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أمر ملكي: السماح بقيادة المرأة للسيارة مع مراعاة تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة

أمر ملكي: السماح بقيادة المرأة للسيارة مع مراعاة تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة
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المرصد 110 7٬366 1 ساعة

صحيفة المرصد – واس :

صدر أمر سام اليوم فيما يلي نصه :

صاحب السمو الملكي وزير الداخلية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

نشير إلى ما يترتب من سلبيات من عدم السماح للمرأة بقيادة المركبة، والايجابيات المتوخاة من السماح لها بذلك مع مراعاة تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها .

كما نشير إلى ما رآه أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة، وأن مرئيات من تحفظ عليه تنصب على اعتبارات تتعلق بسد الذرائع المحتملة التي لا تصل ليقين ولا غلبة ظن، وأنهم لا يرون مانعاً من السماح لها بقيادة المركبة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة لتلافي تلك الذرائع ولو كانت في نطاق الاحتمال المشكوك فيه.

ولكون الدولة هي – بعون الله – حارسة القيم الشرعية فإنها تعتبر المحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولوياتها سواء في هذا الأمر أو غيره، ولن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته .

لذا؛ اعتمدوا تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية – بما فيها إصدار رخص القيادة – على الذكور والإناث على حد سواء، وأن تشكل لجنة على مستوى عال من وزارات : ( الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية )؛ لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك، وعلى اللجنة الرفع بتوصياتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخه، ويكون التنفيذ – إن شاء الله – اعتباراً من 10 / 10 / 1439 هـ ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة، وإكمال ما يلزم بموجبه .

