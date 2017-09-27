الرئيسية / الأمير خالد بن سلمان: أي امرأة تحمل رخصة قيادة من دول مجلس التعاون سيسمح لها بالقيادة في المملكة
الأمير خالد بن سلمان: أي امرأة تحمل رخصة قيادة من دول مجلس التعاون سيسمح لها بالقيادة في المملكة
صحيفة المرصد-رويترز : قال السفير السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية الأمير خالد بن سلمان “إن المرأة لن تحتاج إلى إذن وليها لاستخراج رخصة قيادة” .
وأضاف الأمير أن “أي امرأة تحمل رخصة قيادة من دول مجلس التعاون الخليجي سيسمح لها بالقيادة في المملكة” بعد التاريخ المحدد.
كما أكد أن المرأة لن تحتاج إلى وجود ولي معها في السيارة أثناء القيادة.
وأوضح الأمير خالد للصحفيين اليوم الثلاثاء أن قرار المملكة السماح للمرأة بقيادة السيارة ليس مجرد تغيير اجتماعي كبير وإنما هو جزء من الإصلاح الاقتصادي في البلاد.
وقال إنه يعتقد أن القيادة السعودية تدرك أن المجتمع السعودي أصبح جاهزا لذلك.
وكان الملك سلمان أمر الثلاثاء بالسماح للنساء بقيادة السيارات في المملكة لينهي وضع المملكة باعتبارها الدولة الوحيدة في العالم التي تحظر ذلك.
التعليقات
25 - عبدالعزيز2017-09-27 01:43:17
ماعندك مشكله يسوقن؟؟؟ بس يوقف استقدام السواويق (عشر سنوات) انكنتم صادقين عشان المرأة وتخافون عليها ؛ اللحين اللي يبي عامل سواق وسواقه حريم وحنا وين نروح
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
24 - عبدالله2017-09-27 01:39:42
اهم شي الصحافة الأميريكيه وخارجيتها سبحان الله ماناموا جاهزين للتصريح؛؛؛ استغفر الله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
23 - منصف2017-09-27 01:28:16
الأمر السامي شكل لجنة لوضع الضوابط ويظهر ان سمو الأمير بحسه الدبلوماسي على علم ببعضها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
22 - فؤاد2017-09-27 01:24:24
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
21 - أبن بااز2017-09-27 01:19:46
هلا بولي العهد
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
20 - ابن وايل2017-09-27 01:19:08
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
19 - wad2017-09-27 01:13:49
الكلام للصحافه الامريكيه ههههههههههههههاي
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
18 - العجرشي لويس التاسع عشر ولد قحطان2017-09-27 01:12:50
الله يعين النساء على مخالفات ساهر والمخالفات الأخر اغلب النساء لا يعرفون اللوحات المرورية مثل ممنوع الوقوف والدخول وغير ذلك
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
17 - حامد2017-09-27 01:07:29
طيب واذا تسببت بحادث وراحوا فيها اوادم كيف أخذ حقي منها بتقولي هاذي حرمه مسكينه و قاصر ومعذوره وبيضيع حقي
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
16 - جون كنيدي اليعربي2017-09-27 01:02:08
خالتي في الكويت ومعها رخصة . كلمتها قبل شوي وقالت بجيكم على سيارتي يوم الخميس قلت ياخالتي اصبري لشهر 10 وتعالي على طيارة. 😐
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
15 -2017-09-27 00:59:59
الله يجيب العواقب سليمه ... ولو أني أعرف ربعنا ماعندهم إلا الدجه .. والله لاينطحون ولايرتحون
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
14 -2017-09-27 00:59:13
الله يرحم الملك فهد ***
لا يعجبني(5) اعجبني(1)
13 -2017-09-27 00:58:19
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
12 -2017-09-27 00:54:36
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
11 - ***2017-09-27 00:50:43
طيب النساء غير السعوديات هل يسمح لهن بالقيادة وأصدار رخص
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
10 - ليآآآآآن ❤2017-09-27 00:40:12
تسلم ويسلم سسسسسلماان الحززززززم نااااصررر المظلووومين الله يحفظه ياااااااااااارب ويحفظ ولي عهددددددده وعااااااش،سلماااااااااان ❤❤❤❤❤❤
لا يعجبني(9) اعجبني(1)
9 - إبليس2017-09-27 00:39:03
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
8 - الناقد2017-09-27 00:26:08
من فوائد سياقة المرأة الأستغناء عن عشرة ملايين سائق أجنبي ،،
لا يعجبني(5) اعجبني(5)
7 - مدهمر2017-09-27 00:23:49
اول ناس يتسابقون على القيادة هم بنات المعترضين
لا يعجبني(4) اعجبني(4)
6 - العتيبي2017-09-27 00:20:52
تعليق مخالف
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
5 - محمد2017-09-27 00:19:24
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - مدهمر2017-09-27 00:17:34
كلام جميل يا سمو الأمير
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
3 - ليبرالي2017-09-27 00:12:43
شكرا للاامير ،، خطوه الى الامااااااام
لا يعجبني(6) اعجبني(3)
2 - ابن وايل2017-09-27 00:09:55
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - محمد2017-09-27 00:09:53
ياالله صباح خير
لا يعجبني(1) اعجبني(10)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : ام فهد
تعليق مخالف...
بواسطة : سعد بن فهد
زحمه يادنياة زحمه...
