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لطيفة الشعلان باكية : الملك ينتصر للمرأة..وقراره سيحل أزمة تحرش السائقين بالنساء والأطفال-فيديو
صحيفة المرصد:بكت عضو مجلس الشورى السعودي، الدكتورة لطيفة الشعلان ، أشهر المطالبات بالسماح للنساء بقيادة السيارة على الهواء مباشرًة أثناء تعليقها التليفزيوني على قرار الملك سلمان الخاص بمنح المرأة رخص قيادة للسيارات الذي سيدخل حيز التنفيذ العام المقبل .
وقالت ” الشعلان” أثناء مداخلتها الهاتفية على قناة ” العربية” لا أجد الكلمات التي تعبر عن شعوري وعن شعور مئات الألاف من النساء السعوديات ، فالملك سلمان انتصر لحقوق المرأة ونشعر بالامتنان له .
وأشارت الشعلان، إلى أن القرار سيحل أزمة اجتماعية وهي التحرش بالأطفال والنساء من قبل ” السائقين الأجانب” ،مؤكدًة أن إيجابيات هذا القرار تمكن في صد التشويه الإعلامي الغربي للمملكة ، والمنظمات الحقوقية.
التعليقات
91 - -2017-09-27 09:37:50
هل هي تبكي****
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90 - المااااضي2017-09-27 09:29:52
ت78 ..ت83...يسعدني انكم منجلطين 😅 ودعواتكم لايستجاب لها..لكم سنين تدعون على قلم الحقيقه..وقلم يزداد رفعه وعز🤔دعاويكم فشنق 😆
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89 -2017-09-27 09:29:19
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88 - موتة شريف ولاعيشت ذليل2017-09-27 09:27:43
81 ابو شذا لاتهتم لهذا الموضوع اذكرك ان رايح تخرب بيوت وتهدم اسر كثيره وتفكك ويحصل تعدد وطلاق
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87 - زائرة2017-09-27 09:27:31
الحين لقيتوا حل لتحرش السائقين باقي الدور على الخادمات يمنع استقدامهن وتقومين بأشغال بيتك بنفسك وبمنعهن سوف ينعدم التحرش بالخادمات وتحرش الخادمات بالشباب
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86 - زائرة2017-09-27 09:25:10
تعليق مخالف
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85 - المااااضي2017-09-27 09:23:53
ت 8 العنيد هههههههه لاتتعب نفسك ..دعاويك لاتتعدى جدار سقف غرفتك...ادع ليل نهار وبشرني بالسلامه 😂😂😂
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84 - الوطن في قلوبنا2017-09-27 09:23:01
نحن في السعودية دولة العزوالشرف بقيادة الملك سلمان وولي عهده محمدومن خلفهم المواطن الأصيل الشريف المحب لوطنه.حكومتناأدرى في مصلحة الوطن والمواطن.ونقول للمرجفين الإخونجية السعودية ليس الرقة أوتورابورا
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83 - موتة شريف ولاعيشت ذليل2017-09-27 09:22:42
تعليق 78 اسأل الله العلي العظيم الواحد الاحد الفرد الصمد ان يستجيب دعواتك انه سميع عليم وعلى كل شي قدير
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82 - الله كريم2017-09-27 09:20:37
سوف تسوق المراءة وبقاء السائق للعائلة ويودي الاطفال للمدرسة ودول الخليج اكبر شاهد على ذلك النساء يقدون السيارة والسائق موجود في البيت مجرد اعباء مالية فقط ومظاهر كذابة
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81 - ابو شدا2017-09-27 09:19:37
باكيه انتصر للمرأة..... إن شاء الله ينتصر لرجال بقرار لتعدد هذا الإنتصار الحقيقي مع سياره وشقه لكل عروسه. هذا الإنتصار الحقيقي.
