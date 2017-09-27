قينان الغامدي يطالب بإلغاء جهاز الهيئة .. ويقول : بقاءه عبء مالي وإداري على الدولة!
صحيفة المرصد: طالب الكاتب قينان الغامدي بإلغاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشيرًا إلى أن الواقع يثبت أنه لم يعد لها أي دور تقوم به ، فإلغاء الجهاز كل مبرراته المقنعة متوفرة وواضحة، ولا يحتاج سوى قرار يحسم الأمر!!.
وأشار الكاتب في مقال له ونشرته صحيفة “الوطن” بعنوان لا دور ولا حاجة لاستمرار الهيئة: قرار حاسم بإلغاء الجهاز” إلى أنه حتى إغلاق المحلات في أوقات الصلاة، يتم تلقائيا، وترى المسلمين ملء المساجد وفوق الأرصفة يصلون طاعة لربهم، دون ميكرفون يصيح ويهدد ويتوعد، ويتصيد ويلاحق ويجبر، فعبادة الله علاقة خاصة بين العبد وربه، ولا يحق لأي بشر أن يتدخل بين الله وخلقه، وكأن الله اختاره ليكون وسيطا، بينما الكل يعلم أن الله سيحاسب عباده فرادى يوم الدين!! على حد قوله.
لا يؤدي أي مسؤولية لا في الميدان ولا في المكاتب.
وتساءل عن السبب في الإبقاء على جهاز الهيئة الرسمي قائمًا رغم أنه لا يؤدي أي مسؤولية لا في الميدان ولا في المكاتب، في ظل أن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائمة و مطبقة ميدانيا كما يجب أن تؤدى، وكل أجهزة الحكومة الرقابية والأمنية تؤدي هذه الشعيرة بكفاءة ووعي .
وأكد الغامدي، أنه جهاز الهيئة حكومي مثله مثل باقي الأجهزة الأخرى يمكن إلغاؤه نهائيًا طالما انتفت الحاجة إليه ،مشددًا على أنه من مصلحة الدولة إلغاءه، توفيرًا للمال والجهد. فبقائه يشكل عبءمالي وإداري على الدولة.
لم يعد لجهاز الهيئة حاجة
واستنكر الغامدي المناقشات الدائرة بمجلس الشورى حول ضم الهيئة إلي وزارة الشؤون الإسلامية قائلًا : وطالما لم يعد لجهاز الهيئة حاجة ولا دور فلماذا ننقله لوزارة هي مترهلة أصلا؟ ثم لماذا لا يطرح مجلس الشورى موضوع إلغاء الجهاز نهائيا ويناقشه ويرى ما الحاجة الداعية لبقائه؟ ، وأنا واثق أن المجلس لو ناقش الأمر على هذا النحو فإنه لن يجد حاجة لبقائه ولا ضمه لأي جهة أخرى !.
ولفت الكاتب في مقاله إلى أنه طرح وغيره من الكتاب فكرة تحويل جهاز الهيئة إلى شرطة آداب تحت إشراف الأمن العام، ومع أن الأمن العام أقرب قطاع يمكن ضم الهيئة إليه، إلا أن أفراد جهاز الهيئة غير مؤهلين الآن للقيام بهذا الدور، ويحتاجون تدريبا وتأهيلا طويلين مكلفين ماليا ومعنويا، ولا أظن الأمن العام يحتاج إليه، ولهذا فإن إلغاء الجهاز نهائيا هو الأولى والأجدى.
الطمأنينة سادت الشارع السعودي في غياب الهيئة.
ونوُه إلى أنه يمكن تشكيل لجنة لدراسة إمكانية الاستفادة من موظفي الهيئة في قطاعات حكومية أخرى، حسب مؤهلات.وأكد أن الطمأنينة سادت الشارع السعودي، وعمت الثقة، وشهدت مناطق المملكة كلها احتفالات ومناسبات بحضور الرجال والنساء والأطفال، كان آخرها احتفالات اليوم الوطني، وكلها جرت في غياب الهيئة، ولم يحدث ما يخل بأخلاق أو يخدش حياء، فالمجتمع السعودي مجتمع مسلم محافظ بطبعه، وحريص على أخلاقه وشرفه من دون سوط أحد ولا مراقبة من بشر. وأشار الكاتب قائلا: بطبيعة الحال يوجد في كل مجتمع شواذ، وهؤلاء يتكفل الأمن بضبطهم وتأديبهم بالنظام في كل العالم، بل إن أفراد المجتمع نفسه -رجالا ونساء- يرفضون أي سلوك شاذ أو قول خادش للحياء.
