مقطع فيديو صادم.. شابان يخطفان عروسة هندية ويعتدوا على الأم والفتاة بإذن الأب!_فيديو
ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة “الديلي ميل” مقطع فيديو صادم، لاختطاف فتاة مراهقة أمام أعين والدتها وأخيها الصغير، من جانب اثنين من البلطجية.
وأظهر مقطع الفيديو الخاطفين وهما يعتديان على الأم بالضرب واللكم والطرح أرضًا وذلك بعد محاولتها لتخليص ابنتها من أيديهما، ولكنها باءت بالفشل خاصة بعدما قطع والد الفتاة لأحدهما وعدًا بتزويج ابنته له.
وأكدت “الديلي ميل” أن والد الفتاة ويدعى أحمد خان، وعد أحد الشابين الخاطفين ويُدعى شوكت بتزويج ابنته له.
وقام أحد الخاطفين بجذب الأم من شعرها وطرحها أرضًا وضربها بلكمات أعلى ظهرها ورأسها، لتستغل الفتاة انشغال الخاطفين بأمها وتحاول الهرب ولكن دون جدوى.
وأوضح مقطع الفيديو الشابان وهما يقودان الفتاة نحو جرار زراعي لاقتيادها معهما، وتحاول الأم اللحاق بابنتها.
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التعليقات
بلطجة واستبداد في وضح النهار وإهانة للانسانية .. أين الحكومة الهندية عن هذا ؟ نحمد الله على تعمة الأمن في بلادنا
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بكاء الطفل قطع قلبي مع منظر الام وهي تنضرب جعل يده الشلل
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** 3 بلطجيه اغتصبوا امرأه بالقوه قدام ولدها الجامعي وسحبوها من سيارة ولدها حسبي الله عليهم
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آه آه يا قهر قلبي على الولد والام اللهم يارب السماوات والأرض تصيبهم من عندك ونتصر بكاء هذا الطفل الذي تقطع قلبي عليه يارب تنصر كل مظلوم وتعيد لهم هذا البنت سالمه من شر هذول الهمج حسبناالله عليكم
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وعلي رب العائلة يخلي الناس تعتدي على حرمته وبنته برضاه لعنبو من حزمك يالهلامة
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الهند بلد العجايب
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هذا شكله لبرالي ولا خنبقي
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تعليق 11 أنت فاقد المرؤة ..
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سترى ما هو أسوء من هذا بعد أن ينزل النساء في السيارات إلى الشوارع..ما لم تكن هناك نخوة وغيرة عند أولياء الأمور..وقليل ما هم في زمننا هذا..ومالم يكن هناك عقاب صارم جدا لكل متحرش أو متحرشةًفستقع العجائب
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وين من يدعون الدفاع عن حقوق المرأه والله ثم والله لو انها في السعوديه كان قوموا الدنيا وماقعدوها حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم ومفتري
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الحكومه الهنديه,,,,حتجيبهم,,,,,وينسجنون,,,,,لين يخيسون بالسجن,,,,علشان إيش,,,,,علشان بنت ,,,,وياليتها حلوه ,,,,!!
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احشى ما احشاه ان يحصل بنا مثلهم وتهان المراه
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هذولا من ربع ,,,الهندي سليمان الندوي,,,اللي شتم السعوديه,,,,,,ملاعين ,,,,,!!
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هذي من جماعه ****
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ربما هناك شيئ لانعلمة خاصة ان الاب راضي عن ما يحصل وربما هم اقرباء المرأة او البنت
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مسلمين وما في قلوبهم رحمه
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الرجال ناقصين عقل
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تخلف وجهل اعوذ بالله من هذه الاشكال
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الحمدلله. على نعمه الاسلام
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حسبي الله عليهم الله لا يوفقهم مشهد يقطع القلب وين حقوق الانسان عن المراة في الهند
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ماراح يقتلها بالعكس يمكن تكون ثاني يوم مبسوطه
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💔😔😣
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