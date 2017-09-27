شاهد كيف غردت “الخارجية السعودية” بقرار السماح بقيادة المرأة للسيارة!

حجم الخط A A A المرصد 14 1٬548 4 ساعات

صحيفة المرصد: نشر حساب وزارة الخارجية السعودية “إنفوغرافيك” خاصًّا بالقرار التاريخي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بشأن السماح للمرأة بقيادة السيارة، وذلك بكل اللغات، قالت فيه: “المملكة العربية السعودية تسمح بقيادة المرأة السيارة”.