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التعليقات
لاتعلق فشلك على الهيئة يا قيء نان
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من الضروري أن تعطى الهيئة صلاحيات أوسع خصوصاً بعد القرار الحكيم ب السماح للمرأة بالقيادة لتأخذ المرأة حريتها في القيادة انظر إلى السوق بعد تقليص حلاحيات الهيئة لا تجد من يشترى وليس هناك قوة شرائية .
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السكوت من ذهب يا قي نان
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لايطالب بالغاء جهاز الهيئة الا من ****!! خصوصا الكتاب والاعلاميين . السماح بقيادة المراة يتاكد معه بقاء ودعم الهيئة كونها رافدا امنيا بشهادات اقيادات الامنية
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جهاز الهيئة يبقى عبئ نفسي عليك وعلى أمثالك ( **** ) وستحاول الغائه ليصفو لك الجو موتو بغيضكم
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يا غامدي من وين جيبت ان حقين الهيئة يضربون الرجال والنساء ياكذاب يلا اثبت
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الهئيه جهاز جدا مهم لو انهم يتعاملون مع الناس بالحسنى لاكن بالضرب والاهانه لا المفروض يلغونه نهائي
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مفروض يلغى ضايقوا الباعه الضعوف في منتزه مصلى العيد في ابها بعد ما راحوا المصيفين ما عاد عندهم شغله امام اعين الناس بنت واخوانها يبيعوا جاهم واحد من الهيئه وقال وش تقرب لك حتى جاء ابوهم وصار اشكال
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163تحويلهم لوزارة العدل ليس من صالح الوطن والمواطن ومن عنده نيه صادقه اتجاه الوطن واستقراره يسن قوانين صارمه خاليه من الاستثنأت والحصانه واي جريمة عمد يركع من يعملها حتى يكون عبره لمن يعتبر
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هذا الجهاز يكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة بدون فائدة. مجلس الشورى لا علاقة له بهذا الموضوع. لجنة الشؤون الإقتصادية والتنمية هي المسؤولة عن اتخاذ القرار المناسب في هذا الخصوص. شكرا أخ قينان على هذا.
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قاتلك الله يامن تريد انهاء الامر باالمعروف والنهي عن المنكر
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انت في الأصل تعرف الصلاة تعرف اسم المسجد او صلاة الجمعة اذ كنت تعرف وتقوم بصلاة هذاك الساعة راح نكون معك بإلغاء الهيئة يا ***
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اقتباس اعمال الهئيه أعمال بدعية (أستحسنوها) غير مسبوقة في التاريخ الإسلامي مثل الدوران بالسيارات في المدن والقرى وأغلاق المحلات التجارية وضرب الرجال والنساء بعد مطارتهم والقبض عليهم
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الشعب السعودي شعب شاب متحضر لم تظهر أخلاقه الحسنة الا بعد إيقاف هذا الجهاز الذي كان يتصيد اويفبرك حوادث لا وجود لها ولذلك فالغاءه خير
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والله انك***
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اللَّهُمَّ احفظ ولاة امرنا وكل محب لهذا الوطن اللَّهُمَّ احفظ من في وجوده خير لهذا الوطن الغالي على جميع المسلمين اللَّهُمَّ اهلك من في هلاكه خير لهذه البلاد من دعاة الفساد ودعاة الاختلاط وتشتيت الأسر
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***الاخونجي كسر الله ظهرك شل الله اركانك اخرس الله لسانك ياعدو الله
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ابو ناصر البقمي ت 142 , الله يجزيك الف خير على هذا الأقتراح الرائع واتمنى ان يعمل به فورا .
