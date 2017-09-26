رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / أول تعليق من هيئة كبار العلماء حول قرار السماح بقيادة المرأة للسيارة

أول تعليق من هيئة كبار العلماء حول قرار السماح بقيادة المرأة للسيارة

أول تعليق من هيئة كبار العلماء حول قرار السماح بقيادة المرأة للسيارة
حجم الخط A A A
المرصد 57 8٬309 2 ساعتين

صحيفة المرصد : أشادت هيئة كبار العلماء، مساء اليوم الثلاثاء، بالأمر السامي بإصدار رخص القيادة للرجال والنساء على حد سواء.

وكتبت الهيئة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “حفظ الله خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي يتوخى مصلحة بلاده وشعبه في ضوء ما تقرره الشريعة الإسلامية”.

وأشار الأمر السامي الكريم القاضي بالسماح بإصدار رخص قيادة للمرأة إلى رأي هيئة كبار العلماء المؤيد لهذه الخطوة.

وأوضح الأمر أن ما رآه أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل «الإباحة».

وأن مرئيات من تحفظ على القرار سابقا تنصب على اعتبارات تتعلق بسد الذرائع المحتملة التي لا تصل ليقين ولا غلبة ظن، مؤكدين أنهم لا يرون مانعاً من السماح لها بقيادة المركبة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة لتلافي تلك الذرائع ولو كانت في نطاق الاحتمال المشكوك فيه.

بعض من تحفظ على القرار برر تحفظه بدواعي أمن وسلامة المرأة ولكن وكما يشير هذا القرار ستسعى الدولة لتوفير كافة المتطلبات لحماية المرأة وفق مبادئ الشريعة السمحة .

