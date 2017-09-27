الرئيس السابق لهيئة الأمر بالمعروف يعلق على قرار السماح بقيادة المرأة للسيارة

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صحيفة المرصد: علق الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سابقًا، على قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة قائلاً “أن ‏قيادة المرأة السيارة ليس فيها أي مخالفة شرعية”.

وأضاف عبداللطيف آل الشيخ أن صدور أمر سام بالسماح للمرأة بقيادة المركبة يساعد على الاستغناء عن السائق الأجنبي وما فيه من محاذير وسلبيات. وأشار إلى أن المرأة ستختار ما يحقق مصلحتها.

وكان أمر سام قد صدر الثلاثاء باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة، على الذكور والإناث على حد سواء، وتشكيل لجنة على مستوى عال من وزارات (الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية)؛ لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك.