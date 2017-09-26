أمر ملكي: السماح بقيادة المرأة للسيارة مع مراعاة تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة
صحيفة المرصد – واس :
صدر أمر سام اليوم فيما يلي نصه :
صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
نشير إلى ما يترتب من سلبيات من عدم السماح للمرأة بقيادة المركبة، والايجابيات المتوخاة من السماح لها بذلك مع مراعاة تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها .
كما نشير إلى ما رآه أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة، وأن مرئيات من تحفظ عليه تنصب على اعتبارات تتعلق بسد الذرائع المحتملة التي لا تصل ليقين ولا غلبة ظن، وأنهم لا يرون مانعاً من السماح لها بقيادة المركبة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة لتلافي تلك الذرائع ولو كانت في نطاق الاحتمال المشكوك فيه.
ولكون الدولة هي – بعون الله – حارسة القيم الشرعية فإنها تعتبر المحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولوياتها سواء في هذا الأمر أو غيره، ولن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته .
لذا؛ اعتمدوا تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية – بما فيها إصدار رخص القيادة – على الذكور والإناث على حد سواء، وأن تشكل لجنة على مستوى عال من وزارات : ( الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية )؛ لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك، وعلى اللجنة الرفع بتوصياتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخه، ويكون التنفيذ – إن شاء الله – اعتباراً من 10 / 10 / 1439 هـ ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة، وإكمال ما يلزم بموجبه .
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
رئيس مجلس الوزراء
التعليقات
سبحان الله ... أنا قلت سواقلة المرأة للسياره قادمه***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الخارجية الأمريكية رحبت بحرارة بالغة بقرار حكومتنا الرشيدة بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة ووصفته بالقرار الاستراتيجي والشجاع وأنه خطوة عظيمة في الاتجاه الصحيح.
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
ارفع القبعه لك ياقلم الحقيقه فعلا انت سياسي محنك وتعليقاتك كلها بالصميم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
بالنسبةةلي لن اسمح لزوجتي وبناتي بالسواقة.
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
انا في قمة السعاده حفض الله الملك سلمان وولي عهده محمد ابن سلمان
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
99 مواطن اللة يكثر من امثالك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
وأن جميع آآآآرائهم وتشريعاتهم أي الأخونجية الأخوان التي ينادون بها ماهي الا لاسقاط الوطن وجعله في عيون الخارج بالمتخلف الذي تحكمه قرارات رجعية وهو مايتماشى مع أجنداتهم العدائية ضد بلدنا وحكومتنا.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اهون الشرين قياده المراه للسياره اذا في قيادتها شر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
فعلا قلم الحقية استاذ فيما يكتب ونحن تلاميذة سر ونحن وراءك ياقلم الحقيقة
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
سبحان الله ... أنا قلت سواقلة المرأة للسياره قادمه ( في خبر البنت اللي طلعت السياره من المواقف ) وبالفعل ماتوقعته حصل ...
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
مبررررررررروك سيتوفر اكثر من مليار ونصف شهريا رواتب السائقين الله يطول عمر ابو فهد
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
مبروك لكل السعوديين هاذا الفرار الشجاع
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
قرار صائب ومهم للاسره السعوديه وستثبت الايام ذاك وسيدونها التاريخ لملكنا سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه وسدد خطاه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
****فقط هو من يعارض قيادة المرأة لسيارتها
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
ههههههههههها وينك يالعنيد السميري هههههههههها وينكم يالاخونج خخخخخخوك مبروووك لكل سعوديه شريفه ترفض الخلوه بالسائقين💕💕💔💔💔💔💕💕💔💔💕💔
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
لأأأأأأأنه ليس من المعقول ولا المقبول أن تكون لي يالأخونجي الأخواني الناصح الأمين وأنت في يدك خنجر تريد قتلي به.من هنا أدركت حكومتنا مدى حقد هؤلاء الخونة عليها وعلى بلادنا وشعبنا وأنهم خونة فاجرين.
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
مو كل النساء يسقون هناك ضوابط يعني البنات لا حسب العمر يافالحه وفي اماكن موحدده وداخل المدن
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
79 شكلك اخونجي جاهل المفروض تتعلم من قلم الحقيقة كيف تعبر عن رايك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ودي اشتري سطحة للحرمه لاحتمال كثرة الحوادث . مصائب قوم عند قوم فوائد !!
