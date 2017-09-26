هكذا علقت أحد أوائل أعضاء «الشورى» المطالبين بقيادة المرأة للسيارة على القرار الملكي
صحيفة المرصد : علقت عضو مجلس الشورى الدكتورة هيا المنيع على الأمر الملكي باعتماد تطبيق أحكام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار الرخص للرجل والنساء قائلة “القرار تاريخي.” ،مشيرة إلى أن القرار يقف لصالح المرأة السعودية وهو قرار مهم ونوعي لا يقوم به إلا قائد بحكمة وشجاعه الملك سلمان.
وأضافت أن أهمية هذا القرار ليس لصالح المرأة السعودية فقط بل هو للأسرة السعودية عموما، مؤكدة ومن يزعم أن مجتمعنا غير مهيأ فإن زعمه غير صحيح، بل إن الشواهد تؤكد أن مجتمعنا ولله الحمد جاهز لكل قرار إيجابي.
وتابعت: واقع المرأه يؤكد أنه استحقاق للمرأة اتخذه الملك سلمان لثقته أن المرأة السعودية مهيأة بل وملكنا المحبوب استجاب بهذا القرار لرغبة المجتمع السعودي ،مشيرة إلى أن المرأة السعودية ولله الحمد وصلت لأعلى المراكز وحققت نجاحات كثيرة في مجالات عديد.
يذكر أن الدكتور هيا عبدالعزيز المنيع هي من أوائل من طالب بالقيادة تحت قبة مجلس الشورى وذلك بتقديم التوصية مع عضوتي الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان و الدكتورة منى ال مشيط.
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التعليقات
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عليكم بحريمكم هم أولى بتشجيعهم ولا علاقة لكم بالآخرين ***
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نشكر خادم الحرمين الملك سلمان وولي عهده الأمين فعلا انه قرار تاريخي وانتصار للمرأة فهناك من لا ولي لهم ولايستطيعون استقدام سابق والسيارة أصبحت مهمة في تنقلات الناس
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القادم احلــــى ،، ابشروا بالخير ، الله يحفظ بلدنا وحكومته .
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المرأءة أكثر إنضباطا من الرجل وتتقيد بالأنظمة والتعليمات .. ولذا فإنني متفائل جدا بأن الحركة المرورية ستنضبط في الشارع .. وشكرا الملك سلمان على هذا القرار الجرئ والهام في حياة المجتمع السعودي
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اللي بيسوقن نوعين نوع ب****
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طيب ليش ماتشارك المرأه في الحد الجنوبي فهناك من الصحابيات من شاركن في الحروب وكانوا ينقلون المصابين ويسعفونهم
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بس هل شركات التأمين بتوافق ***
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شف اذا طبت المعارض تبي تشتري سيارة السعر يختلف حسب جمالها وعمرها وحالتها
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بتشوف حريمنا وشلون بسوقن ؟ مناظرهم ستكون مظحكه ****
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8 فريدة شوقي اللة يستر عليك جميع اعضاء مجلس الشورى ***
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شكرا لابوفهد انصفت المرأه وفكيتها من التحرش ومشاكل الرجال
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الرجال تلقاة منهم يسوق بمهارة ويحسن التصرف في أصعب الظروف ولله الحمد يتلاقى الحوادث أما الحرمه ***
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الهروووب الكبير لمعارضين القيادة 😂😂😂
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مواعد حرمتي تسوق وبشتري لها سيارة ومتوقع اتخلص منها بحادث سير !!
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اللة يفكنا من الاخونجية ومن تبعهم
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باقي شارع المعارض فطريق
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المعارضين هم أول ناس راح يسوقون ههههههههههههههههههههههههههه
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دول الخليج المرأه تسوق ... والسائق موجود وكذلك مرتفعي الدخل لن يستغنوا عن السائق حتى لو ساقوا حريمهم
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خبر جميل ****
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ت11عبدالله هل انت متوكد من كلامك ****
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18 واللة انك صريحة ****
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ممتاز ويتبعه منع استقدام سائق خاص من اليوم ... الدول التي تقود فيها المرأة مافيها سائقين...لن تقود محارمي بعون الله بلوه واشربوه
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جميع اعضاء الشورى ***
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تدرون ان زوجي رفض رفض قاطع اني اسوق 😊
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ياخوان انت حر لأختك وبنتك وزوجتك بان تقود هذا شأنكم انتم احرار ولكن احترم من رفض قيادة أهله فهو حر بهم دون الاساءة لأحد او التهكم على اهل الذكر ارتقى بطرحك ورأيك ولا تقل أدبك على الاخرين
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باقي المطاعم تكفون استقدام سيدات بدل العماله القرف خصوصا من اوكرانيا
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مبارك للمرأة السعوديه وعقبال ان تأخذ المرأة حقها في تجنيس زوجها وابنائها أسوة بالرجل الذي يجنس زوجته وابناءه
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من ايجابيات القرار للمعارضين افضل لك استقدام سائقه من النساء ليقودوا السياره لعائلتك بدل السائق الرجل
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الله يحفظك ياملكنا تعليق 2 انت يمني ؟ ويش لك فينا يلاااه طس
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الشباب بيموتون قهر ههههههههههه البنات بيشترون افخم واحلى السيارات وبيقعدون يلطمون ههههههههههههههههههههههههههههههههه
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لن نرى سوى فئه نادرة جدآ ولن يقبله المجتمع
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قال ايش لن تقودي ههههههه بتقود غصبن عنك يالاخونجي 😀😀😀😀😄😅😅
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خذ هذه العبارات *** . صاروخ . عسل .ورده .روحي .رحنا ملح .حياتي
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عشان تعرفون ان النساء غيروا الكثير من قرارات مجلس الشورى والمرأة متى ماتولت المسؤلية تكون قدها
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والله اني منسووووووط بكسرة الاخونج خخخخخ هههه 😂😋😂😂
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🚙. مبروك. 🚘
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وينك ياعنيده السميري 😎😎هههههه الاخونج راحوا فيها😁😁😁😁
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أحسنتي
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بدات المناقشات كل له وجهت نظر خاصه به اما القرار فقابل للنقاش وراي اهل العلم والدين والاول هو الله تعالى والله يكتب الي فيه الخير
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أحسنتي
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