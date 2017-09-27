رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / هكذا مازح الفنان ناصر القصبي السعوديات بعد قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة

هكذا مازح الفنان ناصر القصبي السعوديات بعد قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة

هكذا مازح الفنان ناصر القصبي السعوديات بعد قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة
حجم الخط A A A
المرصد 27 2٬350 43 دقيقة

صحيفة المرصد: مازح الفنان السعودي ناصر القصبي عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” النساء بعد قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة.
وعلق القصبي على ” هاشتاغ الملك_ينتصر_لقيادة_المرأة” قائلاً: “الله يعينكم عاد يالحريم بعد هالقرار تزهبوا.. نبي نطقطق عليكم على هالموضوع سنه كاملة.. عزيزتي.. تعديل نقابك سبب انقلابك”.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد أمر، الثلاثاء، بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة في السعودية.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

27 - الشايب
2017-09-27 00:56:08
انا مع القياده بشروط لكن هذا الفنان او المهرج الناس مستخفين دمه وانا شايفه غثيث وثقيل طينه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
26 - ولد شقراء
2017-09-27 00:53:34
ناصر القصبي سر ونحن وراءك فعلا رجل يقول الحقيقة
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
25 - الكلام الزين في روؤس ألسنتها
2017-09-27 00:52:25
ستكون طقطعة على كيف كيفك رمز دعاة التحرر واللبرالية في السعودية .. لك دور كبير فيما يحدث من تغيرات اجتماعية وثقافية بسبب دعم الحكومة لك ولمثالك أيها الفتي الذهبي الذي لم تنجب النساء مثلك في هذا العصر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
24 -
2017-09-27 00:45:58
الله يحفظهم ويبارك فيهم ساقوا والا قعدوا
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
23 - البلشتي
2017-09-27 00:41:52
هذي بيتين شعر بمناسبة القياده للمرأه:مادام فالدعوى سواقة ****
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
22 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-27 00:41:10
أهم شيء الغيره إذا انعدمت عند الرجل قل على الدنيا السلام
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
21 -
2017-09-27 00:40:08
رؤيتي نظرتي سأفعل سأقرر والناس كماله عدد
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
20 - حق
2017-09-27 00:37:20
انت اول واحد بتفرح عشان زوجتك لاحول ولا قوة وووااااااه اسلاماه الرويبضه تتكلم ههههههههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(8)
19 -
2017-09-27 00:36:55
ت6لبن ومنهم الليبراليين الذين تدعي عليهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 - ميادة
2017-09-27 00:36:47
عسل دا الرجال الله يحفظه ويطول بعمره ياخد من الوالد الله يرحمه
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
17 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-27 00:36:46
الله يطق رأسك بدال ماتشجهم تطقطق عليهم ؟
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
16 - الساري
2017-09-27 00:36:40
اخبر السواقين 2 مليون وش خلاهم 10 الله المستعان
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 - مسمار
2017-09-27 00:34:44
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
14 -
2017-09-27 00:33:14
انا بنسبي لي بفتح ورشة سيارات مشروع تجاري رابح 100% ههههههههههههههه محتاج دعم منك يالقصبي حسابك في البنك الدولي يقولون تجاوز الراجحي ههههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13 -
2017-09-27 00:32:32
الدنيا اكبر همومهم وهم على اعتاب القبور
لا يعجبني(2) اعجبني(9)
12 - الهم عليك ولا على غيرك
2017-09-27 00:30:16
ارحب يابوراكان ياقااااهر الارهابيين والدواعش ياسطورة التجديد والانسانيه والمدنيه .. ابوراكان يمثلني
لا يعجبني(7) اعجبني(0)
11 - رطب
2017-09-27 00:28:30
عادل إمام شرفتنا
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
10 -
2017-09-27 00:28:29
شاهت الوجوه...قل خيرا او اصمت
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
9 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-09-27 00:26:57
😘😘😘❤️❤️❤️ محبوب الشعب
لا يعجبني(6) اعجبني(0)
8 - خنشال
2017-09-27 00:26:37
اهم شيء الست ***مبسوطه الحين
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
7 - لين
2017-09-27 00:26:35
الله ألهي انزع لليبرالين اللهم لاتبقي بهم احد انهم لايعجزون
لا يعجبني(3) اعجبني(8)
6 -
2017-09-27 00:25:40
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 - ابوسعد القحطاني
2017-09-27 00:25:07
ماحبك وأختلف معك في كل شي ...
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
4 - الناقد
2017-09-27 00:24:37
من فوائد سياقة المرأة الأستغناء عن عشرة ملايين سائق أجنبي ،،
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
3 -
2017-09-27 00:24:11
الله يعدل عقلك
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
2 - ولد رجال
2017-09-27 00:22:25
خلك في****
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
1 - ابوسعد القحطاني
2017-09-27 00:20:49
ياهلا بالطله الحلوه يااستاذ ناصر القصبي قاهر الظلاميين
لا يعجبني(15) اعجبني(8)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : جون كنيدي اليعربي

