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شاهد كيف غردت “الخارجية السعودية” بقرار السماح بقيادة المرأة للسيارة!
صحيفة المرصد: نشر حساب وزارة الخارجية السعودية “إنفوغرافيك” خاصًّا بالقرار التاريخي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بشأن السماح للمرأة بقيادة السيارة، وذلك بكل اللغات، قالت فيه: “المملكة العربية السعودية تسمح بقيادة المرأة السيارة”.
.@KingSalman issues order allowing women to drive. #SaudiArabia pic.twitter.com/y1R90LjfjI
— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) ٢٦ سبتمبر، ٢٠١٧
#SaudiWomenCanDrive pic.twitter.com/BGCTYxL0UY
— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) ٢٦ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
14 - خبير2017-09-27 07:05:15
متى نحتفل بخروج آخر سائق أجنبي ؟ أقترح حظر قيادة الرجال للسيارات والسماح لهم بالدراجات الهوائية فقط لإفساح المجال للنساء والقضاء على السمنه نهائيا.
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13 - خبير2017-09-27 07:05:13
متى نحتفل بخروج آخر سائق أجنبي ؟ أقترح حظر قيادة الرجال للسيارات والسماح لهم بالدراجات الهوائية فقط لإفساح المجال للنساء والقضاء على السمنه نهائيا.
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12 - الهمداني2017-09-27 06:37:36
قرار جد ممتاز ونهني بنات السعودية بهذا الخبر الجميل وعقبال الاجمل والاجمل يستاهلون بنات السعودية والله عوض صبرهم ووفق جهودهم وانت موت ياحاسد تبقى تموت ياحاسد وغيضك بس شولك فيه
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11 - wad2017-09-27 04:55:31
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10 - ياعبيط2017-09-27 04:39:57
هاذا هو القرن **** من اراد ان يفهم يفهم ومن اراد الا يفهم لا يفهم فسبحان الله العظيم اذا رجعنا لديننا الحنيف نقون صحيح نحن اخر الخلق والله اعلم ؟؟! اسئل الله سبحانه وتعالى ان يهدينا
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9 - محمد بن حسن2017-09-27 04:28:34
قرار شجاع سيذكره التاريخ للملك سلمان ، واللي عنده إعتراض ماهو مجبور يخلي زوجته أو بناته يسوقون. الكلاب تنبح والقافلة تسير.
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8 -2017-09-27 04:06:35
الاغلبية ترفض قيادة النساء للسيارة وهيئة كبار العلماء موقفها معروف من هذا الامر ونحن نتحاكم الى شرع الله من خلال الكتاب والسنة وعليها بايعنا فلماذا تم إقرار هذا الامر الذي يخص المجتمع بالمقام الأول ؟
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7 - انـــــــــــا2017-09-27 04:03:32
قرار السماح للمراة قوي واتوقع انه تمهيد لقرار اقوى نحتري ونشوف
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6 - زائره2017-09-27 03:57:31
مساكين المعترضين مساكين المعترضين مساكين اللي كانوا يقولون لن تقودي مساكين اللي كانوا يقولون المرأه في السعوديه لا تقود سيارتها مساكين مساكين مساكين
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5 -2017-09-27 03:57:20
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4 - -2017-09-27 03:54:09
على عيني وعلى راسي القرار وانا ودي انه يخص الطبيبة والممرضة والمعلمة والمحاضره بالجامعات والكاتبه الصحفية ولن يترك للعنان للفئات الاخرى
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( عدد التعليقات 22,884 )3 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
فليعلم العالم ،،،،،،اننا نتجه الى الامام،،،،،،بقيادة الملك سلمان ،،،،،شكرًا لك ايه الملك الهمام،،،،،،حقا قرار السماح للمرأه بقيادة السياره،،،،،،يحل أزمات ،،،،،ونصبح بلد يحترم المرأه،،،،،،،🦅
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2 -2017-09-27 03:48:19
حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل
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1 - بتهاندتز2017-09-27 03:45:03
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