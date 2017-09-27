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شاهد: “المعلمي” يزف خبر قيادة المرأة وتصفيق بالأمم المتحدة!

شاهد: “المعلمي” يزف خبر قيادة المرأة وتصفيق بالأمم المتحدة!
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المرصد 54 2٬612 2 ساعتين

صحيفة المرصد :زف مندوب السعودية في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي خبر الأمر الملكي بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة في السعودية، بعد لحظات من الإعلان عنه في قاعة الأمم المتحدة، مساء الثلاثاء.
وقال”المعلمي” بكلمات يغمرها الفرح: هذا اليوم يُعتبر تاريخي للمجتمع السعودي وللرجال والنساء، لتضج القاعة بالتصفيق، إشادة بقرار الملك وتأكيدًا على أن هذه الخطوة إيجابية.
وكان خادم الحرمين الشريفين قد أمر مساء الثلاثاء، بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة في السعودية، بما يشمل ذلك من تعديل في تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما يناسب الوضع الجديد.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

54 -
2017-09-27 11:43:06
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53 - ليبرالي يحب العلمانية
2017-09-27 11:42:13
هذا الخبر رائع لنا فقط .. اما الآخرين فينظرون له على انه حق طبيعي يمنح لهم بدون مطالبه .. المهم شكرا لحكومتنا لتمكين المرأة من هذا الانتصار
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52 - تركي
2017-09-27 11:32:09
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51 - هاشم
2017-09-27 11:31:53
مبسوط مندوبنا يبشر العالم انا سمح للمراة بقياده السياره
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50 - هاشم
2017-09-27 11:30:39
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49 - هاشم
2017-09-27 11:28:22
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48 - هاشم
2017-09-27 11:26:55
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47 -
2017-09-27 11:16:54
الله اكبر الله اكبر لهذه الدرجة المرأة السعودية شاغلة العالم !!هيئة الامم المتحدة مرة وحدة!!!!!!!!!
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46 - 👩🏻‍🎓
2017-09-27 11:16:29
ابى هدية التخرج سيارة جديدة
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45 - محمد المليح المملح
2017-09-27 11:16:09
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44 - 👩🏻‍✈️
2017-09-27 11:14:38
بابا بسرعه جيبلي سيارة كل بنات عمى معهم سيارات
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43 - هاشم
2017-09-27 11:12:42
اتوقع قياده المراة شان داخلي مال الدول الخارجيه دخل فيه والا وش دخلنا بالمراة بالبرازيل تسوق السياره ولا ماتسوق
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42 - واحد فاضي
2017-09-27 11:06:21
المفروض ما يصفق معاهم***
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41 - التعليم إلى أين ؟!!🚫🚫
2017-09-27 11:04:51
وش فرحته عليه !!!!!!
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40 - 🚗
2017-09-27 11:04:34
اوه يالندن عيونه تدمع يا حووووول 👩🏻‍⚖️
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39 - سواقة
2017-09-27 10:57:35
دعونا نرتقى الزمن اختلف .......
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38 -
2017-09-27 10:55:17
لازم يحطون كاميرات مراقبة في كل الشوارع للكشف عن المتحرشين والمتحرشات
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37 - مطبل
2017-09-27 10:52:55
الله يبشرك بالخير اهم شي زفيت الخبر لهم عقبال تزف خبر تملك السكن لكل المواطنين وخبر تشغيل كل العاطلين ورفع الرواتب
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36 - ابو محمد
2017-09-27 10:51:25
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35 -
2017-09-27 10:48:48
بعد السواقه الله يستر يمكن تصير اشياء ماكنا متوقعينها تحرش واختطاف واغتصاب وطلاق وعناد بين الزوجين وشك وتفكك اسري وغيرة وتمرد بعض البنات واستهتار الشباب بالسائقات ومطاردتهم للفتيات وتصوير ورقص وكشف
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34 -
2017-09-27 10:47:33
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33 - سواقة
2017-09-27 10:47:04
منقهرين السواقين الأجنبى والمحلى كريم وأبر 😂😂😂😂😂😂👌👌
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32 - لماذا
2017-09-27 10:46:17
انا لله وانا اليه راجعون . اللهم اجرنا في مصيبتنا
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31 -
2017-09-27 10:46:15