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
رئيس مجلس الوزراء

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

110 - ضناني الشوق
2017-09-26 23:00:50
سبحان الله ... أنا قلت سواقلة المرأة للسياره قادمه***
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( عدد التعليقات 28,954 )
109 - قلم الحقيقه
2017-09-26 22:59:19
الخارجية الأمريكية رحبت بحرارة بالغة بقرار حكومتنا الرشيدة بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة ووصفته بالقرار الاستراتيجي والشجاع وأنه خطوة عظيمة في الاتجاه الصحيح.
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108 - هبابيطو بن هشومه النفسيه
2017-09-26 22:52:17
ارفع القبعه لك ياقلم الحقيقه فعلا انت سياسي محنك وتعليقاتك كلها بالصميم
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107 - صبحي
2017-09-26 22:51:46
بالنسبةةلي لن اسمح لزوجتي وبناتي بالسواقة.
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106 - عبيد ولد السيخ علي
2017-09-26 22:50:41
انا في قمة السعاده حفض الله الملك سلمان وولي عهده محمد ابن سلمان
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105 - ولد شقراء
2017-09-26 22:49:47
99 مواطن اللة يكثر من امثالك
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( عدد التعليقات 28,954 )
104 - قلم الحقيقه
2017-09-26 22:48:56
وأن جميع آآآآرائهم وتشريعاتهم أي الأخونجية الأخوان التي ينادون بها ماهي الا لاسقاط الوطن وجعله في عيون الخارج بالمتخلف الذي تحكمه قرارات رجعية وهو مايتماشى مع أجنداتهم العدائية ضد بلدنا وحكومتنا.
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103 - الستيني
2017-09-26 22:48:54
اهون الشرين قياده المراه للسياره اذا في قيادتها شر
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102 - ولد شقراء
2017-09-26 22:48:13
فعلا قلم الحقية استاذ فيما يكتب ونحن تلاميذة سر ونحن وراءك ياقلم الحقيقة
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101 - ضناني الشوق
2017-09-26 22:47:50
سبحان الله ... أنا قلت سواقلة المرأة للسياره قادمه ( في خبر البنت اللي طلعت السياره من المواقف ) وبالفعل ماتوقعته حصل ...
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100 - مواطن
2017-09-26 22:47:06
مبررررررررروك سيتوفر اكثر من مليار ونصف شهريا رواتب السائقين الله يطول عمر ابو فهد
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99 - عبيد ولد السيخ علي
2017-09-26 22:47:02
مبروك لكل السعوديين هاذا الفرار الشجاع
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98 - ابومحمد ابراهيم
2017-09-26 22:46:38
قرار صائب ومهم للاسره السعوديه وستثبت الايام ذاك وسيدونها التاريخ لملكنا سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه وسدد خطاه
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97 - بدر
2017-09-26 22:46:34
****فقط هو من يعارض قيادة المرأة لسيارتها
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96 - المااااضي
2017-09-26 22:45:52
ههههههههههها وينك يالعنيد السميري هههههههههها وينكم يالاخونج خخخخخخوك مبروووك لكل سعوديه شريفه ترفض الخلوه بالسائقين💕💕💔💔💔💔💕💕💔💔💕💔
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95 - قلم الحقيقه
2017-09-26 22:43:39
لأأأأأأأنه ليس من المعقول ولا المقبول أن تكون لي يالأخونجي الأخواني الناصح الأمين وأنت في يدك خنجر تريد قتلي به.من هنا أدركت حكومتنا مدى حقد هؤلاء الخونة عليها وعلى بلادنا وشعبنا وأنهم خونة فاجرين.
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94 - الرابغي
2017-09-26 22:41:44
مو كل النساء يسقون هناك ضوابط يعني البنات لا حسب العمر يافالحه وفي اماكن موحدده وداخل المدن
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93 - ولد شقراء
2017-09-26 22:41:39
79 شكلك اخونجي جاهل المفروض تتعلم من قلم الحقيقة كيف تعبر عن رايك
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92 - عواد
2017-09-26 22:41:25
ودي اشتري سطحة للحرمه لاحتمال كثرة الحوادث . ⁠مصائب قوم عند قوم فوائد !!
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91 - المااااضي
2017-09-26 22:41:07
ههههههههههها وينك يالعنيد السميري هههههههههها وينكم يالاخونج خخخخخخخمبرووووك لكل سعوديه شريفه ترفض الخلوه بالسائقين💕💕💔💔💔💔💕💕💔💔💕💔
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( عدد التعليقات 28,954 )
90 - قلم الحقيقه
2017-09-26 22:39:23