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
ههههههههههها وينك يالعنيد السميري هههههههههها وينكم يالاخونج خخخخخخخمبرووووك لكل سعوديه شريفه ترفض الخلوه بالسائقين💕💕💔💔💔💔💕💕💔💔💕💔
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
والحقيقة أننا دائمآ وأبدآ كان الأمل بالله أولآ ومن ثم بأنفسنا أنه لابد وأن يأتي يوم تدرك فيه حكومتنا الرشيدة خيانة هؤلاء الشرذمة من الأخونجية تجار الدين ماكنا نخبرها ونحذرها به عنهم وهو ماحصل بالفعل.
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
اي اخونجي يدخل في راى عطوة بالجزمة ماذا استفدنا من الاخونجية السعوديين طلعو كلهم تبع موزة اللة يخلف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
والدولة ،، حفظها الله ،، بعون الله حارسة القيم الشرعية فإنها تعتبر المحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولوياتها سواء في هذا الأمر أو غيره،
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لا عزاء للدواعش , لا عزاء للاخوان , لا عزاء لاذناب قطر
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
أمس شفت عمانيه تسوق شاص جيب شاص طويل قلت ماشاء الله على العمأنيه تسوق شاص احفادالمهلب ابن ابي صفره الاءزدي الآن اكتملت المنظومه أصبحت كل دول الخليج يسوقن سيارات أنني أرى ترحيب عالمي بهذا القرارالصحيح
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
كما أشارة هيئة كبار العلماء ــ وفقها الله ــ أن مرئيات من تحفظ عليه تنصب على اعتبارات تتعلق بسد الذرائع المحتملة التي لا تصل ليقين ولا غلبة ظن،
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
الله يعينَّا على التكاليف! سيارة للزوجة سيارة للولد سيارة للبنت
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
مبررررووووووك خبر جميييييل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
خلك مبسوط من حبك في اللسلسه ياعلماني جعلك بدعس سيارة تسوقها حرمة بلهاء
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
حلو واخيرا المراه تنتصر وكذا بلا سواقين ومشاكلهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
كما نشير إلى ما رآه أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة،
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
قلم الحقيقة اجلد اي اخونجي يعترض على هذا القرار اطردو اي اخونجي يعارض هذا الامر الملكي السليم
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
الآن لن يجد تميم الحقد وكلابه في قناة الجزيرة مايزايدون عليه ضد المملكة وسيعملون على تحريض المغفلين لاثارتهم ضد القرار , الشعب السعودي ركل الحمدين وتميم الحقد على مؤخراتهم لمدة عشرون عاما ومستمرون
لا يعجبني(5) اعجبني(1)
وحقوق المرأة المسلمة وواجبتها ،،، أعظم من قيادة سيارة أو منعها منها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الي ضايق صدره ليخلي مرته تسوق ولايمكن احد يجبره على السواقه واذا موده يسوق افضل
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
ولم تترسخ هذه الحقائق عن الأخونجية تجار الدين الذين معظمهم خارج الدائرة الرسمية لحكومتنا الا بعد أن كشفت مخططاتهم التآمرية الخيانية على الوطن وقيادته ووضع الحكومة يدها عليها وزج دعاتها في السجون.
لا يعجبني(17) اعجبني(8)
قادت أم لم تقد ... الأمر ولله الحمد والفضل في سعة ورحمة لم يحل محرما ولم يحرم حلالاً
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لقط وجهك ايها المتشدد الجاهل..اما الآن غصب عليك تطيع القرار..قال ايش لن تقودي..لتعلم ان زمنكم انتهى من غير رجعه..ولتعلم ان زمنكم هو اتعس الازمان..شكرا ملكنا شكرا محمد بن سلمان..ولا عزاء للجهال 💚
لا يعجبني(9) اعجبني(0)
طيب باقي تثبيت موظفين البنود 💔 صارت قياده المرأه اهم من تثبيت الموظفين 😔
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
لقط وجهك ايها المتشدد الجاهل..اما الآن غصب عليك تطيع القرار..قال ايش لن تقودي..لتعلم ان زمنكم انتها من غير رجعه..ولتعلم ان زمنكم هو اتعس الازمان..شكرا ملكنا شكرا محمد بن سلمان..ولا عزاء للجهال 💚
لا يعجبني(5) اعجبني(0)
وفق الله ولاة أمرنا لما فيه خير الاسلام والاسلام
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
من أهم الأسباب الرئيسية من وجهة نظري في صدور هذا القرار التاريخي هو ادراك حكومتنا السعودية رعاها الله مدى كذب الأخونجية تجار الدين وتلاعبهم بأحكامه وتشريعاته ونقلهم صورة غير حقيقية عن المرأة السعودية.
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
لكل قرار رجل مناسبه ، تعب أجدادنا وأبائنا أصبح لا شئ وأصبح الأختلاط في هذة البلد أمرنا مباحا.،للأسف.