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يقول الرسول سالت ربي ٣ مسائل فاعطاني اثنتين الثالثه وهي ان لايلبسهم شيعا لايفرقهموكل مصائب المسلمسلمين من التفرق والطابور الخامس الي ينهك الامه فتكون فريسه سهله للاعداء بعد ذالك
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صدق من سمى الصحافه ***من خولك تصف وزارة الشؤون الأسلاميه بالمرتهله وكل ما في جعبتك أفكار **** سنلتقي جميعا في مقعد صدق عند مليك مقتدر****
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155الهيئه تمنع المعالجين المختصين في فك الاسحارولاتمنع السحرعن المستهدفين من اولاد الحرام مفرقة الحبيب وحبيبه وفصله من عمله ولانعرف للهيئه عمل تشكرعليه وكل الدول توفرمعالجين لشعوبها الا المعقدين
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ايش السر اللي نفسه اعرفه واللي مخليك تتكلم بأمور كثير حساسة وتهاجم فيها رجال مخلصين , هل كل هذا الكلام والانتقاد السئ نابع منك او غير ذلك ,, أتمنى افهم
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شرطة أداب في مصر واكبر نسبة تحرش في العالم عندهم والغائها مع قيادة المرأة ضوء اخضر لضعاف النفوس والذين في قلوبهم مرض الحل الانسب تحويلهم لوزارة العدل كتاب ضبط وسجل وتأمين الطرق والمدن بكاميرات مراقبة
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**** الهيئة جهاز رسمي يقوم بدوره مثل بقية اجهزة الدولة وفقهم الله وسددهم
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فيه نص في القران على الامر بالمعرف والنهي عن المنكر هذي ما فيها جدال
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نسأل الله سبحانه أن يُرينا عجائب قدرته عاجلاً فيمن يعادي الشريعة الاسلامية ومبادئها ويحارب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ويدعوا الى مايخالف الشرع بقول أوعمل اللهم امين.
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مثل مارموا بذرة لقيادة المرأة وبعد سنوات اعلنوا بالسماح..الحين يرموا بذرة دولة بلا هيئة امر بالمعروف لين تتعود الناس عليه وبعد سنوات يلغوا الجهاز...تذكروا كلامي
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اللهم ارناعجائب قدرتك بمن ادعى الاسلام وتمثل في شعاره وغايته جرائم وخداع والاستحصال على اكبرقدرمن المال مهما تكون مصادره اننالن ننسى مامارسوه علينا المنافقون واكثروا الفساد في الارض وهاهي هامده لاحياة
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الهيئة تقوم بدور لاتستطيع ومن على شاكلتك على القيام به من امر بالمعروف والنهي عن وحل قضايا سحر وابتزاز
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قل موتوا بغيظكم ،
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الله يعينك قينان من العاطلين **
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قينان السبب
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اتفق مع الكاتب قينان الغامدي في الغاء الجهاز بارك الله فيه
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سبحان الله هذا الشخص لا أهضمه أحس انه فاشل ويحاول تعويض فشله بالظهور الاعلامي
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قينان ومن هم على شاكلته ان لم يتم الضرب على ايديهم ، سيأتي يوم ونراهم يطالبون بتدويل الحج أوجعله لمدة سنة اشهر في السنه حتى تتم الاستفادة المادية من هذه الشعيرة وجعل رمضان 6 اشهر
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***حسبناالله ونعم الوكيل
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حتى نحن الغونا من الحياه الغو كل شئ دعو المرأه بدون حجاب دعوها تتنفس هذا ماتريدونه اللهم انتقم من كل ليبرالي وعلماني اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك اللهم اجعل الاورام تنتشربجسده ولكلمن ارادببناتناسوءا
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الله المستعان
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ونحن نطالب بإيقافك عن الكتابة . حرية تعبير ما فيها شيء
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الهيئة توفر وظائف لفئة ****من المجتمع وتحفز الكثيرين لتقليدهم للحصول على وظائف بنفس المواصفات الشكلية والسلوكية ووقف ذلك لمصلحة الوطن وجيل المستقبل .
