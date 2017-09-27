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هكذا علقت الكاتبة السعودية “هنوف الدغيشم” على قرار قيادة المرأة للسيارة
صحيفة المرصد: رحبت الدكتورة “هنوف الدغيشم” الكاتبة وعضو هيئة التدريس بكلية الطب بجامعة الأميرة نورا بقرار بقرار خادم الحرمين الشريفين الذي أمر فيه بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة.ونشرت “الدغيشم” 3 تغريدات متسلسلة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” وقالت في التغريدة الأولي ” يوم فارق وتاريخي بحياة المرأة السعودية “.وتابعت في التغريدة الثانية قائلة” شكرا للملك سلمان الذي جعل تمكين المرأة واقعا تعيشه المرأة السعودية وليس مجرد شعارات رنانة “.
وأضافت في التغريدة الثالثة” من نتائج هذا القرار ليس فقط تحسن جودة حياة المرأة السعودية بل توقف صراع التيارات حول هذه القضية وعيشهم عليها “.
التعليقات
3 - سعد بن فهد2017-09-27 02:46:42
زحمه يادنياة زحمه
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( عدد التعليقات 1 )2 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
والنعم ببنت الدغيشم,,,,,إزيك بأه,,,,,,مالك شوفه ,,,وإلا إييييييه !!!
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1 - ليبرالي2017-09-27 02:31:37
سلمتي على هذا الكلام الرائع ،، والف مبروك للكاتبه هنوف الدغيشم 🌷
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آخر تعليق
بواسطة : ام فهد
تعليق مخالف...
بواسطة : سعد بن فهد
زحمه يادنياة زحمه...
بواسطة : الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
فلننتظر,,,,غدا يوم تشرق الشمس,,,,,ونشاهد الفتايات,,,,أصبحن يملكن الجرأه,,,,ويقدن...
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