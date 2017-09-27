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شاهد.. أول رسالة واتساب لـ”وليد الفراج ” بعثتها له زوجته بعد الأمر السامي!
صحيفة المرصد : قام الإعلامي الرياضي السعودي ومقدم برنامج أكشن يا دوري على قناة MBC أكشن وليد الفراج بنشر صورة التقطها من دردشة الواتساب مع زوجته بعد صدور الامر السامي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة.
ونشر الفراج عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر الرسالة التي قالت له فيها زوجته: “هدية عيد ميلادي أبي سيارة مرسيدس كشف لي عند الباب” وعلق على الرسالة الفراج في تغريدته قائلاً: “يا لطيف لسة القرار طالع وأم بدر في اول رسالة”.
وانهالت التعليقات الطريفة على تغريدة الفراج فور نشرها.
يا لطيف لسة القرار طالع وأم بدر في اول رسالة 🤕😩 #الملك_ينتصر_لقياده_المراه pic.twitter.com/rnNLmhktVt
— وليد_الفراج# (@waleedalfarraj) ٢٦ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
44 - عادل الوحش2017-09-27 07:11:38
تستاهل ههههههههههههههه بس مختاره الموتر شكلها تحلم فيه من زمان
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43 - الفنكوش2017-09-27 07:09:57
38 - ام فهد 20170 الله خلقنا لعبادته والتمتع بالحياه بما احله لنا دون الأسراف او ارتكاب المحرمات وقيادة المرأه للسياره ليست حرام يا أمة الله وان كان لديك دليل بالتحريم فأتي به ولا ضبي فمك ياوجه النكبه
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42 - كابوريا2017-09-27 07:06:45
لاتعليييييييق
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41 - الزهراني2017-09-27 07:03:37
اعطها ***
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40 - فهد العتيبي2017-09-27 06:51:55
اعطيها هو زمن ***
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39 - علي القاضي2017-09-27 06:41:53
هيئة كبار العلماء تبارك وتدعم القرار !! اذا ماذا استجد في العلوم والاحكام الاسلامية نود فقط الاطلاع عليها من باب التثقيف والإدراك ومعرفة الجديد لدى علمائنا الأفاضل الذين عشنا العمر نسمع لهم
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38 - ام فهد2017-09-27 06:39:20
المجال مفتوح في اعياد الميلاد واعياد الزواج واعياد النصارى وغيرها كثير وكل معلق من عرقوبه كم تفرحون في الدنيا وتنسون الآخرة افرحوا
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37 - قلم الحقيقه2017-09-27 06:36:11
الغباء بعض الأحيان يأتي بالضحك
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36 - ام فهد2017-09-27 06:24:04
احلى مافي القرار تحديد العمرمن ٣٠سنة يعني المراهقات من ١٨ال٢٩ يافرحة ماتمت اقعدوا في بيوتكم لا تفشلونا توديكم امهاتكم واخواتكم الكبيرات
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35 - المر2017-09-27 06:19:28
اللي يقول اسرار تنشرها ماهي اسرار اي عديه سياره عيد ميلادي في العيد الوطني الامور سهاله
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34 - غريب2017-09-27 06:19:23
المنتصر بالله لاتسوي فيها ياابو مصدر خاص ترى كلنا نعرف العلاوة السنوية بتنزل في شهر ٢ وتراه خبر تويتر ترى ماجبت شيء جديد
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33 -2017-09-27 06:18:46
اخاف بكره يحطوا شرط انك تشتري سيارة للبنت اذا بتتزوج! ! يالطيف حنا يالله نجمع المهر ريال فوق الريال هالمره سيارة؟!! اقوول خلي بنتك عندك خللها سوها طرشي ماحنا متعطلين نتزوج من برى ارخص واحلى
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32 - المر2017-09-27 06:17:46
تسوق افضل يوم تروح مع السواقين ليموزين وكريم والالوسائق خاص الدنيا نشاغل كل بهمه الله يوفق الجميع
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31 - ابوفهد2017-09-27 06:17:35
اهدها في (عيد الحب) القادم خلاص المجال مفتوح للاحتفالات واعياد الميلاد!!!!!!!!!!!!