كل كلام وكل تأييد وتبرير ليس له طعم ولذة. بعد الأمر السامي الذي أفرح الجميع فسوف...
بواسطة : خبير

تعليق مخالف...
بواسطة : الشايب

انا مع القياده بشروط لكن هذا الفنان او المهرج الناس مستخفين دمه وانا شايفه غثيث...
بواسطة : مطقطق

الألباني وعلماء الدول الإسلاميه لا يحرمونها من زمان ****...
كتاب الرأي
mm

مشعل السديري

بين الخبث والذكاء
205 0
mm

عبدالرحمن الراشد

مواجهة كوريا و إيران
141 1
mm

محمد آل الشيخ

البي بي سي صدقيّةٌ سادت ثم بادت
233 2
mm

هيلة المشوح

ولادة وطن.. في يوم الوطن!
82 0
mm

عقل العقل

تغلغل «الإخوان» في جامعاتنا
233 11
mm

قينان الغامدي

التعليم لا عزم ولا حزم: وط المناقع وحل
394 8
mm

أ.د.صالح بن سبعان

المسؤول…في بلاد الحرمين غير !
177 0
mm

عبدالرحمن الراشد

دخول الصناعة البحرية
225 0
mm

كوثر الأربش

قصيدة عن «الوطن»
257 0
mm

د. محمد العوين

87 عامًا من المجد أم 300 عام من التأسيس 2-2
117 3
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

شنق إيراني يشجع الهلال
476 12
mm

أحمد الشمراني

العويس وكرة الثلج
549 18
mm

أحمد الشمراني

صباح العشق ياوطن..!
109 2
mm

أحمد الشمراني

من العرضيات إلى ولي العهد
291 2
mm

صالح الهويريني

الهلال هو المستفيد
569 8
mm

عبد العزيز الدغيثر

زلزال رياضي على مستوى عال
489 0
mm

أحمد الشمراني

لا خوف على الأهلي والعويس!
637 10
mm

وليد الفراج

“الأخضر” في قلب سلمان
161 1
mm

أحمد الشمراني

تركي يهز الوسط الرياضي
631 8
mm

أحمد الشمراني

التوثيق والأهلي والنصر
740 10
الاخبار الدولية
العبادي يمهل كردستان 3 أيام لتسليم المطارات

العبادي يمهل كردستان 3 أيام لتسليم المطارات

 المرصد 35 3٬190 4 ساعات
بالفيديو .. زلة لسان وزير خارجية قطر تكشف حقيقة علاقة الدوحة بالإخوان واعترافه بأنها إرهابية

بالفيديو .. زلة لسان وزير خارجية قطر تكشف حقيقة علاقة الدوحة بالإخوان واعترافه بأنها إرهابية

 المرصد 37 6٬492 6 ساعات
السجن 21 شهراً لعضو سابق في الكونغرس الأمريكي بسبب رسائل جنسية لقاصر

السجن 21 شهراً لعضو سابق في الكونغرس الأمريكي بسبب رسائل جنسية لقاصر

 د ب أ 12 1٬892 11 ساعة
بالفيديو.. شاهد ماذا قال إماراتي للسيسي بحضور محمد بن زايد !

