أول تعليق من عضو في هيئة كبار العلماء على السماح بقيادة المرأة للسيارة!
صحيفة المرصد : أكد الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل، مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء، أن الأمر السامي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- فيما يخص إصدار رخص القيادة للرجال والنساء على حد سواء والسماح للمرأة بقيادة السيارة؛ قرار حكيم وصائب وموفق وإيجابي وجاء في وقته المناسب.
القرار مبني على أسس شرعية،
وأضاف أن هذا القرار مبني على أسس شرعية، فالأصل فيه الإباحة، وهو كذلك انطلق من حيثيات تنظيمية ومعطيات وحقائق ووثائق وأرقام ووقائع اجتماعية مؤلمة واقتصادية سلبية، كما أن في هذا الأمر السامي مصالح كبيرة وظاهرة، ودرءاً لمفاسد متعددة دينية واجتماعية وسلوكية وأخلاقية لا تخفى على كل متابع ومباشر لما يتعلق بوجود السائق الأجنبي والمخاطر العظيمة المترتبة على خلوته بالنساء ودخوله إلى المنازل وخروجه منها دون رقيب ولا حسيب ولا متابعة.
الفتوى تتغير بتغير الأزمنة والعوائد والنيات والأحوال والأماكن والأشخاص
وتابع أبا الخيل : أنه من المعلوم بل والمتيقن أن ولاة أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- ينطلقان في قراراتهما وأوامرهما وتوجيهاتهما وكل أعمالهما وأقوالهما مما تقرره مبادئ وقواعد وأصول وثوابت الشريعة الإسلامية السمحة وما يستمد منها أحكام ومبادئ وما تدعو إليه من منهج وأخلاق وآداب وسلوكيات وعلاقات وتعاملات، وما جاءت به الصلاح والإصلاح والصلاحية لكل زمان ومكان وأمة، قال الإمام العلامة ابن القيم -رحمه الله- في كتابه العظيم إعلام الموقِّعين عن رب العالمين: (إن الفتوى تتغير بتغير الأزمنة والعوائد والنيات والأحوال والأماكن والأشخاص)؛ واستدل على ذلك بأدلة كثيرة أثرية ونظرية كثيرة، وذكر أمثلةً متعددة تشهد عليه؛ ولذلك فإن علينا جميعاً أن ندرك ذلك إدراكاً تاماً وأن نقف مع ولي أمرنا صفاً واحداً متراصاً ويداً قوية متماسكة متعاضدة متكاتفة متعاونة على البر والتقوى وما يخدم ديننا ووطننا وقيادتنا ويحفظ إيماننا وأمننا وأماننا واستقرارنا ووحدتنا الوطنية والشرعية، سائلاً المولى -عز وجل- أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده بتوفيقه ويكلأنا بعنايته ورعايته ويسددنا وإياهما في القول والعمل، والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد” .
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التعليقات
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ماشاء الله .. هذا الشيخ له سمعه طيبة جدا .. والكثير يتابعون مقالاته التي لايمل القاريء منها .. وتصريحاته الجميلة التي نتلهف لها .. الله يكثر من امثالك
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**** بارك بارك الله فيك واثابك على الطاعه
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شي أكيد وطبيعي وليش لا.
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انت مثال للشيخ الفاضل الوسطي وليس التيار المتشدد
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قولوا اللهم سلم سلم فالقادم مجهول نسأل الله اللطف ويحفظ ذريتنا من الفتن***
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عاش خادم الحرمين
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سبحان الله 😊💕
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وفق الله خادم الحرمين الشريفين ونائبه لكل خير .. ووفقك الله يا شيخ سلمان أبا الخيل على الإيضاح وزادك الله فقها وعلما والشعب السعودي الكريم يستاهل هذه القيادة الحكيمة والقيادة تستاهل هذا الشعب الوفي
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طيب يجوز أن تشارك المرأه في الحروب ونقل المصابين والجرحى ليش ماتشارك في الحد الجنوبي فهناك صحابيات شاركن في غزوات الرسول والأصل فيه الاباحه
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ساعطي دروسي الاسبوعيه باريحيه النساء ليس لهم عذر الان كل وحده تجي بسيارتها لتلقي الدروس
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نريد عزل الطرق وبنا سواتر مرتفعه على جوانب الطرق وتخصيص شوارع للنساء وتحديد اوقات معينه في اليوم حيث لاتتعدى 45 دقيقه او ساعه كحد اعلى في اليوم والزام الجميع بمرافقه المحرم الشرعي
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لا فض فوك أيها الشيخ الجليل
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والله العظيم إن الحريم يسوقون عندنا في وادي الدواسر والسليل وفي البران من عشرات السنين ولاذكرنا في يوم من الأيام انها صارت مشكله بأي حال وكذلك الحال في أغلب مناطق المملكة
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افغانستان تمنع سواقة المرأة...يالله يالاخونج على أقرب طيارة..تورا بورا يقولون ***😁
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المضره الحقيقه وهن اﻻغلبيه من رفضت الزواج ﻻكمال دراستها وبعد التخرج فاتها قطار الزواج وﻻوجدت وظيفه اليس لهن حل ومطالب بتوظيفهن المراه كانت تبحث عن الزوج ليقضي حويجها ويسوق فيها اﻻن ليس بحاجه له
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من زمان قلنا لكم ان سواقة المرأة حلال..وان العادات والتقاليد هي من تمنعها ..مثل النقاب هو من العادات فقط ..ولا حلال كشف الوجخ
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اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك .
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انجلطوا الاخونجيه كلهم تعليق مخالف...ارحم نفسك يابابا ..هون عليك لاتصيبك سكته قلبيه
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سبحان الله
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شكرا لك يادكتور سليمان 🌷
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