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نطالب بالغاء جهاز الهيئه وتسليم مبانيها الى وزارة الصحه للااستفاده منها وتحويلها الى رعايات صحيه
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خلا لك الجو ****..... إيه ياقينان انبسط وطالب بإلغاء الهيأة .******
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الهيئه ياجب توزيعها على القطعات العسكريه حتى الدوله تستفيد منها بدل الوقت الضايع وارجعوها للعقل ماهي الفائدة من الهيئه كان عملو مشاكل مع المواطنين ولبسوهم تهم وسن قانون يحفظ الحقوق لاهيئه ولاشون اسلام
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كثير من الأعمال التي تمارسها الهيئة اليوم هي أعمال بدعية (أستحسنوها) غير مسبوقة في التاريخ الإسلامي مثل الدوران بالسيارات في المدن والقرى وأغلاق المحلات التجارية واجبار النساء على غطاء الوجه والنقاب
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بقاؤك كاتبا يا قينان عبئ على البشرية .****
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الطمأنينة سادت يقصد العلمانية سادت بالفرض الشارع في غياب الهيئة
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ومن أنت على شان تطالب بإلغاء الهيئه ومن تكون ومن صرح لك بذلك انت ***المجتمع
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كلام سليم وفي الصميم
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ياقينان اقسم بالله انك ***شخص شفته بحياتي
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والله انه صادق..ماذا نريد منهم والشعب بالفطره مسلم 💚
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ببلادعربيه كثرعسكرية المرور واقفه مع صفاره مثل صفارات حكام كرة القدم منتشرين بالشوارع اسمهاعسكرية مرور وحاطين لهاصندقه عندالإشارات عن الشمس ادمجوالهيءه مع شرطة مرورنساءيه والعمل ورديأت وخلاص😉😁😈
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سلمت يمينك أيها الكاتب الحر ، سوف يهاجمك الظلاميون أكثر من ذي قبل
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حسبي الله عليك ونعم الوكيل
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الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقوم به رجال الأمن العام على أكمل وجه , المسميات لاقيمة لها المهم هو الأفعال .
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جهاز الهیٸة الان له دور ریادی کبیر فی مکافحة السحر والشعوذه ومنع الابتزاز وایضا متابعة المحلات حتی تغلق للصلاة وهذا حق للعمال علی ارباب العمل ان یغلق العامل المحل حتی یودی صلاته
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قال تعالى:" ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و أولائك هم المفلحون". قرار إلغاء الهيئة نقطة سوداء في تاريخ من يتخذه. الله يرحم الامير نايف اللي كان مخرس أشكال قينان.
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لوجودههم فوائد عديده تعود على الفرد والمجتمع ، ولعل من ضمن فوائدهم أن الهوام السامة لاتستطيع البقاء في المكان الذي يتواجدون فيه وتسمع فحيحها عن بعد فإما تنفق أو تغادر المكان .
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كل الخليج وبلاد العرب نساءهم يسوقون ونساءنابيسوقون ولله الحمد ومثل ماصاربجوال أبو كمراء وكمرتين البعض يصفه بأوصاف وفجاءه ينافس الآخرين باقتناء ه وايضا الدش شوي شوي استيعاب والأغلبية مثقفون جداوانعم
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
الان الكل عارف واجباته الدينيه فلا نحتاج لاحد يملي علينا تفاهاته
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
قينان خلك في قريتك ت****والترك الامر لاهلة فانت لست كفوا لطرح هذا الامر
لا يعجبني(2) اعجبني(7)
تصدر عقوبات تحرش بالنساء أقلها سجن خمس سنوات للمتحرش وقضايا السحر ومايماثلها من اختصاص أقسام الشرط والبحث الجنائي فيها
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
الجهاز يجب ابقاءه احتراما لمسماه لا لأعضائه وضمه للشئون الاسلامية مع تقنين عمله أفضل
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
للدرجة هذي الهيئة ثقيلة على قلوبكم اللهم طهر المجتمع من اللبرالين والعلمانين وجميع أعداء الدين يارب العالمين .
لا يعجبني(2) اعجبني(10)
نعم يجب الغاؤه تماما وإلحاقه بموظفيه بوكالة الدعوه والإرشاد في وزارة الشئون الاسلاميه وأن لايكون له أي تواجد ميداني وتوكل مهام الميدان للبحث والتحري بالشرط واغلاق المحلات للدوريات الأمنيه وتصدر عقوبات
لا يعجبني(12) اعجبني(3)
عندما تكبرون ويخرج من اصلابكم فتيات حينها ستعرفون قيمة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نايف بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله تعالى رحمةً واسعه واسكنه فسيح جناته. هامة العلم والفكر.