بالفيديو.. شاهد ماذا قال إماراتي للسيسي بحضور محمد بن زايد !

 المرصد 71 7٬405 11 ساعة
المرصد الرياضي
بالفيديو : الهلال يسحق بيرسبوليس الإيراني بأربعة أهداف دون مقابل

بالفيديو : الهلال يسحق بيرسبوليس الإيراني بأربعة أهداف دون مقابل

 المرصد 68 4٬844 4 ساعات
شاهد.. وصلة غزل بين الفنانة “وعد” واللاعب السابق ” محمد عبدالجواد” .. ومغردون : استحوا!

شاهد.. وصلة غزل بين الفنانة “وعد” واللاعب السابق ” محمد عبدالجواد” .. ومغردون : استحوا!

 المرصد 149 13٬463 15 ساعة
وليد الفراج يزف لنادي الاتحاد تغريدة صادمة .. الله يعينك يا انمار الحائلي !

وليد الفراج يزف لنادي الاتحاد تغريدة صادمة .. الله يعينك يا انمار الحائلي !

 المرصد 70 9٬539 17 ساعة
تشكيل أول فريق كرة قدم لفتيات سعوديات بأمريكا.. وقريبًا تشارك في” السلة والتنس”

تشكيل أول فريق كرة قدم لفتيات سعوديات بأمريكا.. وقريبًا تشارك في” السلة والتنس”

 المرصد 147 5٬764 18 ساعة
اخبار فنية
هجوم عنيف على الفنانة “وعد” بسبب ما فعتله بالعلم السعودي… وهي تردّ بقوّة!

هجوم عنيف على الفنانة “وعد” بسبب ما فعتله بالعلم السعودي… وهي تردّ بقوّة!

 المرصد 102 8٬442 4 ساعات
شاهد .. لجين و أسيل عمران ومهيرة وعلا الفارس وأخريات يرقصن إحتفالاً بيوم المملكة الوطني

شاهد .. لجين و أسيل عمران ومهيرة وعلا الفارس وأخريات يرقصن إحتفالاً بيوم المملكة الوطني

 المرصد 110 20٬573 يومين
الحبيب السابق لـ”كايلي جينر” يردّ بخبر صادم على حملها من صديقها الحالي!

الحبيب السابق لـ”كايلي جينر” يردّ بخبر صادم على حملها من صديقها الحالي!

 المرصد 27 11٬023 3 أيام
بالفيديو…أحمد الفيشاوي يثير موجة غضب عارمة بين المصريين..وطالبوا منعه من الظهور الإعلامي

بالفيديو…أحمد الفيشاوي يثير موجة غضب عارمة بين المصريين..وطالبوا منعه من الظهور الإعلامي

 المرصد 63 15٬466 4 أيام
اخبار منوعة
شاهد..ممرضات ساخرات يحاولن إجبار مسن على التدخين في غرفة الإنعاش بتركيا

شاهد..ممرضات ساخرات يحاولن إجبار مسن على التدخين في غرفة الإنعاش بتركيا

 المرصد 42 7٬574 8 ساعات
شاهد .. لحظة سقوط ملكة جمال إسبانيا في المسبح

شاهد .. لحظة سقوط ملكة جمال إسبانيا في المسبح

 المرصد 31 9٬567 12 ساعة
فتاة مصرية تحكي قصة اغتصابها في فيديو مباشر على “فيسبوك”..وتنشر صورة المتهم-فيديو

فتاة مصرية تحكي قصة اغتصابها في فيديو مباشر على “فيسبوك”..وتنشر صورة المتهم-فيديو

 المرصد 100 15٬859 13 ساعة
شاهد بالصور: فتاة منقبة بساقين عاريتين تثير الجدل في بلد عربي!

شاهد بالصور: فتاة منقبة بساقين عاريتين تثير الجدل في بلد عربي!

