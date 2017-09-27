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هكذا مازح الفنان ناصر القصبي السعوديات بعد قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة
صحيفة المرصد: مازح الفنان السعودي ناصر القصبي عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” النساء بعد قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة.
وعلق القصبي على ” هاشتاغ الملك_ينتصر_لقيادة_المرأة” قائلاً: “الله يعينكم عاد يالحريم بعد هالقرار تزهبوا.. نبي نطقطق عليكم على هالموضوع سنه كاملة.. عزيزتي.. تعديل نقابك سبب انقلابك”.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد أمر، الثلاثاء، بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة في السعودية.
#الملك_ينتصر_لقيادة_المرأة
الله يعينكم عاد يالحريم بعد هالقرار تزهبوا
نبي نطقطق عليكم على هالموضوع سنه كامله
عزيزتي
تعديل نقابك سبب أنقلابك
— ناصر القصبي (@algassabinasser) ٢٦ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
27 - الشايب2017-09-27 00:56:08
انا مع القياده بشروط لكن هذا الفنان او المهرج الناس مستخفين دمه وانا شايفه غثيث وثقيل طينه
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26 - ولد شقراء2017-09-27 00:53:34
ناصر القصبي سر ونحن وراءك فعلا رجل يقول الحقيقة
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25 - الكلام الزين في روؤس ألسنتها2017-09-27 00:52:25
ستكون طقطعة على كيف كيفك رمز دعاة التحرر واللبرالية في السعودية .. لك دور كبير فيما يحدث من تغيرات اجتماعية وثقافية بسبب دعم الحكومة لك ولمثالك أيها الفتي الذهبي الذي لم تنجب النساء مثلك في هذا العصر
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24 -2017-09-27 00:45:58
الله يحفظهم ويبارك فيهم ساقوا والا قعدوا
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23 - البلشتي2017-09-27 00:41:52
هذي بيتين شعر بمناسبة القياده للمرأه:مادام فالدعوى سواقة ****
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22 - خلك بعيد حبك يزيد 😴2017-09-27 00:41:10
أهم شيء الغيره إذا انعدمت عند الرجل قل على الدنيا السلام
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21 -2017-09-27 00:40:08
رؤيتي نظرتي سأفعل سأقرر والناس كماله عدد
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20 - حق2017-09-27 00:37:20
انت اول واحد بتفرح عشان زوجتك لاحول ولا قوة وووااااااه اسلاماه الرويبضه تتكلم ههههههههههههه
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19 -2017-09-27 00:36:55
ت6لبن ومنهم الليبراليين الذين تدعي عليهم
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18 - ميادة2017-09-27 00:36:47
عسل دا الرجال الله يحفظه ويطول بعمره ياخد من الوالد الله يرحمه
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17 - خلك بعيد حبك يزيد 😴2017-09-27 00:36:46
الله يطق رأسك بدال ماتشجهم تطقطق عليهم ؟
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16 - الساري2017-09-27 00:36:40
اخبر السواقين 2 مليون وش خلاهم 10 الله المستعان
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15 - مسمار2017-09-27 00:34:44
تعليق مخالف
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14 -2017-09-27 00:33:14
انا بنسبي لي بفتح ورشة سيارات مشروع تجاري رابح 100% ههههههههههههههه محتاج دعم منك يالقصبي حسابك في البنك الدولي يقولون تجاوز الراجحي ههههههههه
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13 -2017-09-27 00:32:32
الدنيا اكبر همومهم وهم على اعتاب القبور
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12 - الهم عليك ولا على غيرك2017-09-27 00:30:16
ارحب يابوراكان ياقااااهر الارهابيين والدواعش ياسطورة التجديد والانسانيه والمدنيه .. ابوراكان يمثلني
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11 - رطب2017-09-27 00:28:30
عادل إمام شرفتنا
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10 -2017-09-27 00:28:29
شاهت الوجوه...قل خيرا او اصمت
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9 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-09-27 00:26:57
😘😘😘❤️❤️❤️ محبوب الشعب
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8 - خنشال2017-09-27 00:26:37
اهم شيء الست ***مبسوطه الحين
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7 - لين2017-09-27 00:26:35
الله ألهي انزع لليبرالين اللهم لاتبقي بهم احد انهم لايعجزون
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6 -2017-09-27 00:25:40
تعليق مخالف
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5 - ابوسعد القحطاني2017-09-27 00:25:07
ماحبك وأختلف معك في كل شي ...
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4 - الناقد2017-09-27 00:24:37
من فوائد سياقة المرأة الأستغناء عن عشرة ملايين سائق أجنبي ،،
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3 -2017-09-27 00:24:11
الله يعدل عقلك
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2 - ولد رجال2017-09-27 00:22:25
خلك في****
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1 - ابوسعد القحطاني2017-09-27 00:20:49
ياهلا بالطله الحلوه يااستاذ ناصر القصبي قاهر الظلاميين
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آخر تعليق
بواسطة : جون كنيدي اليعربي
كل كلام وكل تأييد وتبرير ليس له طعم ولذة. بعد الأمر السامي الذي أفرح الجميع فسوف...
بواسطة : خبير
تعليق مخالف...
بواسطة : مطقطق
الألباني وعلماء الدول الإسلاميه لا يحرمونها من زمان ****...
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