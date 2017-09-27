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الرئيسية / شاهد أول ظهور “للسفاح جون” ذباح داعش الشهير مكشوف الوجه!

شاهد أول ظهور “للسفاح جون” ذباح داعش الشهير مكشوف الوجه!

شاهد أول ظهور “للسفاح جون” ذباح داعش الشهير مكشوف الوجه!
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المرصد 13 4٬179 2 ساعتين

صحيفة المرصد: ظهر محمد أموازي الشهير باسم السفاح جون أو “الجهادي جون”، في تسجيل مصور نادر، جالساً في مقهى بسوريا مع 3 بريطانيين آخرين. وقد التقطت كاميرا أحد الفارين من تحت سلطة التنظيم الإرهابي تلك اللحظات عام 2014، بحسب ما أفاد تقرير حصري نشرته صحيفة التيليغراف البريطانية قبل يومين.

وأضافت الصحيفة أن المقهى يقع بالقرب من برج الساعة في مدينة الرقة التي تعتبر معقل التنظيم الإرهابي، مشيرة إلى أن هذا المكان شهد ذبح العديد من الرهائن الأجانب وصلبهم والتنكيل بهم، من بينهم اثنان من البريطانيين وأميركيان، هما الصحافيان جون فولي وستيفن ستلوف.

وذاع صيت أموازي، الذي قتل في أكتوبر 2015، والبالغ من العمر 27 عاما بعد ظهوره في العديد من إصدارات داعش المقززة، وهو يذبح عدداً من الرهائن الأجانب.

يذكر أن أموازي قتل في سيارة في الرقة، بعدما استطاعت الأجهزة الأمنية البريطانية والأميركية رصده.

وبحسب “العربية نت” نقلا عن الصحيفة فقد أظهر الفيديو مدى انسجام “العناصر الجهادية” البريطانية في “داعش”، مضيفة أن الفريق البريطاني في التنظيم ضم جنيد حسين من برمنغهام، الذي يعتبر أشهر قرصان إلكتروني لدى التنظيم، وتزوج من سالي جونز، التي اعتنقت الإسلام، وقد قُتل بضربة جوية قبل تصفية أموازي بأشهر عدة.

كما أظهر أيضاً الإرهابي رياض خان (21 عاماً)، الذي تمت تصفيته بضربة جوية، مضيفة أنه كان أول بريطاني تتم تصفيته في غارة من سلاح الجو البريطاني.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

13 - ابراهيم
2017-09-27 11:33:39
طوال الحرب على الدواعش ما شفنا جثه حتى في الموصل اجلوهم وعوائلهم بالحافلات بعد ما اتخذ العراق بتصفيتهم ذريعه لتهجير وقتل السنه
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12 - عنزه
2017-09-27 11:13:36
تعليق مخالف
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11 - انتصر الموساد
2017-09-27 10:49:26
للمعلومية هذولا تم تصفيتهم من قبل الاستخبارات بعد ان اكملوا مهمتهم بنجاح وهو تدمير العالم العربي والإسلامي وتشويه الإسلام.......... للأسف الكل يعلم ذلك ولكن يغمضون اعينهم لكي لايفقدوا صداقتهم...
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10 -
2017-09-27 10:36:59
ودك يمسكونه ويذكونه مثل ماذكى ضحياه ويحطون راسه على ظهره
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9 - ررر
2017-09-27 10:28:37
لعنه الله .
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8 - مسلم
2017-09-27 10:22:37
الدواعش الاسم مسلمين لكن اعمالهم لا تمت للاسلام المحمدي بصله ففضحوا انفسهم بنفسهم هههههههه
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7 - سعد بن فهد
2017-09-27 10:08:18
امريكا بريطانيا روسيا إسرائيل إيران تركيا صنعو داعش
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6 - سعد بن فهد
2017-09-27 10:05:02
اين جثثهم ****
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5 - شيء عجيب
2017-09-27 09:57:18
الرسول لم يذبح الكفار ذبحا فبأي شريعه تذبحون الناس . الدين منكم براء
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4 - لا
2017-09-27 09:55:42
وظيفتكم كانت تشويه صورة المسلمين ولكن الله فضحكم وحاربكم والحمد لله
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3 - غريب
2017-09-27 09:53:31
هذا شغل استخبارات لتشويه الاسلام وكل حسابات داعش من بريطانيا وفضهم هكر بريطاني انصدم يوم شاف حساباتهم تدار من دولته
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2 - مزاجي كذا
2017-09-27 09:48:06
حسبي الله عليكم شوهتو الاسلام والحمدلله على هلاككم
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1 - الى قلم الخرطي
2017-09-27 09:39:37
ليتك تذكي قلم الخرطي بنحره امام الجميع ليكون عبره للجميع
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آخر تعليق
بواسطة : عبدالله

تعليق مخالف...
بواسطة :

لاتعلق فشلك على الهيئة يا قيء نان...
بواسطة : ليبرالي

شكر للداعيه سعيد مسفر القحطاني 🌷...
بواسطة : هاشم

تعليق 8 وهل حق المراة فقط قياده السياره بعتقادك اين حقها بالتوظيف اين حقها بالسك...
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