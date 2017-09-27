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شاهد: “المعلمي” يزف خبر قيادة المرأة وتصفيق بالأمم المتحدة!
صحيفة المرصد :زف مندوب السعودية في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي خبر الأمر الملكي بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة في السعودية، بعد لحظات من الإعلان عنه في قاعة الأمم المتحدة، مساء الثلاثاء.
وقال”المعلمي” بكلمات يغمرها الفرح: هذا اليوم يُعتبر تاريخي للمجتمع السعودي وللرجال والنساء، لتضج القاعة بالتصفيق، إشادة بقرار الملك وتأكيدًا على أن هذه الخطوة إيجابية.
وكان خادم الحرمين الشريفين قد أمر مساء الثلاثاء، بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة في السعودية، بما يشمل ذلك من تعديل في تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما يناسب الوضع الجديد.
التعليقات
54 -2017-09-27 11:43:06
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53 - ليبرالي يحب العلمانية2017-09-27 11:42:13
هذا الخبر رائع لنا فقط .. اما الآخرين فينظرون له على انه حق طبيعي يمنح لهم بدون مطالبه .. المهم شكرا لحكومتنا لتمكين المرأة من هذا الانتصار
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52 - تركي2017-09-27 11:32:09
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51 - هاشم2017-09-27 11:31:53
مبسوط مندوبنا يبشر العالم انا سمح للمراة بقياده السياره
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50 - هاشم2017-09-27 11:30:39
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49 - هاشم2017-09-27 11:28:22
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48 - هاشم2017-09-27 11:26:55
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47 -2017-09-27 11:16:54
الله اكبر الله اكبر لهذه الدرجة المرأة السعودية شاغلة العالم !!هيئة الامم المتحدة مرة وحدة!!!!!!!!!
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46 - 👩🏻🎓2017-09-27 11:16:29
ابى هدية التخرج سيارة جديدة
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45 - محمد المليح المملح2017-09-27 11:16:09
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44 - 👩🏻✈️2017-09-27 11:14:38
بابا بسرعه جيبلي سيارة كل بنات عمى معهم سيارات
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43 - هاشم2017-09-27 11:12:42
اتوقع قياده المراة شان داخلي مال الدول الخارجيه دخل فيه والا وش دخلنا بالمراة بالبرازيل تسوق السياره ولا ماتسوق
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42 - واحد فاضي2017-09-27 11:06:21
المفروض ما يصفق معاهم***
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41 - التعليم إلى أين ؟!!🚫🚫2017-09-27 11:04:51
وش فرحته عليه !!!!!!
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40 - 🚗2017-09-27 11:04:34
اوه يالندن عيونه تدمع يا حووووول 👩🏻⚖️
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39 - سواقة2017-09-27 10:57:35
دعونا نرتقى الزمن اختلف .......
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38 -2017-09-27 10:55:17
لازم يحطون كاميرات مراقبة في كل الشوارع للكشف عن المتحرشين والمتحرشات
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37 - مطبل2017-09-27 10:52:55
الله يبشرك بالخير اهم شي زفيت الخبر لهم عقبال تزف خبر تملك السكن لكل المواطنين وخبر تشغيل كل العاطلين ورفع الرواتب
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36 - ابو محمد2017-09-27 10:51:25
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35 -2017-09-27 10:48:48
بعد السواقه الله يستر يمكن تصير اشياء ماكنا متوقعينها تحرش واختطاف واغتصاب وطلاق وعناد بين الزوجين وشك وتفكك اسري وغيرة وتمرد بعض البنات واستهتار الشباب بالسائقات ومطاردتهم للفتيات وتصوير ورقص وكشف
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34 -2017-09-27 10:47:33
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33 - سواقة2017-09-27 10:47:04
منقهرين السواقين الأجنبى والمحلى كريم وأبر 😂😂😂😂😂😂👌👌
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32 - لماذا2017-09-27 10:46:17
انا لله وانا اليه راجعون . اللهم اجرنا في مصيبتنا
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31 -2017-09-27 10:46:15
هو يزف لهم خبر قيادة المرأة وانا أزف لكم خبر تفكك البيوت وكثرة الطلاق والعنوسة وانتشار ***
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30 - اوبر كريم2017-09-27 10:42:47
ابلشتونا يا سواقين اوبر وكريم بتعليقاتكم البايخه هههههههه
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29 - الشايب2017-09-27 10:42:41
****. ليتهم ما علموهم كثيرين لا يعلمون أننا في القرن الحادي والعشرين الدولة الوحيد في التاريخ والعالم التي تمنع النساء من أغلب وسائل المواصلات والسيارات .
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28 - عيصو2017-09-27 10:41:16
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27 - نورة2017-09-27 10:35:38
الحمدلله بروح لدوام بسيارتى
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26 -2017-09-27 10:35:31
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25 -2017-09-27 10:35:08
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24 - سعيدة2017-09-27 10:34:23
بودى أولادى للمدرسة باسلام
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23 - هلا بك2017-09-27 10:33:59
ي*** حتى البرتقال وجيبوتي واليمن يسوقون الحريم من ٥٠سنه
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22 - حبيب2017-09-27 10:32:14
الحمد الله تأخر كثير اخيرأ طلع
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21 -2017-09-27 10:29:18
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20 - محمد الجعيد2017-09-27 10:28:49
حتى الامم المتحدة يفرحتنا ****
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19 - اعصار المحيط2017-09-27 10:28:02
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18 - المااااضي2017-09-27 10:27:38
انجلظوا بني اخونج الصحويين ..كل تعليقاتهم مخالفه للنشر
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17 - نوااااااف2017-09-27 10:26:09
كلام من ذهب... إن الذين ينادون بحرية المرأة هم لا يريدون حريتها بل يريدون حرية الوصول إليها. نايف بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله تعالى رحمةً واسعه واسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين.
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16 -2017-09-27 10:25:51
ماراح اتدخل حتى لو صاحت****
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15 -2017-09-27 10:25:22
*****فلقد اتخذ ولي الامر القرار وقضي وكل حر في اهل والغالبية لن يسوقوا لكن التسويق للمراءة بهذا الشكل هذا تحريض على ترابط الاسر وقد ترتفع مستويات الطلاق والجريمة
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14 - قرار مفاجئ2017-09-27 10:23:28
الموضوع جدا حساس لعده اعتبارات ستترتب عليه******
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13 - اعصار المحيط2017-09-27 10:21:40
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12 - قرار2017-09-27 10:21:35
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11 - علي2017-09-27 10:20:05
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10 - الراصد2017-09-27 10:19:50
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8 - سعد بن فهد2017-09-27 10:17:58
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7 - سعد بن فهد2017-09-27 10:14:45
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6 -2017-09-27 10:13:57
حسبنا الله ونعم الوكيل
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5 -2017-09-27 10:12:52
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4 - هنطش2017-09-27 10:10:34
صفقو لنا تصيفق طيب والمحبة على قد التصفيق
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3 -2017-09-27 10:08:20
حتى الامم المتحدة ينتظرون القرار. المرأة السعودية تحت مجهر العالم بسبب نجاحها بالمحافظة على الترابط الاسري ودورها الفاعل ببناء مجتمع محافظ.
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2 -2017-09-27 10:07:18
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1 - غريب2017-09-27 10:06:47
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بواسطة :
لاتعلق فشلك على الهيئة يا قيء نان...
بواسطة : ليبرالي
شكر للداعيه سعيد مسفر القحطاني 🌷...
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