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الرئيسية / أول تعليق من “إيفانكا ترامب” على القرار السامي السماح بقيادة النساء للسيارة !

أول تعليق من “إيفانكا ترامب” على القرار السامي السماح بقيادة النساء للسيارة !

أول تعليق من “إيفانكا ترامب” على القرار السامي السماح بقيادة النساء للسيارة !
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المرصد 19 1٬417 50 دقيقة

صحيفة المرصد-وكالات :هنأت إيفانكا ترمب، ابنة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وأحد أعضاء فريقه الرئاسي، السعوديات بالقرار السعودي السماح للمرأة بقيادة السيارات.

وغردت، الأربعاء، على حسابها على تويتر قائلة: اليوم كان يوماً تاريخياً للنساء في السعودية، بعد صدور مرسوم يرفع الحظر على قيادة المرأة.

وأضافت في تغريدة أخرى: “إنها خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح.”
وكان الملك سلمان أصدر مساء الثلاثاء أمراً بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة في #السعودية. وصدر أمر سامٍ باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة، على الذكور والإناث على حد سواء.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

19 - الى قلم الخرطي
2017-09-27 09:35:14
انت ****لايعرف لك وجه
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( عدد التعليقات 1 )
18 - فهد
2017-09-27 09:32:58
يا إيفانكا تباركين لهم على تحمل اعباء جديدة وتخلي الرجل عن مسؤولياته ولنا بالامارات والكوبت وفطر وسلطنة عمان عبرة. اصبح رجالهم اتكالين لدرجة اصابة النساء بامراض نفسية وعصبية.
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17 - فهد العتيبي
2017-09-27 09:30:14
تعليق مخالف
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16 - زائرة
2017-09-27 09:23:14
تعليق مخالف
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15 - ابو شدا
2017-09-27 09:20:41
عاد هذي غردت اومال غردت لمن تكون قدوه.
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14 - الهمداني
2017-09-27 09:20:30
شاهد أول تعليق من “إيفانكا ترامب” على القرار السامي السماح بقيادة النساء للسيارة{{شكرا ايفانكا لمجرد متابعتك لاخبارنا العربية وهذا تكريم وشرف لكل الامة العربية والاسلامية مرة اخرى شكرا ايفانكا}}
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13 - فيصل ..........
2017-09-27 09:20:27
الشتاء قادم ماوصيكم بطلعات البر والتدريب على قيادة السياره
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12 - سوط الحق
2017-09-27 09:18:14
والله جميلة وكل يوم تزداد ايفانكا جمال💔
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11 - زائره
2017-09-27 09:16:08
الرجال ناقصين عقل وعيونهم زايغه
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10 - سعد بن فهد
2017-09-27 09:12:12
تعليق مخالف
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9 - وَاتَّقِينَ اللَّهَ ۚ
2017-09-27 09:11:40
وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ
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( عدد التعليقات 28,961 )
8 - قلم الحقيقه
2017-09-27 09:05:20
خطوة رائدة وجبارة وفي الطريق الصحيح ماأقدمت عليه حكومتنا السعودية بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة في وطنها.وهو كسر لقيد رئيسي من قيود الأخونجية للتيار الأخواني المتشدد وغيرهم من الخونة الخوارج.
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7 - ابوسعيد
2017-09-27 09:02:57
ياويل ***ويلاه
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6 - فارس
2017-09-27 09:01:59
يا ايفانكا ممكن استقدمك سائقة خاصة ....
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5 - زائر من الكَوَاكِبٌ
2017-09-27 09:01:21
السواقة سهلة دعسه على الكلتش كامل في حالة التعشيق ثم رفع على خفيف كما ونرجو الإبتعاد عن الأماكن المزدحمة:
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4 -
2017-09-27 09:00:07
لبى هالطله يا ايفانكا الجميله مخرفنة الشعب هههه
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( عدد التعليقات 15,743 )
3 - الحرمان
2017-09-27 08:58:22
خطوه جيده ونرجو تعليمهن فن القياده لسلامتهن وترك الخزعبلات والتوجس وانظرو للدول المجاوره لامشاكل ولا يحزنون كلا ماشى بدربه بسلام وانت خير من يحترم الانثى في بلد الحرمين
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( عدد التعليقات 4,230 )
2 - سهم
2017-09-27 08:54:49
سبحان الله ن تركوا كل أحداث العالم وعلقوا على قرار السعودية بقيادة المرأة للسيارة ، على ماذا يدل هذا ؟؟؟
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1 - رحمه ⭐⭐⭐
2017-09-27 08:52:12
لا دخلنا فيكم ولا في موزه لابارك الله فيكم ولا في الاخوانجي
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آخر تعليق
بواسطة : ali

للأسف الشديد هذا الشخص ****وبقوة يتدخل في أمور ماتخصة...
بواسطة :

تعليق مخالف...
بواسطة : العابد لله

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بواسطة : violety

بالعكس جهاز كان يؤدي دور مهم ومساعد للجهات الامنية ,, سلوك وتصرفات بعض افراده هو...
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