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تعرف على 10 فوائد لـ قيادة المرأة للسيارة .. وكيف تساهم في حل مشكلة تحرش السائقين !

تعرف على 10 فوائد لـ قيادة المرأة للسيارة .. وكيف تساهم في حل مشكلة تحرش السائقين !
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المرصد 86 2٬204 3 ساعات

صحيفة المرصد : بعد صدور قرار قيادة المرأة للسيارة , صنف مراقبون فوائد قيادة المرأة والتي تمثلت في 10 فوائد على النحو التالي:

الحد من جرائم التحرش والاختطاف:

قيادة المرأة للسيارة تجنبها التعرض لجرائم التحرش والاختطاف والقتل، حيث يستغل بعض الغرباء والمجرمين في ارتكاب جرائمهم، خروج الطالبات للمدارس، وكذلك توجه النساء للعمل وقضاء احتياجاتهم اليومية.

حماية الأطفال وطلبة المدارس:

مشاركة المرأة السعودية لزوجها في توصيل الطلاب للمدارس يجنبهم ركوب سيارات أجرة، مع أشخاص غرباء قد يتهورون بقيادة جنونية غير مبالين بحياة من معهم.

الحد من استقدام السائقين:

قرار قيادة المرأة للسيارة يسهم بنسبة كبيرة في الحد من استقدام السائقين الوافدين وتوفير عوائد مرتباتهم لصالح الأسر السعودية، كما يحميها من الوقوع في مشكلات مع عمالة غير معروف أخلاقياتها.

وهو ما أكد عليه الأمير الوليد بن طلال، موضحًا في تغريدة لها على موقع “تويتر”، أن “السماح للمرأة بالقيادة يؤدي إلى الاستغناء عن نحو 500 ألف سائق وافد، وما لذلك من مردود اجتماعي واقتصادي”.

مواجهة الطوارئ:

قد تطرأ على الأسر بعض الظروف الصعبة التي تحتاج فيها المرأة لقيادة السيارة والتصرف السريع، لاسيما في حالة المرض الفجائي للزوجة أو أحد أفراد الأسرة، أو حدوث مكروه لهم، بما لا ينتظر وصول الإسعاف.

إغاثة النساء:

قيادة المرأة للسيارة تمكنها من إغاثة نفسها وقضاء أمورها العاجلة دون انتظار وصول الآخرين لها، أو الاضطرار للركوب مع سائق غريب عنها.

مساندة الزوج:

يعاني الكثير من الرجال في المملكة من عدم المواكبة بين عمله وبين بعض الأمور العائلية التي تؤثر على واجباته الوظيفية، مثل الاستئذان اليومي لتوصيل أولاده وزوجته من وإلى المدراس أو غيرها من الأماكن، وهو ما يمكن مواجهته بمساندة الزوجة في القيادة ومرافقة أطفالها وأبنائها، بما يجسد العلاقة التشاركية في العصر الحالي.

مساعدة ولي الأمر المسن:

قيادة السيارة قد تشكل عبئًا على بعض أولياء الأمور المسنين، فلا يستطيع قضاء حاجة عائلته إلا من خلال أحد زوجاته أو بناته، بدلًا من استقدام سائق أجنبي أو غريب عن عائلته.

مساعدة محدودي الدخل:

لا يستطيع محدودو الدخل أن يوفوا برواتب للسائقين الوافدين، وبذلك تزيل قيادة المرأة للسيارة عبئًا كبيرًا من على محدودي الدخل، وتجعلهم يقضون أمورهم بكل سلاسة.

إنصاف المرأة العاملة:

قيادة المرأة للسيارة توفر الكثير من المال والوقت والجهد والأمان للمرأة العاملة أو الموظفة التي يتطلب عملها الانتقال من مكان إلى آخر، إضافة إلى متابعة أمور حياتها الشخصية، وأغراض التسوق وشؤون المنزل.