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80 - موتة شريف ولاعيشت ذليل2017-09-27 09:17:03
تعليق مخالف
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79 - .2017-09-27 09:14:15
نحن نطالب بالغاء مجلس الشورى بحيث أنه عبء مادي واهدار للتنمية
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( عدد التعليقات 11,350 )78 - العنيد
قال ابكي على من ظلمني اذا وقف غداً بين يدي الله ولم تكن له حجة ! ... اللهم أنصرنى على االمااضي ظلمني وإنك لا ترضى الظلم لعبادك اللهم إنك وعدتنا إلا ترد ..دعوه المظلوم { اللهم اجعل هذا اليوم اخر يوم له
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77 - الهمداني2017-09-27 09:09:35
تدرون من بيروح فيها طبعا كريم و اوبر ومعارضي قيادة المراة بينجلطون وبيصيروا نفسيات وخرهم مستشفيات شهار
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76 - عبدالله الناصر/ حائل2017-09-27 09:07:11
تعليق مخالف
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75 -2017-09-27 09:05:49
وفري دموعك عطيني
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74 - ام شهد2017-09-27 09:05:07
بنت ابوها تقول ممكن استفسار أيهما أفضل اشتري هايلوكس او جيب ربع شكلك بدوية يابنت ابوها البنات بيطلبو موديلات جديده فيها موصفات عالية بانورما شاشة ملاحة جيبس جنوط اشكالها غريبه وانت تقولي هايلوكس
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( عدد التعليقات 11,350 )73 - العنيد
االمااااضي // {{ حسبي الله عليك }} الله يكفينا فيك .. لعلا وعسى يكون اخر يوم في حياتك هذاا االيوم مثل ماضلمتني وتكلت باهلي {{ دعوه المظلوم مابينها وبين الله حجاب ..
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72 - المااااضي2017-09-27 09:03:47
اللي مايغار على أهله يخليهم مع السواويق..كريم و اوبر على الذمه
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71 - المااااضي2017-09-27 09:00:40
مس العنيد يقول ..لن نقودي لن تقودي😂😂
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( عدد التعليقات 4,230 )70 - سهم
الله يجيب العواقب سليمة ، ويستر علينا وعلى اعراضنا إلى يوم الدين .
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69 - المااااضي2017-09-27 08:57:45
تتذكرون الاخونج عندما كانوا يرمون صحن الدش بالسكتون فوق السطوح...الآن هم نجوم القنوات الفضائيه🤔
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68 -2017-09-27 08:56:59
ليت لجنة الاستثمارات تحط معارض سيارات حكوميه منافسه لأسعار السوق ويدخل أيرادها خزينة الحكومه قيادة السياره ستكون طبيعي مثل الدش وجوال ابوكميرا يسمونه الشيطان وابوكمرتين الشيطان الأكبر والآن يشترونها
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67 - الهمداني2017-09-27 08:54:21
انا مع قيادة المراة بس حرام بالله لو شفت حرمة تسوق شاص بحرق الشاص حقي خلكم يابنات على الكمري والسوناتا والاكورد والابتيما وطبعا المرسيدس والبي أم دبليو اشوف هذه السيارات بناتية اكثر
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( عدد التعليقات 11,350 )66 - العنيد
اللي يبغى يطلع اهله يسوقون يطلعهم والرجال اللي عنده غيره على اهله مابيسوقون مافيه شي بالغصب ان كل الحريم يسوقون عقلك في راسك اعرف خلاصك خاصة للرجال فقط ..