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

57 - خبير
2017-09-27 00:56:10
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
56 - يوسف
2017-09-27 00:53:51
أستغفر الله العظيم وأتوب إليه الله يعز المملكه العربيه السعوديه وعلى رأسها سيدي خادم الحرمين الشريفين ****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
55 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-27 00:52:51
لياااااان انا لم امانع انا مع قرار حكومتنا سابقا وقلت السبب عندي هو الخوف عليها وزحمة وليس حرام واللحين سمحت حكومتنا وحنا كذلك معها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
54 - رؤية
2017-09-27 00:52:41
كل واحد مسؤول عن رعيته ..... ولاتقعدون تبربرون وتولولون ..... مايبيلها فلسفة وطلعه ونزله .. تبي محارمك يسوقون وإلآ مايسوقون ماحد غاصبك .. القرار لولي الأمر ومن شروط الرخصة موافقة ولي الأمر
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
53 - متأمل
2017-09-27 00:50:39
ت46 .. لا****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
52 - عبدالله البراك
2017-09-27 00:41:19
الدعاء لخادم الحرمين الشريفين ****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
51 - محمد
2017-09-27 00:38:11
اول كانو يقولون والله زوجتي ماتتوظف في مستشفي او اختي ماتتوظف ممرضه هلحين السواقه ارحم من وظيفة الحرمه مع قطيييع من الرجال
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
50 -
2017-09-27 00:37:18
***جزاه الله خيرا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
49 - حي السلامة
2017-09-27 00:37:12
اول سنتين بتصيير علوم لكن بعد كذا بيصير عادي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
48 - مراد
2017-09-27 00:35:09
السماح بالقيده للمراه يمثل ازاحة عبء ثقيل امام المراه لتوفير حاجياتها وتسهيلها وتمثل توفير اقتصادي ضخم اما النزوات فهي موجوده قيل القياده وبعدها ولايمكن القضلء عليهاولكن مكافحنها تكون قائمه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
47 - بدوي
2017-09-27 00:33:17
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
46 - عبدالله البراك
2017-09-27 00:33:00
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
45 - ابو احمد 2020
2017-09-27 00:31:33
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
44 - بدوي
2017-09-27 00:29:04
التعليم في الكبر ك النقش على حجر
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
43 - ظامي اليل
2017-09-27 00:27:56
اقترح.ان تكون قيادة المرأه للسياره.داخل المدن.فقط...مجرد اقتراح لا أحد منكن يعصب عليه.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
42 - ام روان
2017-09-27 00:26:06
الله يحفظ خادم الحرمين وولي عهده قرار انتظرناه من زمان ميزانيتنا لم تعد تتحمل مصاريف السائق ناهيك عن مشاكله و خوفنا على اولادنا وبناتنا من السواقين اللي من جميع الجنسيات
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
41 - جون كنيدي اليعربي
2017-09-27 00:24:15
الحمد لله الذي جعل لنا من هيئة كبار علمائنا نبراس يضيء لنا ونقتدي بهم فيما يفتون ويحققون من مصلحة في دنيانا ومعادنا فالأمر السامي بني على رؤيتهم وتسديدهم واقرارهم. فكم نحن مدينون لهم بالشكر والعرفان
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
40 - محمد
2017-09-27 00:21:40
طيب اول شي يسوقون بنات هىية كبارالعلماء وبعدين احنا نبدا هم يقولون ماهو حرام يطبقونه عليهم كبار العلماء
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
39 -
2017-09-27 00:18:33
اللي مو عاجبه القرار مو لازم ينفذه الأغلبيه محتاجين
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
38 - اماراتيه
2017-09-27 00:15:19
(يَا أَبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا)
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
37 - صادق
2017-09-27 00:08:12
يالله ماعاد لكم عذر ياحريم شغلوا سياراتكم وعلي وظايفكم بلا اعذار فارغه حلت مشكلة السواق بس ايش السوات في مشكلة الشغاله اعتقد الزام المحلات والادارات الحكوميه بايجاد دار حضانه ولا انتوا قده الي ماطبخت؟
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
36 - سعد
2017-09-27 00:05:39
بالعقل والمنطق والقياس والمقارنة قيادة المرأه لا يمكن تكون حرام والحرام معروف والحلال معروف لكل عاقل ولكن نرجو من شبابنا وشاباتتا الوعي بهذي الخطوه وان نلتزم الأداب العامه وندرك عواقب خطواتنا
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
35 - آخر الزمان
2017-09-27 00:02:26
ستقود المرأة السيارة****
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
34 - المونديالي
2017-09-27 00:00:53
الخاطب / كم مهر بنتكم يا عمي ابوها / عليها مخالفات ٣٠ الف سددها و اذلف انت وياها ههههههههههه ههههههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
33 - ليآآآآآن ❤
2017-09-27 00:00:02
انتي بالذاات ي ريمااا ولاكلمه كنتي معااارضه واشوووفك غيررتي ررايك من اووول نقوول حلال وقلتم عناا علمااانين ليبرررالين. عاااااش سلمااااان
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
32 -
2017-09-26 23:56:59
ما فيها حاجه يعني ***
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
31 - شتيفي
2017-09-26 23:52:57
اللهم احفظ بلادنا واحفظ لنا ولاة امورنا
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
30 - الكلام الزين في روؤس ألسنتها
2017-09-26 23:50:00
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
29 - محمد الجعيد
2017-09-26 23:48:45
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
28 - آخر الزمان
2017-09-26 23:45:55
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
27 - منفتح
2017-09-26 23:45:53
حتى الواحد يروح يداوم على الصباح يشوف ناس تسوق تفتح النفس
لا يعجبني(5) اعجبني(2)
26 - 👀الحزم
2017-09-26 23:42:12
نؤيد قرار الملك الرشيد والصائب الذي يتماشى مع تعاليم الدين الإسلامي مستند الى فتوى العلماء وتأييد هيئة كبار العلماء، الذي يراعي المصلحه العامه للمجتمع وشرائحه المختلفه. نرجوا من الله السداد والتوفيق
لا يعجبني(3) اعجبني(5)
25 - دبي
2017-09-26 23:40:51
نبي نصير زي دبي ..بيلز
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
24 - كفى كذب
2017-09-26 23:38:49
تعليق مخالف
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
23 - ليبرالي يحب العلمانية
2017-09-26 23:35:03
بارك الله في قيادتنا الرشيدة .. قرار رائع وانتصار للمرأة .. مبروك لكل محبي الوطن .. وموتوا بغيظكم يا متطرفين
لا يعجبني(9) اعجبني(4)
22 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-
2017-09-26 23:32:18
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
21 - العنزي
2017-09-26 23:31:39
ههههه والله كانوا يقولون حرام ولايجوز.
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
20 - بندر
2017-09-26 23:30:40
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
19 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-26 23:29:26
حفظ الله هيئة كبار العلماء وأهل السلف"هم صادقين وشلون تبونهم يحرمون قيادة المرأة للسيارة وهو مو محرم "حرام تقول القيادة محرمة ومافيه دليل اقر عقاب من يحرم الحلال بأية بالقران "لكن هو فقط خوف عليهازحمه
لا يعجبني(9) اعجبني(9)
18 - مسمار
2017-09-26 23:28:59
المووهم يغيرو وضع حزام الامان يكون بالعرض ***
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
17 - ليبرالي
2017-09-26 23:28:40
شكرا ياهيئة كبار العلماء 🌷
لا يعجبني(5) اعجبني(3)
16 - الفارس
2017-09-26 23:28:36
قرارممتاز قريبآ مغادرة اكثر من مليونين سائق حاصركم البلد شكرآ لك قائد البلد
لا يعجبني(4) اعجبني(2)
15 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-26 23:26:54
تحبون تركيا وقطر وهم منفتحين وعندهم بلاوي الله لايبلانا
لا يعجبني(9) اعجبني(6)
14 - الكلام الزين في روؤس ألسنتها
2017-09-26 23:25:02
تعليق مخالف
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
13 -
2017-09-26 23:24:52
وش بيقولون غير كذا
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
12 - نايف
2017-09-26 23:21:35
هههههه اخ يابطني فاطس ضحك من شر البليه
لا يعجبني(2) اعجبني(9)
11 - إبليس
2017-09-26 23:21:08
نقطة تحول تاريخية. ولكن إلى الأحسن أو الأسوأ... تناوشت الأراء...
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
10 - فكر فكر
2017-09-26 23:19:10
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
9 - ضايع
2017-09-26 23:18:22
الحمد لله سمح للجميع بالقياده
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
8 - الشعب السعودي يطالب بقياده المراه للسياره
2017-09-26 23:16:47
جميل شكرا شكرا يا ملكنا
لا يعجبني(9) اعجبني(2)
7 - مزعبلها
2017-09-26 23:16:36
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
6 - ربي عونك
2017-09-26 23:16:22
بكره وش بيقولون اذا فتحو السينما
لا يعجبني(2) اعجبني(5)
5 - معاهد ومبايع ال سعود
2017-09-26 23:15:46
بس خطوة الي الامام لهيئة كبار العلماء عقبال السيما
لا يعجبني(8) اعجبني(3)
4 - لن نحرم حلالاً ،،، ولم نحلل حراماً ،،، (( والأصل الاباحة ))
2017-09-26 23:15:33
حفظ الله قيادتنا وهيئة كبار علمائنا لم فيه خير الوطن والاسلام والمسلمين
لا يعجبني(8) اعجبني(2)
3 -
2017-09-26 23:15:29
لنا عقول وعيون نعرف الحلال من الحرام
لا يعجبني(1) اعجبني(11)
2 - معاهد ومبايع ال سعود
2017-09-26 23:14:55
هلا والله ***
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
1 -
2017-09-26 23:13:06
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : جون كنيدي اليعربي

