأ عند نشر صورة الكائن يودا في أحد المناهج الدراسية .
وأضاف الكاتب خلال مقال له منشور في صحيفة “عكاظ” بعنوان ” المكسوت عنه في قضية “يودا” الكل تحدث عن خطأ نشر صورة مشوهة في أحد المناهج المدرسية لوزارة التعليم، لكن أحدا لم يتطرق لمسألة الاعتداء على مبدأ الحقوق الفكرية في الاستعانة بصورة من فضاء مواقع الإنترنت، فإذا كان الخطأ في النشر والطباعة واردا في عالم الكتب، فإن الاعتداء على الحقوق الفكرية خطأ لا يغتفر، خصوصا إذا جاء من مؤسسة حكومية تعليمية ! .
وتابع : رغم أن الصورة المأخوذة معدلة وربما كانت مجهولة المصدر وبلا حقوق فكرية مسجلة، إلا أن مجرد اللجوء لفضاء الإنترنت دون التزام بمبادئ حفظ الحقوق الفكرية أمر غير مقبول، ولو كانت الوزارة حصلت على الصورة من مصدرها الشرعي لما وقعت في الخطأ، لكن «أخذها» من الإنترنت جعلها تقع في مطب صورة مزيفة !وأردف” الحكومة السعودية تطبق قوانين صارمة لحفظ الحقوق الفكرية، ومن غير اللائق أن تأتي المخالفة من إحدى مؤسساتها” !
واستطرد قائلاً” إذا كانت صورة مزيفة ومسيئة بهذا الشكل تم تمريرها في منهج مدرسي، فهذا يعني أنه كان بالإمكان تمرير أي معلومة محرفة للحقيقة أو مسيئة للدولة وللمجتمع، وهذا يضع أكثر من علامة استفهام على ضوابط ومعايير تأليف المناهج المدرسية ومراقبة طباعتها !

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

12 - زرهان
2017-09-26 21:57:17
الوزير مع السلامة
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11 - كنكت
2017-09-26 21:36:23
تعليق مخالف
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10 - الى غازي بن شبيب
2017-09-26 21:34:17
مخرجات التعليم اطباء ومهندسين مو جنود خفاره مثلك ، ما ضيع افكار الحيل الجديد الا كذب وزيف الجيل القديم الفاشل من مخرجات حسني وفتحي ولكم اللحم ولنا العظم ، لا تخرط على أولادك لو فيك خير كان صرت دكتور
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9 - الشيباني
2017-09-26 21:30:45
مناهجنا من يوم سيطر عليها العلمانيين والليبراليين وهي من سيء الى اسوء
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8 - هاشم
2017-09-26 21:22:40
اتوقع والعلم عند الله اعفى وزير التعليم ورئيس الترفيه الناس وصل بهم الغضب على هاذا الوزيريين
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7 - هاشم
2017-09-26 21:16:00
انا اقول يجب اعفا جميع المسؤلين بوزاره التعليم على راسهم الوزير المحترم ومساعديه ونوابه وجميع مسؤولي التعليم وعاده هيكله الوزاره بوجوه شابه متخصصه بالتربيه والتعليم
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6 - غازي بن شبيب
2017-09-26 21:10:24
ههه صح النوم ترى الطايسه ضايعه من زمان خصوصا المناهج انظر الى مخرجاتها وانت تعرف
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( عدد التعليقات 29,300 )
5 - برق _ الحرم
2017-09-26 21:05:35
((((((تشويه أصل الصورة الملتقطة اثناء توقيع شهيد المملكة جلالة الملك فيصل بن عبدالعزيز ..........لايعد خطاء عاديا يضع أكثر ؟؟؟ عن سلامة مصادر الوثائق والصور المضافة )))))
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4 - زائر من الكَوَاكِبٌ
2017-09-26 20:55:56
نحيطكم علماً أن الصورة ليس من كوكبنا:
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3 - ابو محمد
2017-09-26 20:53:18
يودا أصلها من كلمة بوذا والشخصية الخيالية هاذي استهتار في حق رموز الحكم ولو انها كانت صورة لشخص إنسان لسهل معالجتها ولا كن شخصية مرعبة مضحكة ولا حول ولا قوة إلا بالله
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2 - ابو محمد
2017-09-26 20:52:56
يودا أصلها من كلمة بوذا والشخصية الخيالية هاذي استهتار في حق رموز الحكم ولو انها كانت صورة لشخص إنسان لسهل معالجتها ولا كن شخصية مرعبة مضحكة ولا حول ولا قوة إلا بالله
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1 - لاحول ولاقوة الا بالله
2017-09-26 20:47:12
اكثروا من قول : لاحول ولاقوة الا بالله ،، فانها كنز من كنوز الجنه
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