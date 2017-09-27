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رسالة من “منال الشريف” إلى محمد بن سلمان !

رسالة من “منال الشريف” إلى محمد بن سلمان !
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المرصد 29 4٬712 2 ساعتين

صحيفة المرصد: في أول تعليق لها على قرار السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، قالت السعودية منال الشريف، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الأربعاء، “ويلوموني في حبك” مع وضع صورة لولي العهد محمد بن سلمان.

وكان الملك سلمان أصدر أمس الثلاثاء أمر ملكي ، بالسماح للمرأة بقيادة السيارة موجهاً وزير الداخلية بالسماح بإصدار رخص قيادة للرجل والمرأة على حد سواء.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

29 -
2017-09-27 07:12:40
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28 - منصور
2017-09-27 07:05:55
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27 - سكوبي
2017-09-27 07:02:27
وتلومني في حب نايف بن عبدالعزيز. ومحمد. بن. نايف
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26 - ت 7
2017-09-27 07:00:28
تعليق مخالف
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25 - صالح
2017-09-27 06:48:22
نعليق مخالف
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24 - ليبرالي يحب العلمانية
2017-09-27 06:44:29
منال الشريف امراة يحتذى بها .. ناضلت من اجل حقوق المرأة السعودية .. ونصرها ولاة الامر حفظهم الله .. مبروووووك .. حقيقة من سار على الدرب وصل
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23 - الدهمشيه
2017-09-27 06:41:09
انصح الرجال في شهر عشره مايسوقون بس يتفرجون ويخلون شهر 10 بس يسوقن الحريم حرصا على سلامتهم وسلامته سيارتهم لان الحرمه غشيمه راح تدعسه هو وسيارته
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22 - Ssaza2017
2017-09-27 06:35:12
اول كان الاستعراض في المصدر الممثلات مع الجدران الحين استعراض مع السيارات لك الله ياقلبي من الشوق
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21 - غريب
2017-09-27 06:34:17
رحم الله الملك عبدالله اعطاء النساء الكثير ولا يزالوا يطالبون ولن سنتنتهي مطالبهم
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20 - ابو شدا
2017-09-27 06:33:31
تعليق مخالف
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19 - ام فهد
2017-09-27 06:28:32
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18 - غريب
2017-09-27 06:27:42
استغرب من اللي يقول تم انقاذهم من التحرش يعني ماراح يصير تحرش بعد القرار
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17 -
2017-09-27 06:25:22
صحيفة نيويورك تايمز تكلمت عن الموضوع وجابت تغريدة لجين الهذلول وزوجها ، نشكر لجين وكل الناشطات
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
16 - المااااضي
2017-09-27 06:22:23
هههههههه العنيد انجلط
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
15 - المااااضي
2017-09-27 06:20:46
الله يطول عمر اميرنا المحبوب محمد بن سلمان..لقد انقذت كل نساء السعوديه من التحرش والابنزاز
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
14 - ميادة
2017-09-27 06:17:45
المفروض السعوديات يحتفلوا بدا القرار
لا يعجبني(7) اعجبني(0)
13 - ننننننننننننننننننن
2017-09-27 06:15:59
💡⭕ *لن يستطيع أحد إلزام فرد من عائلتك* *بقيادة السيارة* *لذلك مارس دورك كـ ولي أمر* *وافرض قوانينك داخل أسرتك* *وأترك الآخرين وشأنهم*
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12 - اصـلـع لابـس بـكـله
2017-09-27 06:11:49
الله يــرحــم نـايـف بــن عـبدالـعـزيـز ويـســكـنـه فـسـيــح جـنـاتــه
لا يعجبني(4) اعجبني(14)
11 - اللهما احفظ محمد بن نايف
2017-09-27 06:04:43
دولة لا يوجد فيها شرطة نسائية تسمح للمرأة بقيادة السيارة عجبي
لا يعجبني(2) اعجبني(6)
10 - محمد البشري
2017-09-27 06:02:46
قرار موفق يخدم أخواتنا السعوديات
لا يعجبني(6) اعجبني(1)
9 -
2017-09-27 05:51:33
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - ابوفهد
2017-09-27 05:48:09
عقبال الاحتفال بعيد راس السنه
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 22,884 )
7 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-27 05:48:00
منال الشريف،،،،،،،؟؟؟ على فكره هي متزوجه ،،،،،🙄🙄🙄
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
6 - ام محمد
2017-09-27 05:35:24
ماشاء الله ماطلع الحب إلا ذحين هههه
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
5 - زاهر الزاهر سهل عسير
2017-09-27 05:33:16
كلنا نحب الملك سلمان وﻻمير محمد بن سلمان ساترون بلد عظيم بقيادتهم حفظهم الله
لا يعجبني(5) اعجبني(0)
4 - احمد ابراهيم
2017-09-27 05:31:57
حب ولاة الأمر واجب لكن وش تقصدين خخ
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - فريدة شوقي
2017-09-27 05:29:29
انتصار كبير لرسالة منال الشريف ولجين الهذلول اللي عانوا بالبداية ووجهوا رسالتهن بضرورة السماح بقيادة المرأة للسيارة وجاء رد ولي الامر الملك سلمان بالنظر في حال المرأة وما تعانيه وأصدر أمره بالموافقة
لا يعجبني(11) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 11,345 )
2 - العنيد
2017-09-27 05:22:46
ويلوموني في حب أبي وامي {{ ياالله تسعدهم وترزقهم الجنه }}
لا يعجبني(1) اعجبني(9)
1 - ساهر
2017-09-27 05:12:38
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