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لن تتخيل المبالغ التي سيوفرها قرار قيادة المرأة للسيارة .. تعرف عليها !

لن تتخيل المبالغ التي سيوفرها قرار قيادة المرأة للسيارة .. تعرف عليها !
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المرصد 36 1٬052 36 دقيقة

صحيفة المرصد : تنفق الأسر السعودية ما يزيد عن 25 مليار ريال رواتب سنوية للسائقين الأجانب، لا سيما إذا ما علمنا أن هناك (1.376.096) مليون سائق وفق نشرة إحصائية لسوق العمل في المملكة خلال الربع الأول من 2017 ويبلغ عدد العمالة المنزلية الأجنبية من الذكور وفقاً لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات العامة بنهاية شهر مارس من العام 2017 بـ(1.579.285) عامل منزلي من الذكور، يمثل السائقون منهم ما نسبته حوالي 90%.

ووفقاً لـ”العربية.نت” والتي أعدت إحصائية عن إجمالي “تكاليف السائقين الأجانب” باعتبار متوسط أجر السائق الشهري 1500 ريال، فإن التكلفة السنوية الإجمالية في الأجور تزيد عن 25 مليار ريال.

وقيادة المرأة للسيارة توفر على السعوديين نفقات كانت تستنزف دخل الأسرة ومنها: التأشيرة التي تقدر بـ(2.8) مليار ريال، واستخراج إقامة السائق لأول مرة وتقدر بحوالي (840) مليون ريال، والتكفل بالسكن شامل الفواتير والعلاج والغذاء التي تزيد عن (2) مليار ريال في الإجمالي العام، إضافة إلى تكاليف التذاكر التي تصل إلى ما يزيد عن (2.5) مليار ريال، وتكلفة الاستقدام التي تبلغ بالمتوسط حوالي (11) مليار ريال، والأرقام قابلة للزيادة عند اعتراض العائلة بعض المشاكل الطارئة مثل هروب السائق أو عدم قدرته على القيادة أو استغلال المركبة لأعمال خاصة به وغير نظامية.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

