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قينان الغامدي يطالب بإلغاء جهاز الهيئة .. ويقول : بقاءه عبء مالي وإداري على الدولة!

قينان الغامدي يطالب بإلغاء جهاز الهيئة .. ويقول : بقاءه عبء مالي وإداري على الدولة!
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المرصد 190 3٬928 3 ساعات

صحيفة المرصد: طالب الكاتب قينان الغامدي بإلغاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشيرًا إلى أن الواقع يثبت أنه لم يعد لها أي دور تقوم به ، فإلغاء الجهاز كل مبرراته المقنعة متوفرة وواضحة، ولا يحتاج سوى قرار يحسم الأمر!!.
وأشار الكاتب في مقال له  ونشرته صحيفة  “الوطن” بعنوان لا دور ولا حاجة لاستمرار الهيئة: قرار حاسم بإلغاء الجهاز” إلى أنه حتى إغلاق المحلات في أوقات الصلاة، يتم تلقائيا، وترى المسلمين ملء المساجد وفوق الأرصفة يصلون طاعة لربهم، دون ميكرفون يصيح ويهدد ويتوعد، ويتصيد ويلاحق ويجبر، فعبادة الله علاقة خاصة بين العبد وربه، ولا يحق لأي بشر أن يتدخل بين الله وخلقه، وكأن الله اختاره ليكون وسيطا، بينما الكل يعلم أن الله سيحاسب عباده فرادى يوم الدين!! على حد قوله.

لا يؤدي أي مسؤولية لا في الميدان ولا في المكاتب.
وتساءل عن السبب في الإبقاء على جهاز الهيئة الرسمي قائمًا رغم أنه لا يؤدي أي مسؤولية لا في الميدان ولا في المكاتب، في ظل أن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائمة و مطبقة ميدانيا كما يجب أن تؤدى، وكل أجهزة الحكومة الرقابية والأمنية تؤدي هذه الشعيرة بكفاءة ووعي .
وأكد الغامدي، أنه جهاز الهيئة حكومي مثله مثل باقي الأجهزة الأخرى يمكن إلغاؤه نهائيًا طالما انتفت الحاجة إليه ،مشددًا على أنه من مصلحة الدولة إلغاءه، توفيرًا للمال والجهد. فبقائه يشكل عبءمالي وإداري على الدولة.

لم يعد لجهاز الهيئة حاجة

واستنكر الغامدي المناقشات الدائرة بمجلس الشورى حول ضم الهيئة إلي وزارة الشؤون الإسلامية قائلًا : وطالما لم يعد لجهاز الهيئة حاجة ولا دور فلماذا ننقله لوزارة هي مترهلة أصلا؟ ثم لماذا لا يطرح مجلس الشورى موضوع إلغاء الجهاز نهائيا ويناقشه ويرى ما الحاجة الداعية لبقائه؟ ، وأنا واثق أن المجلس لو ناقش الأمر على هذا النحو فإنه لن يجد حاجة لبقائه ولا ضمه لأي جهة أخرى !.

ولفت الكاتب في مقاله إلى أنه طرح وغيره من الكتاب فكرة تحويل جهاز الهيئة إلى شرطة آداب تحت إشراف الأمن العام، ومع أن الأمن العام أقرب قطاع يمكن ضم الهيئة إليه، إلا أن أفراد جهاز الهيئة غير مؤهلين الآن للقيام بهذا الدور، ويحتاجون تدريبا وتأهيلا طويلين مكلفين ماليا ومعنويا، ولا أظن الأمن العام يحتاج إليه، ولهذا فإن إلغاء الجهاز نهائيا هو الأولى والأجدى.

الطمأنينة سادت الشارع السعودي في غياب الهيئة.

ونوُه إلى أنه يمكن تشكيل لجنة لدراسة إمكانية الاستفادة من موظفي الهيئة في قطاعات حكومية أخرى، حسب مؤهلات.وأكد أن الطمأنينة سادت الشارع السعودي، وعمت الثقة، وشهدت مناطق المملكة كلها احتفالات ومناسبات بحضور الرجال والنساء والأطفال، كان آخرها احتفالات اليوم الوطني، وكلها جرت في غياب الهيئة، ولم يحدث ما يخل بأخلاق أو يخدش حياء، فالمجتمع السعودي مجتمع مسلم محافظ بطبعه، وحريص على أخلاقه وشرفه من دون سوط أحد ولا مراقبة من بشر. وأشار  الكاتب قائلا: بطبيعة الحال يوجد في كل مجتمع شواذ، وهؤلاء يتكفل الأمن بضبطهم وتأديبهم بالنظام في كل العالم، بل إن أفراد المجتمع نفسه -رجالا ونساء- يرفضون أي سلوك شاذ أو قول خادش للحياء.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

190 -
2017-09-27 11:51:12
لاتعلق فشلك على الهيئة يا قيء نان
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189 - زائر
2017-09-27 11:50:47
من الضروري أن تعطى الهيئة صلاحيات أوسع خصوصاً بعد القرار الحكيم ب السماح للمرأة بالقيادة لتأخذ المرأة حريتها في القيادة انظر إلى السوق بعد تقليص حلاحيات الهيئة لا تجد من يشترى وليس هناك قوة شرائية .
