الأمير خالد بن سلمان: أي امرأة تحمل رخصة قيادة من دول مجلس التعاون سيسمح لها بالقيادة في المملكة

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صحيفة المرصد-رويترز : قال السفير السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية الأمير خالد بن سلمان “إن المرأة لن تحتاج إلى إذن وليها لاستخراج رخصة قيادة” .

وأضاف الأمير أن “أي امرأة تحمل رخصة قيادة من دول مجلس التعاون الخليجي سيسمح لها بالقيادة في المملكة” بعد التاريخ المحدد.

كما أكد أن المرأة لن تحتاج إلى وجود ولي معها في السيارة أثناء القيادة.

وأوضح الأمير خالد للصحفيين اليوم الثلاثاء أن قرار المملكة السماح للمرأة بقيادة السيارة ليس مجرد تغيير اجتماعي كبير وإنما هو جزء من الإصلاح الاقتصادي في البلاد.

وقال إنه يعتقد أن القيادة السعودية تدرك أن المجتمع السعودي أصبح جاهزا لذلك.

وكان الملك سلمان أمر الثلاثاء بالسماح للنساء بقيادة السيارات في المملكة لينهي وضع المملكة باعتبارها الدولة الوحيدة في العالم التي تحظر ذلك.