هو يزف لهم خبر قيادة المرأة وانا أزف لكم خبر تفكك البيوت وكثرة الطلاق والعنوسة وانتشار ***
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30 - اوبر كريم
2017-09-27 10:42:47
ابلشتونا يا سواقين اوبر وكريم بتعليقاتكم البايخه هههههههه
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29 - الشايب
2017-09-27 10:42:41
****. ليتهم ما علموهم كثيرين لا يعلمون أننا في القرن الحادي والعشرين الدولة الوحيد في التاريخ والعالم التي تمنع النساء من أغلب وسائل المواصلات والسيارات .
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28 - عيصو
2017-09-27 10:41:16
تعليق مخالف
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27 - نورة
2017-09-27 10:35:38
الحمدلله بروح لدوام بسيارتى
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26 -
2017-09-27 10:35:31
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
25 -
2017-09-27 10:35:08
تعليق مخالف
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24 - سعيدة
2017-09-27 10:34:23
بودى أولادى للمدرسة باسلام
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23 - هلا بك
2017-09-27 10:33:59
ي*** حتى البرتقال وجيبوتي واليمن يسوقون الحريم من ٥٠سنه
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22 - حبيب
2017-09-27 10:32:14
الحمد الله تأخر كثير اخيرأ طلع
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21 -
2017-09-27 10:29:18
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
20 - محمد الجعيد
2017-09-27 10:28:49
حتى الامم المتحدة يفرحتنا ****
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
19 - اعصار المحيط
2017-09-27 10:28:02
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 - المااااضي
2017-09-27 10:27:38
انجلظوا بني اخونج الصحويين ..كل تعليقاتهم مخالفه للنشر
لا يعجبني(22) اعجبني(4)
17 - نوااااااف
2017-09-27 10:26:09
كلام من ذهب... إن الذين ينادون بحرية المرأة هم لا يريدون حريتها بل يريدون حرية الوصول إليها. نايف بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله تعالى رحمةً واسعه واسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين.
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16 -
2017-09-27 10:25:51
ماراح اتدخل حتى لو صاحت****
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15 -
2017-09-27 10:25:22
*****فلقد اتخذ ولي الامر القرار وقضي وكل حر في اهل والغالبية لن يسوقوا لكن التسويق للمراءة بهذا الشكل هذا تحريض على ترابط الاسر وقد ترتفع مستويات الطلاق والجريمة
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14 - قرار مفاجئ
2017-09-27 10:23:28
الموضوع جدا حساس لعده اعتبارات ستترتب عليه******
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
13 - اعصار المحيط
2017-09-27 10:21:40
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
12 - قرار
2017-09-27 10:21:35
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
11 - علي
2017-09-27 10:20:05
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
10 - الراصد
2017-09-27 10:19:50
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
9 -
2017-09-27 10:18:05
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
8 - سعد بن فهد
2017-09-27 10:17:58
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
7 - سعد بن فهد
2017-09-27 10:14:45
تعليق مخالف
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6 -
2017-09-27 10:13:57
حسبنا الله ونعم الوكيل
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5 -
2017-09-27 10:12:52
تعليق مخالف
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4 - هنطش
2017-09-27 10:10:34
صفقو لنا تصيفق طيب والمحبة على قد التصفيق
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
3 -
2017-09-27 10:08:20
حتى الامم المتحدة ينتظرون القرار. المرأة السعودية تحت مجهر العالم بسبب نجاحها بالمحافظة على الترابط الاسري ودورها الفاعل ببناء مجتمع محافظ.
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2 -
2017-09-27 10:07:18
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
1 - غريب
2017-09-27 10:06:47
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آخر تعليق
بواسطة :

لاتعلق فشلك على الهيئة يا قيء نان...
بواسطة : ليبرالي

شكر للداعيه سعيد مسفر القحطاني 🌷...
بواسطة : هاشم

تعليق 8 وهل حق المراة فقط قياده السياره بعتقادك اين حقها بالتوظيف اين حقها بالسك...
بواسطة :

تخافون عليها من تحرش سائق وتطلعونها تسوق لعالم ملي بالرجال...
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