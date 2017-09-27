مدير جامعة الطائف يوجه بتهيئة مواقف سيارات خاصة بالطالبات!
صحيفة المرصد: وجه مدير جامعة الطائف، حسام زمان، إدارة التشغيل والصيانة بالجامعة والإدارات المختصة، بالعمل على معالجة المشكلات الخاصة بمواقف الطلاب ، وإعداد المخططات اللازمة لتهيئة مواقف للطالبات وعضوات هيئة التدريس في شطر الطالبات على أن يكتمل العمل في شطر الطالبات مع بداية سريان الأمر السامي في العاشر من شهر شوال المقبل، وقبل بداية العام الدراسي ١٤٣٩ – ١٤٤٠…
كما طالب زمان وفق ما ذكره موقع” سبق”.عمادة الدراسات الجامعية بشطر الطالبات في الجامعة، بدراسة تقديم برامج إرشادية للطالبات حول قيادة السيارات والأنظمة المرورية في المملكة .
يأتي ذلك ضمن تنفيذ الأمر السامي الكريم باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء
وأكد الدكتور زمان أن الأمر السامي جاء ليعالج قضية اجتماعية مهمة، كون كثير من الأسر السعودية تعتمد كليةً على دور المرأة كولية أمر مسؤولة عن تربية وإعالة أبنائها، فضلاً عن الحاجة إلى دور المرأة كمساند للرجل في تلبية احتياجات الأسر في حال غياب الزوج ونحو ذلك.
التعليقات
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اعتقد ماله داعي مواقف للرجال ومواقف للنساء المواقف المطلوب تكون منظمة ومرتبة وهذا هو المهم
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الطرقات وحدة وبعد بتسوي مواقف مابقى غير تسوي بعد شوارع خاصة كفاية كذا والاجتهادات المضروبة مالها داعي
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صحيح لازم توضع مواقف في الجامعات النسائية, وايضا توسيع المواقف في كل مكان لأن الأماكن راح تصير مزدحمه وتخنق ...
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اصلا الطالبات أقل من عمر 30 ما يسوقون قصدك لعضوات التدريس
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كفؤ .
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ههههههه ما لقيتو للعيال بتلقون للبنات الجامعة مستأجرة والعشرة مليار الي لجامعة الطايف راحت هوا علي المستشارين
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وليش من اول مافي مواقف سيارات في الجامعه؟امال كان السواقين فين بيوقفو؟قمنا في حرق الدم.
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رجاء الخطوط الارضية للمواقف تكون وردية او فوشي
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!!!!!!!!
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اخيراً بروح الجامعة بسيارتي الخاصة واسوقها بنفسي وافتك من السواق الاجنبي ابو ريحة 😷😁
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د . حسام مدير جامعة متميز وفقه الله
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