والحقيقة أننا دائمآ وأبدآ كان الأمل بالله أولآ ومن ثم بأنفسنا أنه لابد وأن يأتي يوم تدرك فيه حكومتنا الرشيدة خيانة هؤلاء الشرذمة من الأخونجية تجار الدين ماكنا نخبرها ونحذرها به عنهم وهو ماحصل بالفعل.
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89 - ولد شقراء
2017-09-26 22:39:22
اي اخونجي يدخل في راى عطوة بالجزمة ماذا استفدنا من الاخونجية السعوديين طلعو كلهم تبع موزة اللة يخلف
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88 - لن نحرم حلالاً ،،، ولم نحلل حراماً ،،، (( والأصل الاباحة ))
2017-09-26 22:39:14
والدولة ،، حفظها الله ،، بعون الله حارسة القيم الشرعية فإنها تعتبر المحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولوياتها سواء في هذا الأمر أو غيره،
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87 - بدر
2017-09-26 22:38:09
لا عزاء للدواعش , لا عزاء للاخوان , لا عزاء لاذناب قطر
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86 -
2017-09-26 22:37:51
أمس شفت عمانيه تسوق شاص جيب شاص طويل قلت ماشاء الله على العمأنيه تسوق شاص احفادالمهلب ابن ابي صفره الاءزدي الآن اكتملت المنظومه أصبحت كل دول الخليج يسوقن سيارات أنني أرى ترحيب عالمي بهذا القرارالصحيح
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85 - لن نحرم حلالاً ،،، ولم نحلل حراماً ،،، (( والأصل الاباحة ))
2017-09-26 22:37:44
كما أشارة هيئة كبار العلماء ــ وفقها الله ــ أن مرئيات من تحفظ عليه تنصب على اعتبارات تتعلق بسد الذرائع المحتملة التي لا تصل ليقين ولا غلبة ظن،
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84 -
2017-09-26 22:36:59
الله يعينَّا على التكاليف! سيارة للزوجة سيارة للولد سيارة للبنت
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83 - قهر
2017-09-26 22:36:03
مبررررووووووك خبر جميييييل
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82 - اقتلعوووو نخاعك ياقلم الخنبقة
2017-09-26 22:35:58
خلك مبسوط من حبك في اللسلسه ياعلماني جعلك بدعس سيارة تسوقها حرمة بلهاء
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81 - حلوووو
2017-09-26 22:35:35
حلو واخيرا المراه تنتصر وكذا بلا سواقين ومشاكلهم
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80 - لن نحرم حلالاً ،،، ولم نحلل حراماً
2017-09-26 22:35:34
كما نشير إلى ما رآه أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة،
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79 - ولد شقراء
2017-09-26 22:35:28
قلم الحقيقة اجلد اي اخونجي يعترض على هذا القرار اطردو اي اخونجي يعارض هذا الامر الملكي السليم
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78 - بدر
2017-09-26 22:34:48
الآن لن يجد تميم الحقد وكلابه في قناة الجزيرة مايزايدون عليه ضد المملكة وسيعملون على تحريض المغفلين لاثارتهم ضد القرار , الشعب السعودي ركل الحمدين وتميم الحقد على مؤخراتهم لمدة عشرون عاما ومستمرون
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77 - لن نحرم حلالاً ،،، ولم نحلل حراماً
2017-09-26 22:34:41
وحقوق المرأة المسلمة وواجبتها ،،، أعظم من قيادة سيارة أو منعها منها
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76 - ضايع
2017-09-26 22:34:11
الي ضايق صدره ليخلي مرته تسوق ولايمكن احد يجبره على السواقه واذا موده يسوق افضل
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( عدد التعليقات 28,954 )
75 - قلم الحقيقه
2017-09-26 22:34:10
ولم تترسخ هذه الحقائق عن الأخونجية تجار الدين الذين معظمهم خارج الدائرة الرسمية لحكومتنا الا بعد أن كشفت مخططاتهم التآمرية الخيانية على الوطن وقيادته ووضع الحكومة يدها عليها وزج دعاتها في السجون.
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74 - لن نحرم حلالاً ،،، ولم نحلل حراماً
2017-09-26 22:33:27
قادت أم لم تقد ... الأمر ولله الحمد والفضل في سعة ورحمة لم يحل محرما ولم يحرم حلالاً
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 1 )
73 - الرحااال
2017-09-26 22:32:59
لقط وجهك ايها المتشدد الجاهل..اما الآن غصب عليك تطيع القرار..قال ايش لن تقودي..لتعلم ان زمنكم انتهى من غير رجعه..ولتعلم ان زمنكم هو اتعس الازمان..شكرا ملكنا شكرا محمد بن سلمان..ولا عزاء للجهال 💚
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72 - (126) حرف
2017-09-26 22:31:55
طيب باقي تثبيت موظفين البنود 💔 صارت قياده المرأه اهم من تثبيت الموظفين 😔
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( عدد التعليقات 1 )
71 - الرحااال
2017-09-26 22:31:23
