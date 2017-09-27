العواد: قرار السماح بقيادة المرأة للسيارة قرار تاريخي وسيصنع الفرق بين الأمس والغد
صحيفة المرصد: صرح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عوّاد بن صالح العواد بأن قرار السماح بقيادة المرأة للسيارة قرار تاريخي يأتي ضمن الرؤية الحكيمة لقيادتنا حفظهم الله لكي تتبوأ المرأة المكانة اللائقة بها وتشارك في عجلة التنمية وفق الضوابط الشرعية. ويؤكد هذا القرار على استمرار مسيرة الإصلاح والتنمية في المملكة والتي تشكل المرأة السعودية جزءاً رئيسياً فيها من أجل المشاركة لجميع أبناء وبنات الوطن في التنمية دون أن يتنافى ذلك مع الالتزام الشرعي والأخلاقي.
وذكر الوزير العواد أن القيادة الكريمة راعت توفير كافة المتطلبات والبنية التحتية لتهيئة المناخ الملائم للمرأة لقيادة السيارة بأمن وسلامة مثل معاهد تعليم القيادة وغيرها من المتطلبات.
كما أوضح الدكتور العواد بأن هذا القرار يؤكد على الدور الكبير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله – في الحفاظ على ثوابت المملكة المستندة على تعاليم الإسلام والاستمرار في مسيرة الإصلاح على كافة الأصعدة.
مهندس الرؤية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
وشرح العواد بأن المرأة السعودية جزء رئيسي من اهتمامات رؤية 2030 كما أراد مهندس الرؤية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فمن أهداف الرؤية التي حرصت على تحقيقها رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل والاستمرار في تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وكذلك تمكينها من الحصول على الفرص المناسبة للإسهام في تنمية المجتمع والاقتصاد، ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل.
وبين وزير الثقافة والإعلام أن رؤية 2030 وضعت السياسات التنظيمية لضمان المشاركة الفعالة للمرأة في اتخاذ القرارات وتفعيل دورها في المجتمع من خلال تعزيز ثقافة المجتمع وثقته بما تملكه المرأة من قدرات، والعمل على تفعيل الأنظمة واللوائح لتسهيل مهمتها في المجتمع ومن ضمنها قيادة المرأة.
سيصنع الفرق بين الأمس والغد
وختم الدكتور العواد حديثه بالقول إن هذا القرار سيحدث نقلة نوعية في الحياة الاجتماعية وفي النظرة الإيجابية للحياة لدى مختلف فئات المجتمع ويزيل المخاوف الافتراضية التي طالما أعاقت المضي قدماً في مركب التنمية والتطور. وأن التاريخ سيتذكر بعزة وفخر لسيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد، هذا القرار الذي سيصنع الفرق بين الأمس والغد ويجعل وطنناً شامخاً في سجل المجد والمعزة بهذه البصيرة الحكيمة والرؤية الثاقبة لمصلحة الوطن وأهله والحرص الدائم وبكل السبل على تحسين نمط حياة السعوديين.
التعليقات
ليش في الاونه الاخيرة صرنا ***
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بارك الله في العواد قرات له مقال قديم يثني على اللملك عبدالله رحمه الله ويصفه بانه باني حضاره اللمملكه القادم
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ايش القرار التاريخي ؟ القرار التاريخي هو صناعة كوريا الشمالية القنبلة الهدروجينية وأصبحت أمريكا تخاف منها وأوقفت التهديدات لكوريا واحنا جايين نقول قيادة المرأة قرار تاريخي
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اريد اسال سؤال لو وحده خربت سيارتها في طريق نائي وش راح يصير لها
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سعدنا وسعدت فلذات اكبادنا من نصفنا المنير بهذا القرار الوطني السامي لنعيش رغدا تحت الرايه السعوديه فالى الامام يابلدي
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ممكن اسعار البنشر وتغيير الزيوت والورش اسعارها تزيد لانه بيكون في ضغط شوي عليهم لكن بمناسبة القرار التاريخي ابشركم ان بنشر الهمداني بيكون رقع الكفرات فيه بالمجان
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بالامس كنتم تقولون لمنعه قرار تاريخي ومفصلي. ههههههههه
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لا وجود لمعارضي قيادة المراة اليوم الكل راضي ومبسوط مبروك عليكم والله فرحت من قلبي لكم يابنات بالجد والصبر نلتوا حقكم يافارسات
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ابوي اكثر شخص فرحان بهالقرار يقول اخيراً راح ارتاح من طلباتكم ومشاويركم ، شكراً لك يا ملكنا الغالي سلمان ، شكراً للشاب الجميل الامير محمد بن سلمان ، كم انا فخورة بمليكي ووطني ، عاش بلادي الغالية🇸🇦💚
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قرار جد ممتاز ونهني بنات السعودية بهذا الخبر الجميل وعقبال الاجمل والاجمل يستاهلون بنات السعودية والله عوض صبرهم ووفق جهودهم وانت موت ياحاسد تبقى تموت ياحاسد وغيضك بس شولك فيه
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حفظ الله القيادة الحكيمه,سينزاح عن المجتمع هم اجبار النساء على السائقين.
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