تقليل الحوادث وأزمات السير:

تشير تقارير مرورية عربية إلى أن قيادة المرأة للسيارة تُعد أكثر انضباطًا وتطبيقًا لتعليمات المرور من الرجال الذين يتسمون بالتهور. كما أوضحت الدراسات أنه من النادر جدًّا على سبيل المثال أن يتم ضبط امرأة ترتكب “التفحيط” أو تقود سيارتها من دون رخصة قيادة، كما يسهم اقتناء النساء للسيارات الحديثة والتزامهن بقواعد المرور في تخفيف أزمات المرور التي تنجم عن تعطل المركبات القديمة، أو التهور في القيادة أو عدم الالتزام بالتعليمات المرورية.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد وجه بالسماح للمرأة بالقيادة مع مراعاة تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

86 -
2017-09-27 07:10:58
الاعلام شاد حيله
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85 - بدوي
2017-09-27 07:10:02
من يفكهن من تحرش عمال الورش بانواعها ومن يفكهن من تحرش الشباب الذي اصبح سهل الله يعين المحافظين
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84 - الزهراني
2017-09-27 07:09:40
تعرف على 1/ والله *** 2/والله ثم والله انه التحرش بعينه 3/البلد زحمه وضيق شوارع من اول وزاد الطين بله 4/من يسمح لبناته عليه العوض
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83 - منصور
2017-09-27 07:08:08
تعرف على 10 فوائد لـ قيادة المرأة للسيارة .. وكيف تساهم في حل مشكلة تحرش السائقين !ومن يفكهامن تحرش الصايعين لكن الله يعين
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82 -
2017-09-27 07:03:48
هههههههه
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81 - مع الخيل
2017-09-27 06:56:32
باقي منتخب كرة قدم وتشفون ومنتخب سلة وطائرة وجميع الرياضة والعصمة بيد الحرمة
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80 - ممكن
2017-09-27 06:55:16
طيب عطونا المساوئ والاثار السلبية
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79 - فهد العتيبي
2017-09-27 06:53:19
كثيره فوائده وتو شفناها
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78 -
2017-09-27 06:43:42
التداعيات اعتقد راح تكون خطيرة ولو بعد حين قرار مفاجئ وضد رغبه الاغلبيه بمجتمع قبلي محافظ وفي مهبط الوحي باستثناء المدن الكبرى اللي ناخرهم السوس من زمان
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77 - افيغاي
2017-09-27 06:43:35
ههههههههه يعني كل هالسنين ماكنتم عارفين الفوائد
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76 - اليوسي
2017-09-27 06:43:09
الله يجعل في ذالك خير اللَّهُمَّ احفظ مملكتنا الغاليه من كل سؤ ومكروه اللهم احفظ كل من في وجوده خير لهذا البلد يارب . اللَّهُمَّ اهلك من في هلاكه خير لهذا الوطن من العلمانيين والليبراليين دعاة الفساد.
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75 - قلم الحقيقه
2017-09-27 06:42:25
خخخخخخخخخ حسيت انه علاج طيب موانع الاستعمال اهم من الفوائد
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74 - قلم الحقيقه
2017-09-27 06:38:24
خخخخخخخخخ حسيت انه علاج طيب موانع الاستعمال اهم من الفوائد
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73 - لقد هرمنا
2017-09-27 06:31:07
اجل المرأه في حرب وحنا مادرينا . اجل انتصرت الله اعلم من الذي انتصر هههههه ***
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72 -
2017-09-27 06:20:49
تعليق مخالف
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71 - المااااضي
2017-09-27 06:12:44
عنيد .. خل عنادك وطلع رخصخ للمدام ...ارحمهم من السواويق😁
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70 - ميمي
2017-09-27 06:07:16
المرور يحطون نساء يكون دوامهم داخل المدينه لمباشرة الحوادث البسيطه وتطبيق النظام وتنظيم السير
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69 - سركيس بااااريس
2017-09-27 06:06:29
قيادة المرأة حسب الضوابط فية مصالح كبيرة (( توفير وظائف كثيرة للنساء-تأمين -مرور وغيرة-تحريك الاقتصاد فيماةيخص السيارات كالوكالات والتامين-ساهر)) وللعلم العفيقة عفيفة/وغيرها لو تحط شمع احمر مايفيد.