لقط وجهك ايها المتشدد الجاهل..اما الآن غصب عليك تطيع القرار..قال ايش لن تقودي..لتعلم ان زمنكم انتها من غير رجعه..ولتعلم ان زمنكم هو اتعس الازمان..شكرا ملكنا شكرا محمد بن سلمان..ولا عزاء للجهال 💚
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70 - ****
2017-09-26 22:31:22
وفق الله ولاة أمرنا لما فيه خير الاسلام والاسلام
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( عدد التعليقات 28,954 )
69 - قلم الحقيقه
2017-09-26 22:31:00
من أهم الأسباب الرئيسية من وجهة نظري في صدور هذا القرار التاريخي هو ادراك حكومتنا السعودية رعاها الله مدى كذب الأخونجية تجار الدين وتلاعبهم بأحكامه وتشريعاته ونقلهم صورة غير حقيقية عن المرأة السعودية.
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68 -
2017-09-26 22:30:35
لكل قرار رجل مناسبه ، تعب أجدادنا وأبائنا أصبح لا شئ وأصبح الأختلاط في هذة البلد أمرنا مباحا.،للأسف.
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67 - ليبرالي يحب العلمانية
2017-09-26 22:29:55
قرار موفق .. شكرا للقيادة السعودية الحكيمة .. مبروك الانتصار .. مبروك لكل نساء المملكة العربية السعودية .. بارك الله في حكامنا كل يوم خبر اجمل من اللي قبله ..
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66 - مبروك
2017-09-26 22:28:42
*** كيف تسوق والغطوة على وجهها
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65 - XYZ
2017-09-26 22:28:39
قرار تاريخي يساوي في مآلاته ونتائجه الهامة وعلى كل الصعد قرار الملك فيصل رحمه الله الخاص بتعليم المرأة.
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64 -
2017-09-26 22:28:29
لكل قرار رجل مناسب
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63 -
2017-09-26 22:28:09
هذاقرارصائب وحكيم لن نرى مستقبلاسائق أجنبي وخلفه حرمه قرارللاءمانه صح ترليون بترليون صح وايضا له إيجابيات جمه وعديده منها من سمننا بدقيقنا مانقبضه تصرفه داخل وطناعاش سلمان ملكنا عاش سلمان ربي يوفقك
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62 - رووح الله وياك
2017-09-26 22:28:07
لكل قرار رجل مناسب
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61 - ضايع
2017-09-26 22:26:26
شرعا الخلوه مع المرئه وبشكل دائم حرام والاجنبي مهو رجل تسوق احسن
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60 - مبروك
2017-09-26 22:25:44
انا من بكره بعلم اهل بيتي لا تستدخدمون المدارس كل واحد يعلم اهل بيته
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59 - بدر
2017-09-26 22:25:03
عاش مليكي , عاش ولي عهدي , عاشت بلادي مرفوعة الرأس دائما وابدا .
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58 -
2017-09-26 22:25:02
اقول اصمت ياماااضي ***
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57 - ابو سليمان س
2017-09-26 22:24:20
كتبت ومسحت وكتبت ومسحت ولا ادري ما اكتب ؟؟؟
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56 - مبروك
2017-09-26 22:23:54
الف مبروك لبنات الوطن ***
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55 - ضايع
2017-09-26 22:23:43
***الله يسعد من سعا في هذا الموضوع
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54 - ليثاوي
2017-09-26 22:23:41
شكرا يا سيدي خادم الحرمين قرار تاريخي كنّا نتمناه دائما شكرا يا سيدي ولي العهد و اسأل الله ان يطيل في عمر سيدي خادم الحرمين الشريفين و ان يطيل في عمر سيدي ولي العهد و ان يديم عليهما الصحة و العافيه
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53 - مسلم
2017-09-26 22:23:38
الله يحفظ مليكنا وولي عهده والله انكم رجال من ظهر رجال
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( عدد التعليقات 28,954 )
52 - قلم الحقيقه
2017-09-26 22:23:12
ضربة قاتلة للأخونجية من كلاب الحمدين وتميم ومن سار في ركبهم . كسرت وحطمت كل قيودهم التي نصبوها للمرأة السعودية في وطنها ولن تقوم لهم قائمة بعد الآآآآآآآآآآن.حكومتنا أعزها الله أدركت خيانتهم فسحقتهم.
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( عدد التعليقات 1,198 )
51 - رعد الشمال
2017-09-26 22:22:50
ولي أمرنا حفظه الله ورعاه فأصدر أمره السامي بالسماح للمرأة بالقيادة
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50 - خيال
2017-09-26 22:22:30
طيب من يعلمهم السواقه , لابد وجود مدارس لتعليم القياده , او يجيبون مدراسات من الخارج , الله يستر , الله يكتب اللي في خير
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49 - الله يحفظه
2017-09-26 22:22:26
الف مليون مبروك جعل عمرك طويل يابونا
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48 - loving liberal
