مريض يستيقظ من غيبوبته بعد 15 عاماً… هل ينقذ ما فعله الأطباء الأمير السعودي النائم؟
صحيفة المرصد : تمكن أطباء من معهد العلوم المعرفية في ليون في فرنسا من إعادة رجل إلى حالة اليقظة بعد قضائه 15 عاماً في غيبوبة تامة بعد تعرضه لإصابة خطرة في الدماغ.
وأشارت الطبيبة أنجيلا سيريغو إلى أن تحفيز العصب المبهم ساعد على إظهار إمكانية تحسين حالة المريض حتى في مثل هذا الوضع الحرج.
وقد عمل فريق من الأطباء على علاج مريض في إحدى عيادات ليون بعد تعرضه لحادث سيارة أدى إلى دخوله في غيبوبة لمدة 15 عاماً حسب مجلة “لها”.
ولفت الباحثون إلى أن عشرات الأجهزة المتفرعة من الدماغ ترتبط في ما بينها بما يسمى العصب المبهم. وأوضحوا أنه يمكن استخدام هذا العصب لتحفيز الأجزاء المعزولة من الجهاز العصبي في أدمغة المرضى الداخلين في غيبوبة، لتشكيل روابط وصلات جديدة بينها.
وبناء على ذلك بدأ المريض بالخروج من حالة الغيبوبة والتفاعل مع كلمات وأفعال الآخرين، وتنفيذ طلبات بسيطة للأطباء والممرضين والأقارب.
ويستعد الخبراء الآن لإجراء تجارب سريرية جديدة مع عدد من المتطوعين، لفهم ما يجب القيام به لتحسين أوضاع الأشخاص الراقدين في غيبوبة.
ويذكّر هذا بحالة الأمير السعودي الوليد بن خالد المعروف بـ”الأمير النائم” والذي يرقد في غيبوبة منذ نحو 12 عاماً.
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التعليقات
نعم ابن الامير خالد في حاجة لعرض حالته على معهد ليون الفرنسي الطبي نسأل الله تعالى له ولجميع مرضى العالم الشفاء من كل داء .
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اللهم أفقه من غيبوبته وأخرجه معافا سليما لكي يسعدا والديه بشفائه أنت وليه والفادر على شفائه.
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اللهم اشفيه وارفع عنه وافرح به والديه ومحبيه ووفقه بالدنيا والاخره يارب العالمين انك علي كل شي قدير
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اللهم اشفيه وارفع عنه وافرح به والديه ومحبيه ووفقه بالدنيا والاخره يارب العالمين انك علي كل شي قدير
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ادعو الله بالشفاء العاجل لكن الذي سمعته انه متوفي دماغياً و ليست غيبوبة و يا رب يكون كلامي غلط و يتشفى بحول الله و قوته
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تعليق مخالف
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حسب خبرتي في البنشر وتغيير الزيوت اقدر اقول طول مافي تنفس طبيعي وفيه شعور عصبي يعني ندغدغ رجوله ههههههه يتفاعل فهذا يسمى غيبوبة او اغماء اما اذا لا يتفاعل فيسمى موت سريري مافي شك
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الغيبوبة، الله لا يبلانا بها إن شاء الله، بسببها تضيع سنين طويلة جداً بدون ما يشعر المريض.
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الله قادر على كل شيء اللهم اشفي مرضى المسلمين
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في ايران والعراق ماعندهم امراض ولامستشفيان لانهم يكلوا تراب قبر الحسين
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رقم 3 الحقباني أنت اول تعلم الكتابة الإملائية بعدين تعال شارك عشان نقدر نفهم لغتك
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استغفر الله العظيم وأتوب اليه
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ندى نحن ندعو على الكفار المعتدين المقاتلين لنا وهذا مشروع ومذكور بالقرآن والسنه اما الذين لم يقاتلونا ويعتدوا علينا ندعو لهم بالهداية ونتعامل معهم بالحسنى كما كان يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام
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يارب اشف الأمير الوليد بن خالد بن طلال اللهم عجل بشفاءه وفرح قلوب أهله ومحبيه بشفاءه يا كريم عاجلآ غير آجل .
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رقم 3 الحقباني اقسم بالله ما فهمت منك شي
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علم (أن ستغرب عم ذكر ابن الأمير خالد ابن طلال ليس فيه ناس غير بل تجد بعض الآباء ماله الابن هذا وكذلك فقير يعني مجتمع بس مسكين الفقير متذكر في القريب والابعيد
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ندعي على الكفار واخر شي نبي نروح لهم يحلون مشاكلنا
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ان شاءالله انها بشارة خير للأمير خالد ويقوم ولده من غيبوبته وتقرن عينهم فيه وتقر عينه بوالديه
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