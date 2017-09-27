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رسالة من “منال الشريف” إلى محمد بن سلمان !
صحيفة المرصد: في أول تعليق لها على قرار السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، قالت السعودية منال الشريف، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الأربعاء، “ويلوموني في حبك” مع وضع صورة لولي العهد محمد بن سلمان.
وكان الملك سلمان أصدر أمس الثلاثاء أمر ملكي ، بالسماح للمرأة بقيادة السيارة موجهاً وزير الداخلية بالسماح بإصدار رخص قيادة للرجل والمرأة على حد سواء.
ويلوموني في حبك ❤️ pic.twitter.com/OuAu76XsP4
— منال مسعود الشريف (@manal_alsharif) ٢٦ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
29 -2017-09-27 07:12:40
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28 - منصور2017-09-27 07:05:55
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27 - سكوبي2017-09-27 07:02:27
وتلومني في حب نايف بن عبدالعزيز. ومحمد. بن. نايف
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26 - ت 72017-09-27 07:00:28
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25 - صالح2017-09-27 06:48:22
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24 - ليبرالي يحب العلمانية2017-09-27 06:44:29
منال الشريف امراة يحتذى بها .. ناضلت من اجل حقوق المرأة السعودية .. ونصرها ولاة الامر حفظهم الله .. مبروووووك .. حقيقة من سار على الدرب وصل
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23 - الدهمشيه2017-09-27 06:41:09
انصح الرجال في شهر عشره مايسوقون بس يتفرجون ويخلون شهر 10 بس يسوقن الحريم حرصا على سلامتهم وسلامته سيارتهم لان الحرمه غشيمه راح تدعسه هو وسيارته
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22 - Ssaza20172017-09-27 06:35:12
اول كان الاستعراض في المصدر الممثلات مع الجدران الحين استعراض مع السيارات لك الله ياقلبي من الشوق
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21 - غريب2017-09-27 06:34:17
رحم الله الملك عبدالله اعطاء النساء الكثير ولا يزالوا يطالبون ولن سنتنتهي مطالبهم
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20 - ابو شدا2017-09-27 06:33:31
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19 - ام فهد2017-09-27 06:28:32
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18 - غريب2017-09-27 06:27:42
استغرب من اللي يقول تم انقاذهم من التحرش يعني ماراح يصير تحرش بعد القرار
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17 -2017-09-27 06:25:22
صحيفة نيويورك تايمز تكلمت عن الموضوع وجابت تغريدة لجين الهذلول وزوجها ، نشكر لجين وكل الناشطات
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16 - المااااضي2017-09-27 06:22:23
هههههههه العنيد انجلط
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15 - المااااضي2017-09-27 06:20:46
الله يطول عمر اميرنا المحبوب محمد بن سلمان..لقد انقذت كل نساء السعوديه من التحرش والابنزاز
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14 - ميادة2017-09-27 06:17:45
المفروض السعوديات يحتفلوا بدا القرار
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13 - ننننننننننننننننننن2017-09-27 06:15:59
💡⭕ *لن يستطيع أحد إلزام فرد من عائلتك* *بقيادة السيارة* *لذلك مارس دورك كـ ولي أمر* *وافرض قوانينك داخل أسرتك* *وأترك الآخرين وشأنهم*
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12 - اصـلـع لابـس بـكـله2017-09-27 06:11:49
الله يــرحــم نـايـف بــن عـبدالـعـزيـز ويـســكـنـه فـسـيــح جـنـاتــه
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11 - اللهما احفظ محمد بن نايف2017-09-27 06:04:43
دولة لا يوجد فيها شرطة نسائية تسمح للمرأة بقيادة السيارة عجبي
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10 - محمد البشري2017-09-27 06:02:46
قرار موفق يخدم أخواتنا السعوديات
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9 -2017-09-27 05:51:33
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8 - ابوفهد2017-09-27 05:48:09
عقبال الاحتفال بعيد راس السنه
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( عدد التعليقات 22,884 )7 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
منال الشريف،،،،،،،؟؟؟ على فكره هي متزوجه ،،،،،🙄🙄🙄
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6 - ام محمد2017-09-27 05:35:24
ماشاء الله ماطلع الحب إلا ذحين هههه
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5 - زاهر الزاهر سهل عسير2017-09-27 05:33:16
كلنا نحب الملك سلمان وﻻمير محمد بن سلمان ساترون بلد عظيم بقيادتهم حفظهم الله
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4 - احمد ابراهيم2017-09-27 05:31:57
حب ولاة الأمر واجب لكن وش تقصدين خخ
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3 - فريدة شوقي2017-09-27 05:29:29
انتصار كبير لرسالة منال الشريف ولجين الهذلول اللي عانوا بالبداية ووجهوا رسالتهن بضرورة السماح بقيادة المرأة للسيارة وجاء رد ولي الامر الملك سلمان بالنظر في حال المرأة وما تعانيه وأصدر أمره بالموافقة
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( عدد التعليقات 11,345 )2 - العنيد
ويلوموني في حب أبي وامي {{ ياالله تسعدهم وترزقهم الجنه }}
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1 - ساهر2017-09-27 05:12:38
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