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68 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-27 06:06:21
آمييييييييييييييين☷ صلو على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم✋▪
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67 - صلوا على النبي
2017-09-27 06:06:11
تعليق 61 حتى ولو مااحد طلب منك ذلك لاكن اللقافه
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66 - مانختلف
2017-09-27 06:00:58
مجلس الشورى ماشاورنا حد اخذ شوركم ياقدعان
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65 - 👀الحزم
2017-09-27 06:00:03
لماذا لا تطالب المرأه براتب ل ربات البيوت وكذلك الأرامل والمطلقات والعوانس ومن في حكمهن.يرجى من النساء لأنهن أقوى صوت ويعرفون يأخذون حقوقهم بالقوه المطالبه بحل مشكلة السكن و البطاله والقضاء على الفساد
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( عدد التعليقات 11,345 )
64 - العنيد
2017-09-27 05:56:29
59 - المحقق كوسه/// الله يرزقك ويرزقنا ويرزق المسلمين سعاده الدارين يارب االعالمين
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63 - مانختلف
2017-09-27 05:55:39
طيب وتحرش الشغالات وتضرار ا قتصاد الاسر من رواتبهم وخروج المراة من بيتها بدون سبب واهمالها اطفالها وزوجها وكيف لو كانت تحت يدها السيارة شوفوا لها حل بدل السواقة اصرفوا لها راتب
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62 -
2017-09-27 05:53:54
تعليق 55 لاتفرح كثيرا فربما تبكي كثيرا غدا ***
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61 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-27 05:52:26
انا فصلت تفصيل بتعليقاتي وليس لي وجهين يا منصف
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60 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-27 05:50:08
البنت المحترمة ماراح يتحرش فيها اعملي بأخلاقك وتستري "لكن الخطورة تكمن بالخطوط السريعة بعيده عن البيت كالمعلمات
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59 - المحقق كوسه
2017-09-27 05:48:48
ياليتكم طبقتم سرعة القرار هذا على الإسكان قسم بالله مستأجر لي 20 سنه !!!!
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58 - صلوا على النبي
2017-09-27 05:46:55
تعليق 39 الشي هذا لايعني لك شيئا ولا يخصك ولله الحمد والشكر والفضل ليست بحاجته احد غير الله وليست وحيد عندي اولاد واخوان واولاد الاخوان الله يحفظهم خلاص انتهى
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( عدد التعليقات 22,884 )
57 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-27 05:46:53
ت 50،،،،،انا اوأيدك بشده،،،،،،لا تتزوج انت بالذات،،،،،،علشان ماتنجب عاهات،،،،،،🤣🤣🤣🤣🤣
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56 -
2017-09-27 05:46:25
فوائد مضحكة وغير مقنعة حتى للطفل
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( عدد التعليقات 22,884 )
55 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-27 05:45:45
ريما ،،،،،عندها مكيالين،،،،،وعندها وجهين،،،،،وكل حاجه فيها مسألتين ،،،،، 😂😂😂😂
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54 -
2017-09-27 05:43:42
ت47 ولافي حبة البركه هذي الفوائد
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
53 - مراقب
2017-09-27 05:41:49
لا حول ولا قوة ألا بالله العلي العظيم
لا يعجبني(1) اعجبني(14)
52 - ابو راكان
2017-09-27 05:41:39
زيها زي سالفت الجوال ابو كيمرا اول ماطلع الي يعطي زوجته جوال بكيمرا ماهو برجال واليوم جوالاتهم اخر موديلات
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51 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-27 05:39:14
السيارة ضرورية بعضهن ماتجد من يوديها مثلا لمراجعات كالمستشفيات والذكور احيانا يتمننون بأن يودونهن او يودونهن بوقت آخر/ لكن كما قلت من وين لنا سيارة ⛐🚸
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50 -
2017-09-27 05:37:35
انا بطلت اتزوج بعد هذا القرار لأن اسرتي ستكون مهددة بالتفكك لان ماهو معقول اتزوج واربي والعالم تخرب فالعزوبية هي افضل خيار لي مع هذا المستقبل