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188 -
2017-09-27 11:49:27
السكوت من ذهب يا قي نان
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187 - عزيز
2017-09-27 11:47:04
لايطالب بالغاء جهاز الهيئة الا من ****!! خصوصا الكتاب والاعلاميين . السماح بقيادة المراة يتاكد معه بقاء ودعم الهيئة كونها رافدا امنيا بشهادات اقيادات الامنية
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186 - زائر
2017-09-27 11:42:25
جهاز الهيئة يبقى عبئ نفسي عليك وعلى أمثالك ( **** ) وستحاول الغائه ليصفو لك الجو موتو بغيضكم
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185 - سعيد الحربي
2017-09-27 11:41:57
يا غامدي من وين جيبت ان حقين الهيئة يضربون الرجال والنساء ياكذاب يلا اثبت
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184 - الغامدي
2017-09-27 11:41:55
الهئيه جهاز جدا مهم لو انهم يتعاملون مع الناس بالحسنى لاكن بالضرب والاهانه لا المفروض يلغونه نهائي
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183 - ابراهيم
2017-09-27 11:40:21
مفروض يلغى ضايقوا الباعه الضعوف في منتزه مصلى العيد في ابها بعد ما راحوا المصيفين ما عاد عندهم شغله امام اعين الناس بنت واخوانها يبيعوا جاهم واحد من الهيئه وقال وش تقرب لك حتى جاء ابوهم وصار اشكال
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182 - loving liberal
2017-09-27 11:39:37
163تحويلهم لوزارة العدل ليس من صالح الوطن والمواطن ومن عنده نيه صادقه اتجاه الوطن واستقراره يسن قوانين صارمه خاليه من الاستثنأت والحصانه واي جريمة عمد يركع من يعملها حتى يكون عبره لمن يعتبر
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181 - XYZ
2017-09-27 11:37:26
هذا الجهاز يكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة بدون فائدة. مجلس الشورى لا علاقة له بهذا الموضوع. لجنة الشؤون الإقتصادية والتنمية هي المسؤولة عن اتخاذ القرار المناسب في هذا الخصوص. شكرا أخ قينان على هذا.
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180 - الصقيري
2017-09-27 11:37:05
قاتلك الله يامن تريد انهاء الامر باالمعروف والنهي عن المنكر
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179 - حمدان
2017-09-27 11:36:52
تعليق مخالف
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178 - سعيد الحربي
2017-09-27 11:36:44
تعليق مخالف
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177 - سعيد الحربي
2017-09-27 11:35:01
انت في الأصل تعرف الصلاة تعرف اسم المسجد او صلاة الجمعة اذ كنت تعرف وتقوم بصلاة هذاك الساعة راح نكون معك بإلغاء الهيئة يا ***
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176 - الغامدي
2017-09-27 11:33:29
اقتباس اعمال الهئيه أعمال بدعية (أستحسنوها) غير مسبوقة في التاريخ الإسلامي مثل الدوران بالسيارات في المدن والقرى وأغلاق المحلات التجارية وضرب الرجال والنساء بعد مطارتهم والقبض عليهم
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175 -
2017-09-27 11:32:19
الشعب السعودي شعب شاب متحضر لم تظهر أخلاقه الحسنة الا بعد إيقاف هذا الجهاز الذي كان يتصيد اويفبرك حوادث لا وجود لها ولذلك فالغاءه خير
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174 - ابن الجنوب
2017-09-27 11:30:51
تعليق مخالف
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173 - الشريف
2017-09-27 11:30:09
والله انك***
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172 - اليوسي
2017-09-27 11:29:28
اللَّهُمَّ احفظ ولاة امرنا وكل محب لهذا الوطن اللَّهُمَّ احفظ من في وجوده خير لهذا الوطن الغالي على جميع المسلمين اللَّهُمَّ اهلك من في هلاكه خير لهذه البلاد من دعاة الفساد ودعاة الاختلاط وتشتيت الأسر
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171 - العنيد
2017-09-27 11:28:41
تعليق مخالف
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170 - ابو علي
2017-09-27 11:27:48
***الاخونجي كسر الله ظهرك شل الله اركانك اخرس الله لسانك ياعدو الله
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169 - جابر
2017-09-27 11:27:30
ابو ناصر البقمي ت 142 , الله يجزيك الف خير على هذا الأقتراح الرائع واتمنى ان يعمل به فورا .
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168 -
2017-09-27 11:26:51
يقول الرسول سالت ربي ٣ مسائل فاعطاني اثنتين الثالثه وهي ان لايلبسهم شيعا لايفرقهموكل مصائب المسلمسلمين من التفرق والطابور الخامس الي ينهك الامه فتكون فريسه سهله للاعداء بعد ذالك
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167 - ابن الجنوب
2017-09-27 11:26:41
تعليق مخالف
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166 - احمد الزهراني
2017-09-27 11:25:40
صدق من سمى الصحافه ***من خولك تصف وزارة الشؤون الأسلاميه بالمرتهله وكل ما في جعبتك أفكار **** سنلتقي جميعا في مقعد صدق عند مليك مقتدر****
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165 - loving liberal
2017-09-27 11:24:42
155الهيئه تمنع المعالجين المختصين في فك الاسحارولاتمنع السحرعن المستهدفين من اولاد الحرام مفرقة الحبيب وحبيبه وفصله من عمله ولانعرف للهيئه عمل تشكرعليه وكل الدول توفرمعالجين لشعوبها الا المعقدين
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164 - سؤال
2017-09-27 11:24:12
ايش السر اللي نفسه اعرفه واللي مخليك تتكلم بأمور كثير حساسة وتهاجم فيها رجال مخلصين , هل كل هذا الكلام والانتقاد السئ نابع منك او غير ذلك ,, أتمنى افهم
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163 - محايد
2017-09-27 11:24:10
شرطة أداب في مصر واكبر نسبة تحرش في العالم عندهم والغائها مع قيادة المرأة ضوء اخضر لضعاف النفوس والذين في قلوبهم مرض الحل الانسب تحويلهم لوزارة العدل كتاب ضبط وسجل وتأمين الطرق والمدن بكاميرات مراقبة
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162 - ابوهشام
2017-09-27 11:23:02
**** الهيئة جهاز رسمي يقوم بدوره مثل بقية اجهزة الدولة وفقهم الله وسددهم
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161 - ايمان
2017-09-27 11:23:00
فيه نص في القران على الامر بالمعرف والنهي عن المنكر هذي ما فيها جدال
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160 -
2017-09-27 11:22:21
نسأل الله سبحانه أن يُرينا عجائب قدرته عاجلاً فيمن يعادي الشريعة الاسلامية ومبادئها ويحارب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ويدعوا الى مايخالف الشرع بقول أوعمل اللهم امين.
