بالفيديو : الهلال يسحق بيرسبوليس الإيراني بأربعة أهداف دون مقابل

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صحيفة المرصد : سحق الهلال فريق بيرسبوليس الإيراني برباعية نظيفة في ذهاب نصف دوري أبطال آسيا والذي أقيم في العاصمة الإماراتي أبوظبي اليوم الثلاثاء على استاد استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

حملت الأهداف إمضاء المحترف السوري عمر خربين (31-54-88) والظهير الأيمن ياسر الشهراني في الدقيقة (39).. وشهد الشوط الثاني طرد لاعب وسط الهلال عبدالله عطيف بعد تعرضه للبطاقة الصفراء الثانية في المباراة عند الدقيقة (49) .

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