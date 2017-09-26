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هكذا علقت أحد أوائل أعضاء «الشورى» المطالبين بقيادة المرأة للسيارة على القرار الملكي

هكذا علقت أحد أوائل أعضاء «الشورى» المطالبين بقيادة المرأة للسيارة على القرار الملكي
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المرصد 46 3٬055 2 ساعتين

صحيفة المرصد : علقت عضو مجلس الشورى الدكتورة هيا المنيع على الأمر  الملكي باعتماد تطبيق أحكام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار الرخص للرجل والنساء  قائلة “القرار تاريخي.” ،مشيرة إلى أن القرار يقف لصالح المرأة السعودية وهو قرار مهم ونوعي لا يقوم به إلا قائد بحكمة وشجاعه الملك سلمان.

وأضافت أن أهمية هذا القرار ليس لصالح المرأة السعودية فقط بل هو للأسرة السعودية عموما، مؤكدة ومن يزعم أن مجتمعنا غير مهيأ فإن زعمه غير صحيح، بل إن الشواهد تؤكد أن مجتمعنا ولله الحمد جاهز لكل قرار إيجابي.

وتابعت: واقع المرأه يؤكد أنه استحقاق للمرأة اتخذه الملك سلمان لثقته أن المرأة السعودية مهيأة بل وملكنا المحبوب استجاب بهذا القرار لرغبة المجتمع السعودي ،مشيرة إلى أن المرأة السعودية ولله الحمد وصلت لأعلى المراكز وحققت نجاحات كثيرة في مجالات عديد.

يذكر أن الدكتور هيا عبدالعزيز المنيع هي من أوائل من طالب بالقيادة تحت قبة مجلس الشورى وذلك بتقديم التوصية مع عضوتي الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان و الدكتورة منى ال مشيط.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

