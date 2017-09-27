مقطع فيديو صادم.. شابان يخطفان عروسة هندية ويعتدوا على الأم والفتاة بإذن الأب!_فيديو

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ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة “الديلي ميل” مقطع فيديو صادم، لاختطاف فتاة مراهقة أمام أعين والدتها وأخيها الصغير، من جانب اثنين من البلطجية.

وأظهر مقطع الفيديو الخاطفين وهما يعتديان على الأم بالضرب واللكم والطرح أرضًا وذلك بعد محاولتها لتخليص ابنتها من أيديهما، ولكنها باءت بالفشل خاصة بعدما قطع والد الفتاة لأحدهما وعدًا بتزويج ابنته له.

وأكدت “الديلي ميل” أن والد الفتاة ويدعى أحمد خان، وعد أحد الشابين الخاطفين ويُدعى شوكت بتزويج ابنته له.

وقام أحد الخاطفين بجذب الأم من شعرها وطرحها أرضًا وضربها بلكمات أعلى ظهرها ورأسها، لتستغل الفتاة انشغال الخاطفين بأمها وتحاول الهرب ولكن دون جدوى.

وأوضح مقطع الفيديو الشابان وهما يقودان الفتاة نحو جرار زراعي لاقتيادها معهما، وتحاول الأم اللحاق بابنتها.

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