لا يعجبني(1) اعجبني(14)
49 - ابو راكان
2017-09-27 05:37:28
مع مرور الوقت بيصير عادي زينا زي الاردن والبحرين والكويت
لا يعجبني(5) اعجبني(5)
48 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-27 05:36:37
مسألة وقت وراح يتعودون ويسقن كل الحريم والبنات اهم شيء ماتروح الوحده لحالها بالسيارة تأخذ معه وحده و اما إذا المكان مكان دوامها حيل بعيد كطرق سريعة لازم تحتاط يكون معها حريم
لا يعجبني(11) اعجبني(1)
47 - ابوفهد
2017-09-27 05:36:05
مشاء الله كل الفوائد هاذي وحنا ماندري
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( عدد التعليقات 11,345 )
46 - العنيد
2017-09-27 05:35:54
قال الرسول صلي الله عليه وسلم كلم راع ومسوال عن رعيته أسلكم بالله من مات وهو عاش لرغبته ما عقوبته أسأل الله العظيم الستر لبناتنا وبنات المسلمين اللهم اني استودعك بناتنا وبنات المسلمين احفظهن/
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45 - المتيم
2017-09-27 05:35:14
ان افتكت من تحرش السائقين ما راح تفتك من تحرش البنشري ***ابشركم المشاكل كثيره وراح تصير راح نتفرج بس
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44 - احمد ابراهيم
2017-09-27 05:35:02
ودي ان هذا القرار تزامن مع تسيير القطار ويكون في مناطق معينة بضوابط كما أشار الأمر السامي
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43 -
2017-09-27 05:34:59
حسبنا الله وكفى
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( عدد التعليقات 11,345 )
42 - العنيد
2017-09-27 05:33:15
بكره. نشوف البنات معهم كريم او اواوبراالله يعين بس. ربي لا نروح عن الدنيا ال راضي عنا ...
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41 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-27 05:30:15
المعلمات مسكينات ساىق متهور يسوق بهن بسرعة جنونية وحتى السيارة ربما تكون غير صالحة للاستعمال ومافيه اهتمام بها فكثرت الوفيات الله يرحمهن
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40 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-09-27 05:28:50
انا غير مؤيده لقيادة النســـــــــــــاء
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39 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-27 05:27:22
اللي يقول انا مسؤول واذا سافرت انت او امرضت او توفيت او بالدوام اواحد من اهلك امرض او اطفالك مافيه احد يوصلهم..إلخ وش تسوي هل تمنعهن من قيادة السيارة؟ ؟؟
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38 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-09-27 05:25:30
ل35 انا اشهـــــــــــــــــــــــــــــــد انك كفــــــــــــــــــــــــــــو
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37 - فريدة شوقي
2017-09-27 05:25:16
اتمنى يكون فترة الصباح قيادة المرأة وممنوع اي رجل يسوق السيارة وبالليل يكون القيادة للجميع بصراحة نبي شوارع فاضية مانبي زحمة واللي عنده دوام زوجته توصله للعمل ويرجع بليموزين
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36 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-27 05:22:01
الحمدلله عندي اخوه مو متشددين ومو منفتحين متوسطين وواثقين بنا لله الحمد
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35 - صلوا على النبي
2017-09-27 05:21:52
كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته وانا راعي ومسئول عن رعيتي امي اخواتي زوجتي بناتي اطال الله في اعمار عائلتي جميعاً على طاعة الله مادام فيني عرق ينبض ونفس وحي فاانا الراعي بعد الله سبحانه لهم وانتهى
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34 - فهد
2017-09-27 05:19:54
ما اضفتوا عند عطل السياره في مكان خالي من السكان وش يصير للمراه مافكرتوا في بيع المخدرات باستخدام المراه وهل يتم تفتيشها من العسكري اما لا وغيرها الكثير الكثير لكن حسبنا الله ونعم الوكيل
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33 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-27 05:19:10