46 - ابن الخليج
2017-09-27 00:55:55
تعليق مخالف
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45 - عبيد
2017-09-27 00:44:29
عليكم بحريمكم هم أولى بتشجيعهم ولا علاقة لكم بالآخرين ***
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44 - قمر
2017-09-27 00:36:15
تعليق مخالف
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43 - الشايب
2017-09-27 00:32:22
نشكر خادم الحرمين الملك سلمان وولي عهده الأمين فعلا انه قرار تاريخي وانتصار للمرأة فهناك من لا ولي لهم ولايستطيعون استقدام سابق والسيارة أصبحت مهمة في تنقلات الناس
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42 - ابن الخليج
2017-09-27 00:24:15
القادم احلــــى ،، ابشروا بالخير ، الله يحفظ بلدنا وحكومته .
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41 - شمالي
2017-09-27 00:22:18
تعليق مخالف
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40 - متأمل
2017-09-27 00:21:57
المرأءة أكثر إنضباطا من الرجل وتتقيد بالأنظمة والتعليمات .. ولذا فإنني متفائل جدا بأن الحركة المرورية ستنضبط في الشارع .. وشكرا الملك سلمان على هذا القرار الجرئ والهام في حياة المجتمع السعودي
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39 - عبدالله
2017-09-27 00:20:56
تعليق مخالف
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38 - عبدالله
2017-09-27 00:18:54
اللي بيسوقن نوعين نوع ب****
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37 - زمن
2017-09-27 00:15:50
طيب ليش ماتشارك المرأه في الحد الجنوبي فهناك من الصحابيات من شاركن في الحروب وكانوا ينقلون المصابين ويسعفونهم
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36 - عبدالله
2017-09-27 00:12:24
بس هل شركات التأمين بتوافق ***
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35 - عبدالله
2017-09-27 00:10:33
شف اذا طبت المعارض تبي تشتري سيارة السعر يختلف حسب جمالها وعمرها وحالتها
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34 - عبدالله
2017-09-27 00:08:14
بتشوف حريمنا وشلون بسوقن ؟ مناظرهم ستكون مظحكه ****
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33 - ابن الخليج
2017-09-27 00:07:43
تعليق مخالف
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32 - ولد شقراء
2017-09-27 00:06:51
8 فريدة شوقي اللة يستر عليك جميع اعضاء مجلس الشورى ***
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31 - الصريح جدا
2017-09-27 00:03:36
شكرا لابوفهد انصفت المرأه وفكيتها من التحرش ومشاكل الرجال
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30 - عبدالله
2017-09-27 00:02:28
الرجال تلقاة منهم يسوق بمهارة ويحسن التصرف في أصعب الظروف ولله الحمد يتلاقى الحوادث أما الحرمه ***
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29 - شمس و قمر
2017-09-27 00:01:54
الهروووب الكبير لمعارضين القيادة 😂😂😂
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28 - عبدالله
2017-09-27 00:00:08
مواعد حرمتي تسوق وبشتري لها سيارة ومتوقع اتخلص منها بحادث سير !!
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27 - ولد شقراء
2017-09-26 23:59:57
اللة يفكنا من الاخونجية ومن تبعهم
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26 - ودي اصدق
2017-09-26 23:59:41
باقي شارع المعارض فطريق
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25 -
2017-09-26 23:59:17
المعارضين هم أول ناس راح يسوقون ههههههههههههههههههههههههههه
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24 - عيصو
2017-09-26 23:58:48
دول الخليج المرأه تسوق ... والسائق موجود وكذلك مرتفعي الدخل لن يستغنوا عن السائق حتى لو ساقوا حريمهم
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23 - عبدالله
2017-09-26 23:58:33
خبر جميل ****
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22 - بن محمد
2017-09-26 23:57:53
ت11عبدالله هل انت متوكد من كلامك ****
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21 - ولد شقراء
2017-09-26 23:56:54
18 واللة انك صريحة ****
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20 - مجرة التبانة
2017-09-26 23:55:18
ممتاز ويتبعه منع استقدام سائق خاص من اليوم ... الدول التي تقود فيها المرأة مافيها سائقين...لن تقود محارمي بعون الله بلوه واشربوه
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19 - ولد شقراء
2017-09-26 23:51:07
جميع اعضاء الشورى ***
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18 -
2017-09-26 23:50:57
تدرون ان زوجي رفض رفض قاطع اني اسوق 😊
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17 - عبيد
2017-09-26 23:48:38
ياخوان انت حر لأختك وبنتك وزوجتك بان تقود هذا شأنكم انتم احرار ولكن احترم من رفض قيادة أهله فهو حر بهم دون الاساءة لأحد او التهكم على اهل الذكر ارتقى بطرحك ورأيك ولا تقل أدبك على الاخرين
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16 - الشايب
2017-09-26 23:45:37
باقي المطاعم تكفون استقدام سيدات بدل العماله القرف خصوصا من اوكرانيا
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15 - يا رجل
2017-09-26 23:43:44
مبارك للمرأة السعوديه وعقبال ان تأخذ المرأة حقها في تجنيس زوجها وابنائها أسوة بالرجل الذي يجنس زوجته وابناءه
لا يعجبني(4) اعجبني(2)
14 - الشايب
2017-09-26 23:43:33
من ايجابيات القرار للمعارضين افضل لك استقدام سائقه من النساء ليقودوا السياره لعائلتك بدل السائق الرجل
لا يعجبني(2) اعجبني(7)
13 - نوف الشهري
2017-09-26 23:41:00
الله يحفظك ياملكنا تعليق 2 انت يمني ؟ ويش لك فينا يلاااه طس
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
12 - نورا
2017-09-26 23:40:40
الشباب بيموتون قهر ههههههههههه البنات بيشترون افخم واحلى السيارات وبيقعدون يلطمون ههههههههههههههههههههههههههههههههه
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
11 - عبدالله
2017-09-26 23:40:25
لن نرى سوى فئه نادرة جدآ ولن يقبله المجتمع
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
10 - المااااضي
2017-09-26 23:38:44
قال ايش لن تقودي ههههههه بتقود غصبن عنك يالاخونجي 😀😀😀😀😄😅😅
لا يعجبني(6) اعجبني(3)
9 - عبدالله
2017-09-26 23:37:32
خذ هذه العبارات *** . صاروخ . عسل .ورده .روحي .رحنا ملح .حياتي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - فريدة شوقي
2017-09-26 23:37:24
عشان تعرفون ان النساء غيروا الكثير من قرارات مجلس الشورى والمرأة متى ماتولت المسؤلية تكون قدها
لا يعجبني(5) اعجبني(3)
7 - المااااضي
2017-09-26 23:36:39
والله اني منسووووووط بكسرة الاخونج خخخخخ هههه 😂😋😂😂
لا يعجبني(17) اعجبني(6)
6 - الحياة حلوة
2017-09-26 23:36:02
🚙. مبروك. 🚘
لا يعجبني(3) اعجبني(4)
5 - المااااضي
2017-09-26 23:34:23
وينك ياعنيده السميري 😎😎هههههه الاخونج راحوا فيها😁😁😁😁
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
4 - حساب المواطن 🥀
2017-09-26 23:32:07
أحسنتي
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
3 - mar
2017-09-26 23:32:06
بدات المناقشات كل له وجهت نظر خاصه به اما القرار فقابل للنقاش وراي اهل العلم والدين والاول هو الله تعالى والله يكتب الي فيه الخير
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
2 - حساب المواطن 🥀
2017-09-26 23:31:49
أحسنتي
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
1 - حساب المواطن 🥀
2017-09-26 23:31:25
أحسنتي
لا يعجبني(3) اعجبني(2)

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آخر تعليق
بواسطة : جون كنيدي اليعربي

كل كلام وكل تأييد وتبرير ليس له طعم ولذة. بعد الأمر السامي الذي أفرح الجميع فسوف...
بواسطة : خبير

تعليق مخالف...
بواسطة : الشايب

انا مع القياده بشروط لكن هذا الفنان او المهرج الناس مستخفين دمه وانا شايفه غثيث...
بواسطة : مطقطق

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