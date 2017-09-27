العفاسي ينشر فيديو فتوى للألباني عن قيادة المرأة للسيارة

حجم الخط A A A المرصد 18 2٬845 2 ساعتين

صحيفة المرصد : أعاد الداعية، مشاري راشد العفاسي، الثلاثاء، نشر مقطع فيديو للشيخ ناصر الدين الألباني وفتواه حول قيادة المرأة للسيارة، وذلك في أعقاب إصدار خادم الحرمين، الملك سلمان بن عبدالعزيز لأمر يسمح للمرأة بقيادة السيارة.

جاء ذلك في تغريدة للعفاسي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال الألباني: “إن كان يجوز لها أن تقود الحمارة فيجوز لها أن تسوق السيارة، وهل من قائل بأنه لا يجوز أن تسوق الحمارة؟ لا لم يقلها أحد.”

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم ( 0553226244 )