هكذا تفاعل الدكتور المصلح والداعية الطريفي مع قرار السماح بقيادة المرأة للسيارة

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صحيفة المرصد : علق الدكتور خالد المصلح المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء بمنطقة القصيم، على الأمر السامي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة عبر تغريدة بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” .

وكتب المصلح مغرداً : “قرار #خادم_الحرمين الشريفين بشأن السماح بقيادة المرأة يلبي حاجة شريحة واسعة في المجتمع فأسأل الله أن يجعله نافعا للعباد والبلاد”.

من جانب آخر كتب الداعية سليمان الطريفي : “شكرا خادم الحرمين، إن لم تقد بناتي السيارة فعلى الأقل سأجلب لهن سائقة بدلا من رجل أجنبي كان يؤلمني ركوبهن معه” مضيفا “الحمدلله على ما تحقق ثم الشكر لخادم الحرمين حفظه الله، كتبت عن هذا كثيرا وتحملت هجوما كبيرا.. لحظة تاريخية فاخرة تحق فيها الحقوق لأهلها.

وأكد أنه “بعد فترة من قيادتها للسيارة سيكون مستنكرا جدا ركوبها مع السائق الأجنبي لوحدهما، ستتغير المفاهيم”.

قرار خادم الحرمين الشريفين بشأن#السماح_بقيادة_المرأة

يلبي حاجة شريحة واسعة في المجتمع

فأسأل الله أن يجعله نافعا للعباد والبلاد — خالد المصلح (@Dr_almosleh) ٢٦ سبتمبر، ٢٠١٧

#السماح_بقيادة_المرأة_للسيارة_في_السعودية/ لحظة تاريخية فاخرة تحق فيها الحقوق لأهلها — سليمان الطريفي (@alturifi1) ٢٦ سبتمبر، ٢٠١٧

#السماح_بقيادة_المرأة_للسيارة_في_السعودية/ الحمدلله على ما تحقق ثم الشكر لخادم الحرمين حفظه الله ،كتبت عن هذا كثيرا وتحملت هجوما كبيرا — سليمان الطريفي (@alturifi1) ٢٦ سبتمبر، ٢٠١٧