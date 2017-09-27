هكذا مازح الفنان ناصر القصبي السعوديات بعد قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة

حجم الخط A A A المرصد 27 2٬350 43 دقيقة

صحيفة المرصد: مازح الفنان السعودي ناصر القصبي عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” النساء بعد قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة.

وعلق القصبي على ” هاشتاغ الملك_ينتصر_لقيادة_المرأة” قائلاً: “الله يعينكم عاد يالحريم بعد هالقرار تزهبوا.. نبي نطقطق عليكم على هالموضوع سنه كاملة.. عزيزتي.. تعديل نقابك سبب انقلابك”.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد أمر، الثلاثاء، بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة في السعودية.