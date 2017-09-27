رسالة من “منال الشريف” إلى محمد بن سلمان !

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صحيفة المرصد: في أول تعليق لها على قرار السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، قالت السعودية منال الشريف، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الأربعاء، “ويلوموني في حبك” مع وضع صورة لولي العهد محمد بن سلمان.

وكان الملك سلمان أصدر أمس الثلاثاء أمر ملكي ، بالسماح للمرأة بقيادة السيارة موجهاً وزير الداخلية بالسماح بإصدار رخص قيادة للرجل والمرأة على حد سواء.