لا يعجبني(3) اعجبني(15)
والله و ****يا قينان
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
سيبقى هذا الجهاز ولن يتم اياقفه مهما تنهقون يابني علمان
لا يعجبني(3) اعجبني(6)
قيادة المواطنات السعوديات يوفر دخل كبير للدوله ولهن لأحد يكبر السالفه قرار وصدر سمعن وطاعه تراها تسوق سياره مهيب تسوق مركبه فضاءيه التوفيرعدم استقدام سائقين توفير رواتبهم توفيرالتحويلات توفيرعملاتصعبه
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
لن يهدأ بالهم حتى نشوف في بلادنا ******
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
83 - رجل هيئة,, ارحمونا شوي مايكفي نظام تحديد صلاحية الهيئة وجانا هذا الآدمي يقول : الغو جهاز الهيئة!!!طيب انا كيف اعيش بزورتي{{يعني ماتعرف تعيش بزورتك غير على اذية خلق الله شوفوا لكم شغل مفيد احسن}}
لا يعجبني(2) اعجبني(4)
جهاز الهيئه له الفضل في أنقاذ الكثير من البنات تعرضن للابتزاز
لا يعجبني(3) اعجبني(10)
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لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اليوم هذا مطلبك وغدا تطالب قطع مكبرات صوت الاذان وتتبعها بعدم قفل المحلات وقت الصلاة وبعدها تطالب بامور الله بها عليم ياقينان اتق الله في نفسك هناك من يدير البلد ويعرف متطلباته ولايحتاج احد وصايتك ..
لا يعجبني(6) اعجبني(14)
نعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى ...خيركم من طال عمره وحسن عمله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مامورين به في ايات صريحه في القران الكريم
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
اخي الفاضل : لاتكون ظالما وناكرا لجميل اسدي لك بيوم , ف موقف واحد بإمكانه ان يجعلنا نغض ابصارنا عن بعض الاخطاء من اعضاء ينتمون لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن النكر ولوجودهم كنا محسودين من دول الجوار.
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
بيركب الموجة والله الايام ايامكم يا لبراليه ولكن الايام دول
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
51الدوله أعزها الله تعمل بمبداء سددوقاربولاضررولاضرار سعرالبترول يراواح بين 50وفوق وتحت وضغط المصاريف وترشيدهايحقق التوازن دمج الهيءه شرطة آداب مع شرطه مرورنساءيه يوافق قيادة النساء للسيارات انتوكيفكم
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
بالعكس الأفضل يقررون مخالفات غرامات مالية على المحلات المخالفة واذا تكررت كثيرا تقوم البلدية بسحب رخصة المحل وكذلك توجيه النصح لتاركي الصلاة
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
فعلا هذا الجهاز عبء مالي واداري على الدولة
لا يعجبني(17) اعجبني(6)
91- تعليق يحتاج الى تأمل .. احسنت النشر
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
وجودك بالصحافة اكبر عبئ على قلب كل مواطن ورجل شريف وهذا لسان كل مواطن يعيش ع ارض هذه الارض الطاهره *******
لا يعجبني(2) اعجبني(8)
على ارض الواقع جهاز الهيئة مهمته الوظيفية هي تأكيد تطبيق عادات وتقاليد معينة على كافة المجتمع بدليل ان المنكر الوحيد عندهم هو المرأة فقط , ويجب الغاء هذا الجهاز حتى لايشوه صورة الاسلام .
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
كلامه عين العقل من جد
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
لن يتم ماطلبته ****كلنا رجال الهيئة حتى وإن الغي جهازها لن أي إنسان شريف وعاقل لا يريد الفحشاء والمنكر تنتشر في أهله وبلده سيكون رجل هيئة يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر.فأعقل ولا تثير الجدل والفتن
لا يعجبني(2) اعجبني(5)
فيه ناس عبء على الحياة والحياء والستر والعفاف ويجب الغاء بقائهم ورميهم في مزبلة التاريخ
لا يعجبني(4) اعجبني(4)
والله معه حق الدوله اخذت جميع صلاحياتها بالتدرج زي قيادة المرأة
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
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لا يعجبني(0) اعجبني(0)
عفاش وش صار عليه ماتبعنا اخباره من مدة !!!!!!!!!!!!!!!
