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بالفيديو : الهلال يسحق بيرسبوليس الإيراني بأربعة أهداف دون مقابل
صحيفة المرصد : سحق الهلال فريق بيرسبوليس الإيراني برباعية نظيفة في ذهاب نصف دوري أبطال آسيا والذي أقيم في العاصمة الإماراتي أبوظبي اليوم الثلاثاء على استاد استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة.
حملت الأهداف إمضاء المحترف السوري عمر خربين (31-54-88) والظهير الأيمن ياسر الشهراني في الدقيقة (39).. وشهد الشوط الثاني طرد لاعب وسط الهلال عبدالله عطيف بعد تعرضه للبطاقة الصفراء الثانية في المباراة عند الدقيقة (49) .
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التعليقات
56 - سطام لطام النصر2017-09-26 23:00:16
مبروك للهلاللين وهاردلك لبعض النصراويين والاهلاويين والاتحاديين. انا اقول البعض
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( عدد التعليقات 9,127 )55 - بسمه
الله يبارك فيك اسمر عبر وعقبال الجاي ان شاء الله اجمل واجمل 💙
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( عدد التعليقات 9,127 )54 - بسمه
الله يبارك فيك اسمر عبر وعقبال الجاي ان شاء الله اجمل واجمل 💙
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53 - ابو مشعاب2017-09-26 22:34:50
عزيزي المواطن تشجيع الهلال يقيك من الاصابة بالسكر والضغط وجلطات القلب
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52 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-09-26 22:31:30
الف مبروك بسمه وكل هلالي بالمرصد .. والشكر لاندية الإمارات وشعبها اللي وقفوا وقفة رجال مع ممثل العرب الزعيم والاكيد اهل الإمارات عارفين النادي اللي يشرف كل خليجي .. الشكر الشكر لعيال زايد 😘
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51 - ولد شقراء2017-09-26 22:29:30
مبروك الفوز لفريق الهلال فعلا يشرف الوطن لانة هزم الصفويين على قولت مندوب قطر ابران شريفة وهذي هزيمة لحكومة قطر وليس الشعب القطري
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50 - اتحادي صميم2017-09-26 22:13:59
ابارك للوطن انتصار ممثلنا الزعيم الحقيقي ويستأهلون وعقبال الكأس والرايات مرفوعة
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49 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-09-26 22:00:45
الف مبروك بسمه وكل هلالي بالمرصد .. والشكر لاندية الإمارات وشعبها اللي وقفوا وقفة رجال مع ممثل العرب الزعيم والاكيد اهل الإمارات عارفين النادي اللي يشرف كل خليجي .. الشكر الشكر لعيال زايد 😘
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48 - طاقية مزكرشة2017-09-26 21:59:22
العالمية وتحققت , وش باقي يا زعيم ؟
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47 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-09-26 21:57:56
الف مبروك بسمه وكل هلالي بالمرصد .. والشكر لاندية الإمارات وشعبها اللي وقفوا وقفة رجال مع ممثل العرب الزعيم والاكيد اهل الإمارات عارفين النادي اللي يشرف كل خليجي .. الشكر الشكر لعيال زايد 😘
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46 - طاقية مزكرشة2017-09-26 21:55:02
من اليوم سوف امشي بالشارع ورأسي مرفوع , أنا صرت ( عالمي )
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45 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-09-26 21:53:57
الله يعين الفقراوية ما امداهم يلبسون فنيلة بيروزي إلا ويفصخونها والحين بالأسواق يشترون فنايل النادي الصيني .. مشكلة بيروزي داخل واثق بعد مباراتهم مع طحلب جدة ما يفرقون بين نادي ٣ دوري ونادي ١٤ دوري
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44 - مع الخيل2017-09-26 21:53:33
الملكي الاهلي
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43 - عبدالرحمن الدوسي2017-09-26 21:52:27
كفو بالزعيم الف مبروووك من قلب اهلاووووي 👍
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42 - طاقية مزكرشة2017-09-26 21:50:50
أخيرا وصلنا مواصيل الجار وصرنا ( عالمين ) مثلهم !!
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41 - طاقية مزكرشة2017-09-26 21:47:13
زغرطوا يا بنات الهلال صار ( عالمي )
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40 - العالميه صعبه قويه2017-09-26 21:44:29
مبروك الفوز يا هلال
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39 - طاقية مزكرشة2017-09-26 21:44:26
لازم يخلد هذا اليوم , ففيه وصل الهلال للـ( العالمية )
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( عدد التعليقات 9,127 )38 - بسمه
اقصد تعليق 35//
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( عدد التعليقات 9,127 )37 - بسمه
33// امسح دموعك حزنتنا 😜
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36 - فارس2017-09-26 21:39:38
مبروك فوز الزعيم الهلالي ............... تم جلد الشريفة .
