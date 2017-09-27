شاهد: “المعلمي” يزف خبر قيادة المرأة وتصفيق بالأمم المتحدة!

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صحيفة المرصد :زف مندوب السعودية في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي خبر الأمر الملكي بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة في السعودية، بعد لحظات من الإعلان عنه في قاعة الأمم المتحدة، مساء الثلاثاء.

وقال”المعلمي” بكلمات يغمرها الفرح: هذا اليوم يُعتبر تاريخي للمجتمع السعودي وللرجال والنساء، لتضج القاعة بالتصفيق، إشادة بقرار الملك وتأكيدًا على أن هذه الخطوة إيجابية.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد أمر مساء الثلاثاء، بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة في السعودية، بما يشمل ذلك من تعديل في تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما يناسب الوضع الجديد.