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نتمنى ان لا يعين بديل لمن يتقاعد او يترك العمل من موظفي الهيئة ويضم الحاليين الى وزارة الشئون الاسلامية
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
وانت بقاؤك ****
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
اتفق مع الكاتب في الغاء جهاز الهيئة ،، لاانه بقاءه عبء مالي واداري على الدولة
لا يعجبني(6) اعجبني(5)
من الافضل بقاء الهيئه لكن بطريقة اخرى وهي نشر الوعي الديني بين الناس وبيان المخالفات الشرعيه بطرق تحبب الناس بالدين وترشدهم وتساهم في هداية المجتمع بطرق محببه بعيدا عن الاساليب البوليسية المنفرة
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
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لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الله يستر من الجايات
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
الهيئه لها دور كبير جدا في تصرفات هوجاء من البعض وقد اثبتت نجاحها كثيرا ****
لا يعجبني(5) اعجبني(2)
ارحمونا شوي مايكفي نظام تحديد صلاحية الهيئة وجانا هذا الآدمي يقول : الغو جهاز الهيئة ...!!! طيب انا كيف اعيش بزورتي ؟؟
لا يعجبني(10) اعجبني(3)
أعتقد أن هذا الكاتب لوعاش مليون عام كل يوم له مطالب
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
{ يَوْمَ يَفِرُّ ٱلْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ }
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
خلاص.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
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لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الله يهديك ياقينان الجهاز باقي باذن الله
لا يعجبني(4) اعجبني(4)
فعلا لا قالو لك اذا ما طاعك الزمن طيعة وحنى الحين بآخر الزمان توقع كل شيئ ولا حول ولا قوة إلا بالله
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
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لا يعجبني(0) اعجبني(0)
وسحب راتبك التقاعدي وجميع ارصدتك ***
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
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لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الله ي****أولاً. بعدين ليش يلغي. الموظفين مدفوعه رواتبهم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
يعني تشوف هيئه الترفيه أهم من هيئه الأمر بالمعروف وهيئه الترفيه ماهي عبء على الدوله انا اشوف انك عبء على الصحافه وعلى الحياه
لا يعجبني(6) اعجبني(9)
-قينان الغامدي كل مداخلاتك جدا غريبه اترغب الشهره الي سمعناه عنك انك فاشل علميا وعمليا وجالس تقحم نفسك بين العباد وربهم سبحان الله ما اصبر الارض
لا يعجبني(3) اعجبني(5)
51ويصبح الاقتراح مثلا شرطة الآداب والمرور النساء يه جهاز واحد تحت إدارة الأمن العام وبعد ذلك ينتشرون لممارسة عملهم تحت قياده أمنيه وبكل المواقع وورديات لتقليص مصاريف الحكومه وهى تسعى لضغط المصصصروفا
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
لن يتوقف العلمانيين عن مطالبهم حتى يتحقق ما يتمنون من إلغاء الدين ونشر ****اللذي يجدون أنفسهم فيه ويسعون إليه سيطالبون **** نسأل الله السلامة
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
الاستاذ قنيان المشكله ليس بالهئيه دام عندنا مرضى نفسيين مهما الغينا من اجهزه لن يرضو عنا بل يمكن يطلبون الغاء الدوله بكامله
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
قال تعالي وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
للأسف الشديد هذا الشخص ****وبقوة يتدخل في أمور ماتخصة
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
من يقول شرطة نسائية وخرابيط,, اقوله لا يحتاج الامر كل هذا مجرد كم اخصائية وقسم يختص بالامور النسوية التي يجهلها الرجل وبس بعد شنو شرطة ومرور نسائي حقيقة اهل العقول في راحة
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
المجتمع لابد ان يقوم على الاحترام وعدم الاساءة للاخرين ولكن للاسف كل من سنحت له الفرصة اخذ يكيل للشعب وجهاته الحكومية كأننا بغابة الكبير يأكل الصغير. فلا تنسى بان الايام دول.