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
قرار موفق .. شكرا للقيادة السعودية الحكيمة .. مبروك الانتصار .. مبروك لكل نساء المملكة العربية السعودية .. بارك الله في حكامنا كل يوم خبر اجمل من اللي قبله ..
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
*** كيف تسوق والغطوة على وجهها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
قرار تاريخي يساوي في مآلاته ونتائجه الهامة وعلى كل الصعد قرار الملك فيصل رحمه الله الخاص بتعليم المرأة.
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
لكل قرار رجل مناسب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هذاقرارصائب وحكيم لن نرى مستقبلاسائق أجنبي وخلفه حرمه قرارللاءمانه صح ترليون بترليون صح وايضا له إيجابيات جمه وعديده منها من سمننا بدقيقنا مانقبضه تصرفه داخل وطناعاش سلمان ملكنا عاش سلمان ربي يوفقك
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
لكل قرار رجل مناسب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
شرعا الخلوه مع المرئه وبشكل دائم حرام والاجنبي مهو رجل تسوق احسن
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
انا من بكره بعلم اهل بيتي لا تستدخدمون المدارس كل واحد يعلم اهل بيته
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
عاش مليكي , عاش ولي عهدي , عاشت بلادي مرفوعة الرأس دائما وابدا .
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
اقول اصمت ياماااضي ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
كتبت ومسحت وكتبت ومسحت ولا ادري ما اكتب ؟؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
الف مبروك لبنات الوطن ***
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
***الله يسعد من سعا في هذا الموضوع
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
شكرا يا سيدي خادم الحرمين قرار تاريخي كنّا نتمناه دائما شكرا يا سيدي ولي العهد و اسأل الله ان يطيل في عمر سيدي خادم الحرمين الشريفين و ان يطيل في عمر سيدي ولي العهد و ان يديم عليهما الصحة و العافيه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الله يحفظ مليكنا وولي عهده والله انكم رجال من ظهر رجال
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ضربة قاتلة للأخونجية من كلاب الحمدين وتميم ومن سار في ركبهم . كسرت وحطمت كل قيودهم التي نصبوها للمرأة السعودية في وطنها ولن تقوم لهم قائمة بعد الآآآآآآآآآآن.حكومتنا أعزها الله أدركت خيانتهم فسحقتهم.
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
ولي أمرنا حفظه الله ورعاه فأصدر أمره السامي بالسماح للمرأة بالقيادة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
طيب من يعلمهم السواقه , لابد وجود مدارس لتعليم القياده , او يجيبون مدراسات من الخارج , الله يستر , الله يكتب اللي في خير
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الف مليون مبروك جعل عمرك طويل يابونا
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
نشكرخادم الحرمين الشريفين على اصدارهذا القرار المبارك ونبارك لخواتنا السعوديات في مساواتهن في نساء العالم وتحررهن من مشاكل السائقين ومشاكلهم الماديه وفك ارتباط رب الاسره في البيت انهو قرارمبارك
لا يعجبني(5) اعجبني(0)
هههههههههها وينك ياعنيده السميري هههههههههه وينكم يالاخونج 😅😅😅😂😂الف مليون مبروووك لكل السعوديات💔💔💔💕💕💕💕😎😎😎
لا يعجبني(6) اعجبني(2)
ما هيا الضوابط الشرعيه ****
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
واااااعلى الدنيا السلام اول المتضرر من قيادة المرءة هم اللي يطالبون بقيادة المرءة ****
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
اقول راح علينا كريم الزبائن كلهم حريم ندور وظيفه ثانيه من الحين
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
كنا حاسين بالمقدمات
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
تقود سيارتها بنفسها أبرك من الإعتماد على الغير و خاصة السائق
لا يعجبني(4) اعجبني(7)
أنا حزين لهذا القرار ليس لأن المرأة ستقود السيارة، بالعكس أنا من مؤيدي سياقة المرأة، ولكني لا أملك من المال مابكفي لأشتري سيارات لزوجتي وبناتي العاطلات. الله المستعان.
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
قرار تاريخي طال إنتظاره كثيراً .