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65 - وَاتَّقِينَ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا2017-09-27 08:52:03
ابكي والله مابكي لو ايش الى هالدرجه ليه ضايعه في الصحراء ولقوك اهلك
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( عدد التعليقات 11,350 )64 - العنيد
حسبنا الله ونعما الوكيل حسبنا الله ونعما الوكيل حسبنا الله ونعما الوكيل لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله
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63 - المااااضي2017-09-27 08:50:57
عنيده ..الحمد لله عسلامه ..متى طلعت من جلطة المستشفى😄
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62 -2017-09-27 08:50:32
ستصبح الأمور طبيعي مع قيادة المراءه للسياره مثلما صارت مع الدشوش والرسيفرات سيختفي الإخوان اللي كانويرجمون الدشوش ويرشقون الناس بالحجارة فوق السطوح سيصبح الأمر عادي وتتنافس النساء ليت يحطون سيارات حكو
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61 - وَاتَّقِينَ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا2017-09-27 08:49:21
الله العالم من بيلحق رمضان الجاي ومن الي بيغادر الدنيا الى الاخره
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60 - ابو ماجد2017-09-27 08:48:23
رد للاخ الفارس انا معك خادمة وتقود السيارة ايضا بكده يصير راتبه دبل راتب خادمة وراتب سائق الله يعين
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( عدد التعليقات 11,350 )59 - العنيد
أخي المسلم أنت المسؤل عن اهلك أمام الله وليس الدوله ، والقرار بيدك أما القبول وأما الرفض لأي أمر ربما يقود الى مفسده ، وعلم بإن كلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته
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58 - ااا2017-09-27 08:46:09
تعليق مخالف
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57 - سوسو2017-09-27 08:43:53
ليه الدموع وليه كثر الونيني.. بكرة تندم ياجميل (حادث+زحمه)
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56 - تبوكي2017-09-27 08:43:52
تعليق مخالف
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55 - N2017-09-27 08:42:34
مايضحكني الا اشكال الرجال اذا شافو امراة تقود السيارة كانهم اول مرة يشوفون انثى تسوق سيارة ! وغير كذا في رجال نواياهم سيئه اذا تعطلت سيارتها يعمل حاله راعي فزعه وهو هدفه اصلا غير شريف يبغى يفترسها😈
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54 - سوسو2017-09-27 08:42:30
تعليق مخالف
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53 - الفارس2017-09-27 08:42:23
نأمن لكم شغالات تجيد القيادة 😜
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52 - سطحه2017-09-27 08:41:08
ياناس المرأة هي في بيتها تحب التصوير والجوال وشلون اذا ساقت والتحرش حتى هي مع السواق ينتحرش بها فما بالك اذا ساقت واحسن شي عشان نتزوج3وتخف العنوسه
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51 - الفارس2017-09-27 08:40:50
الي مثل لايرغب بقيادة أسرته لسيارة عليه ان يكون ذكي عند استقدام الشغالة يشرط انها تجيد القياده ومنها وفر مبالغ مالية وحمى أسرته من تحرش السائق
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50 -2017-09-27 08:40:31
لطيفه الشعلان مشاء الله عليها لم يتغير وهي تناقش في البرلمان مجلس الشورى تقول وقايه وامتناع من تحرش السائقين بالنساء وتحرش ا لساءيقين بالأطفال وتقصد ا لساءيقين المستوردين لغرض العائلات كلامهالم يتغير
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49 - المااااضي2017-09-27 08:36:33
نطالب في سن قانون صارم وعقاب رادع للمتحرشين بالسائقات...والقانون يشمل السجن والغرامه والتشهير فيه بالاعلام..لأن الاخونج بيرسلون شواذهم لتحرش بالنساء..لأبطال القرار التاريخي.
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48 -2017-09-27 08:36:16
هههههههههههههههههههه شف الدمعه تنزل عشان ايش عشان سواقه سياره هههههههههههههههه يا مثبت العقل
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47 - ابو سليمان2017-09-27 08:35:57
لا تستعجلين ستبكين كثير
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( عدد التعليقات 2,001 )46 - نبرااس
تطمني اختى السعوديه انتي في قلب سلمان وابنه محمد ومازالت مسيرة التنميه في بدايتها,,الحكومه ولله الحمد تأخذ مصلحة الوطن والمواطن قبل كل قرار ولو انتظرنا مشورة طيور الظلام سنبقى في الظل سنوات عديده.
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45 - أبن بااز2017-09-27 08:35:14
ينتصر .. صارت الدعوى حرب ..