كل كلام وكل تأييد وتبرير ليس له طعم ولذة. بعد الأمر السامي الذي أفرح الجميع فسوف...
بواسطة : خبير

تعليق مخالف...
بواسطة : الشايب

انا مع القياده بشروط لكن هذا الفنان او المهرج الناس مستخفين دمه وانا شايفه غثيث...
بواسطة : مطقطق

الألباني وعلماء الدول الإسلاميه لا يحرمونها من زمان ****...
كتاب الرأي
mm

مشعل السديري

بين الخبث والذكاء
205 0
mm

عبدالرحمن الراشد

مواجهة كوريا و إيران
141 1
mm

محمد آل الشيخ

البي بي سي صدقيّةٌ سادت ثم بادت
233 2
mm

هيلة المشوح

ولادة وطن.. في يوم الوطن!
82 0
mm

عقل العقل

تغلغل «الإخوان» في جامعاتنا
233 11
mm

قينان الغامدي

التعليم لا عزم ولا حزم: وط المناقع وحل
394 8
mm

أ.د.صالح بن سبعان

المسؤول…في بلاد الحرمين غير !
177 0
mm

عبدالرحمن الراشد

دخول الصناعة البحرية
225 0
mm

كوثر الأربش

قصيدة عن «الوطن»
257 0
mm

د. محمد العوين

87 عامًا من المجد أم 300 عام من التأسيس 2-2
117 3
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

شنق إيراني يشجع الهلال
476 12
mm

أحمد الشمراني

العويس وكرة الثلج
549 18
mm

أحمد الشمراني

صباح العشق ياوطن..!
109 2
mm

أحمد الشمراني

من العرضيات إلى ولي العهد
291 2
mm

صالح الهويريني

الهلال هو المستفيد
569 8
mm

عبد العزيز الدغيثر

زلزال رياضي على مستوى عال
489 0
mm

أحمد الشمراني

لا خوف على الأهلي والعويس!
637 10
mm

وليد الفراج

“الأخضر” في قلب سلمان
161 1
mm

أحمد الشمراني

تركي يهز الوسط الرياضي
631 8
mm

أحمد الشمراني

التوثيق والأهلي والنصر
740 10
الاخبار الدولية
العبادي يمهل كردستان 3 أيام لتسليم المطارات

