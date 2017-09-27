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الرئيسية / تنفيذ حكم القصاص في”عبد الله السليمان”لقتله”محمد الحازمي”بضربه على رأسه وحرق جثمانه بالجوف

تنفيذ حكم القصاص في”عبد الله السليمان”لقتله”محمد الحازمي”بضربه على رأسه وحرق جثمانه بالجوف

تنفيذ حكم القصاص في”عبد الله السليمان”لقتله”محمد الحازمي”بضربه على رأسه وحرق جثمانه بالجوف
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واس 3 1٬239 3 ساعات

صحيفة المرصد-واس:أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمنطقة الجوف فيما يلي نصه :

أقدم / عبدالله بن عيد بن عبدالله السليمان ـ سعودي الجنسية ـ على قتل / محمد بن سالم بن مرزوق الحازمي ـ سعودي الجنسية ـ, وذلك بضربة بقطعة خشبية على رأسه مما أدى إلى وفاته وحرق جثمانه .

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض علي الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه .

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجاني / عبدالله بن عيد بن عبدالله السليمان ـ سعودي الجنسية ـ اليوم الاربعاء 7 / 1 / 1439هـ بمحافظة القريات بمنطقة الجوف .

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

3 - من الحدث
2017-09-27 12:52:37
القاتل فعل الفاحشه في الطفل وبعد ذلك قام بقتله وحرقة الطفل لم يتجاوز العاشره من عمره
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
2 - بدر
2017-09-27 11:23:08
لاحول ولا قوة إلا بالله
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1 - الهمداني
2017-09-27 11:19:08
ايش هالكره والحقد وسواد القلب يقتل ويحرق جثة المقتول لا رحمك الله يامجرم
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آخر تعليق
بواسطة : زائر

تعليق مخالف...
بواسطة : الفنكوش

كمان كشف !! طبعآ عشان الصوره توضح اكثر...
بواسطة : حزم

سوالف الموظفات اليوم الجمعيه ابي استلمها شهر عشره ابشتري موتر يمقن لكزز اوهمبرقي...
بواسطة : الفنكوش

ياخوفي انها تركنك عند الباب بنفسك...
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