36 - الهمداني
2017-09-27 07:13:13
28 - ابو علي,, طيب ثمن السيارة وتعبئة الوقود وغيار الزيت والايطارات والحوادث والاستمارة والتأمين , سيكلفها 3 اضعاق رواتب السائق{هذا ليس شغلك مافي بنت بتشتري سيارة الا وهي قد حالها}اترك الحسد والحقد
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35 -
2017-09-27 07:12:50
الي يكد على ميكروباص الله لا يهينه يبيعه من الحين ﻷنه ما بيستفيد منه كثير ههه! يعني حسب توقعي طالما الامر في بدايته القيادة بتكون محصورة على الطبقة المخملية اما محدودي الدخل اتوقع ما بيسوقوا الا بعدين
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34 - انا فكر مافي معلوم
2017-09-27 07:10:25
عشان السواقين ..... يعني تبون توفروا فلوس .... والشغالات اللي استقدامها قيمه مهر ... ماجابوا طاريهم ... سبحان الله الى هذى الدرجه استخفاف في العقول ...
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33 -
2017-09-27 07:10:00
منعت من الذهاب للمسجد والان تذهب للمجهول
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32 - طيب الشغالات استقدامهم غالي
2017-09-27 07:09:46
دام ان الشغله عشان مليارات وملايين تهدر وتريدون المحافظه على الاسر ليش ما تشوفون لنا حل مع الشغالات ولا هذولاء حلال .ندفع فيهم قيمة مهر. خلونا نشوف الرؤويه هههه
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31 - عادل الوحش
2017-09-27 07:09:43
اللهم لك الحمد اخيرآ من جد كنت انتظر هالخبر من زمان من جد ذبحونا هالسواقيين استقدام وسفر ورواتب وسكن وفوق كذا تكسير سيارات وسواقه من جنبها
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30 - -
2017-09-27 07:09:40
انا لو ضربت بوري هجّن اللي بالبيت من الخرعه فكيف يسوقن السياره
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29 - عبادي الهلالي
2017-09-27 07:07:42
قول قسم بالله
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28 - ابو علي
2017-09-27 07:07:28
طيب ثمن السيارة وتعبئة الوقود وغيار الزيت والايطارات والحوادث والاستمارة والتأمين , سيكلفها 3 اضعاق رواتب السائق
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27 - -
2017-09-27 07:07:16
22- باذن الله وانا كذلك لن يلفّن طارتها فنحن في خدمتهن على مدار الساعة
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26 - محب المرصد
2017-09-27 07:06:46
عاد خذ وخل من التطبيل الواضح
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25 - الهمداني
2017-09-27 07:06:44
قرار جد ممتاز ونهني بنات السعودية بهذا الخبر الجميل وعقبال الاجمل والاجمل يستاهلون بنات السعودية والله عوض صبرهم ووفق جهودهم وانت موت ياحاسد تبقى تموت ياحاسد وغيضك بس شولك فيه
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24 - برق الشمال
2017-09-27 07:06:02
ياناس حريمنا مايسوقن حتى لوسمح لهن. بدويات يخافن من المواتر ترا من يسوق من النساء من كانت تدرس بالخارج لتعلمها القياده وعندها الجرئه لذالك السواق مايستغنا اهم شي الناحيه الامنيه في هذ الموضوع
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23 - مواطن سعودي✨✨
2017-09-27 07:05:02
دول الخليج يسووقون ومع ذلك الدريول او السواق يعتبر من اساسيات البيت ما اتوقع بيتم الاستغناء عن السواقين اتوقع ما تتعدا نسبة المستغنين ٥ بالمائه لان السواق اوفر من توفير سياره لكل حرمه في البيت
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22 - الفارس
2017-09-27 07:03:16
انا لا اعترض على قيادة المرأة لأكن لن اسمح لواحدة من اسرتي بالقيادة انا واخوانهم بخدمتهم
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21 - -
2017-09-27 07:03:09
السائق لم يستقدم فقط لتوصيل المرأة بل هناك كبار سن ومعاقين ووو فلا بد من وجوده عند بعض الاسر الخليجية فلا نكابر وكاننا انتصرنا ع الواقع
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20 -
2017-09-27 07:02:54
اريد اسال سؤال لو وحده خربت سيارتها في طريق نائي وش راح يصير لها وش راح تفقد راح تفقد شي لايشترى بمليارات الدنيا
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19 - منصور
2017-09-27 07:02:00
طيب قيادةالمرأةوحصلت وش بقيتوللبراليين يتكلمون فيه بالطريقة هذي عطلتوامصالحهم
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18 - منصور
2017-09-27 07:00:25
دائمانحن اخردول العالم في كل شيئ .وهل قيادةالمرأةبتحل زحمةالشوارع حنا اللي بناكلهابالزحمة.اول شيئ صلحواالشوارع وبعدهاخلوالمرأةتسوق
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17 - متابع
2017-09-27 06:59:27
يارب لاملجى منك الا اليك . اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
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16 - هل الموضوع قيادة المرأة او انتجنا قنبلة ككوريا
2017-09-27 06:59:27
فضحتونا بالتطبيل والموضوع قيادة سيارة اليمن وهي البلد المتخلف المرأة تقود السيارة فيها من عشرات السنين
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15 - منصور
2017-09-27 06:57:46
لن تتخيل المبالغ التي سيوفرها قرار قيادة المرأة للسيارة (وتخيل كم من بيوت سوف تضيع)ايهماافضل ضياع المال ام ضياع البيوت
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14 -
2017-09-27 06:57:41
الكويت مليان سواقين. والحرمه تسوق عندهم من عشرات السنين.
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13 - sar-al-sa
2017-09-27 06:57:30
وخساره اضمحلال استقدام السائقين المنزليين التدريجي للسماسره ومكاتب الاستقدام والمنتفعيه وللدول الاسيويه والافريقيه المصدره لهم لبلدنا ستكون كبيره وستتفاغم بالاستغناء التدريجي للبقيه
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12 - هل الموضوع قيادة المرأة او انتجنا قنبلة ككوريا
2017-09-27 06:55:44
هههههههههه اخر دولة بالعالم تقود المرأة فيها سيارة
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11 - AG
2017-09-27 06:53:55
تعليق مخالف
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10 - من حقي اعبر عن رآيي
2017-09-27 06:53:21
سوف ينقص اعداد النساء بسبب كثرة الحوادث والوفيات
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9 -
2017-09-27 06:52:58
ياخذ قيمه تاشيره وتجديد اقامه ويقول خسارة اذا فستان واحد لها يكلف آلاف غير المكياج والاكسسوار والذهب والجوالات والشنط والشغالات والحلويات ووو كلها كماليات فارغة وراتبه مايجي قيمة كعب من جزمها
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8 - AG
2017-09-27 06:50:42
عشان السواقين ..... يعني تبون توفروا فلوس .... والشغالات اللي استقدامها قيمه مهر ... ماجابوا طاريهم ... سبحان الله الى هذى الدرجه استخفاف في العقول ...
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7 - -
2017-09-27 06:48:10
تحن لانفكر بالمبالغ قد مانفكر بسلامتهن من كل شٍر ومكروه اما المبالغ تجي وتروح وجهة نظر صباحية منكم من يقبلها ومنكم من يرفضها وصباح الفل والكادي للجميع
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6 -
2017-09-27 06:47:18
تعليق مخالف
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5 - hima
2017-09-27 06:46:51
وياريتهم متخصصين,الا اغلبهم عطاله والا سوابق في بلدانهم,ويجو عندنا ويتحكمو في البلد ويستهلكو خيراتها.
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4 - ليبرالي يحب العلمانية
2017-09-27 06:46:03
هذه حكمة يعلمها ملكنا المحبوب سلمان .. ويجهلهها المتطرفين محبي الرجعية
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3 - الفارس
2017-09-27 06:45:01
من عشرات السنين واحنا نقول هذا الكلام وأنتم توكم جايين تقولونه صحو النوم
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2 - مانختلف
2017-09-27 06:44:08
كم من المبالغ تهدر عند قيادة المراة كل فرد في الاسرة يحتاج سيارة احدث موديل كاش او اقساط مع ارتفاع البنزين وصيانه ومخالفات مرورية وحوادث واصابات وعلاج يعنى هي هي خاصة لاصحاب الدخل المحدود
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1 - الشمري
2017-09-27 06:43:41
والله مايستغنون عن السائق. لأنه تبي تقول ماني فاضيه للبزوره وانا عندي دوام ما أقدر اوديهم للمدارس. وأذكركم
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آخر تعليق
بواسطة : الهمداني

28 - ابو علي,, طيب ثمن السيارة وتعبئة الوقود وغيار الزيت والايطارات والحوادث وال...
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الي يكد على ميكروباص الله لا يهينه يبيعه من الحين ﻷنه ما بيستفيد منه كثير ههه! ي...
بواسطة :

تعليق مخالف...
بواسطة : كنعان

هههههههههههههههههههههه فصل يالله صباح خير وسواقه لاللالالا...
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