اللحين الحريم جايات رايحات مع الطرق ابشوف قريبتي فلانه مالي علم بها وابروح يم عشاء فلانه وابروح يم شبت فلانه هههههه
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32 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-09-27 05:17:30
التبانه: بدايةً من نهاية 2018 لغاية منتصف 2019 م حتقترب من مجره أخرى .. فياليت اللي عندهـ ولد أو بنت ثوره او عقرب ماياكلو سمك في اول اسبوع من بداية2018 الفترة هذي بالذات ..
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31 -
2017-09-27 05:16:52
تبريرات اضحكتني كثيرا صارت آمنه الان وبيستغنن عن السواق وكلهن يجيدن السواقة واللي ماتقدر على الراتب تقدر على قيمه سياره وبترول مرتفع سعره وصيانه وتامين ورخص وقطع غيار وتصليح وحوادث ومخالفات الخ 😓
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( عدد التعليقات 11,345 )
30 - العنيد
2017-09-27 05:16:46
اللي يبغى يطلع اهله يسوقون يطلعهم والرجال اللي عنده غيره على اهله مابيسوقون مافيه شي بالغصب ان كل الحريم يسوقون عقلك في راسك اعرف خلاصك خاصة للرجال فقط
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29 - الحمدلله
2017-09-27 05:16:05
نبغى رواتب لربات المنزل......هذا افضل قرار راتب ...
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28 -
2017-09-27 05:12:07
المدعو ريما لها تعليقات كانت تعارض بشده والان مؤيدة بشده 😂
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27 -
2017-09-27 05:10:00
تعليق مخالف
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26 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-27 05:07:27
والله احيانا نروح للبقالات ونشتري ويكنن ثقال ونمشي بهن على رجولنا حتى نصل للبيت 😓تعب ويمكن يسبب الم للظهر والكتف
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( عدد التعليقات 11,345 )
25 - العنيد
2017-09-27 05:06:30
16 // أهلين وسهلين ريما الله يسعد صباحك يارب ...
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24 - بنقضي باقي العمر عزابية
2017-09-27 05:05:29
يعني ماراح يكون فيه كشف ولبس متحرر ولا بتجر تحرر ودراسة مختلطة وحضور ملاعب وغناء فنانات ونقل ركاب ومطالبات **وتوسع العمل المختلط بعمل ثنائي
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23 -
2017-09-27 05:02:56
ريما باصمه باصمه ولو يسمح للمشروبات بتلقى لها تبرير تقارن بين تعليم في بيئة انثويه خالصة بقياده سياره بتجر معها ما هو معلوم من تفاصيل يطول عرضها
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22 - فيصل
2017-09-27 05:02:23
اذا ساقت المرأة مافية رجال وش دخل الموضوعين في بعض ، طيب النساء تركب مع ليموزين وهذي خلوة وتبيع في الاسواق او تشتري من بقالة او مخبز او مول تجاري ، للاسف تناقض عجيب ويعيش سلمان الحزم
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21 - عبدالله الحربي
2017-09-27 05:00:53
ويجب كذلك عمل تطبيق يسهل للنساء الابلاغ عن المتحرشين مربوط بالخرائط ومع امكانيه تصوير لوحه المتحرش وارسال البلاغ بضغطه زر في اقل من ٣٠ ثانيه. ويجب مباشرة الحالات بجديه وسرعه فائقة وحزم
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20 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-27 05:00:30
هل بعد القرار ستخلي زوجتك تروح مع مو محرم كالساىق او تجعلها هي تسوق و تأمن عليها وعلى اطفالك وخواتك..🤔°•💬
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19 - عبدالله الحربي
2017-09-27 04:58:08
مبروك. لكن يجب اعاده تخطيط الطرق بالكامل وتوضيح المسارات والاشارات ومكان المطبات! نداخل ومخارج عشوائيه تسبب حوادث لازم ينظموها! ويجب ردع اللي يحاول يتحرش بسجن سنه وغرامه ١٠٠ الف وتشهير بالاسم الرباعي
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18 - كنت مفكر اتزوج وبطلت وبقضي تالي عمري عزوبي
2017-09-27 04:58:01
يعني ماراح يكون فيه كشف ولبس متحرر ولا بتجر تحرر ودراسة مختلطة وحضور ملاعب وغناء فنانات ونقل ركاب ومطالبات بمرقص وبار ومشروبات وتوسع العمل المختلط بعمل ثنائي
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17 - الاحساء 🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴
