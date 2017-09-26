كيف علقت الخارجية الأمريكية على قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة ؟

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صحيفة المرصد : رحبت وزارة الخارجية الأميركية بالأمر الملكي القاضي بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارات وتصفها بأنها “خطوة عظيمة في الاتجاه الصحيح”.

وصدر أمر ملكي يقضي باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث على حد سواء.

و يقضي الأمر بتشيكل لجنة على مستوى عال من وزارات: ( الداخلية ، والمالية ، والعمل والتنمية الاجتماعية) لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك.

وأوضح الأمر أن “على اللجنة الرفع بتوصياتها خلال 30 يوماً من تاريخه والتنفيذ من 10 / 10 / 1439 هـ ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة”.

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