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159 - سعودي غريب
2017-09-27 11:19:44
مثل مارموا بذرة لقيادة المرأة وبعد سنوات اعلنوا بالسماح..الحين يرموا بذرة دولة بلا هيئة امر بالمعروف لين تتعود الناس عليه وبعد سنوات يلغوا الجهاز...تذكروا كلامي
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158 -
2017-09-27 11:16:46
تعليق مخالف
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157 - loving liberal
2017-09-27 11:14:53
اللهم ارناعجائب قدرتك بمن ادعى الاسلام وتمثل في شعاره وغايته جرائم وخداع والاستحصال على اكبرقدرمن المال مهما تكون مصادره اننالن ننسى مامارسوه علينا المنافقون واكثروا الفساد في الارض وهاهي هامده لاحياة
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156 - خالد القحطاني
2017-09-27 11:13:32
تعليق مخالف
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155 - ابوعمر
2017-09-27 11:13:24
الهيئة تقوم بدور لاتستطيع ومن على شاكلتك على القيام به من امر بالمعروف والنهي عن وحل قضايا سحر وابتزاز
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154 - nasser ali
2017-09-27 11:11:53
قل موتوا بغيظكم ،
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153 - ابو الكواسر
2017-09-27 11:11:51
تعليق مخالف
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152 - يمني عاشق الدمام
2017-09-27 11:10:50
الله يعينك قينان من العاطلين **
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151 - التعليم إلى أين ؟!!🚫🚫
2017-09-27 11:09:39
قينان السبب
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150 - ابوسالم العبيدي
2017-09-27 11:06:27
اتفق مع الكاتب قينان الغامدي في الغاء الجهاز بارك الله فيه
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149 -
2017-09-27 11:06:16
سبحان الله هذا الشخص لا أهضمه أحس انه فاشل ويحاول تعويض فشله بالظهور الاعلامي
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148 - اضربو ع المتعصبين بيد من حديد
2017-09-27 11:03:40
قينان ومن هم على شاكلته ان لم يتم الضرب على ايديهم ، سيأتي يوم ونراهم يطالبون بتدويل الحج أوجعله لمدة سنة اشهر في السنه حتى تتم الاستفادة المادية من هذه الشعيرة وجعل رمضان 6 اشهر
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147 - منصور
2017-09-27 10:57:11
***حسبناالله ونعم الوكيل
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146 - محمدين
2017-09-27 10:55:53
حتى نحن الغونا من الحياه الغو كل شئ دعو المرأه بدون حجاب دعوها تتنفس هذا ماتريدونه اللهم انتقم من كل ليبرالي وعلماني اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك اللهم اجعل الاورام تنتشربجسده ولكلمن ارادببناتناسوءا
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145 - ابوسامي
2017-09-27 10:54:57
الله المستعان
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144 - عامرعمر
2017-09-27 10:54:54
ونحن نطالب بإيقافك عن الكتابة . حرية تعبير ما فيها شيء
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143 - محمد
2017-09-27 10:54:37
الهيئة توفر وظائف لفئة ****من المجتمع وتحفز الكثيرين لتقليدهم للحصول على وظائف بنفس المواصفات الشكلية والسلوكية ووقف ذلك لمصلحة الوطن وجيل المستقبل .