2017-09-26 22:21:37
نشكرخادم الحرمين الشريفين على اصدارهذا القرار المبارك ونبارك لخواتنا السعوديات في مساواتهن في نساء العالم وتحررهن من مشاكل السائقين ومشاكلهم الماديه وفك ارتباط رب الاسره في البيت انهو قرارمبارك
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47 - المااااضي
2017-09-26 22:19:54
هههههههههها وينك ياعنيده السميري هههههههههه وينكم يالاخونج 😅😅😅😂😂الف مليون مبروووك لكل السعوديات💔💔💔💕💕💕💕😎😎😎
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46 -
2017-09-26 22:18:17
ما هيا الضوابط الشرعيه ****
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45 -
2017-09-26 22:17:04
واااااعلى الدنيا السلام اول المتضرر من قيادة المرءة هم اللي يطالبون بقيادة المرءة ****
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44 - الاحساء
2017-09-26 22:15:46
اقول راح علينا كريم الزبائن كلهم حريم ندور وظيفه ثانيه من الحين
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43 -
2017-09-26 22:15:18
كنا حاسين بالمقدمات
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42 - @@@@@
2017-09-26 22:14:45
تقود سيارتها بنفسها أبرك من الإعتماد على الغير و خاصة السائق
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41 - حزين
2017-09-26 22:13:32
أنا حزين لهذا القرار ليس لأن المرأة ستقود السيارة، بالعكس أنا من مؤيدي سياقة المرأة، ولكني لا أملك من المال مابكفي لأشتري سيارات لزوجتي وبناتي العاطلات. الله المستعان.
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40 - الغامدي
2017-09-26 22:13:16
قرار تاريخي طال إنتظاره كثيراً .
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39 -
2017-09-26 22:12:09
طاح كرتكم ياشركات أعملو تخفيضات 50 %
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38 -
2017-09-26 22:12:07
أطال الله بعمرك سيدي قيادة المراءه لها إيجابيات ضخمه ستخفض تحويلات الأجانب بالدولارواليورو الاسترليني وإلروبيه الخ العملات ومشاكل السواقين الأجانب مما يحافظ على بقاءخميرة النقد داخل بلادنا عاش سلمان
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37 - قهر
2017-09-26 22:12:00
مبررروووووووك لنا
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36 - ولد شقراء
2017-09-26 22:11:43
المفروظ من زمان النساء يسوقون بكرة ابروح للمعارض ابشتري سيارة للمدام
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35 -
2017-09-26 22:11:35
إن شاء الله نرى قلم الخنبقة والتقية أول ضحايا قيادة المرأة للسيارة اللهم آمين يا رب العالمين
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34 - نصائح على الطاير
2017-09-26 22:10:02
اذا شفتو حرمه تسوق أبتعدو عنها 1 كيلو متر واذا ضربت سيارة بالخط الثاني فرامل فأنتبه من اللي تسوق قدامك
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( عدد التعليقات 28,954 )
33 - قلم الحقيقه
2017-09-26 22:09:52
هذا الانتصار للمرأة السعودية بهذا المرسوم الملكي التاريخي الذي أأأأأأنصف المرأة السعودية ومنحها سيادتها فوق أأأأأأأأرض وطنها أأأأأأأأكون في قمة سعادتي وهامة انتصاراتي لها.فلك الحمد والشكر يارب كثيرآ.
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32 -
2017-09-26 22:09:46
اللهم أكفنا شرور وتحريضات وفتن الطابور الخامس ا المندس بيننا من الإخونج وإستغلالهم الدين لمثل هذه القرارات الحكيمه من ولاة الأمر حفظهم الله واعزهم وادام ملكهم
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31 - ولد شقراء
2017-09-26 22:08:11
بالعكس الحريم يسوقون احسن شى يودون عيالهم للمدارس بدل السواقين واللة انة امر يفر الصدر دام عزك ياوطن والف مبروك
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30 - عبدالكريم العنزي
2017-09-26 22:07:12
شكرا للملك سلمان وولي العهد الأمين على هذ القرار التاريخي للسماح للمرأه لقياده السياره
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29 - الغامدي
2017-09-26 22:07:11
مبروووووووووك لكل نساء المملكه
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28 -
2017-09-26 22:07:09
سيبدا المرجفون الخونه في الوطن من خوارج الإخونج بإستغلال هذا الأمر الملكي المبارك ليثيروا الفتن من باب الحكم الشرعي.
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27 - مطراش
2017-09-26 22:07:03
بورصة السواقين باللون الاحمر للمرة الأولى من ثلاثة عقود..لا عزاء للسواقين المحترمين !..
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26 - ياسر11
2017-09-26 22:06:19
تخيل السيارات كلها زهري