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44 - وَاتَّقِينَ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا2017-09-27 08:34:42
اليوم تبكين من الفرحه وبكره يمكن تبكين كثير من الحزن
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43 - الفارس2017-09-27 08:34:34
الان يبدأ التوفير استقدام خادمة وأشرط تجيد القيادة
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42 - أبو فيصل - الرياض2017-09-27 08:34:26
تعليق مخالف
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41 - إلى البدوي 42017-09-27 08:33:55
ايش دخل قيادة السيارة بالليبرالية والعلمانية ؟ هذا حق من حقوقنا مثل مالك الحق تقود لنا الحق بعد وحالنا حال نساء الكون وأقص ايدي لو تعرف معنى ليبرالية وعلمانية
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40 - وَاتَّقِينَ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا2017-09-27 08:33:55
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فإنه من يعش منكم يرى بعدي اختلافاً كثيراً. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعُضُّوا عليها بالنواجِذ،
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39 - الفارس2017-09-27 08:33:38
الي مايبي محارمه تسوق الان فرصته يستقدم لبيته سائقة أنثى وين المشكلة يامتحجرينً يعني لازم سائق ذكر
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38 - جوهانسبيرج2017-09-27 08:32:22
لست مع أو ضد لكن إذاراتب السعوديه نصفه يذهب للسواق لذهابها للعمل ! فلماذا لم تطالب هذه المتحدثه بزيادة راتب العامله السعوديه كي تستطيع شراء سياره بتحليل كلامها الراتب 3000فهل يكفي السياره والمحروقات؟
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37 - زائر2017-09-27 08:32:08
في اليوم الوطني القادم سوف تشاهدون النساء والفتيات يحتفلون بسياراتهم
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( عدد التعليقات 15,743 )36 - الحرمان
كل الدول مايه اموره تمام التمام وسوف نصبح مثلها مسوين اختراع وخيلات وشو مره تسوق مثل سالفه الدش اول وتدريس الانثى
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35 -2017-09-27 08:31:50
بغض النظر عن تأييد او عدم تأييد فقيادة المرأة بنفسها احل وأفضل من يقود فيها رجال اجنبي وغريب ولا صلة قرابة فل نعقل ويكون عندنا غيرة على نسائنا من تركهم في عهدة الأجانب
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34 -2017-09-27 08:31:46
تعليق مخالف
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33 - الشريف2017-09-27 08:31:26
هناك ملفات أهم مثل حقوق المرابطين بالحد الجنوبي والبنوك يأخذون حقوقهم ولا يراعي ظروفهم. ملف الاسكان، البنية التحتية ،البطالة ، خذوا عدد المتضررين من ملف التحرش وقارنوه بالملفات المذكورة. عجبي
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32 - مواطن سعودي✨✨2017-09-27 08:30:29
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"ستكونُ فتن القاعدُ فيها خير من القائِم، والقائمُ فيها خيرٌ من الماشي، والماشي فيها خيرٌ من الساعي مَنْ يُشْرفْ لها تَسْتَشْرِفْه فمن وجد فيها مَلْج أو معاذا فليعتذبه "
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31 - ابو شيخة2017-09-27 08:30:27
الأساتذة لطيفة الشعلان نحبك في الله كما لطفتي قلوبنا واشعلتي النور في الظلام واسعدك الله بعد الحزن ولا اراكي حزن ولا مكروه بعد اليوم
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30 -2017-09-27 08:30:05
17 ويييع انصحك لا تشترين ولا تسوقين دامك بالذوق ال*** ناقصنا سيارات قرمبع
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29 -2017-09-27 08:29:50
انها دموع ****الإسلام هو من تكفل بحرية المرأة
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28 - ابو شيخة2017-09-27 08:29:00
الأساتذة لطيفة الشعلان نحبك في الله كما لطفتي قلوبنا واشعلتي النور في الظلام واسعدك الله بعد الحزن ولا اراكي حزن ولا مكروه بعد اليوم
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27 - مزاجي كذا2017-09-27 08:28:12
ستنهار اسعار السواقين وقين التوصيل سائق العائلة هو اول من سيتأثر بالقرار لأنه هو المطلوب الاول والان بعد القرار اصبح ليس لىة لزمة الى عند قليل من الناس وغرفة السائق ستهدم وتضاف مساحة للبيت
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26 - رحمه ⭐⭐⭐2017-09-27 08:27:51
السنه سوده عليك وعلى شكلك يا الداعشي ما شفت شيء سلمان جاي يرميك لمزبله تورا بورا
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25 - مواطن سعودي✨✨2017-09-27 08:27:39
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يتقاربُ الزمانُ ويَنْقُصُ العلم وَيَبْقَى الشحُّ وتظهر الفتنُ ويكثر الهرْجُ". قالوا: يا رسول الله إِيما هو? قال: "القتلُ القتلُ1".