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لا يعجبني(0) اعجبني(0)
بالعكس جهاز كان يؤدي دور مهم ومساعد للجهات الامنية ,, سلوك وتصرفات بعض افراده هو من اساء له وقلص الصلاحيات , اتمنى عودته بطريقة ونهج محبب فيه لا نافر منه ,,
لا يعجبني(4) اعجبني(3)
تهميش الهيئة جعل البلاد في تنفيس وهدؤ !! لان اعضاء الهيئة هم من كان يخلق المشاكل والمطاردات البوليسية في الشوارع !! وكثير من الشباب ماتوا من وراء حوادث اعضاء الهيئة وبطولاتهم الفاضية !!
لا يعجبني(3) اعجبني(5)
الله يرحم الامير نايف
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
صبحتك ***
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
قنيان اخطئت لو مطللب بقتح مزيد من مستشفيات الصحه النفسيه بدل الغاء الهئيه وعلاج مرضى يمرهون الدين اقرب للصواب
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
**** لم يحترم مشاعر المواطن الغيور
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
نعم حان الوقت لعدم الاعتماد على الهيئة وتفرغ اولياء الامور لأبناهم وبناتهم ومراقبتهم المشكله الكبرى في الاباء احفظ ابناءك واجعلهم قدوة حسنه في اخلاقهم
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
الله يقول ولتكن منكم طائفة يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر .شكلك ياقنان ماتقرا القران.
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
ونحن نريد بقاء الهيئة وانت وامثالك تعرفون اين مكانكم في التاريخ
لا يعجبني(4) اعجبني(3)
الكاتب قال رأيه وللجميع الحق في دحضه بالحجج والبراهين لا بالسب والشتم والقذف فهذه وسيلة من لا حجة له ولا برهان من المفترض ان يثري مقاله النقاش بين المؤيدين والمعارضين لطرحه لتنوير الناس.
لا يعجبني(4) اعجبني(5)
جهاز متسلط وكان يهدف لبناء ****!! يجب الغاؤه وبقوة !!*****
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ترى الأمور يالربع توافق بعضها بعضا عندي اقتراح سمحوللنساء بقيادة السياره اذن يحتاجون شرطة مرور وشرطة آداب مدمجة الآن الحاجه ملحة لقيادة السيارات واستباقاشرطة مرور نساءيه وشرطة آداب الهيءه مدمج جهاز(1)
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قال تعالى . افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لاترجعون ......فاتق الله ايها ****
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كيف لم يحدث شي ****باالشارع
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خاف الله .. ياقينان .جعل كل من يسعى بتدمير هالبلد *** في نحره
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هاذاالكويتب يجب ان ***
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والله تقدم وتطور جميل وطيب ياليت يكون في حل كمان من الولاية وكمان تكون في مناطق حرة وهي كلها فائدة وترفية ورفع معنويات وتنوع مصادر دخل بارك الله في جهود المخلصين والعاملين على التطور والرقي والقفز
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هاذا ماتسعى له ان نصبح مجنمع علماني بلادين وهويه نسأل الله ان يحفظ لنا ديننا
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هذا ****اخرج معلمية وطلابة خفاياه الى ان صمت عن المعلمين لماضية الغابر والان يحتك بالهيئة وقدحجم دورها ولكن قاتل الله حب الاضواء ولوبالباطل
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حسبي الله عليك ونعم الوكيل وكفى على القيادة ان ****احتراما ل لمشاعر ابناء هذا البلد المبارك
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يجب ازالة هذا الجهاز السيء الذكرمن خارطة مملكتنا العربية السعودية خصوصآ أن له أحداث وقضايا ضد رئيسه السابق الشيخ عبداللطيف آل الشيخ والاعتداء عليه وكذلك سحل النساء السعوديات في الشوارع والاعتداء عليهم
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يااخي اتقي الله في نفسك ودع الكلام اللذي لافائدة منه ولاطائل وقل الحمدلله على العافيه واعلم انك محاسب على كل كلمه تنطقها .الهيئه هم من يذبون عن اعراض المسلمين نسأل الله ان يكفينا شر من فيه شر
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قينان الغامدي يطالب بإلغاء جهاز الهيئة .. ويقول : بقاءه عبء مالي وإداري على الدولة!{{وجهة نظر يمكن تكون صح بس العاملين في هالجهاز وين يسرحون بيتحولون لقسم العاطلين وبرضوا بيكون عبء}}
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هذا الشخص يتكلم بااللسان غيره وافهم يافاهم ؟؟؟
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بعد السيارة اسقاط الولايه