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25 - بارك الله فيك وسدد خطاك, لما فيه خير البلاد والعباد..
2017-09-26 22:05:59
عاش الوطن في أمن وأمان..
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24 - ⛔️⛔️⛔️
2017-09-26 22:05:12
هي الشوارع ناقصه ... ما أقول إلا الله يعينا على زيادة الزحمه والغشامه والمشاكل
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23 - احبك ياوطني
2017-09-26 22:05:11
اكيد الاستغناء عن السااائقين في القريب العاجل
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( عدد التعليقات 1,198 )
22 - رعد الشمال
2017-09-26 22:04:53
السمع والطاعة لولي الأمر
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21 - كريم
2017-09-26 22:04:24
سيكثر الحوادث للنساء
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20 - ابونايف
2017-09-26 22:04:03
مبروك ياقلم الحقيقه هههههههههههه
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( عدد التعليقات 28,954 )
19 - قلم الحقيقه
2017-09-26 22:04:00
شكرآآآآآآ سيدييييييييييييي خاااااادم الحرمين الشريفيـــــــــــــــن نقولها لك وتقولها كل سعووودية تواقة لسيادتها على أرض وطنها تحت حماية الله وحماية حكومتكم لها.
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18 - طحطوح
2017-09-26 22:03:20
الله يكتب اللي فيه خير.
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17 - اسماء
2017-09-26 22:02:45
الدواعش اعمل نفسك ميت بسرعه اعمل نفسك ميت (:
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16 - احبك ياوطني
2017-09-26 22:01:38
امرك على الراس والعين ياملك القلوب لكن لابد من مراقبة اسعار السيارات لانها ستغلى مع هذا القرار السامي
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( عدد التعليقات 28,954 )
15 - قلم الحقيقه
2017-09-26 22:00:41
أأأأأأأأأأألف ميروووووووك للمرأأأأأأأأة السعوووووووودية فرحتـــــــــــــــــــــي لاالالاتوصف
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14 - واحد من الناس
2017-09-26 21:59:40
نقول للسواق مع السلامه ... :)
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13 - نجاة محمد
2017-09-26 21:57:27
مبروك للنساء وربنا يستر عليهم
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12 - العنيد
2017-09-26 21:56:09
اللهم اجعلها أوامر خير وبركه
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11 - Yazsn
2017-09-26 21:56:09
الحريم يسووووقوووو 🚗
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10 - عبدالرحمن الدوسي
2017-09-26 21:55:52
ان شاءالله إعفاء العيسى الله لايرده
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9 - حبر السنيين
2017-09-26 21:55:27
قيادة المرآة للسيارة
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8 - بردقان (نايت شفت)
2017-09-26 21:55:09
دون استباق للأحداث ونبرة التشاؤم التي يريدها لنا الأعداء والمتربصين ، وجود سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -أيده الله بنصره- وولي عهده الأمين -أعانه الله- بحد ذاته خير وبركة ..
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( عدد التعليقات 29,300 )
7 - برق _ الحرم
2017-09-26 21:54:49
((((2- التفيذ اعتبارا من 10/10/1439هــ )))))
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( عدد التعليقات 29,300 )
6 - برق _ الحرم
2017-09-26 21:53:42
(((((1- قيادة المرأة للمركبة ......وفق الضوابط الشرعية ))))))
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5 - بسم الله الرحمن الرحيم
2017-09-26 21:52:25
ان شاء الله أوامرر خيررر
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4 - المااااضي
2017-09-26 21:51:24
كل أوامر خادم الحرمين خير وبركه..الله يحفظك لنا ياسيدي💕
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3 - هاشم
2017-09-26 21:51:14
اتوقع اعفى وزير التعليم
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( عدد التعليقات 28,954 )
2 - قلم الحقيقه
2017-09-26 21:50:29
أأأأأأأأمر سام بعد قليل وأوامرك وطاعتك والولاء لك ياسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان رعاك الله ولحكومتك الرشيدة ولبلادنا تحت قيادتكم واجب شرعي لايحيد عنه الا خائن عميل يستحق ضرب عنقه بالسيف.
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1 - المااااضي
2017-09-26 21:49:41
اتحدى العنيد السميري يقول لي رأيه بالاخونج😎
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آخر تعليق
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