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
طاح كرتكم ياشركات أعملو تخفيضات 50 %
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أطال الله بعمرك سيدي قيادة المراءه لها إيجابيات ضخمه ستخفض تحويلات الأجانب بالدولارواليورو الاسترليني وإلروبيه الخ العملات ومشاكل السواقين الأجانب مما يحافظ على بقاءخميرة النقد داخل بلادنا عاش سلمان
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
مبررروووووووك لنا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
المفروظ من زمان النساء يسوقون بكرة ابروح للمعارض ابشتري سيارة للمدام
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
إن شاء الله نرى قلم الخنبقة والتقية أول ضحايا قيادة المرأة للسيارة اللهم آمين يا رب العالمين
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
اذا شفتو حرمه تسوق أبتعدو عنها 1 كيلو متر واذا ضربت سيارة بالخط الثاني فرامل فأنتبه من اللي تسوق قدامك
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
هذا الانتصار للمرأة السعودية بهذا المرسوم الملكي التاريخي الذي أأأأأأنصف المرأة السعودية ومنحها سيادتها فوق أأأأأأأأرض وطنها أأأأأأأأكون في قمة سعادتي وهامة انتصاراتي لها.فلك الحمد والشكر يارب كثيرآ.
لا يعجبني(10) اعجبني(2)
اللهم أكفنا شرور وتحريضات وفتن الطابور الخامس ا المندس بيننا من الإخونج وإستغلالهم الدين لمثل هذه القرارات الحكيمه من ولاة الأمر حفظهم الله واعزهم وادام ملكهم
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
بالعكس الحريم يسوقون احسن شى يودون عيالهم للمدارس بدل السواقين واللة انة امر يفر الصدر دام عزك ياوطن والف مبروك
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
شكرا للملك سلمان وولي العهد الأمين على هذ القرار التاريخي للسماح للمرأه لقياده السياره
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
مبروووووووووك لكل نساء المملكه
لا يعجبني(4) اعجبني(2)
سيبدا المرجفون الخونه في الوطن من خوارج الإخونج بإستغلال هذا الأمر الملكي المبارك ليثيروا الفتن من باب الحكم الشرعي.
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
بورصة السواقين باللون الاحمر للمرة الأولى من ثلاثة عقود..لا عزاء للسواقين المحترمين !..
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تخيل السيارات كلها زهري
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
عاش الوطن في أمن وأمان..
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
هي الشوارع ناقصه ... ما أقول إلا الله يعينا على زيادة الزحمه والغشامه والمشاكل
لا يعجبني(0) اعجبني(9)
اكيد الاستغناء عن السااائقين في القريب العاجل
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
السمع والطاعة لولي الأمر
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
سيكثر الحوادث للنساء
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
مبروك ياقلم الحقيقه هههههههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
شكرآآآآآآ سيدييييييييييييي خاااااادم الحرمين الشريفيـــــــــــــــن نقولها لك وتقولها كل سعووودية تواقة لسيادتها على أرض وطنها تحت حماية الله وحماية حكومتكم لها.
لا يعجبني(6) اعجبني(0)
الله يكتب اللي فيه خير.
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
الدواعش اعمل نفسك ميت بسرعه اعمل نفسك ميت (:
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
امرك على الراس والعين ياملك القلوب لكن لابد من مراقبة اسعار السيارات لانها ستغلى مع هذا القرار السامي
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
أأأأأأأأأأألف ميروووووووك للمرأأأأأأأأة السعوووووووودية فرحتـــــــــــــــــــــي لاالالاتوصف
لا يعجبني(5) اعجبني(1)
نقول للسواق مع السلامه ... :)
لا يعجبني(6) اعجبني(1)
مبروك للنساء وربنا يستر عليهم
لا يعجبني(5) اعجبني(0)
اللهم اجعلها أوامر خير وبركه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
الحريم يسووووقوووو 🚗
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
ان شاءالله إعفاء العيسى الله لايرده
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
قيادة المرآة للسيارة
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
دون استباق للأحداث ونبرة التشاؤم التي يريدها لنا الأعداء والمتربصين ، وجود سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -أيده الله بنصره- وولي عهده الأمين -أعانه الله- بحد ذاته خير وبركة ..
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
((((2- التفيذ اعتبارا من 10/10/1439هــ )))))
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
(((((1- قيادة المرأة للمركبة ......وفق الضوابط الشرعية ))))))
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ان شاء الله أوامرر خيررر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
كل أوامر خادم الحرمين خير وبركه..الله يحفظك لنا ياسيدي💕
لا يعجبني(5) اعجبني(1)
اتوقع اعفى وزير التعليم
لا يعجبني(12) اعجبني(0)
أأأأأأأأمر سام بعد قليل وأوامرك وطاعتك والولاء لك ياسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان رعاك الله ولحكومتك الرشيدة ولبلادنا تحت قيادتكم واجب شرعي لايحيد عنه الا خائن عميل يستحق ضرب عنقه بالسيف.
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
اتحدى العنيد السميري يقول لي رأيه بالاخونج😎
لا يعجبني(3) اعجبني(4)
أضف تعليق