هذا ما قاله محمد بن سلمان عن قيادة المرأة قبل عام ونصف
صحيفة المرصد:أعادت محطة “سي إن إن” الأميركية، نشر تصريحات ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، حول رده على تساؤلات عن قيادة المرأة للسيارة في المؤتمر الصحفي التاريخي الذي أعلن خلاله عن رؤية المملكة 2030.
وقالت المحطة: خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأمير محمد بن سلمان في إبريل من العام الماضي، ردّ على سؤال حول ما إذا كان سيسمح للمرأة بالقيادة.
وأوردت “سي إن إن” نصّ تصريح الأمير محمد، بمناسبة السماح بقيادة المرأة للسيارة في المملكة، حيث قال: “لا شك أن المرأة عملها مهم جدًّا، وهي نصف المجتمع، ولا بد أن تكون فعالة ومنتجة في السعودية.. قيادة المرأة ليست قيادة دينية، بقدر ما هي قيادة لها علاقة بالمجتمع نفسه، يقبلها أو يرفضها”.
وأضاف: “أؤكد أن هذه مسألة لها علاقة بشكل كامل برغبة المجتمع السعودي، لا نستطيع أن نفرض عليه شيئاً لا يريده، لكن المستقبل تحدث فيه متغيرات، ونتمنى دائمًا أن تكون متغيرات إيجابية”.
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التعليقات
نتمنى التوفيق والسداد لسموكم لتطوير البلد ووضعها بين الدول الإسلامية والعربية والعالمية المتقدمة في كل شي بقيادة الوالد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه
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نتمنى من ولي العهد حفظه الله ان يجنس ازواجنا وابناءنا فالرجل يجنس زوجته وأبناءه ***
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الله يحفظ الملك وولي عهده الامين ويحفظ مملكتنا الحبيبه من كل شر
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الله يوفقك يا سمو الامير لكل خير ونرجو منكم تجنيس ابنائنا وبناتنا اسوة بالرجل الذي يجنس ابناءه وبناته
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وأضاف: “أؤكد أن هذه مسألة لها علاقة بشكل كامل برغبة المجتمع السعودي، لا نستطيع أن نفرض عليه شيئاً لا يريده
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اللهم احفظنا وذريتنا وأحبائنا من كل سوء ومن طوارق الليل والنهار صبر جميل والله المستعان.
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والله اني ادعيلك بكل خير .الله يوفقك وينصرك ياولي العهد الامين.
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انشاءالله تعالى يكون القرار ايجابى ونطمح لتحرير قيود النساء اسوه بشقيقهن الرجل في جميع مناحى الحياه فجميع الدول الخليجيه المجاوره شرعت ولم تجد هذا الهوس والرهاب الذى يعانى من بعض افراد المجتمع
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الله يعزك ياسمو الامير محمد بن سلمان....يكفي انك دعست على الاخونج وجلدتهم
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حفظ الله بلادي
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