العبادي يمهل كردستان 3 أيام لتسليم المطارات

 المرصد 35 3٬186 4 ساعات
بالفيديو .. زلة لسان وزير خارجية قطر تكشف حقيقة علاقة الدوحة بالإخوان واعترافه بأنها إرهابية

بالفيديو .. زلة لسان وزير خارجية قطر تكشف حقيقة علاقة الدوحة بالإخوان واعترافه بأنها إرهابية

 المرصد 37 6٬492 6 ساعات
السجن 21 شهراً لعضو سابق في الكونغرس الأمريكي بسبب رسائل جنسية لقاصر

السجن 21 شهراً لعضو سابق في الكونغرس الأمريكي بسبب رسائل جنسية لقاصر

 د ب أ 12 1٬892 11 ساعة
بالفيديو.. شاهد ماذا قال إماراتي للسيسي بحضور محمد بن زايد !

بالفيديو.. شاهد ماذا قال إماراتي للسيسي بحضور محمد بن زايد !

 المرصد 71 7٬405 11 ساعة
المرصد الرياضي
بالفيديو : الهلال يسحق بيرسبوليس الإيراني بأربعة أهداف دون مقابل

بالفيديو : الهلال يسحق بيرسبوليس الإيراني بأربعة أهداف دون مقابل

 المرصد 68 4٬844 4 ساعات
شاهد.. وصلة غزل بين الفنانة “وعد” واللاعب السابق ” محمد عبدالجواد” .. ومغردون : استحوا!

شاهد.. وصلة غزل بين الفنانة “وعد” واللاعب السابق ” محمد عبدالجواد” .. ومغردون : استحوا!

 المرصد 149 13٬463 15 ساعة
وليد الفراج يزف لنادي الاتحاد تغريدة صادمة .. الله يعينك يا انمار الحائلي !

وليد الفراج يزف لنادي الاتحاد تغريدة صادمة .. الله يعينك يا انمار الحائلي !

 المرصد 70 9٬539 17 ساعة
تشكيل أول فريق كرة قدم لفتيات سعوديات بأمريكا.. وقريبًا تشارك في” السلة والتنس”

تشكيل أول فريق كرة قدم لفتيات سعوديات بأمريكا.. وقريبًا تشارك في” السلة والتنس”

 المرصد 147 5٬764 18 ساعة
اخبار فنية
هجوم عنيف على الفنانة “وعد” بسبب ما فعتله بالعلم السعودي… وهي تردّ بقوّة!

هجوم عنيف على الفنانة “وعد” بسبب ما فعتله بالعلم السعودي… وهي تردّ بقوّة!

 المرصد 102 8٬437 4 ساعات
شاهد .. لجين و أسيل عمران ومهيرة وعلا الفارس وأخريات يرقصن إحتفالاً بيوم المملكة الوطني

شاهد .. لجين و أسيل عمران ومهيرة وعلا الفارس وأخريات يرقصن إحتفالاً بيوم المملكة الوطني

 المرصد 110 20٬573 يومين
الحبيب السابق لـ”كايلي جينر” يردّ بخبر صادم على حملها من صديقها الحالي!

الحبيب السابق لـ”كايلي جينر” يردّ بخبر صادم على حملها من صديقها الحالي!

 المرصد 27 11٬023 3 أيام
بالفيديو…أحمد الفيشاوي يثير موجة غضب عارمة بين المصريين..وطالبوا منعه من الظهور الإعلامي

بالفيديو…أحمد الفيشاوي يثير موجة غضب عارمة بين المصريين..وطالبوا منعه من الظهور الإعلامي

 المرصد 63 15٬466 4 أيام
اخبار منوعة
شاهد..ممرضات ساخرات يحاولن إجبار مسن على التدخين في غرفة الإنعاش بتركيا

شاهد..ممرضات ساخرات يحاولن إجبار مسن على التدخين في غرفة الإنعاش بتركيا

 المرصد 42 7٬573 8 ساعات
شاهد .. لحظة سقوط ملكة جمال إسبانيا في المسبح

شاهد .. لحظة سقوط ملكة جمال إسبانيا في المسبح

 المرصد 31 9٬567 12 ساعة
فتاة مصرية تحكي قصة اغتصابها في فيديو مباشر على “فيسبوك”..وتنشر صورة المتهم-فيديو

فتاة مصرية تحكي قصة اغتصابها في فيديو مباشر على “فيسبوك”..وتنشر صورة المتهم-فيديو

 المرصد 100 15٬858 13 ساعة
شاهد بالصور: فتاة منقبة بساقين عاريتين تثير الجدل في بلد عربي!