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142 - ابوناصر البقمي
2017-09-27 10:54:36
نطالب بالغاء جهاز الهيئه وتسليم مبانيها الى وزارة الصحه للااستفاده منها وتحويلها الى رعايات صحيه
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141 - العبيدي
2017-09-27 10:52:53
خلا لك الجو ****..... إيه ياقينان انبسط وطالب بإلغاء الهيأة .******
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140 - loving liberal
2017-09-27 10:52:03
الهيئه ياجب توزيعها على القطعات العسكريه حتى الدوله تستفيد منها بدل الوقت الضايع وارجعوها للعقل ماهي الفائدة من الهيئه كان عملو مشاكل مع المواطنين ولبسوهم تهم وسن قانون يحفظ الحقوق لاهيئه ولاشون اسلام
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139 - محمد
2017-09-27 10:48:50
كثير من الأعمال التي تمارسها الهيئة اليوم هي أعمال بدعية (أستحسنوها) غير مسبوقة في التاريخ الإسلامي مثل الدوران بالسيارات في المدن والقرى وأغلاق المحلات التجارية واجبار النساء على غطاء الوجه والنقاب
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138 - لماذا
2017-09-27 10:48:30
بقاؤك كاتبا يا قينان عبئ على البشرية .****
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137 - كلمة حق
2017-09-27 10:45:08
تعليق مخالف
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136 -
2017-09-27 10:41:16
الطمأنينة سادت يقصد العلمانية سادت بالفرض الشارع في غياب الهيئة
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135 - مايصح إلا الصحيح
2017-09-27 10:40:11
ومن أنت على شان تطالب بإلغاء الهيئه ومن تكون ومن صرح لك بذلك انت ***المجتمع
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134 - إنسان صريح
2017-09-27 10:38:59
كلام سليم وفي الصميم
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133 - مايصح إلا الصحيح
2017-09-27 10:38:51
ياقينان اقسم بالله انك ***شخص شفته بحياتي
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( عدد التعليقات 1 )
132 - الرحااال
2017-09-27 10:38:46
والله انه صادق..ماذا نريد منهم والشعب بالفطره مسلم 💚
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131 -
2017-09-27 10:38:41
ببلادعربيه كثرعسكرية المرور واقفه مع صفاره مثل صفارات حكام كرة القدم منتشرين بالشوارع اسمهاعسكرية مرور وحاطين لهاصندقه عندالإشارات عن الشمس ادمجوالهيءه مع شرطة مرورنساءيه والعمل ورديأت وخلاص😉😁😈
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130 - محماس السادس عشر
2017-09-27 10:36:58
سلمت يمينك أيها الكاتب الحر ، سوف يهاجمك الظلاميون أكثر من ذي قبل
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129 - تبوكي
2017-09-27 10:36:49
حسبي الله عليك ونعم الوكيل
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128 - تبوكي
2017-09-27 10:36:22
تعليق مخالف
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127 - تبوكي
2017-09-27 10:34:59
تعليق مخالف
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126 - جابر
2017-09-27 10:32:57
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقوم به رجال الأمن العام على أكمل وجه , المسميات لاقيمة لها المهم هو الأفعال .
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125 - غصن اخضر
2017-09-27 10:31:53
جهاز الهیٸة الان له دور ریادی کبیر فی مکافحة السحر والشعوذه ومنع الابتزاز وایضا متابعة المحلات حتی تغلق للصلاة وهذا حق للعمال علی ارباب العمل ان یغلق العامل المحل حتی یودی صلاته
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124 - ابو محمد
2017-09-27 10:31:28
قال تعالى:" ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و أولائك هم المفلحون". قرار إلغاء الهيئة نقطة سوداء في تاريخ من يتخذه. الله يرحم الامير نايف اللي كان مخرس أشكال قينان.
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123 -
2017-09-27 10:30:23
تعليق مخالف
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122 - أيوب
2017-09-27 10:29:44
لوجودههم فوائد عديده تعود على الفرد والمجتمع ، ولعل من ضمن فوائدهم أن الهوام السامة لاتستطيع البقاء في المكان الذي يتواجدون فيه وتسمع فحيحها عن بعد فإما تنفق أو تغادر المكان .
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121 -
2017-09-27 10:28:32
كل الخليج وبلاد العرب نساءهم يسوقون ونساءنابيسوقون ولله الحمد ومثل ماصاربجوال أبو كمراء وكمرتين البعض يصفه بأوصاف وفجاءه ينافس الآخرين باقتناء ه وايضا الدش شوي شوي استيعاب والأغلبية مثقفون جداوانعم
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120 - مسلم
2017-09-27 10:27:39
الان الكل عارف واجباته الدينيه فلا نحتاج لاحد يملي علينا تفاهاته
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119 - الغامدي
2017-09-27 10:26:47
قينان خلك في قريتك ت****والترك الامر لاهلة فانت لست كفوا لطرح هذا الامر
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118 - الدوسسسسري
2017-09-27 10:24:20
تصدر عقوبات تحرش بالنساء أقلها سجن خمس سنوات للمتحرش وقضايا السحر ومايماثلها من اختصاص أقسام الشرط والبحث الجنائي فيها
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117 - مشــعل
2017-09-27 10:23:01
الجهاز يجب ابقاءه احتراما لمسماه لا لأعضائه وضمه للشئون الاسلامية مع تقنين عمله أفضل
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116 - ابن البلد
2017-09-27 10:22:30
للدرجة هذي الهيئة ثقيلة على قلوبكم اللهم طهر المجتمع من اللبرالين والعلمانين وجميع أعداء الدين يارب العالمين .
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115 - الدوسسسسري
2017-09-27 10:20:44
نعم يجب الغاؤه تماما وإلحاقه بموظفيه بوكالة الدعوه والإرشاد في وزارة الشئون الاسلاميه وأن لايكون له أي تواجد ميداني وتوكل مهام الميدان للبحث والتحري بالشرط واغلاق المحلات للدوريات الأمنيه وتصدر عقوبات
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114 - نوااااااف
2017-09-27 10:20:23
عندما تكبرون ويخرج من اصلابكم فتيات حينها ستعرفون قيمة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نايف بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله تعالى رحمةً واسعه واسكنه فسيح جناته. هامة العلم والفكر.
