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العفاسي ينشر فيديو فتوى للألباني عن قيادة المرأة للسيارة

العفاسي ينشر فيديو فتوى للألباني عن قيادة المرأة للسيارة
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المرصد 18 2٬845 2 ساعتين

صحيفة المرصد : أعاد الداعية، مشاري راشد العفاسي، الثلاثاء، نشر مقطع فيديو للشيخ ناصر الدين الألباني وفتواه حول قيادة المرأة للسيارة، وذلك في أعقاب إصدار خادم الحرمين، الملك سلمان بن عبدالعزيز لأمر يسمح للمرأة بقيادة السيارة.

جاء ذلك في تغريدة للعفاسي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال الألباني: “إن كان يجوز لها أن تقود الحمارة فيجوز لها أن تسوق السيارة، وهل من قائل بأنه لا يجوز أن تسوق الحمارة؟ لا لم يقلها أحد.”

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

18 - ابو احمد 2020
2017-09-27 02:03:03
انا غاسل ايدي منك وانت تناقز من مسرح لمسرح ومن شيلة لانشودة
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17 - المرتعد
2017-09-27 01:52:17
اصفق لك يالعفاسي يحافظ القرآن الخوف من الله وقد اجزت منكرا ولم تنكر
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16 - النبهان
2017-09-27 01:50:35
يصفقوا لك الليبراليه ويهدوك الورود على تعليقك
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( عدد التعليقات 29,308 )
15 - برق _ الحرم
2017-09-27 01:48:19
(((( اوجه سؤالي لامريكا ... وللساني عربي ))))
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14 - العفاسي
2017-09-27 01:44:47
ليتك سكت وما تفوهت بكلمه
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13 - تبوكي
2017-09-27 01:43:50
تستغفل عقولنا بكلامك انت ستواجه رب العرش العظيم ومنسوبي عليك كل كلمه قلتها
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12 - النبهان
2017-09-27 01:42:34
وتقرأ القرآن وهذا ردك والله انك لمحسوب عليك كلامك أما الله ارجع للحق وتوب إلى الله من اقوالك
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11 - مسمار
2017-09-27 01:41:07
ت8 برق الحرم وجه سؤالك لامريكا فهي اكبر مصدر للتفاح ولن تبخل عليك بالجواب!!
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( عدد التعليقات 29,308 )
10 - برق _ الحرم
2017-09-27 01:21:38
(((((( ما أظني خرجت عن الاطار والمرأة ساقة الناقة قبل الحمارة ))))))
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9 - ليبرالي
2017-09-27 01:20:18
شكرا للداعيه مشاري العفاسي 🌷
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( عدد التعليقات 29,308 )
8 - برق _ الحرم
2017-09-27 01:15:24
((((((سؤال للعارفين هل كانت تفاحة آدم عليه السلام مغرية لحواء ؟ ))))))
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7 - وين رايحين
2017-09-27 01:14:36
تعليق مخالف
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6 - ابن وايل
2017-09-27 01:11:45
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5 - ابومشعل
2017-09-27 01:11:40
لا أحد يقول ان قيادة المرأة حرام ولكن إضمن لي انها ستكون آمنة على الطريق من مخاطر بعض الشباب ومعاكساتهم وانها تستطيع التصرف عند حدوث اعطال في السيارة لذلك كان الإمتناع سابقا كان من باب سد الذرائع .
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4 -
2017-09-27 01:07:30
اجل*** الله يخارجنا من هالدنيا ومن دوامة الفتن المتعاقبة والمتلاحقة ياليتني مت قبل ذلك وكنت نسيا منسيا
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3 -
2017-09-27 01:05:50
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2 - مطقطق
2017-09-27 00:56:08
الألباني وعلماء الدول الإسلاميه لا يحرمونها من زمان ****
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1 - جون كنيدي اليعربي
2017-09-27 00:48:01
علامة هذا الزمان العالم الجليل الشيخ محمد حسن الددو. اجاز قيادة المرأة للسيارة . وهيئة كبار علماؤنا اجازوها. فعلينا السمع والطاعه لولاة أمرنا العلماء وقاد مسيرتنا وولى عهد الأمين فطاعتهم طاعة لله
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آخر تعليق
بواسطة : الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅

المرأه ,,,,أصبحت حره,,,,,تقود السياره بنفسها,,,,,لا تحتاج سائق,,,,,,ولكن السائق,...
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