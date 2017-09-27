أمير تبوك يعلق على قرار السماح بقيادة المرأة للسيارة … وهكذا وصف الملك !

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صحيفة المرصد – واس : رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- بمناسبة صدور أمره السامي الكريم القاضي بتطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية – بما فيها إصدار رخص القيادة – على الذكور والإناث على حد سواء.

وقال سموه في تصريحه لوكالة الانباء السعودية : إن هذا القرار التاريخي يؤكد حرص القيادة الرشيدة على مواكبة التطورات الاجتماعية والتحولات التي يعيشها المجتمع السعودي بما يتوافق مع الضوابط الشرعية والنظامية، مبيناً أن القرار راعى كافة الظروف من خلال تشكيل لجنة على مستوى عالٍ بحيث تضع الضوابط اللازمة لذلك.

وأضاف سموه إن تأكيد خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ على أن الدولة هي – بعون الله – حارسة القيم الشرعية، وكونها تعتبر المحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولوياتها سواء في هذا الأمر أو غيره، وتأكيده على أنها لن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته، هو أكبر ضمانة لحسن تطبيق القرار وفق الأنظمة المرعية، وهو ما سيترتب عليه فوائد كبيرة للأسرة والمجتمع.

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