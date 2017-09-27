شاهد.. أول رسالة واتساب لـ”وليد الفراج ” بعثتها له زوجته بعد الأمر السامي!

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صحيفة المرصد : قام الإعلامي الرياضي السعودي ومقدم برنامج أكشن يا دوري على قناة MBC أكشن وليد الفراج بنشر صورة التقطها من دردشة الواتساب مع زوجته بعد صدور الامر السامي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة.

ونشر الفراج عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر الرسالة التي قالت له فيها زوجته: “هدية عيد ميلادي أبي سيارة مرسيدس كشف لي عند الباب” وعلق على الرسالة الفراج في تغريدته قائلاً: “يا لطيف لسة القرار طالع وأم بدر في اول رسالة”.

وانهالت التعليقات الطريفة على تغريدة الفراج فور نشرها.