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113 - كابتن كريم
2017-09-27 10:20:11
والله و ****يا قينان
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112 - ///محمد
2017-09-27 10:17:43
سيبقى هذا الجهاز ولن يتم اياقفه مهما تنهقون يابني علمان
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111 -
2017-09-27 10:17:15
قيادة المواطنات السعوديات يوفر دخل كبير للدوله ولهن لأحد يكبر السالفه قرار وصدر سمعن وطاعه تراها تسوق سياره مهيب تسوق مركبه فضاءيه التوفيرعدم استقدام سائقين توفير رواتبهم توفيرالتحويلات توفيرعملاتصعبه
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110 - عدوووول
2017-09-27 10:15:29
لن يهدأ بالهم حتى نشوف في بلادنا ******
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109 - الهمداني
2017-09-27 10:15:01
83 - رجل هيئة,, ارحمونا شوي مايكفي نظام تحديد صلاحية الهيئة وجانا هذا الآدمي يقول : الغو جهاز الهيئة!!!طيب انا كيف اعيش بزورتي{{يعني ماتعرف تعيش بزورتك غير على اذية خلق الله شوفوا لكم شغل مفيد احسن}}
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108 - بصراحه
2017-09-27 10:14:34
جهاز الهيئه له الفضل في أنقاذ الكثير من البنات تعرضن للابتزاز
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107 -
2017-09-27 10:11:33
تعليق مخالف
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106 - احمد عسيري
2017-09-27 10:11:11
اليوم هذا مطلبك وغدا تطالب قطع مكبرات صوت الاذان وتتبعها بعدم قفل المحلات وقت الصلاة وبعدها تطالب بامور الله بها عليم ياقينان اتق الله في نفسك هناك من يدير البلد ويعرف متطلباته ولايحتاج احد وصايتك ..
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105 - علي
2017-09-27 10:09:43
نعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى ...خيركم من طال عمره وحسن عمله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مامورين به في ايات صريحه في القران الكريم
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104 - علمتني الحياة
2017-09-27 10:09:27
اخي الفاضل : لاتكون ظالما وناكرا لجميل اسدي لك بيوم , ف موقف واحد بإمكانه ان يجعلنا نغض ابصارنا عن بعض الاخطاء من اعضاء ينتمون لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن النكر ولوجودهم كنا محسودين من دول الجوار.
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103 -
2017-09-27 10:05:05
بيركب الموجة والله الايام ايامكم يا لبراليه ولكن الايام دول
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102 -
2017-09-27 10:03:38
51الدوله أعزها الله تعمل بمبداء سددوقاربولاضررولاضرار سعرالبترول يراواح بين 50وفوق وتحت وضغط المصاريف وترشيدهايحقق التوازن دمج الهيءه شرطة آداب مع شرطه مرورنساءيه يوافق قيادة النساء للسيارات انتوكيفكم
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101 - Saad
2017-09-27 10:03:10
بالعكس الأفضل يقررون مخالفات غرامات مالية على المحلات المخالفة واذا تكررت كثيرا تقوم البلدية بسحب رخصة المحل وكذلك توجيه النصح لتاركي الصلاة
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100 - ابوسعد العتيبي
2017-09-27 10:02:56
فعلا هذا الجهاز عبء مالي واداري على الدولة
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99 - زائر
2017-09-27 10:02:54
91- تعليق يحتاج الى تأمل .. احسنت النشر
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98 - -
2017-09-27 10:01:24
وجودك بالصحافة اكبر عبئ على قلب كل مواطن ورجل شريف وهذا لسان كل مواطن يعيش ع ارض هذه الارض الطاهره *******
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97 - جابر
2017-09-27 10:00:46
على ارض الواقع جهاز الهيئة مهمته الوظيفية هي تأكيد تطبيق عادات وتقاليد معينة على كافة المجتمع بدليل ان المنكر الوحيد عندهم هو المرأة فقط , ويجب الغاء هذا الجهاز حتى لايشوه صورة الاسلام .
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96 - عادل الوحش
2017-09-27 10:00:24
كلامه عين العقل من جد
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95 - نوااااااف
2017-09-27 10:00:01
لن يتم ماطلبته ****كلنا رجال الهيئة حتى وإن الغي جهازها لن أي إنسان شريف وعاقل لا يريد الفحشاء والمنكر تنتشر في أهله وبلده سيكون رجل هيئة يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر.فأعقل ولا تثير الجدل والفتن
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94 - عصام الدين
2017-09-27 09:59:46
فيه ناس عبء على الحياة والحياء والستر والعفاف ويجب الغاء بقائهم ورميهم في مزبلة التاريخ
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93 - الرحال
2017-09-27 09:59:13
والله معه حق الدوله اخذت جميع صلاحياتها بالتدرج زي قيادة المرأة
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92 - Abusaleh
2017-09-27 09:58:14
تعليق مخالف
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91 - -
2017-09-27 09:57:16
عفاش وش صار عليه ماتبعنا اخباره من مدة !!!!!!!!!!!!!!!
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90 - احمدرررر
2017-09-27 09:56:30
نتمنى ان لا يعين بديل لمن يتقاعد او يترك العمل من موظفي الهيئة ويضم الحاليين الى وزارة الشئون الاسلامية
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89 - Abusaleh
2017-09-27 09:55:35
وانت بقاؤك ****
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88 - علي القحطاني
2017-09-27 09:54:02
اتفق مع الكاتب في الغاء جهاز الهيئة ،، لاانه بقاءه عبء مالي واداري على الدولة
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87 - khaled
2017-09-27 09:53:59
من الافضل بقاء الهيئه لكن بطريقة اخرى وهي نشر الوعي الديني بين الناس وبيان المخالفات الشرعيه بطرق تحبب الناس بالدين وترشدهم وتساهم في هداية المجتمع بطرق محببه بعيدا عن الاساليب البوليسية المنفرة
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86 - ابوعلي990
2017-09-27 09:51:38
تعليق مخالف
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85 - ابو احمد
2017-09-27 09:51:36
الله يستر من الجايات
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84 - ابوعلي990
2017-09-27 09:50:10
الهيئه لها دور كبير جدا في تصرفات هوجاء من البعض وقد اثبتت نجاحها كثيرا ****
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83 - رجل هيئة
2017-09-27 09:48:52
ارحمونا شوي مايكفي نظام تحديد صلاحية الهيئة وجانا هذا الآدمي يقول : الغو جهاز الهيئة ...!!! طيب انا كيف اعيش بزورتي ؟؟
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82 - دكتور مدرعم
2017-09-27 09:48:40
أعتقد أن هذا الكاتب لوعاش مليون عام كل يوم له مطالب
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81 - شابت لحانا مالحقنا هوانا
2017-09-27 09:48:22
{ يَوْمَ يَفِرُّ ٱلْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ }
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80 - ابوسلطان
2017-09-27 09:47:31
خلاص.