2017-09-27 04:56:29
لدي مطعم فخم ورأقي بمنطقة راقيه مختارها بعنايه بكامل معداته الحديثه ورئيس شيف وعمالته بعرضه للبيع نويت احول مشروعي إلي ورشة مكانيكا وسمكره سيارات انا لا أمزح اتكلم من جد 🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴
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16 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-27 04:55:58
حياك الله" العنيد"
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15 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-27 04:54:53
تدرون زمان كان عيب البنت تدرس والأهل رافضين وبعد مرور الوقت والسنين تقبلو ان البنت تدرس اي شيء حلال حنا معه وضد كل شيء محرم يوضع ببلادنا الله يحفظ حكومتنا وعلى راسهم الملك سلمان حفظه الله
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14 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-09-27 04:54:53
هذا القرار: عشآن برج بلوتو مش موجود في خط المسار في هالفترة كمان .. لابد يذبح كبشين سود.. بنية الفرح لأنك بتنتقلين لبرج اخر .. بالذات اللي ناوين يسوقو ..
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( عدد التعليقات 11,345 )
13 - العنيد
2017-09-27 04:53:15
اللهم أحفظ بنات المسلمين من الفتن اللهم اجعل نساءالمسلمين صالحات تقيات تائبات وحبب لهن الستر والحجاب واغرس فيهن الحياء والعفاف....
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( عدد التعليقات 11,345 )
12 - العنيد
2017-09-27 04:51:11
‏اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض
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11 -
2017-09-27 04:50:30
والله اوووه لا صحيح مبررات مقنعه متخرش المية وهذا هو السبب وكل من تعرضونهم مع مافيه احد ضد
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10 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-27 04:49:19
اللي يقول الله المستعان مسألة وقت وستخلي بناتك زوجتك اختك امك تسوق
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( عدد التعليقات 11,345 )
9 - العنيد
2017-09-27 04:48:44
كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ... فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، أَلاَ كُلُّكُمْ رَاع
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8 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-27 04:47:57
البعض ماعنده مواقف سيارات يالله في سيارات اخوانهن وين تحطها 🤔🤔🤔
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7 - راكان الجهني
2017-09-27 04:47:14
2/فبدون أنظمة ووسائل حماية سيتعرضن النساء بالتأكيد للتحرش والإختطاف والإغتصاب (لاسمح الله) فالنساء تعرضن للتحرش قبل أن يقودن السيارة ، فما بالكم بعد قيادة السيارة
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6 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-27 04:46:48
هههههه لكن من وين لنا سيارات 😂😿😂
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5 - راكان الجهني
2017-09-27 04:46:41
1/يجب وضع قانون لمن يتحرش بالنساء يتم سجنه مدى الحياة ، وتسليم النساء اسلحة ولو صاعق كهربائي للدفاع عن أنفسهن عند الحاجة ، لوجود أشخاص غير أسوياء كالمخمورين وغيرهم لايعون عقوبة المتحرش
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4 - حساب المواطن 🥀
2017-09-27 04:46:31
الله المستعان
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3 - حساب المواطن 🥀
2017-09-27 04:46:02
الله المستعان
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( عدد التعليقات 11,345 )
2 - العنيد
2017-09-27 04:44:35
أصبحنا وأصبح الملك لله 🌹 {{ ياالله صباح خير }}
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1 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-27 04:44:12
الأنثى إذا ساقت السيارة ومافعلت بها منكرات وشر فهذا الصح وعادي تسوق سيارة ومدام سمح يشيء مو حرام حنا مع القرار يكفي فتوى هيئة كبار العلماء
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