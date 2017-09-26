أول تعليق من هيئة كبار العلماء حول قرار السماح بقيادة المرأة للسيارة

حجم الخط A A A المرصد 57 8٬309 2 ساعتين

صحيفة المرصد : أشادت هيئة كبار العلماء، مساء اليوم الثلاثاء، بالأمر السامي بإصدار رخص القيادة للرجال والنساء على حد سواء.

وكتبت الهيئة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “حفظ الله خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي يتوخى مصلحة بلاده وشعبه في ضوء ما تقرره الشريعة الإسلامية”.

وأشار الأمر السامي الكريم القاضي بالسماح بإصدار رخص قيادة للمرأة إلى رأي هيئة كبار العلماء المؤيد لهذه الخطوة.

وأوضح الأمر أن ما رآه أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل «الإباحة».

وأن مرئيات من تحفظ على القرار سابقا تنصب على اعتبارات تتعلق بسد الذرائع المحتملة التي لا تصل ليقين ولا غلبة ظن، مؤكدين أنهم لا يرون مانعاً من السماح لها بقيادة المركبة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة لتلافي تلك الذرائع ولو كانت في نطاق الاحتمال المشكوك فيه.

بعض من تحفظ على القرار برر تحفظه بدواعي أمن وسلامة المرأة ولكن وكما يشير هذا القرار ستسعى الدولة لتوفير كافة المتطلبات لحماية المرأة وفق مبادئ الشريعة السمحة .