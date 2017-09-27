تنفيذ حكم القصاص في”عبد الله السليمان”لقتله”محمد الحازمي”بضربه على رأسه وحرق جثمانه بالجوف

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صحيفة المرصد-واس:أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمنطقة الجوف فيما يلي نصه :

أقدم / عبدالله بن عيد بن عبدالله السليمان ـ سعودي الجنسية ـ على قتل / محمد بن سالم بن مرزوق الحازمي ـ سعودي الجنسية ـ, وذلك بضربة بقطعة خشبية على رأسه مما أدى إلى وفاته وحرق جثمانه .

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض علي الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه .

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجاني / عبدالله بن عيد بن عبدالله السليمان ـ سعودي الجنسية ـ اليوم الاربعاء 7 / 1 / 1439هـ بمحافظة القريات بمنطقة الجوف .

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