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سبحان الله لم يحارب البطالة وقرارات العمل لم يركز على قصور الصحة والأخطاء الطبية لم يشير لكادر المهندسين لم يعرض معانات معلمي ومعلمات الأهلية لم يستعرض المحسوبيات في تعيين الأكاديميين وووووووالخ
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يوجد سابقا اقتراح بضمه مع وزارة الشؤن الاسلاميه تحت سقف واحد بميزبميزانية واحده والأفضل ضمهم في جهاز اسمه شرطة الآداب مع وجودفروع له وضرورة تدريبات عسكريه وانظباط بالدوام وتكون تحت سلطة الأمن العام بس
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اتق الله
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ما هو شغلك تراك زودتها حسبنا الله عليك كم عاديت شرع الله
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الشعب والحمد لله محافظ ولاكن الرقابه لبعض الأمور واجبه مثل تصنيع الخمور وبعض الأشياء الخافيه والله اعلم
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طيب وشـــــــ صار على المحتسب المكتئب اللي قام يخاور على الشعب السعودي وينابح في ليلة عيدهم بيومهم الوطني يالهيئة تقولون بتردون وبتتأكدون ونشوفكم تلبستم أذانيكم لاحس عنه ولاخبر شكلكم تسترتم عليه .
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والله ماأردى منك يا****إلا اللي ترك لك كامل الحرية تقول ماتشاء لكن لاتفرح والله وتالله طال الزمن او قصر النصر والعزة لديننا ***
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هيا ما عاد بقي إلا هذا ****يتكلم على الهيئة .يا قين خلك في بيئتك ****فكل إناء بما فيه ينضح.الهيئة ركن من أركان الشريعة ثم معقولة هذا باقي ما وقفوه بعد كل هجومه ***على المعلمين والمعلمات؟!
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*** يحاول لفت الأنظار من بعد تجاهل الناس له
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المفروض،،،،،انشاء شرطة آداب،،،،،اما المطاوعه ،،،،عمل لهم دورات ،،،،،في فن التعامل مع البشر ،،،،واللي يجتاز الدوره،،،،،يتم تحويلهم أئمة مساجد ووعاظ ،،،،واللي عنده تعاطف مع اي جماعه ،،،،فصل ،،،،،🦅
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قينان صادق يحتاج لا إلغاء جهاز الهيئة ويحل محله جهاز ...... انتم اعرف .اسال الله العظيم أن يحوجك إليه وضح النهار.
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ياقينان يمكن تحتاج هذا الجهاز في وقت عصيب ماتدري فالايام حبلى بالمفاجأت ماتدري يمكن تحتاجه
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لاحول ولا قوة الابالله حسبنا الله ونعم الوكيل
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كلام قينان الغامدي كلام صحيح وسليم 100 % وهو لايصدر الا من مواطن محب لوطنه ويعشقه ومخلص لقيادته وقلبه على شعبه.فعلآ هذا جهاز يجب أن يتم ازالته والغائه نهائيآ لأنه يعتبر من الماضي الذي أساء للمرأة .
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ما بقي الا تصدر القرار من عندك يا ***.
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لاتكون الفلوس من كيسك يالغامدي!
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شوي شوي عليهم ياقينان..الجماعه انجلطوا وصابهم الخابط اللابط😅
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كلام جميل
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اقترب من الصحيح
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صدقت ياقينان..اصبحوا عبء على الدوله..ماغير صرف رواتب وهم يتبطحون بلا عمل..الغاء الجهاز افضل وأوفر
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الغامدي للاسف ليفهم هذا امر من الله عزوجل النهي عن المنكر ولكن بطريقة اخلاقية والله الموافق
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ياالله صباح خيرياقينان انت إنسان مريض والله العظيم ماعندى مااقوله لأكن الله يصلح الحال
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فاضي قينان يبي الناس تلتفت له
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يبيها تصير شرطه الاداب يمكن
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يعني خذوها فغلوه
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مره المدرس ومره الهئه وش رايك في****
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لبراالي
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من الي بيحل قضيا الابتزاز والتحرش
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هذا الي باقي
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مع نفسك
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