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79 - 31111
2017-09-27 09:47:28
تعليق مخالف
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78 - مسفر
2017-09-27 09:47:12
الله يهديك ياقينان الجهاز باقي باذن الله
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77 - ابو محمد
2017-09-27 09:47:11
فعلا لا قالو لك اذا ما طاعك الزمن طيعة وحنى الحين بآخر الزمان توقع كل شيئ ولا حول ولا قوة إلا بالله
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76 - عمر
2017-09-27 09:46:49
تعليق مخالف
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75 - قاهر المجوس
2017-09-27 09:45:10
وسحب راتبك التقاعدي وجميع ارصدتك ***
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74 - محب الدين
2017-09-27 09:44:36
تعليق مخالف
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73 - الشمري
2017-09-27 09:44:21
الله ي****أولاً. بعدين ليش يلغي. الموظفين مدفوعه رواتبهم
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72 - ام خالد
2017-09-27 09:43:46
يعني تشوف هيئه الترفيه أهم من هيئه الأمر بالمعروف وهيئه الترفيه ماهي عبء على الدوله انا اشوف انك عبء على الصحافه وعلى الحياه
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71 - ابواحمد علي
2017-09-27 09:43:41
-قينان الغامدي كل مداخلاتك جدا غريبه اترغب الشهره الي سمعناه عنك انك فاشل علميا وعمليا وجالس تقحم نفسك بين العباد وربهم سبحان الله ما اصبر الارض
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70 -
2017-09-27 09:43:13
51ويصبح الاقتراح مثلا شرطة الآداب والمرور النساء يه جهاز واحد تحت إدارة الأمن العام وبعد ذلك ينتشرون لممارسة عملهم تحت قياده أمنيه وبكل المواقع وورديات لتقليص مصاريف الحكومه وهى تسعى لضغط المصصصروفا
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69 -
2017-09-27 09:43:09
لن يتوقف العلمانيين عن مطالبهم حتى يتحقق ما يتمنون من إلغاء الدين ونشر ****اللذي يجدون أنفسهم فيه ويسعون إليه سيطالبون **** نسأل الله السلامة
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68 - هاشم
2017-09-27 09:43:07
الاستاذ قنيان المشكله ليس بالهئيه دام عندنا مرضى نفسيين مهما الغينا من اجهزه لن يرضو عنا بل يمكن يطلبون الغاء الدوله بكامله
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67 - ابواحمد علي
2017-09-27 09:41:12
قال تعالي وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
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66 - ali
2017-09-27 09:40:12
للأسف الشديد هذا الشخص ****وبقوة يتدخل في أمور ماتخصة
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65 - الهمداني
2017-09-27 09:39:46
من يقول شرطة نسائية وخرابيط,, اقوله لا يحتاج الامر كل هذا مجرد كم اخصائية وقسم يختص بالامور النسوية التي يجهلها الرجل وبس بعد شنو شرطة ومرور نسائي حقيقة اهل العقول في راحة
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( عدد التعليقات 693 )
64 - فهد
2017-09-27 09:39:34
المجتمع لابد ان يقوم على الاحترام وعدم الاساءة للاخرين ولكن للاسف كل من سنحت له الفرصة اخذ يكيل للشعب وجهاته الحكومية كأننا بغابة الكبير يأكل الصغير. فلا تنسى بان الايام دول.
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63 - العابد لله
2017-09-27 09:39:13
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 49 )
62 - violety
2017-09-27 09:39:08
بالعكس جهاز كان يؤدي دور مهم ومساعد للجهات الامنية ,, سلوك وتصرفات بعض افراده هو من اساء له وقلص الصلاحيات , اتمنى عودته بطريقة ونهج محبب فيه لا نافر منه ,,
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61 - sdws
2017-09-27 09:39:04
تهميش الهيئة جعل البلاد في تنفيس وهدؤ !! لان اعضاء الهيئة هم من كان يخلق المشاكل والمطاردات البوليسية في الشوارع !! وكثير من الشباب ماتوا من وراء حوادث اعضاء الهيئة وبطولاتهم الفاضية !!
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60 - هلال
2017-09-27 09:38:43
الله يرحم الامير نايف
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59 - ///محمد
2017-09-27 09:38:36
صبحتك ***
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58 - هاشم
2017-09-27 09:38:16
قنيان اخطئت لو مطللب بقتح مزيد من مستشفيات الصحه النفسيه بدل الغاء الهئيه وعلاج مرضى يمرهون الدين اقرب للصواب
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57 - هلال
2017-09-27 09:37:49
**** لم يحترم مشاعر المواطن الغيور
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56 - صقر العروبه
2017-09-27 09:37:00
نعم حان الوقت لعدم الاعتماد على الهيئة وتفرغ اولياء الامور لأبناهم وبناتهم ومراقبتهم المشكله الكبرى في الاباء احفظ ابناءك واجعلهم قدوة حسنه في اخلاقهم
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55 - صبحي
2017-09-27 09:36:42
الله يقول ولتكن منكم طائفة يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر .شكلك ياقنان ماتقرا القران.
