هكذا علقت الكاتبة السعودية “هنوف الدغيشم” على قرار قيادة المرأة للسيارة

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صحيفة المرصد: رحبت الدكتورة “هنوف الدغيشم” الكاتبة وعضو هيئة التدريس بكلية الطب بجامعة الأميرة نورا بقرار بقرار خادم الحرمين الشريفين الذي أمر فيه بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة.ونشرت “الدغيشم” 3 تغريدات متسلسلة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” وقالت في التغريدة الأولي ” يوم فارق وتاريخي بحياة المرأة السعودية “.وتابعت في التغريدة الثانية قائلة” شكرا للملك سلمان الذي جعل تمكين المرأة واقعا تعيشه المرأة السعودية وليس مجرد شعارات رنانة “.

وأضافت في التغريدة الثالثة” من نتائج هذا القرار ليس فقط تحسن جودة حياة المرأة السعودية بل توقف صراع التيارات حول هذه القضية وعيشهم عليها “.