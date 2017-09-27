أول تعليق من “إيفانكا ترامب” على القرار السامي السماح بقيادة النساء للسيارة !

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صحيفة المرصد-وكالات :هنأت إيفانكا ترمب، ابنة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وأحد أعضاء فريقه الرئاسي، السعوديات بالقرار السعودي السماح للمرأة بقيادة السيارات.

وغردت، الأربعاء، على حسابها على تويتر قائلة: اليوم كان يوماً تاريخياً للنساء في السعودية، بعد صدور مرسوم يرفع الحظر على قيادة المرأة.

وأضافت في تغريدة أخرى: “إنها خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح.”

وكان الملك سلمان أصدر مساء الثلاثاء أمراً بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة في #السعودية. وصدر أمر سامٍ باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة، على الذكور والإناث على حد سواء.