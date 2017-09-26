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العبادي يمهل كردستان 3 أيام لتسليم المطارات

العبادي يمهل كردستان 3 أيام لتسليم المطارات
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المرصد 28 1٬904 2 ساعتين

صحيفة المرصد : أمهل حيدر العبادي، رئيس الوزراء العراقي، الثلاثاء، السلطات في كردستان ثلاثة أيام لتسليم المطارات بالإقليم للحكومة الاتحادية، تجنبا لفرض حظر للرحلات الجوية الدولية والمحلية.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للعبادي، من العاصمة العراقية، بغداد، حيث قال: “قرر مجلس الوزراء حظر كل الرحلات الدولية من وإلى كردستان خلال ثلاثة أيام إذا لم تخضع المطارات لإشراف الحكومة الاتحادية.” ، وفقاً لموقع CNN .

وأضاف العبادي قائلا: “إن الاستفتاء غير دستوري وأجري دون أي اعتراف دول وأن الحكومة الاتحادية لن تقبل بنتائجة،” لافتا إلى أن هناك “سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الاتحادية للرد على منظمي الاستفتاء دون أن تستهدف المواطنين الأكراد.”

ويشار إلى أنه ووفقا للنتائج الأولية التي نشرتها قناة رووداو الكردية المقربة من السلطات في إقليم كردستان، صبت غالبيتها الساحقة لصالح الانفصال، وبرز ذلك في دخوك وبردرش وزاخو، حيث قاربت نسبة المؤيدين حاجز 99 في المائة، أما النسب الأدنى فسجلت في بشدر حيث وصلت إلى 71 في المائة، بينما تجاوزت حاجز ثمانين في المائة بكل من كلار وسيد صادق وجمجمال.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

