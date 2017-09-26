أول تعليق من هيئة كبار العلماء حول قرار السماح بقيادة المرأة للسيارة
صحيفة المرصد : أشادت هيئة كبار العلماء، مساء اليوم الثلاثاء، بالأمر السامي بإصدار رخص القيادة للرجال والنساء على حد سواء.
وكتبت الهيئة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “حفظ الله خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي يتوخى مصلحة بلاده وشعبه في ضوء ما تقرره الشريعة الإسلامية”.
وأشار الأمر السامي الكريم القاضي بالسماح بإصدار رخص قيادة للمرأة إلى رأي هيئة كبار العلماء المؤيد لهذه الخطوة.
وأوضح الأمر أن ما رآه أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل «الإباحة».
وأن مرئيات من تحفظ على القرار سابقا تنصب على اعتبارات تتعلق بسد الذرائع المحتملة التي لا تصل ليقين ولا غلبة ظن، مؤكدين أنهم لا يرون مانعاً من السماح لها بقيادة المركبة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة لتلافي تلك الذرائع ولو كانت في نطاق الاحتمال المشكوك فيه.
بعض من تحفظ على القرار برر تحفظه بدواعي أمن وسلامة المرأة ولكن وكما يشير هذا القرار ستسعى الدولة لتوفير كافة المتطلبات لحماية المرأة وفق مبادئ الشريعة السمحة .
حفظ الله #خادم_الحرمين_الشريفين الذي يتوخى مصلحة بلاده وشعبه في ضوء ما تقرره #الشريعة_الإسلامية.
— هيئة كبار العلماء (@ssa_at) ٢٦ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
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أستغفر الله العظيم وأتوب إليه الله يعز المملكه العربيه السعوديه وعلى رأسها سيدي خادم الحرمين الشريفين ****
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لياااااان انا لم امانع انا مع قرار حكومتنا سابقا وقلت السبب عندي هو الخوف عليها وزحمة وليس حرام واللحين سمحت حكومتنا وحنا كذلك معها
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كل واحد مسؤول عن رعيته ..... ولاتقعدون تبربرون وتولولون ..... مايبيلها فلسفة وطلعه ونزله .. تبي محارمك يسوقون وإلآ مايسوقون ماحد غاصبك .. القرار لولي الأمر ومن شروط الرخصة موافقة ولي الأمر
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ت46 .. لا****
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الدعاء لخادم الحرمين الشريفين ****
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اول كانو يقولون والله زوجتي ماتتوظف في مستشفي او اختي ماتتوظف ممرضه هلحين السواقه ارحم من وظيفة الحرمه مع قطيييع من الرجال
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***جزاه الله خيرا
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اول سنتين بتصيير علوم لكن بعد كذا بيصير عادي
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السماح بالقيده للمراه يمثل ازاحة عبء ثقيل امام المراه لتوفير حاجياتها وتسهيلها وتمثل توفير اقتصادي ضخم اما النزوات فهي موجوده قيل القياده وبعدها ولايمكن القضلء عليهاولكن مكافحنها تكون قائمه
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التعليم في الكبر ك النقش على حجر
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اقترح.ان تكون قيادة المرأه للسياره.داخل المدن.فقط...مجرد اقتراح لا أحد منكن يعصب عليه.
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الله يحفظ خادم الحرمين وولي عهده قرار انتظرناه من زمان ميزانيتنا لم تعد تتحمل مصاريف السائق ناهيك عن مشاكله و خوفنا على اولادنا وبناتنا من السواقين اللي من جميع الجنسيات
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الحمد لله الذي جعل لنا من هيئة كبار علمائنا نبراس يضيء لنا ونقتدي بهم فيما يفتون ويحققون من مصلحة في دنيانا ومعادنا فالأمر السامي بني على رؤيتهم وتسديدهم واقرارهم. فكم نحن مدينون لهم بالشكر والعرفان
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طيب اول شي يسوقون بنات هىية كبارالعلماء وبعدين احنا نبدا هم يقولون ماهو حرام يطبقونه عليهم كبار العلماء
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اللي مو عاجبه القرار مو لازم ينفذه الأغلبيه محتاجين
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(يَا أَبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا)
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يالله ماعاد لكم عذر ياحريم شغلوا سياراتكم وعلي وظايفكم بلا اعذار فارغه حلت مشكلة السواق بس ايش السوات في مشكلة الشغاله اعتقد الزام المحلات والادارات الحكوميه بايجاد دار حضانه ولا انتوا قده الي ماطبخت؟
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بالعقل والمنطق والقياس والمقارنة قيادة المرأه لا يمكن تكون حرام والحرام معروف والحلال معروف لكل عاقل ولكن نرجو من شبابنا وشاباتتا الوعي بهذي الخطوه وان نلتزم الأداب العامه وندرك عواقب خطواتنا
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ستقود المرأة السيارة****
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الخاطب / كم مهر بنتكم يا عمي ابوها / عليها مخالفات ٣٠ الف سددها و اذلف انت وياها ههههههههههه ههههههههههه
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انتي بالذاات ي ريمااا ولاكلمه كنتي معااارضه واشوووفك غيررتي ررايك من اووول نقوول حلال وقلتم عناا علمااانين ليبرررالين. عاااااش سلمااااان
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ما فيها حاجه يعني ***
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اللهم احفظ بلادنا واحفظ لنا ولاة امورنا
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حتى الواحد يروح يداوم على الصباح يشوف ناس تسوق تفتح النفس
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نؤيد قرار الملك الرشيد والصائب الذي يتماشى مع تعاليم الدين الإسلامي مستند الى فتوى العلماء وتأييد هيئة كبار العلماء، الذي يراعي المصلحه العامه للمجتمع وشرائحه المختلفه. نرجوا من الله السداد والتوفيق
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نبي نصير زي دبي ..بيلز
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بارك الله في قيادتنا الرشيدة .. قرار رائع وانتصار للمرأة .. مبروك لكل محبي الوطن .. وموتوا بغيظكم يا متطرفين
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سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
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ههههه والله كانوا يقولون حرام ولايجوز.
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حفظ الله هيئة كبار العلماء وأهل السلف"هم صادقين وشلون تبونهم يحرمون قيادة المرأة للسيارة وهو مو محرم "حرام تقول القيادة محرمة ومافيه دليل اقر عقاب من يحرم الحلال بأية بالقران "لكن هو فقط خوف عليهازحمه
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المووهم يغيرو وضع حزام الامان يكون بالعرض ***
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شكرا ياهيئة كبار العلماء 🌷
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قرارممتاز قريبآ مغادرة اكثر من مليونين سائق حاصركم البلد شكرآ لك قائد البلد
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تحبون تركيا وقطر وهم منفتحين وعندهم بلاوي الله لايبلانا
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وش بيقولون غير كذا
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هههههه اخ يابطني فاطس ضحك من شر البليه
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نقطة تحول تاريخية. ولكن إلى الأحسن أو الأسوأ... تناوشت الأراء...
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الحمد لله سمح للجميع بالقياده
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جميل شكرا شكرا يا ملكنا
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بكره وش بيقولون اذا فتحو السينما
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بس خطوة الي الامام لهيئة كبار العلماء عقبال السيما
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حفظ الله قيادتنا وهيئة كبار علمائنا لم فيه خير الوطن والاسلام والمسلمين
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لنا عقول وعيون نعرف الحلال من الحرام
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هلا والله ***
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