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30 - ياسمين🌸2017-09-27 06:16:52
ودي أقبل رأسك ياقلم الحقيقة ورأس كل واحد ساند المرأة ونصرها وجعلها تشوف النور في بلدنا الغالي ♡♡♡
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29 - احمد12017-09-27 06:13:43
بينقص عدد النساء و*** >> فعلا قرار الحكيم
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28 - عمران 😂2017-09-27 06:11:39
من بكره بنروح نعزي في وفاة فلانه وعلانه بسبب حادث سياره طالعه لحاله على خط سريع ماشيه ميتين 😂😉
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27 - مسكينة زوجتي2017-09-27 06:11:09
طلبت سيكل وتقول كل يمد لحافه على قد رجليه
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26 - ياسمين🌸2017-09-27 06:09:27
وأخيرا افتكينا من ذل بعض الذكور ومنتهم
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25 - الناس لبعضها2017-09-27 06:09:09
تنشرها كذا بدون حياء ؟ يعني فرحان بنفسك وانت تنشر اسرار بيتك ؟ نعوذبالله من الخذلان
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24 - الحزم2017-09-27 06:08:12
لو كان فيه وسائل مواصلات محترمه مثل كل بلدان العالم لما أحتاج حتى الرجل ل السياره،لا مترو لا قطارات لا باصات لا توصيل لطلاب وموظفات بلد يفتقد لأقل الخدمات والبنيه التحتيه للمدن صفر.كهرب ماء غالي
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23 - عبدالله الناصر / /حائل2017-09-27 06:04:54
اوكي اذا كان عمرك 22
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( عدد التعليقات 8,999 )22 - المنتصر بالله
🌹🏵💮🌸💐🌼🌻🌺⚘🌷🌲🌱🍀☘🌿🌾🌵🌴🌳🍃🍂🍁🌳🌴🌵🌾🌿☘🍀🍁🍂🍃💐🌸💮🏵🌹🌺🌻🌼🌷⚘🌱🌲صباح الخير
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21 - مواطنات2017-09-27 06:03:21
الى كل متشدق الي عنده احد من الرجال الارحام يقوم ع خدهم النساء والأطفال خير وبركه والي محتاجين للسواقه مثل الأرامل والمطلقات والنساء الي لايوجد لديهم اخوان او ازواج فا خلوهم يقومون ع خدمه أنفسه
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20 -2017-09-27 06:02:22
ارسل مرسيدس بلاي ستيشن
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19 - حضرتي2017-09-27 05:59:57
حشفا وسوء كيله عيد ميلاد يعني من تفسخ إلى بدعة وبينها تدندنون.. صدق القائل المعصية تجر إلى معصية
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( عدد التعليقات 8,999 )18 - المنتصر بالله
شيهانه البارح تهابد وترامح في الحوش من الفرحه وتقول لاكن علي الحرام وفي ذمتي ذمه....مترك يبو عيون سود وحداني........? 🐫🐪
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17 - متابع٣٦2017-09-27 05:56:09
الله يستر من القادم
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16 - ساهر2017-09-27 05:54:02
راتبين ! كذا بدون مناسبة ! ، أجل أكيد وراك خبر جديد مخبيه!!!
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( عدد التعليقات 8,999 )15 - المنتصر بالله
العلاوه والبدلات سوف ترجع وابشركم في 2 راتب بعد أسبوع من تاريخ اليوم حسب ما فهمت من مصدر خاص 🍂🍁🌺⚘🌷
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14 - زائر2017-09-27 05:45:36
أعتقد سيتم السماح بدخول العوائل للملاعب الرياضية لحضور المباريات والله أعلم !!
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13 - خمسيني2017-09-27 05:44:25
*** يعرف من اين تؤكل الكتف يطلع لك احد اعضاء شرف الهلال ويقول هذي هدية زوجتك وهو اصلا مدبر الامر مع زوجته في برساله وطابخينها سوى والغبياء من تنطلي عليهم اللعبة . الشيطان ما فكر فيها صح
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12 - مواطن مقهور2017-09-27 05:44:23
الشهر هذا كله عن السيارة والمرأة وعن ***اهديت لزوجتي سيارة وهكذا*** لاحول ولاقوة الا بالله العظيم
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( عدد التعليقات 8,999 )11 - المنتصر بالله
الحمد لله أخيراً ساقت وفكت أهلها من تحرش السواقين واليمنيين وباقي فرق حسب الله من عوال ............?
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10 - مراقب2017-09-27 05:43:38
يلا نفذ الطلب ونت منطم ههههههههه قال مرسيدس قال آه يادنيا آه يادنيا
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( عدد التعليقات 8,999 )9 - المنتصر بالله
صباح الخير للجميع كنت من المطالبين في آن تسوق المرأه لأن السواقين لهم قصص يشيب منها الغلمان علم الحقباني علم 🌹🏵💮🌸💐🌼🌻🌺⚘🌷🌲🌱🍀☘🌿🌾🌵🌴🌳🍃🍂🍁112 اليوم تسوق وتطرد الباكستاني ?
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8 - عبدالله2017-09-27 05:40:24
لغه ***جديدة ( لأعلى )
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7 - كحيلان2017-09-27 05:37:26
الموضوع كله تخدير تخدير تخدير فهمتوا ... طب والعلاوات وحقوق الموظفين وين راحت
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6 - ابوشلش2017-09-27 05:34:11
السكن وين راح ياجماعة الخير
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5 - ام محمد2017-09-27 05:34:05
حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم جنبنا الفتن ماظهر منها وما بطن
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4 - الحقباني2017-09-27 05:23:42
علم ان متوقع انه بسيب الظغوط والاصرار علي قبادة المراه للسياره و وسوف يقول انه يساعد نمو البلاده الاجنبي من الكفيل بشرط يدفع الرسوم مبدبول ماقول الله كريم علم
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( عدد التعليقات 22,884 )3 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
ما هي ام بدر،،،،،عارفه مقدرتك الماليه،،،،،،اكشن يا دوري،،،،،،دخل لك الملايين،،،،،نص مليون ،،،،،ما تساوي شي عندك وعند امثالك ،،،،،😂😂😂😂
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( عدد التعليقات 11,345 )2 - العنيد
هههههه ابو محمد شف جارتنا ام عبدالله امس شرالها زوجها جيب لكزس وانا راكبة اكسنت كرمبعة
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( عدد التعليقات 11,345 )1 - العنيد
اللي يبغى يطلع اهله يسوقون يطلعهم والرجال اللي عنده غيره على اهله مابيسوقون مافيه شي بالغصب ان كل الحريم يسوقون عقلك في راسك اعرف خلاصك خاصة للرجال فقط
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