بواسطة : الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
فلننتظر,,,,غدا يوم تشرق الشمس,,,,,ونشاهد الفتايات,,,,أصبحن يملكن الجرأه,,,,ويقدن...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
العبادي يمهل كردستان 3 أيام لتسليم المطاراتالمرصد 37 3٬630 6 ساعات
بالفيديو .. زلة لسان وزير خارجية قطر تكشف حقيقة علاقة الدوحة بالإخوان واعترافه بأنها إرهابيةالمرصد 38 7٬082 7 ساعات
السجن 21 شهراً لعضو سابق في الكونغرس الأمريكي بسبب رسائل جنسية لقاصرد ب أ 14 1٬949 13 ساعة
بالفيديو.. شاهد ماذا قال إماراتي للسيسي بحضور محمد بن زايد !المرصد 71 7٬652 13 ساعة
المرصد الرياضي
بالفيديو : الهلال يسحق بيرسبوليس الإيراني بأربعة أهداف دون مقابلالمرصد 73 5٬358 6 ساعات
شاهد.. وصلة غزل بين الفنانة “وعد” واللاعب السابق ” محمد عبدالجواد” .. ومغردون : استحوا!المرصد 149 13٬778 17 ساعة
وليد الفراج يزف لنادي الاتحاد تغريدة صادمة .. الله يعينك يا انمار الحائلي !المرصد 70 9٬640 18 ساعة
تشكيل أول فريق كرة قدم لفتيات سعوديات بأمريكا.. وقريبًا تشارك في” السلة والتنس”المرصد 147 5٬815 20 ساعة
اخبار فنية
هجوم عنيف على الفنانة “وعد” بسبب ما فعتله بالعلم السعودي… وهي تردّ بقوّة!المرصد 112 9٬872 6 ساعات
شاهد .. لجين و أسيل عمران ومهيرة وعلا الفارس وأخريات يرقصن إحتفالاً بيوم المملكة الوطنيالمرصد 110 20٬581 يومين
الحبيب السابق لـ”كايلي جينر” يردّ بخبر صادم على حملها من صديقها الحالي!المرصد 27 11٬027 3 أيام
بالفيديو…أحمد الفيشاوي يثير موجة غضب عارمة بين المصريين..وطالبوا منعه من الظهور الإعلاميالمرصد 63 15٬468 4 أيام
اخبار منوعة
شاهد..ممرضات ساخرات يحاولن إجبار مسن على التدخين في غرفة الإنعاش بتركياالمرصد 42 8٬050 10 ساعات
شاهد .. لحظة سقوط ملكة جمال إسبانيا في المسبحالمرصد 31 9٬941 14 ساعة
فتاة مصرية تحكي قصة اغتصابها في فيديو مباشر على “فيسبوك”..وتنشر صورة المتهم-فيديوالمرصد 100 16٬462 15 ساعة
شاهد بالصور: فتاة منقبة بساقين عاريتين تثير الجدل في بلد عربي!المرصد 85 14٬263 24 ساعة
يوتيوب المرصد
شاهد .. فتاة سعودية تبعد السائق وتخرج سيارة العائلة من موقف مزدحم بعد فشله في المهمةالمرصد 181 11٬686 8 ساعات
شاهد.. شاب مصري حاول سرقة هاتف راكبة بالمترو.. فكان العقاب قاسي !المرصد 11 7٬934 يوم واحد
شاهد .. شاب يحطم سيارة متوقفة أمام منزل في الرياض وكاميرا المراقبة ترصدهالمرصد 35 7٬788 يوم واحد
شاهد.. افتتاح مسجد في مصر على أغاني “وردة الجزائرية” وبحضور راقصات!المرصد 102 10٬318 يوم واحد
اخبار ثقافية
علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصرالمرصد 72 4٬546 يومين
أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!المرصد 42 4٬670 3 أيام
لهذا السبب يلقي “المصريين “الدمى في النيل !المرصد 94 2٬413 4 أيام
اخبار صحية
عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطانالمرصد 0 2٬289 3 أيام
قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقطالمرصد 8 7٬628 5 أيام
مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصورالمرصد 20 14٬834 7 أيام
“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!المرصد 34 24٬002 أسبوعين
اخبار اقتصادية
4 عوامل تحدد مسار الأسهم منها رفع الدعم عن “البنزين” و”الكهرباء”.. والنقطة 7450 تحذر المتداولينالمرصد 26 6٬665 يومين
قانون جديد في السعودية لصالح الأجانب وضد بعض الشركات المحليةالمرصد 33 9٬944 يومين
إصلاحات جديدة لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”وكالات 140 31٬438 6 أيام
تعرّف على ترتيب سعر البنزين السعودي خليجيا في حال زيادة السعر 80% بعد شهرينالمرصد 167 15٬723 أسبوع واحد
أخبار مناسبات
بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسمالمرصد 69 9٬908 يومين
بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبالالمرصد 10 3٬188 3 أيام
ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورةالمرصد 16 2٬642 4 أيام
بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردنالمرصد 30 14٬027 أسبوع واحد
الاخيرة
تعرف على قصة المواطن “سالم ” التي قست عليه الحياة ورمته مشردًا في شوارع جدة!المرصد 109 9٬098 20 ساعة
بالفيديو: شاهد كيف رد “العجمة” على شخص وصفه بالمطبل!المرصد 76 10٬401 يومين
العثور على الفتاة “مريم ” بعد غياب أسبوعين عن أسرتها بمكة.. وهذا ما قاله والدهاالمرصد 14 13٬040 يومين
شاهد “كذبة” أيفون 8!العربية 13 6٬260 يومين
كاريكاتير