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54 - منصف
2017-09-27 09:36:37
ونحن نريد بقاء الهيئة وانت وامثالك تعرفون اين مكانكم في التاريخ
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53 - الخالدي
2017-09-27 09:36:22
الكاتب قال رأيه وللجميع الحق في دحضه بالحجج والبراهين لا بالسب والشتم والقذف فهذه وسيلة من لا حجة له ولا برهان من المفترض ان يثري مقاله النقاش بين المؤيدين والمعارضين لطرحه لتنوير الناس.
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52 - sdws
2017-09-27 09:35:28
جهاز متسلط وكان يهدف لبناء ****!! يجب الغاؤه وبقوة !!*****
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51 -
2017-09-27 09:34:35
ترى الأمور يالربع توافق بعضها بعضا عندي اقتراح سمحوللنساء بقيادة السياره اذن يحتاجون شرطة مرور وشرطة آداب مدمجة الآن الحاجه ملحة لقيادة السيارات واستباقاشرطة مرور نساءيه وشرطة آداب الهيءه مدمج جهاز(1)
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50 - -
2017-09-27 09:33:45
قال تعالى . افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لاترجعون ......فاتق الله ايها ****
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49 - هلال
2017-09-27 09:33:34
كيف لم يحدث شي ****باالشارع
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48 - Noura
2017-09-27 09:32:56
تعليق مخالف
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47 - عبدالرحمن الدوسي
2017-09-27 09:32:19
خاف الله .. ياقينان .جعل كل من يسعى بتدمير هالبلد *** في نحره
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46 - هلال
2017-09-27 09:31:23
هاذاالكويتب يجب ان ***
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45 - الهمداني
2017-09-27 09:31:03
والله تقدم وتطور جميل وطيب ياليت يكون في حل كمان من الولاية وكمان تكون في مناطق حرة وهي كلها فائدة وترفية ورفع معنويات وتنوع مصادر دخل بارك الله في جهود المخلصين والعاملين على التطور والرقي والقفز
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44 - ابوعمر
2017-09-27 09:30:39
هاذا ماتسعى له ان نصبح مجنمع علماني بلادين وهويه نسأل الله ان يحفظ لنا ديننا
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43 - هلال
2017-09-27 09:29:43
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 2,223 )
42 - ابونواف...
2017-09-27 09:29:06
هذا ****اخرج معلمية وطلابة خفاياه الى ان صمت عن المعلمين لماضية الغابر والان يحتك بالهيئة وقدحجم دورها ولكن قاتل الله حب الاضواء ولوبالباطل
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41 - -
2017-09-27 09:27:39
حسبي الله عليك ونعم الوكيل وكفى على القيادة ان ****احتراما ل لمشاعر ابناء هذا البلد المبارك
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( عدد التعليقات 28,961 )
40 - قلم الحقيقه
2017-09-27 09:26:58
يجب ازالة هذا الجهاز السيء الذكرمن خارطة مملكتنا العربية السعودية خصوصآ أن له أحداث وقضايا ضد رئيسه السابق الشيخ عبداللطيف آل الشيخ والاعتداء عليه وكذلك سحل النساء السعوديات في الشوارع والاعتداء عليهم
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39 - NAD
2017-09-27 09:26:51
يااخي اتقي الله في نفسك ودع الكلام اللذي لافائدة منه ولاطائل وقل الحمدلله على العافيه واعلم انك محاسب على كل كلمه تنطقها .الهيئه هم من يذبون عن اعراض المسلمين نسأل الله ان يكفينا شر من فيه شر
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38 - الهمداني
2017-09-27 09:26:47
قينان الغامدي يطالب بإلغاء جهاز الهيئة .. ويقول : بقاءه عبء مالي وإداري على الدولة!{{وجهة نظر يمكن تكون صح بس العاملين في هالجهاز وين يسرحون بيتحولون لقسم العاطلين وبرضوا بيكون عبء}}
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37 - فواصل. سكاكا الشلهوب
2017-09-27 09:26:08
هذا الشخص يتكلم بااللسان غيره وافهم يافاهم ؟؟؟
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36 - ابو غيث
2017-09-27 09:26:00
بعد السيارة اسقاط الولايه
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35 - علي القاضي
2017-09-27 09:25:29
سبحان الله لم يحارب البطالة وقرارات العمل لم يركز على قصور الصحة والأخطاء الطبية لم يشير لكادر المهندسين لم يعرض معانات معلمي ومعلمات الأهلية لم يستعرض المحسوبيات في تعيين الأكاديميين وووووووالخ
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34 -
2017-09-27 09:25:03
يوجد سابقا اقتراح بضمه مع وزارة الشؤن الاسلاميه تحت سقف واحد بميزبميزانية واحده والأفضل ضمهم في جهاز اسمه شرطة الآداب مع وجودفروع له وضرورة تدريبات عسكريه وانظباط بالدوام وتكون تحت سلطة الأمن العام بس
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33 - أحمد
2017-09-27 09:23:51
اتق الله
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32 - هام السحب
2017-09-27 09:23:42
ما هو شغلك تراك زودتها حسبنا الله عليك كم عاديت شرع الله
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31 - مواطن
2017-09-27 09:23:00
الشعب والحمد لله محافظ ولاكن الرقابه لبعض الأمور واجبه مثل تصنيع الخمور وبعض الأشياء الخافيه والله اعلم
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( عدد التعليقات 28,961 )
30 - قلم الحقيقه
2017-09-27 09:21:43
طيب وشـــــــ صار على المحتسب المكتئب اللي قام يخاور على الشعب السعودي وينابح في ليلة عيدهم بيومهم الوطني يالهيئة تقولون بتردون وبتتأكدون ونشوفكم تلبستم أذانيكم لاحس عنه ولاخبر شكلكم تسترتم عليه .