شاهد بالصور: فتاة منقبة بساقين عاريتين تثير الجدل في بلد عربي!

 المرصد 85 14٬064 22 ساعة
يوتيوب المرصد
شاهد .. فتاة سعودية تبعد السائق وتخرج سيارة العائلة من موقف مزدحم بعد فشله في المهمة

شاهد .. فتاة سعودية تبعد السائق وتخرج سيارة العائلة من موقف مزدحم بعد فشله في المهمة

 المرصد 181 10٬764 6 ساعات
شاهد.. شاب مصري حاول سرقة هاتف راكبة بالمترو.. فكان العقاب قاسي !

شاهد.. شاب مصري حاول سرقة هاتف راكبة بالمترو.. فكان العقاب قاسي !

 المرصد 11 7٬884 يوم واحد
شاهد .. شاب يحطم سيارة متوقفة أمام منزل في الرياض وكاميرا المراقبة ترصده

شاهد .. شاب يحطم سيارة متوقفة أمام منزل في الرياض وكاميرا المراقبة ترصده

 المرصد 34 7٬739 يوم واحد
شاهد.. افتتاح مسجد في مصر على أغاني “وردة الجزائرية” وبحضور راقصات!

شاهد.. افتتاح مسجد في مصر على أغاني “وردة الجزائرية” وبحضور راقصات!

 المرصد 102 10٬265 يوم واحد
اخبار ثقافية
علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

 المرصد 72 4٬540 يومين
أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

 المرصد 42 4٬669 3 أيام
كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

 المرصد 37 4٬984 3 أيام
لهذا السبب يلقي “المصريين “الدمى في النيل !

لهذا السبب يلقي “المصريين “الدمى في النيل !

 المرصد 94 2٬411 4 أيام
اخبار صحية
عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

 المرصد 0 2٬288 يومين
قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

 المرصد 8 7٬625 5 أيام
مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

 المرصد 20 14٬825 7 أيام
“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

 المرصد 34 24٬001 أسبوعين
اخبار اقتصادية
4 عوامل تحدد مسار الأسهم منها رفع الدعم عن “البنزين” و”الكهرباء”.. والنقطة 7450 تحذر المتداولين

4 عوامل تحدد مسار الأسهم منها رفع الدعم عن “البنزين” و”الكهرباء”.. والنقطة 7450 تحذر المتداولين

 المرصد 26 6٬659 يومين
قانون جديد في السعودية لصالح الأجانب وضد بعض الشركات المحلية

قانون جديد في السعودية لصالح الأجانب وضد بعض الشركات المحلية

 المرصد 33 9٬941 يومين
إصلاحات جديدة لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”

إصلاحات جديدة لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”

 وكالات 140 31٬431 6 أيام
تعرّف على ترتيب سعر البنزين السعودي خليجيا في حال زيادة السعر 80% بعد شهرين

تعرّف على ترتيب سعر البنزين السعودي خليجيا في حال زيادة السعر 80% بعد شهرين

 المرصد 167 15٬721 أسبوع واحد
أخبار مناسبات
بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

 المرصد 69 9٬902 يومين
بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

 المرصد 10 3٬188 3 أيام
ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

 المرصد 16 2٬642 4 أيام
بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

 المرصد 30 14٬026 أسبوع واحد
الاخيرة
تعرف على قصة المواطن “سالم ” التي قست عليه الحياة ورمته مشردًا في شوارع جدة!

تعرف على قصة المواطن “سالم ” التي قست عليه الحياة ورمته مشردًا في شوارع جدة!

 المرصد 109 8٬939 18 ساعة
بالفيديو: شاهد كيف رد “العجمة” على شخص وصفه بالمطبل!

بالفيديو: شاهد كيف رد “العجمة” على شخص وصفه بالمطبل!

 المرصد 76 10٬399 يومين
العثور على الفتاة “مريم ” بعد غياب أسبوعين عن أسرتها بمكة.. وهذا ما قاله والدها

العثور على الفتاة “مريم ” بعد غياب أسبوعين عن أسرتها بمكة.. وهذا ما قاله والدها

 المرصد 14 13٬037 يومين
شاهد “كذبة” أيفون 8!

شاهد “كذبة” أيفون 8!

 العربية 13 6٬259 يومين
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء

 المرصد 254 2٬947 15 ساعة