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24 -2017-09-27 08:27:28
ليش هذا القرار أتى متأخر **** محمد بن سلمان نفض البلد نفض بعقليته الشابه المتطلعه ولا كان
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23 - مواطن سعودي✨✨2017-09-27 08:26:56
عن أسامة بن زيد قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أطام المدينة فقال:"هَلْ ترون ما أرى?" قالوا: لا، قال:"فإني لأرى الفِتَنَ تقع خِلالَ بيوتكم كَوقع المطر "
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22 - وَاتَّقِينَ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا2017-09-27 08:26:33
حاجه ماتبكي و تبكين من الفرحه اليوم وممكن بكره تبكين من الحزن اسالي الله الخيره
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21 - رحمه ⭐⭐⭐2017-09-27 08:26:20
لن تقودي ولن تقودي واخرتها الدواعش صياح
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20 - المااااضي2017-09-27 08:24:52
ت4 ابوفيصل...لاتدعي وتتعب نفسك..دعاء الاخونج لايستجاب له..
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19 - وليد2017-09-27 08:24:47
التحرش مايجي كذا مافيه دخان بلا نار الا اذا انهامحتشمه
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18 - محمد الجعيد2017-09-27 08:23:44
تعليق مخالف
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17 - بنت ابوها2017-09-27 08:22:49
ممكن استفسار أيهما أفضل اشتري هايلوكس او جيب ربع
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16 - خالد2017-09-27 08:21:45
اللهم أشعلها بنفسها ياقدير هي ومنظمات حكوك نعم حكوك الإنسان !
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15 - رحمه ⭐⭐⭐2017-09-27 08:21:31
الحمدلله الحمدلله الحمدلله الحمدلله الحمدلله الحمدلله ليذهب الداعشي والمتحجر للجحيم
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14 - أبرار2017-09-27 08:21:29
ياربيييي فشلتووونا اثقلوا صياح ولجه من ساعة اعلان الخبر مساككككييييننننن مثيرات للشفقة والجنس الآخر محسسنا القيامة بتقوم هييييهه اصحوا ،،،،،، العالم وين وانتم وين فشلتونا فضحتونا شوية ثقل
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13 - المااااضي2017-09-27 08:20:57
الف الف مليون شكر للمناضله لطيفه الشعلان...اخيرآ انتصرني على طيور الظلام..الف مبروووك
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12 - اا2017-09-27 08:19:58
لازم المراة يكون عندها الجرأة على التبليغ عن المتحرشين والمبتزين لان بعض رجال مهما كانت وضيفته سوف يتحرش بالمراة ويستغلها ويبتزها ويصورها ووووالخ لازم يكون لدى المراة وعي وجرأة للتبليغ عن المتحرشين
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11 - المااااضي2017-09-27 08:19:20
الف الف مليون شكر للمناضله لطيفه الشعلان...اخيرآ انتصرني على طيور الظلام..الف مبروووك
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10 - الفارس2017-09-27 08:17:29
4 ابوفيصل اكيد تدعي لها بالبكاء ليوم القيامة قصدك من شدة الفرحة
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9 - ربة منزل2017-09-27 08:16:10
عقبال يصرفون رواتب شهرية لربات البيوت 🙏🏻
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8 - أبو فيصل - الرياض2017-09-27 08:15:25
تعليق مخالف
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7 - الهمداني2017-09-27 08:15:20
القرار جميل وممتاز وكلنا فرحنا به وياليت كمان يكون في قرار لمصلحة الرجال مساكين فهم نصف المجتمع ويستاهلون النظر لهم بعين الحب
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6 - فريدة شوقي2017-09-27 08:14:53
الف شكر لك يا بطلة فمواقفك بطولية وحاسمة وسيسجل لك التاريخ تصديك للفكر المتشدد ومحاربته والانتصار عليه
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5 - الفارس2017-09-27 08:14:34
