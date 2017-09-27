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أول تعليق من “إيفانكا ترامب” على القرار السامي السماح بقيادة النساء للسيارة !
صحيفة المرصد-وكالات :هنأت إيفانكا ترمب، ابنة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وأحد أعضاء فريقه الرئاسي، السعوديات بالقرار السعودي السماح للمرأة بقيادة السيارات.
وغردت، الأربعاء، على حسابها على تويتر قائلة: اليوم كان يوماً تاريخياً للنساء في السعودية، بعد صدور مرسوم يرفع الحظر على قيادة المرأة.
وأضافت في تغريدة أخرى: “إنها خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح.”
وكان الملك سلمان أصدر مساء الثلاثاء أمراً بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة في #السعودية. وصدر أمر سامٍ باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة، على الذكور والإناث على حد سواء.
التعليقات
19 - الى قلم الخرطي2017-09-27 09:35:14
انت ****لايعرف لك وجه
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( عدد التعليقات 1 )18 - فهد
يا إيفانكا تباركين لهم على تحمل اعباء جديدة وتخلي الرجل عن مسؤولياته ولنا بالامارات والكوبت وفطر وسلطنة عمان عبرة. اصبح رجالهم اتكالين لدرجة اصابة النساء بامراض نفسية وعصبية.
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17 - فهد العتيبي2017-09-27 09:30:14
تعليق مخالف
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16 - زائرة2017-09-27 09:23:14
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15 - ابو شدا2017-09-27 09:20:41
عاد هذي غردت اومال غردت لمن تكون قدوه.
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14 - الهمداني2017-09-27 09:20:30
شاهد أول تعليق من “إيفانكا ترامب” على القرار السامي السماح بقيادة النساء للسيارة{{شكرا ايفانكا لمجرد متابعتك لاخبارنا العربية وهذا تكريم وشرف لكل الامة العربية والاسلامية مرة اخرى شكرا ايفانكا}}
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13 - فيصل ..........2017-09-27 09:20:27
الشتاء قادم ماوصيكم بطلعات البر والتدريب على قيادة السياره
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12 - سوط الحق2017-09-27 09:18:14
والله جميلة وكل يوم تزداد ايفانكا جمال💔
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11 - زائره2017-09-27 09:16:08
الرجال ناقصين عقل وعيونهم زايغه
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10 - سعد بن فهد2017-09-27 09:12:12
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9 - وَاتَّقِينَ اللَّهَ ۚ2017-09-27 09:11:40
وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ
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( عدد التعليقات 28,961 )8 - قلم الحقيقه
خطوة رائدة وجبارة وفي الطريق الصحيح ماأقدمت عليه حكومتنا السعودية بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة في وطنها.وهو كسر لقيد رئيسي من قيود الأخونجية للتيار الأخواني المتشدد وغيرهم من الخونة الخوارج.
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7 - ابوسعيد2017-09-27 09:02:57
ياويل ***ويلاه
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6 - فارس2017-09-27 09:01:59
يا ايفانكا ممكن استقدمك سائقة خاصة ....
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5 - زائر من الكَوَاكِبٌ2017-09-27 09:01:21
السواقة سهلة دعسه على الكلتش كامل في حالة التعشيق ثم رفع على خفيف كما ونرجو الإبتعاد عن الأماكن المزدحمة:
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4 -2017-09-27 09:00:07
لبى هالطله يا ايفانكا الجميله مخرفنة الشعب هههه
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( عدد التعليقات 15,743 )3 - الحرمان
خطوه جيده ونرجو تعليمهن فن القياده لسلامتهن وترك الخزعبلات والتوجس وانظرو للدول المجاوره لامشاكل ولا يحزنون كلا ماشى بدربه بسلام وانت خير من يحترم الانثى في بلد الحرمين
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( عدد التعليقات 4,230 )2 - سهم
سبحان الله ن تركوا كل أحداث العالم وعلقوا على قرار السعودية بقيادة المرأة للسيارة ، على ماذا يدل هذا ؟؟؟
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1 - رحمه ⭐⭐⭐2017-09-27 08:52:12
لا دخلنا فيكم ولا في موزه لابارك الله فيكم ولا في الاخوانجي
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