 المرصد 85 14٬064 22 ساعة
يوتيوب المرصد
شاهد .. فتاة سعودية تبعد السائق وتخرج سيارة العائلة من موقف مزدحم بعد فشله في المهمة

شاهد .. فتاة سعودية تبعد السائق وتخرج سيارة العائلة من موقف مزدحم بعد فشله في المهمة

 المرصد 181 10٬765 6 ساعات
شاهد.. شاب مصري حاول سرقة هاتف راكبة بالمترو.. فكان العقاب قاسي !

شاهد.. شاب مصري حاول سرقة هاتف راكبة بالمترو.. فكان العقاب قاسي !

 المرصد 11 7٬884 يوم واحد
شاهد .. شاب يحطم سيارة متوقفة أمام منزل في الرياض وكاميرا المراقبة ترصده

شاهد .. شاب يحطم سيارة متوقفة أمام منزل في الرياض وكاميرا المراقبة ترصده

 المرصد 34 7٬739 يوم واحد
شاهد.. افتتاح مسجد في مصر على أغاني “وردة الجزائرية” وبحضور راقصات!

شاهد.. افتتاح مسجد في مصر على أغاني “وردة الجزائرية” وبحضور راقصات!

 المرصد 102 10٬265 يوم واحد
اخبار ثقافية
علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

 المرصد 72 4٬540 يومين
أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

 المرصد 42 4٬669 3 أيام
كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

 المرصد 37 4٬984 3 أيام
لهذا السبب يلقي “المصريين “الدمى في النيل !

لهذا السبب يلقي “المصريين “الدمى في النيل !

 المرصد 94 2٬411 4 أيام
اخبار صحية
عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

 المرصد 0 2٬288 يومين
قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

 المرصد 8 7٬625 5 أيام
مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

 المرصد 20 14٬825 7 أيام
“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

 المرصد 34 24٬001 أسبوعين
اخبار اقتصادية
4 عوامل تحدد مسار الأسهم منها رفع الدعم عن “البنزين” و”الكهرباء”.. والنقطة 7450 تحذر المتداولين

4 عوامل تحدد مسار الأسهم منها رفع الدعم عن “البنزين” و”الكهرباء”.. والنقطة 7450 تحذر المتداولين

 المرصد 26 6٬659 يومين
قانون جديد في السعودية لصالح الأجانب وضد بعض الشركات المحلية

قانون جديد في السعودية لصالح الأجانب وضد بعض الشركات المحلية

 المرصد 33 9٬941 يومين
إصلاحات جديدة لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”

إصلاحات جديدة لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”

 وكالات 140 31٬431 6 أيام
تعرّف على ترتيب سعر البنزين السعودي خليجيا في حال زيادة السعر 80% بعد شهرين

تعرّف على ترتيب سعر البنزين السعودي خليجيا في حال زيادة السعر 80% بعد شهرين

 المرصد 167 15٬721 أسبوع واحد
أخبار مناسبات
بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

 المرصد 69 9٬902 يومين
بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

 المرصد 10 3٬188 3 أيام
ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

 المرصد 16 2٬642 4 أيام
بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

 المرصد 30 14٬026 أسبوع واحد
الاخيرة
تعرف على قصة المواطن “سالم ” التي قست عليه الحياة ورمته مشردًا في شوارع جدة!

تعرف على قصة المواطن “سالم ” التي قست عليه الحياة ورمته مشردًا في شوارع جدة!

 المرصد 109 8٬939 18 ساعة
بالفيديو: شاهد كيف رد “العجمة” على شخص وصفه بالمطبل!

بالفيديو: شاهد كيف رد “العجمة” على شخص وصفه بالمطبل!

 المرصد 76 10٬399 يومين
العثور على الفتاة “مريم ” بعد غياب أسبوعين عن أسرتها بمكة.. وهذا ما قاله والدها

العثور على الفتاة “مريم ” بعد غياب أسبوعين عن أسرتها بمكة.. وهذا ما قاله والدها

 المرصد 14 13٬037 يومين
شاهد “كذبة” أيفون 8!

شاهد “كذبة” أيفون 8!

 العربية 13 6٬259 يومين
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء

 المرصد 254 2٬947 15 ساعة