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35 - طاقية مزكرشة2017-09-26 21:39:03
خلاص لن أسمع ( العالمية صعبة قوية ) بعد اليوم
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34 - المونديالي2017-09-26 21:38:39
الف مبروك الفوز ياملكي وعقبال البطولة
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33 - نون صاد2017-09-26 21:37:16
فوز متواضع. بندمون علا اضاعه الفرص السهله.حس ياسالم.. 😂😂
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32 - نجاة محمد2017-09-26 21:26:16
الف مبروك للهلال و ممثل المملكة و العربي و مبروك لجماهير الزعيم و شكرا لعمر و ياسر و للفريق
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31 -2017-09-26 21:25:19
تعليق 19 هاشم****
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30 - البلدوزر الازرق2017-09-26 21:23:34
تعليق 29 العالمي الله يبارك فيك ويكثر من امثالك ورحم الله والديك
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29 - 💙💛💙 العالمي 💙💛💙2017-09-26 21:19:40
ألف مبروك للهلال
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28 -2017-09-26 21:19:17
يستاهلون بيضو الوجه و داسو ايران و محبيها وعد من تركي ال شيخ و ان شاء الله الوليد بن طلال مايقصر معهم الوليد ابو الخير
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27 -2017-09-26 21:18:11
احسن شيء زملائي الفقراوية راحوا ينامون بدري ما يبون يشوفون اكشن يا دوري والبرامج الاخرى
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26 -2017-09-26 21:17:00
اتعالم ي طحلب من الرقاله دي
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25 - عبدالعزيز الهزاني2017-09-26 21:15:59
الف الف مبروووووك الفوز والمستوى الجميل كبير اسيا🌺🌺🌺 الزعيم الملكي الهلال السعودي
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24 - ثأر للطحالب2017-09-26 21:14:57
يخيبك ي طحلب
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23 -2017-09-26 21:14:56
الحمد لله على الفوز وما خرب الفرحه الا تصرف عطيف الارعن ماكان له داعي ولازم الادارة تحاسبه وتخصم عليه كفاية دلع
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22 - ثأر للطحالب2017-09-26 21:14:10
قدع ي واد ي زعيمو
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21 - عبدالعزيز الهزاني2017-09-26 21:14:04
الف الف مبروووووك الفوز والمستوى الجميل كبير اسيا🌺🌺🌺 الزعيم الملكي الهلال السعودي
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20 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx62017-09-26 21:11:57
من فرحة الى فرحة ياوطني يا غالي يا بسمة🌹 السنيني ومن مجد الى آخر بالتوفيق يا هلال يا عشق الملايين
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19 - هاشم2017-09-26 21:10:58
المباراه بابو ظبي والجمهور الايراني عشره الاف مشجع كيف حضرو والامارات زعلانيين على قطر بسبب علاقاتهم بايران اصبحت الامارات علاقاتها طيبه بايران
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18 - احمد عسيري2017-09-26 21:10:18
صاحب التعليق الاول انت عار على الهلال الف مليار مبروك للزعماء الانقياء
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17 -2017-09-26 21:10:16
زعيم في 💞
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( عدد التعليقات 9,127 )16 - بسمه
يلااااا هاردلك لكل مسياري من اي نادي تمنى هزيمتنا 💙معوضين خير 😁وضعية الميت المهزوم بالله 💙
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15 - البلدوزر الازرق2017-09-26 21:10:05
اخواني الزعماء احمدو الله على الفوز ودعو الانديه الاخرى في حالها
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14 - VIP2017-09-26 21:09:19
جابوها الرجال وتم الدعس برجولة فالكم الكاس باذن الله مع العلم مطرود لاعب من الهلال مو زي الطحالب فشلونا
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13 - عبادي الهلالي2017-09-26 21:08:45
هلال الحســـــم والأفعــــال يكفـــــي = ويشفـــــي القلب إن حمـــــي النـــــــــزال ُ هلال السامــــي والشلهـــــــوب يعدو = فيلتـــهب المــــدرج حيــــن صــــــــــالوا
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12 - مبروك للشقردية الزعماء2017-09-26 21:08:18
وبالله شدو حيلكم مابقي غير القلييل وعداتكم منصات التتويج والذهب .
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11 - عبدالعزيز الهزاني2017-09-26 21:08:06
الف الف مبروووووك الفوز والمستوى الجميل كبير اسيا🌺🌺🌺 الزعيم الملكي الهلال السعودي
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10 - عبادي الهلالي2017-09-26 21:08:00
الى كل فقرواي حالمي هذا الزعيثم العالمي الملكي يبكي المجوس باربعه فبكي معهم ودوروا لكم على مدرب
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( عدد التعليقات 9,127 )9 - بسمه
يبارك فيك الحرمان 💙
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8 - طنطل2017-09-26 21:07:03
كالعادة الايرانيون للخلف در
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( عدد التعليقات 9,127 )7 - بسمه
الله اكبر ياممثل الوطن ايش تركت لغيرك؟؟؟ هيمنه وقوة وسيطرة وجلد!!! بإذن الله نتوجها بالبطولة الغالية وراجعييييين نجدد الامجاد💙💙
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( عدد التعليقات 15,721 )6 - الحرمان
4 🔵🔵🔵🔵
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( عدد التعليقات 15,721 )5 - الحرمان
الف مبروك بسمه 🤦♀️
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( عدد التعليقات 15,721 )4 - الحرمان
الف الف مبروك ايهاالزعما والزعيمات
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3 - البلدوزر الازرق2017-09-26 21:02:49
اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا
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( عدد التعليقات 9,127 )2 - بسمه
💙الف الف الف الف مبروووووووك يازعماء وزعيمات المرصد💙
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1 -2017-09-26 21:00:30
الزعيم الملكي يوفي بوعده وينتقم للطحالب
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