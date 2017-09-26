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كيف علقت الخارجية الأمريكية على قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة ؟
صحيفة المرصد : رحبت وزارة الخارجية الأميركية بالأمر الملكي القاضي بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارات وتصفها بأنها “خطوة عظيمة في الاتجاه الصحيح”.
وصدر أمر ملكي يقضي باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث على حد سواء.
و يقضي الأمر بتشيكل لجنة على مستوى عال من وزارات: ( الداخلية ، والمالية ، والعمل والتنمية الاجتماعية) لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك.
وأوضح الأمر أن “على اللجنة الرفع بتوصياتها خلال 30 يوماً من تاريخه والتنفيذ من 10 / 10 / 1439 هـ ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة”.
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التعليقات
37 -2017-09-27 00:50:35
هذا أهم شيء
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36 - راي2017-09-27 00:47:41
اذكرواالله وصلواعلى النبي ****
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35 - الناقده2017-09-27 00:46:29
شكرا ماما أميركا
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34 - عبيد2017-09-27 00:45:42
***والآن تعلمنا ما هو الطريق الصحيح ***
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33 - الناقده2017-09-27 00:45:40
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32 - جون كنيدي اليعربي2017-09-27 00:35:37
ماما امريكا آه منكي ياماما امريكا 😃😃 عقرب ثرى
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31 - ابو احمد 20202017-09-27 00:23:10
شي طبيعي ان امريكا تبارك وتشارك***
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30 - ابن وايل2017-09-27 00:20:54
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29 - ابن وايل2017-09-27 00:11:40
27 ***
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28 - علي2017-09-27 00:10:42
***قرار السماح بقيادة المراءة
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27 - الله اكبر كبيرا والحمدلله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا2017-09-27 00:07:44
وش دخل امريكا في شؤوننا الداخليه امريكا اعداء المسلمين
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26 - لاتسئل2017-09-27 00:05:57
شايلين همنا الامريكان اكيد اليله عندهم سهر وحتفال بماحدث عندنا فهم الصديق الحميم
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25 -2017-09-27 00:05:08
خطوه عظيمه ل***
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24 - ابن وايل2017-09-27 00:04:29
امريكا *** قيادة المراه او ***
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23 - غريب2017-09-27 00:00:31
نهنيء الخارجية الامريكية ماحققته ونشيد بما ستحققه مستقبلياً
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22 - الساري2017-09-26 23:57:14
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21 - خيال2017-09-26 23:54:00
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20 - محمد2017-09-26 23:51:17
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19 - منفتح2017-09-26 23:48:22
شكرا لامريكا ***
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18 - محمد الجعيد2017-09-26 23:35:20
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17 - ليبرالي يحب العلمانية2017-09-26 23:31:02
اللهم انصر السعودية وامريكا .. اللهم وفقهم .. اللهم من اراد بهم شر فأشغله بنفسه .. ورد كيده لنحره ..
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16 - -2017-09-26 23:29:37
وش دخل أمريكا فينا ؟؟ سقنا ولا ماسقنا!!
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15 - العنزي2017-09-26 23:28:05
هذا مايريدونه.
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14 - الرابغي2017-09-26 23:25:23
اول حاجة محتاجين تثقيف المجتمع وخاصتا الرجال واحترامهم وعدم مضايقتهم في الشوارع مثل دول الخليج المتقدمة
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13 - ام عبدالرحمن2017-09-26 23:24:19
هذا مايريدونه فلاعجب
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12 -2017-09-26 23:23:17
أكيد أمريكا أول المطبلين لهذا القرار
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11 - ويش دخل2017-09-26 23:22:53
وزارة الخارجية الامريكية في الموضوع ، هذا امر سيادي وخاص بِنَا ؟؟؟؟؟
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10 -2017-09-26 23:22:13
الامم المتحدة لم توضع الا لستعباد البشر والنساء لكي تصبح المراءة سلعه تباع وتشترى وهذا واقع
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9 - صقر العروبه2017-09-26 23:21:51
يالتوفيق للجميع قيادة السياره يسهل عمليه تنقل المراءه وخدمتها والبحث عن وظيفه وتعليم
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8 - موب شغلك يا امريكا2017-09-26 23:21:28
ماحد طلب رايك
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7 - الكلام الزين في روؤس ألسنتها2017-09-26 23:19:41
أهم حدث أن ترحب الخارجية الامريكية كما سبق أن وعدتهم الحكومة السعودية بالسماح للنساء بقيادة السيارة***
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6 - فريدة شوقي2017-09-26 23:19:10
شكراً امريكا شكراً ترامب على ترحيبكم بالقرار وهذا ما عهدناه من بلاد الحرية والليبرالية المتقدمة اقتصادياً وتنموياً وفكرياً
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5 - لن نحرم حلالاً ،،، ولم نحلل حراماً ،،، (( والأصل الاباحة ))2017-09-26 23:18:15
لا يعنينا ما يقوله الآخرين ايا كانوا (( القيادة حق شرعي للمرأة لا حرمة فيها والاصل اباحتها ،، وليس في ذلك أي مخالفة شرعية ولله الحمد ))
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4 - ربي عونك2017-09-26 23:17:12
هذا الي تريدونه يلا وش بعد
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3 - فكر فكر2017-09-26 23:15:49
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2 -2017-09-26 23:15:16
في ظني قليل اللي بتقود السيارة
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1 - وهم الايام2017-09-26 23:14:33
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آخر تعليق
بواسطة : جون كنيدي اليعربي
كل كلام وكل تأييد وتبرير ليس له طعم ولذة. بعد الأمر السامي الذي أفرح الجميع فسوف...
بواسطة : خبير
تعليق مخالف...
بواسطة : مطقطق
الألباني وعلماء الدول الإسلاميه لا يحرمونها من زمان ****...
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