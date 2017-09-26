العبادي يمهل كردستان 3 أيام لتسليم المطارات

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صحيفة المرصد : أمهل حيدر العبادي، رئيس الوزراء العراقي، الثلاثاء، السلطات في كردستان ثلاثة أيام لتسليم المطارات بالإقليم للحكومة الاتحادية، تجنبا لفرض حظر للرحلات الجوية الدولية والمحلية.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للعبادي، من العاصمة العراقية، بغداد، حيث قال: “قرر مجلس الوزراء حظر كل الرحلات الدولية من وإلى كردستان خلال ثلاثة أيام إذا لم تخضع المطارات لإشراف الحكومة الاتحادية.” ، وفقاً لموقع CNN .

وأضاف العبادي قائلا: “إن الاستفتاء غير دستوري وأجري دون أي اعتراف دول وأن الحكومة الاتحادية لن تقبل بنتائجة،” لافتا إلى أن هناك “سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الاتحادية للرد على منظمي الاستفتاء دون أن تستهدف المواطنين الأكراد.”

ويشار إلى أنه ووفقا للنتائج الأولية التي نشرتها قناة رووداو الكردية المقربة من السلطات في إقليم كردستان، صبت غالبيتها الساحقة لصالح الانفصال، وبرز ذلك في دخوك وبردرش وزاخو، حيث قاربت نسبة المؤيدين حاجز 99 في المائة، أما النسب الأدنى فسجلت في بشدر حيث وصلت إلى 71 في المائة، بينما تجاوزت حاجز ثمانين في المائة بكل من كلار وسيد صادق وجمجمال.