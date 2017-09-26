هكذا علقت أحد أوائل أعضاء «الشورى» المطالبين بقيادة المرأة للسيارة على القرار الملكي

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صحيفة المرصد : علقت عضو مجلس الشورى الدكتورة هيا المنيع على الأمر الملكي باعتماد تطبيق أحكام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار الرخص للرجل والنساء قائلة “القرار تاريخي.” ،مشيرة إلى أن القرار يقف لصالح المرأة السعودية وهو قرار مهم ونوعي لا يقوم به إلا قائد بحكمة وشجاعه الملك سلمان.

وأضافت أن أهمية هذا القرار ليس لصالح المرأة السعودية فقط بل هو للأسرة السعودية عموما، مؤكدة ومن يزعم أن مجتمعنا غير مهيأ فإن زعمه غير صحيح، بل إن الشواهد تؤكد أن مجتمعنا ولله الحمد جاهز لكل قرار إيجابي.

وتابعت: واقع المرأه يؤكد أنه استحقاق للمرأة اتخذه الملك سلمان لثقته أن المرأة السعودية مهيأة بل وملكنا المحبوب استجاب بهذا القرار لرغبة المجتمع السعودي ،مشيرة إلى أن المرأة السعودية ولله الحمد وصلت لأعلى المراكز وحققت نجاحات كثيرة في مجالات عديد.

يذكر أن الدكتور هيا عبدالعزيز المنيع هي من أوائل من طالب بالقيادة تحت قبة مجلس الشورى وذلك بتقديم التوصية مع عضوتي الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان و الدكتورة منى ال مشيط.

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