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29 - زائرة
2017-09-27 09:21:04
والله ماأردى منك يا****إلا اللي ترك لك كامل الحرية تقول ماتشاء لكن لاتفرح والله وتالله طال الزمن او قصر النصر والعزة لديننا ***
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28 -
2017-09-27 09:20:47
هيا ما عاد بقي إلا هذا ****يتكلم على الهيئة .يا قين خلك في بيئتك ****فكل إناء بما فيه ينضح.الهيئة ركن من أركان الشريعة ثم معقولة هذا باقي ما وقفوه بعد كل هجومه ***على المعلمين والمعلمات؟!
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27 - مقهور
2017-09-27 09:20:00
تعليق مخالف
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26 - ابونواف سعد
2017-09-27 09:19:40
تعليق مخالف
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25 - الحقيقة
2017-09-27 09:18:13
*** يحاول لفت الأنظار من بعد تجاهل الناس له
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( عدد التعليقات 22,890 )
24 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-27 09:17:50
المفروض،،،،،انشاء شرطة آداب،،،،،اما المطاوعه ،،،،عمل لهم دورات ،،،،،في فن التعامل مع البشر ،،،،واللي يجتاز الدوره،،،،،يتم تحويلهم أئمة مساجد ووعاظ ،،،،واللي عنده تعاطف مع اي جماعه ،،،،فصل ،،،،،🦅
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23 - ابو شدا
2017-09-27 09:17:18
قينان صادق يحتاج لا إلغاء جهاز الهيئة ويحل محله جهاز ...... انتم اعرف .اسال الله العظيم أن يحوجك إليه وضح النهار.
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22 - ابو حسام
2017-09-27 09:14:52
تعليق مخالف
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21 - وَاتَّقِينَ اللَّهَ ۚ
2017-09-27 09:13:52
ياقينان يمكن تحتاج هذا الجهاز في وقت عصيب ماتدري فالايام حبلى بالمفاجأت ماتدري يمكن تحتاجه
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20 - بي بي
2017-09-27 09:13:45
لاحول ولا قوة الابالله حسبنا الله ونعم الوكيل
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( عدد التعليقات 28,961 )
19 - قلم الحقيقه
2017-09-27 09:12:49
كلام قينان الغامدي كلام صحيح وسليم 100 % وهو لايصدر الا من مواطن محب لوطنه ويعشقه ومخلص لقيادته وقلبه على شعبه.فعلآ هذا جهاز يجب أن يتم ازالته والغائه نهائيآ لأنه يعتبر من الماضي الذي أساء للمرأة .
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18 - سمير نجد
2017-09-27 09:11:40
ما بقي الا تصدر القرار من عندك يا ***.
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17 - .
2017-09-27 09:11:34
لاتكون الفلوس من كيسك يالغامدي!
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16 - المااااضي
2017-09-27 09:11:15
شوي شوي عليهم ياقينان..الجماعه انجلطوا وصابهم الخابط اللابط😅
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15 - قلم الحقيقة
2017-09-27 09:11:02
كلام جميل
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14 - زائر من الكَوَاكِبٌ
2017-09-27 09:09:43
اقترب من الصحيح
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13 - المااااضي
2017-09-27 09:08:36
صدقت ياقينان..اصبحوا عبء على الدوله..ماغير صرف رواتب وهم يتبطحون بلا عمل..الغاء الجهاز افضل وأوفر
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12 - جبل اجا العظيم
2017-09-27 09:07:22
الغامدي للاسف ليفهم هذا امر من الله عزوجل النهي عن المنكر ولكن بطريقة اخلاقية والله الموافق
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11 - ولدزهران
2017-09-27 09:07:08
ياالله صباح خيرياقينان انت إنسان مريض والله العظيم ماعندى مااقوله لأكن الله يصلح الحال
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10 -
2017-09-27 09:05:39
فاضي قينان يبي الناس تلتفت له
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9 - ابوسعيد
2017-09-27 09:04:24
يبيها تصير شرطه الاداب يمكن
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8 -
2017-09-27 09:04:22
يعني خذوها فغلوه
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7 - شايفك
2017-09-27 09:02:18
مره المدرس ومره الهئه وش رايك في****
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
6 - ابوسعيد
2017-09-27 09:01:46
لبراالي
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5 - ابوسعيد
2017-09-27 09:01:15
تعليق مخالف
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4 - منصف
2017-09-27 09:00:18
تعليق مخالف
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3 - ابوأسعيد
2017-09-27 09:00:17
من الي بيحل قضيا الابتزاز والتحرش
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
2 - ابوأسعيد
2017-09-27 08:59:32
هذا الي باقي
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1 - ابوأسعيد
2017-09-27 08:59:03
مع نفسك
لا يعجبني(4) اعجبني(1)

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آخر تعليق
بواسطة : عبدالله

تعليق مخالف...
بواسطة :

لاتعلق فشلك على الهيئة يا قيء نان...
بواسطة : ليبرالي

شكر للداعيه سعيد مسفر القحطاني 🌷...
بواسطة : هاشم

تعليق 8 وهل حق المراة فقط قياده السياره بعتقادك اين حقها بالتوظيف اين حقها بالسك...
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