تعيين “فاطمة باعشن” أول سعودية متحدثة لسفارة المملكة بواشنطن .. وهذه سيرتها الذاتية
صحيفة المرصد : مزامنة مع القرار السامي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، وخطوات المملكة بتمكين المرأة السعودية من المناصب القيادية بهدف تحقيق رؤية المملكة 2030، عينت وزارة الخارجية اليوم أول سيدة سعودية متحدثة باسم السفارة السعودية في واشنطن.
وشغلت باعشن عدة مناصب قيادية أبرزها مديرة في مؤسسة الجزيرة العربية، وتعد أول سعودية انضمت إلى مؤسسة الجزيرة العربية بعد أن عملت مع وزارة العمل السعودية ووزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية في الرياض بين عامي 2014 و 2017. وتشمل مجالات تركيزها سوق العمل وتنمية القطاع الخاص وتمكين المرأة اقتصاديا.
كما عملت قبل ذلك كمستشارة في الاستراتيجية الاجتماعية والاقتصادية للبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية ومؤسسة الإمارات لتنمية الشباب. وحصلت على درجة الماجستير مع التركيز على التمويل الإسلامي من جامعة شيكاغو، وبكالوريوس الآداب في علم الاجتماع من جامعة ماساتشوستس، وأمهرست.
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التعليقات
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سبحان الله احسبها نوال السعداوي الشبه بينهم كبير
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الف مبروك ،،***
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أحداث تتسارع وأمور تحدث لم تكن تخطر على البال..الله المستعان على ماتحمله الساعات القادمات
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الله يستر من الباقي
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اللهم سكنهم مساكنهم
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*** واصحة جدآ
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الله يوفقها ويسدد خطاها. الشخصية الصحيحه في المكان الصحيح
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بسم الله الرحمن الرحيم --- الله يقاصرنا ويقاصرهم بالاحسان
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خطوه الى الامااااااااااام
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