تعليق 2 بغض النظر عن تأييد القرار او عدم تأييدة يوجد عشرات الآلاف من حالات التحرش منها ماوصل لشرط ومنها ماستر خوف من الفضيحة وسواقين الليموزين لايأتي يوم الا هناك عشرات حالات التحرش
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4 - أبو فيصل - الرياض2017-09-27 08:11:58
اللهم يحي ياقيوم بحولك قوتك وقرتك ابكها إلى يوم القيامة . اللهم عليك بالعلمانيين والليبراليين. اللهم اشغلهم بأنفسهم واذقهم أنواع العذاب في الدنيا والآخرة يا من لا يدعى سواه. اللهم آمين يارب العالمين
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3 - الفارس2017-09-27 08:11:27
هذا القرار اجاء متأخر 30 عام ولاكن نتمنى قبل تطبيقة سن عقوبة قاسية للمتحرش ولو لفضي كذلك أقسام بالمرور نسائية لنحميها من تحرشات وابتزاز بعض رجال الامن المرضى
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2 -2017-09-27 08:10:11
ما صدقت والله في أن تحرش السواقين بالنساء والأطفال أصبح ظاهرة..هذا تدليس..بل إن السماح للنساء بالسيارة هو الكارثة..كل الامور غير مهيئة..فلا نظام صارم.ولا عقوبات رادعة.وجهاز مرور كسيح، وستكون فاجعة
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1 - 112017-09-27 08:05:19
والله من الكذب بس
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بالفيديو.. شاهد ماذا قال إماراتي للسيسي بحضور محمد بن زايد !المرصد 72 8٬191 20 ساعة
المرصد الرياضي
بالفيديو : الهلال يسحق بيرسبوليس الإيراني بأربعة أهداف دون مقابلالمرصد 88 6٬607 13 ساعة
شاهد.. وصلة غزل بين الفنانة “وعد” واللاعب السابق ” محمد عبدالجواد” .. ومغردون : استحوا!المرصد 152 14٬642 يوم واحد
وليد الفراج يزف لنادي الاتحاد تغريدة صادمة .. الله يعينك يا انمار الحائلي !المرصد 70 9٬882 يوم واحد
تشكيل أول فريق كرة قدم لفتيات سعوديات بأمريكا.. وقريبًا تشارك في” السلة والتنس”المرصد 147 5٬900 يوم واحد
اخبار فنية
هجوم عنيف على الفنانة “وعد” بسبب ما فعتله بالعلم السعودي… وهي تردّ بقوّة!المرصد 125 13٬215 13 ساعة
شاهد .. لجين و أسيل عمران ومهيرة وعلا الفارس وأخريات يرقصن إحتفالاً بيوم المملكة الوطنيالمرصد 110 20٬634 يومين
الحبيب السابق لـ”كايلي جينر” يردّ بخبر صادم على حملها من صديقها الحالي!المرصد 27 11٬081 3 أيام
بالفيديو…أحمد الفيشاوي يثير موجة غضب عارمة بين المصريين..وطالبوا منعه من الظهور الإعلاميالمرصد 63 15٬505 4 أيام
اخبار منوعة
شاهد..ممرضات ساخرات يحاولن إجبار مسن على التدخين في غرفة الإنعاش بتركياالمرصد 42 9٬131 17 ساعة
شاهد .. لحظة سقوط ملكة جمال إسبانيا في المسبحالمرصد 33 10٬937 21 ساعة
فتاة مصرية تحكي قصة اغتصابها في فيديو مباشر على “فيسبوك”..وتنشر صورة المتهم-فيديوالمرصد 100 18٬013 21 ساعة
شاهد بالصور: فتاة منقبة بساقين عاريتين تثير الجدل في بلد عربي!المرصد 85 14٬536 يوم واحد
يوتيوب المرصد
شاهد .. فتاة سعودية تبعد السائق وتخرج سيارة العائلة من موقف مزدحم بعد فشله في المهمةالمرصد 189 13٬860 14 ساعة
شاهد.. شاب مصري حاول سرقة هاتف راكبة بالمترو.. فكان العقاب قاسي !المرصد 11 8٬008 يوم واحد
شاهد .. شاب يحطم سيارة متوقفة أمام منزل في الرياض وكاميرا المراقبة ترصدهالمرصد 35 7٬850 يوم واحد
شاهد.. افتتاح مسجد في مصر على أغاني “وردة الجزائرية” وبحضور راقصات!المرصد 102 10٬373 يوم واحد
اخبار ثقافية
علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصرالمرصد 72 4٬587 3 أيام
أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!المرصد 42 4٬687 3 أيام
لهذا السبب يلقي “المصريين “الدمى في النيل !المرصد 94 2٬424 4 أيام
اخبار صحية
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“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!المرصد 34 24٬013 أسبوعين
اخبار اقتصادية
4 عوامل تحدد مسار الأسهم منها رفع الدعم عن “البنزين” و”الكهرباء”.. والنقطة 7450 تحذر المتداولينالمرصد 26 6٬688 يومين
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