28 - سامي عنان
2017-09-26 22:52:41
هههههه يا أبو مصلفح هذا اولاد عمك اهل الجنوب العربي يشتو يستقلوا . لا يشتوكم ولا يشتو الزعيم ولا السيد حقكم 😂😂😂😂
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27 -
2017-09-26 22:10:49
عذبو اهل السنه و سلط الله عليهم الاكراد يمهل ولايهمل
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26 - مواطن
2017-09-26 22:03:05
عبودي الحمار الشعبي وحزب الشيطان وجماعتك لاايستطيعون ان يواجهون الكرد ابدا و رايح تأكل هواء في جبال كوردستان الافضل لك أن تجلس في البصره نصيحه لك وحليفك الاخونجي اوردوغان
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25 - خالد / ابو عمر
2017-09-26 22:01:23
لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
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24 - خالد / ابو عمر
2017-09-26 21:56:53
استغفر الله العظيم وأتوب اليه
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23 - خالد / ابو عمر
2017-09-26 21:55:39
تركيا رافضه رفضا قاطعا مقاطعة قطر وراضية وتهدد كذلك محاصرة كردستان وليس مقاطعته إنما محاصرته وتهديده عسكريا وبمساندة ايران وميلشيات العراق
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22 - مواطن
2017-09-26 21:52:15
ليش الاخونجي اوردوغان زعلان تعمل حصار على شعب مسلم من احفاد صلاح الدين أنا قلت لك من ٣ شهور رايح تندم تحتاج سحب زبانيتك من خطر يحمونك من الكرد والله رايح تبكي اكراد تركيا رايح يسلخون تركيا الي نصفين.
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21 - خالد / ابو عمر
2017-09-26 21:51:41
نبارك لدولة احفاد صلاح الدين الأيوبي قاهر اليهود والصفويين دولة كردستان العظيم بعد استفتاء مبهر ناجح بنسبة مئة بالمئة والى نجاح متواصل ان شاء الله والدور على أكراد ايران الله يوفقهم
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20 - عبادي الهلالي
2017-09-26 21:50:38
اخرج الان مليشيات جحش ( جيش الحشد الشيعي) الذي اسستوه لقتل المسلمين من اهل السنه في الموصل وديالى والفلوجه وصلاح الدين ( الجزاء من جنس العمل) ستلقون ما فعلتم بالمسلمين السنه في العراق حان الدور عليكم
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19 - أبو مصلفح الرياض
2017-09-26 21:50:09
فيه فنانة لبست بشت فيه لفظ الجلالة والشهادة وقعدت عليه المهم التصريفة حقتها كانت ماكانت مقبولة انا لو منها أقول قطرائيل وخلايا عزمي بشارة والمجوس يشنون حملة علي لإني وطنية وهذا الشيء أغاظهم شكرا ابليس
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18 - عبادي الهلالي
2017-09-26 21:47:23
وتصبح بعدها دولة كردستان العظمي ثم يستقل التركمان والاشوريين واليزيديه وستصبح دويلات وتذهب احلام المجوس في هلالهم المزعوم
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17 - المااااضي
2017-09-26 21:47:11
ههههههه هربت عنيده عن الاجابه عن سؤالي عن رايها بالاخونج 😂😂😂
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16 - عبادي الهلالي
2017-09-26 21:45:49
انا وبكل قوة اويد الانفصال فالاكراد لهم كامل الحق في انشاء دولتهم بعيدا عن المجوس والاتراك . وسيخرج عبدالله او جلان وسيستقل اكراد تركيا وبعدها اكراد ايران المجوسيه وبعدها اكراد سوريا
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15 - الشمري
2017-09-26 21:45:37
وش تبي تسوي يالمجوسي اذا ماسلمو خلال ثلاث ايام رحم الله الشهيد صدام حسين
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14 - loving liberal
2017-09-26 21:44:31
الديموقراطيه ضروريه لحل الخلافات الحاصله بين بغداد واربيل والمنطقه ملتهبه واكراد ايران وتركيا سوف ينظمون لاكراد الوسط
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13 - loving liberal
2017-09-26 21:43:20
الديموقراطيه ضروريه لحل الخلافات الحاصله بين بغداد واربيل والمنطقه ملتهبه واكراد ايران وتركيا سوف ينظمون لاكراد الوسط
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12 - عبادي الهلالي
2017-09-26 21:41:24
وانت تتكلم بلسان العراق ام بلسان المجوس اسيادك ام بلسان الترك اعدائك بالامس واصدقائك اليوم قديما قالوا . القافله تسير والكلاب تنبح الاكراد استفتوا ورح يستقلون وخل المجوس ينفعوك الحين ولا اسمع همس
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11 - المااااضي
2017-09-26 21:40:36
سؤال للعنيد السميري ...وش رايك بالاخونج كجماعه ارهابيه ؟؟؟؟اتحداك تجاوب😎
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10 - أبو مصلفح الرياض
2017-09-26 21:38:30
المخطط أكبر من العراق تهيأة إسرائيل لتتسلم دفة القيادة أنصحكم تشوفون أفلام ناتالي بورتمان وسكارليت جوهانسون ومافي مانع نتعلم أصول الكابالا تحسبا لأي ظرف عامر أقصد طارق والله المستعان على مايصفون
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( عدد التعليقات 29,300 )
9 - برق _ الحرم
2017-09-26 21:38:23
(((((( لن يستطيعون .....(((تدعيش ولا حلشنة ))).............. ((الاكراد )))............مثل مافعلوا بالعرب ))))))
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8 - زائر
2017-09-26 21:36:30
حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم اتركوهم وشانهم في بلادهم سياساتكم المجرمه ومن وراءكم ايران ومجوسها
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7 - أبو مصلفح الرياض
2017-09-26 21:36:16
من المعروف ان إسرائيل هي الدولة الوحيدة اللي دعمت الاستفتاء بشكل علني طبعا في دول تدعم من تحت الطاولة كاالعادة بكرة راح يفتحوا سفارات لإسرائيل بحجة مواجهة التمدد الصفوي الإيراني المجوسي واحنا نضحك
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6 - زائر
2017-09-26 21:34:42
على أكراد ايران وأكراد تركيا وسوريا مسانده إخوانهم في كردستان تكالبت عليهم جميع مجوس الارض عليهم
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5 - أبو مصلفح الرياض
2017-09-26 21:34:25
الله يرحم الرئيس الجزائري الشهم رمز العرب والشهامة هواري بو مدين قال هدف أمريكا في إنشاء دولة إسرائيلية ثانية عبر كردستان لن نسمح بتحقيقه عموما اليوم العراق والبقية في الطريق إلهيونية تنجح واحنا نصفق
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4 - مفسر أحلام
2017-09-26 21:25:10
قالها برزاني حكومة العراق غير جاده للإصلاح السياسي وهي دوله طائفية بامتياز ابارك للاحوازيين العرب هذا الاستفتاء واختيارين الثالث لهما العبادي أما تقرب بالاستفاء وأما أن تعلن الهزيمه من الكرد
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3 - يالعبادي شوي شوي لا ينطق فيك عرق
2017-09-26 21:15:45
الإقليم تعداده يمكن 6 مليون كردي ) ونصيحة لا تغامر وتجر العراق لمواجه ليست في مصلحته ، اقليم كردستان مدعوم من دول كبيرة وقد تتدخل روسيا لحماية الإقليم وحماية مصالحها ، وبعدين يوجد 30 مليون كردي محيطين
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2 - محمد بن عبد الرحمن
2017-09-26 21:13:29
😂😂😂 جهز جحش و روح قاتل الأكراد. دولة كردستان قادمة غصب عنكم وعن اسيادكم الفرس يا خونة خونة خونة ..
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( عدد التعليقات 29,300 )
1 - برق _ الحرم
2017-09-26 21:08:54
((((((كأننا لم نرى العبادي امام سليماني كيف يكون ..... وبرزاني ..... يؤكد ان الاقليم يسير نحو مستقبل مزهر براق رغم تهديدات ايران تحت غطاء حكومة العراق المحتلة وتركيا ))))))
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