هكذا تفاعل الدكتور المصلح والداعية الطريفي مع قرار السماح بقيادة المرأة للسيارة
صحيفة المرصد : علق الدكتور خالد المصلح المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء بمنطقة القصيم، على الأمر السامي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة عبر تغريدة بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” .
وكتب المصلح مغرداً : “قرار #خادم_الحرمين الشريفين بشأن السماح بقيادة المرأة يلبي حاجة شريحة واسعة في المجتمع فأسأل الله أن يجعله نافعا للعباد والبلاد”.
من جانب آخر كتب الداعية سليمان الطريفي : “شكرا خادم الحرمين، إن لم تقد بناتي السيارة فعلى الأقل سأجلب لهن سائقة بدلا من رجل أجنبي كان يؤلمني ركوبهن معه” مضيفا “الحمدلله على ما تحقق ثم الشكر لخادم الحرمين حفظه الله، كتبت عن هذا كثيرا وتحملت هجوما كبيرا.. لحظة تاريخية فاخرة تحق فيها الحقوق لأهلها.
وأكد أنه “بعد فترة من قيادتها للسيارة سيكون مستنكرا جدا ركوبها مع السائق الأجنبي لوحدهما، ستتغير المفاهيم”.
قرار خادم الحرمين الشريفين بشأن#السماح_بقيادة_المرأة
يلبي حاجة شريحة واسعة في المجتمع
فأسأل الله أن يجعله نافعا للعباد والبلاد
— خالد المصلح (@Dr_almosleh) ٢٦ سبتمبر، ٢٠١٧
#السماح_بقيادة_المرأة_للسيارة_في_السعودية/ لحظة تاريخية فاخرة تحق فيها الحقوق لأهلها
— سليمان الطريفي (@alturifi1) ٢٦ سبتمبر، ٢٠١٧
#السماح_بقيادة_المرأة_للسيارة_في_السعودية/ الحمدلله على ما تحقق ثم الشكر لخادم الحرمين حفظه الله ،كتبت عن هذا كثيرا وتحملت هجوما كبيرا
— سليمان الطريفي (@alturifi1) ٢٦ سبتمبر، ٢٠١٧
#الملك_ينتصر_لقيادة_المرأة/ شكرا خادم الحرمين ، إن لم تقد بناتي السيارة فعلى الأقل سأجلب لهن سائقة بدلا من رجل أجنبي كان يؤلمني ركوبهن معه
— سليمان الطريفي (@alturifi1) ٢٦ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
اللهم اني اعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الاعداء
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نبغى *** افصل
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اعجبني اللهم اجعله نافعا للبلاد والعباد ليش هم رايحين صلاة الاستسقاء ليش ما كملت الدعاء تراهم اسمحوا للمراءة بقيادة السيارة ما قالوا نزل مطر
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وتقدر تقول غير هالكلام والا مع الخيل ياشقراء
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الشيخ الله يجزاه خير ***
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لاتخافون عندكم*** يعلمونكم قيادة المراءة
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لله درك وصدق فوك وكفيت ووفيت وبارك الله فيك
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استغفر الله الذي لاله إلا هو الحي القيوم واتوب اليه اللهم إنا نسألك العفو والعافيه في الدنيا والاخرة
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تعليق 8 ابغ اسوق وبخلي عيالي عنده اش الحكم ياشيخ ليس فيها شي هذا ابوهم سوقي وان شاء الله تحت اقرب ترله على شان زوجك يفتك منك ويتزوج غيرك وكل ماماتت واحده تزوج زوجها والله خبر مفرح لك رجل يبغي الزواج
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افمن اتخذ الهه هواه
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تهنئه خاصه لنساء المملكه العربيه السعوديه نصف المجتمع بملك القلوب وولي عهده المحبوب حكومة حزم وعزم وهمه
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عاش الملك للعلم والوطن قرار صائب مليون % شكرا. ابا فهد شكراً ابا سلمان
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تفاعل يا حبيبي تفاعل لانك لو ما تفاعلت طار الكرسي
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هؤلاء مشايخ همهم الدنيا باعوا اخرتهم بدنيانهم اسال الله ان يحاسبهم
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اذا كان الكلام من فضــــــــــــــــــــــه فالسكوت من ذهـــــــــــــــــــــــــب خاصه في بعض المواقـــــــــــــــــــف
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رقم 14 ليه صار شي لأهلك مع السائق أوضح لو سمحت
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تتغيرالمفاهيم ايه راح تشوف بعينك كيف تتغير كنت اشك اول ان فيه منتفعين باسم الدين الان تيقنت
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الحمدالله اني انسان تعليمي بسيط جدا ومالي في لافتاء
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والله ستحاسبون على كلامكم أمام الله ولن ينفعكم أحد اليتم بالكذب والبهتان خافوا الله
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طيب ليه تتألم من ركوب بناتك مع الاجنبي ؟
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مغلوب على أمركم اليس فيكم رجل رشيد
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الإفتاء والمشايخ اجازوا ماذا حل بهم استغفر الله واتوب اليه
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لا حول ولا قوة الا بالله ماذى جرى بحال هذه الامه ايقولون وهم مجبرون أم باعو دينهم بدنياهم لاحول ولا قوة الا بالله
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ههههه
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قلت مــــــــــــــرارآ اي شخص ماهو قد المسؤليه فلا يتزوج ويفـــــــــــــرخ يخلي بنت الناس عند اهلها وبيجيها من هو كفو ويخدمها هي وبناتــــــــــها
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ابغ اسوق وبخلي عيالي عنده اش الحكم ياشيخ
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شريحة واسعة من المجتمع تطالب بذالك يعني ما شالله عليك طاق باب كل السعوديين تستشيرهم
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صفحة وطويت ،،، لن نحرم حلالاً ،،،
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شكرا لكم ياهؤلاء الدعاه 🌷
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