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الرئيسية / أول تعليق من الداعية “عائض القرني” على قرار السماح بقيادة المرأة للسيارة … وهكذا وصفه!

أول تعليق من الداعية “عائض القرني” على قرار السماح بقيادة المرأة للسيارة … وهكذا وصفه!

أول تعليق من الداعية “عائض القرني” على قرار السماح بقيادة المرأة للسيارة … وهكذا وصفه!
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المرصد 72 7٬436 3 ساعات

صحيفة المرصد:وصف الداعية الإسلامي الشيخ عائض بن عبد الله القرني الأمر السامي الكريم باعتماد نظام المرور والسماح للمرأة بقيادة السيارة بأنه يتوافق مع سماحة الشريعة الإسلامية ومواكبتها لحاجات العصر لمايفي بأغراضنا في نوازلنا ومايستجد في مجتمعاتنا.

وأوضح الشيخ القرني في حديث متلفز للقناة السعودية أنه كما يقول الغالبية من العلماء ليس هناك نصٌ صريح بالمنع من الكتاب ولا السنة، ولاتوجد آية محكمة بذلك.

وقال الشيخ عائض: ” آمل من الواحد الأحد أن يكون هذا القرار مسدداً، وأن يحل عندنا حتى المسائل الاقتصادية، وحتى مسألة الخلوة مع الأجنبي، وأن تمارس المرأة مثلاً سياقتها بنفسها وتذهب بنفسها”.

وأضاف: “والحقيقة يعود ذلك إلى أن المرأة السعودية إن شاء الله أنها واثقة بدينها، واثقة برسالتها، واثقة بفضيلتها، واثقة بنفسها في أنها تتكيف مع عصرها بمايلبي طلباتها بإذن الواحد الأحد”.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

72 - فهد12
2017-09-27 13:52:59
مع الريح من اجمل اغاني عبدالحليم
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71 -
2017-09-27 13:41:10
والله لوقالو غيرنا القرار مانسمح للمرءه بقيادة السياره تطلع وتقول هذا الصحيح يعني ياعايض اسكت ازين من كلامك ورد للمره الكتاب اللي ادعيت تاليفه
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70 - المتيم
2017-09-27 13:35:31
نتمنى ان تطبق عليها المخالفات مثل الرجل والقوانين *** الا صدمت ولا قطعت الاشاره
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69 -
2017-09-27 13:33:28
حسبنا الله ونعم الوكيل
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68 - الزهراني
2017-09-27 13:30:31
كلن مسؤل عن رعيته ***
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67 - ليبرالي يحب العلمانية
2017-09-27 13:22:56
لا ننتظر موافقه احد او فتوى منكم .. فقط نتبع ملكنا وحكومتنا اعزهم الله .. شكرا لقيادتنا الحكيمة وشكرا لملكنا سلمان .. ومبروك لكل نساء السعودية .. ومن لم يربيه زمانه تربيه الحكومة ..
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66 - عبد الله
2017-09-27 13:17:05
خلي زوجتك تسوق الاول يا شبخ
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65 -
2017-09-27 13:12:27
تابع..عدم السماح بالواسطة وخاصة في عقوبات النساء المرورية..أو هذي امي أو اختي أو زوجتي أو حبيبتي..يمنع ذلك بين منسوبي المرور عامة.وغيرهم من ذوي القرابة.وأي واحد يثبت عليه ذلك يفصل نهائيا من عمله ويسجن
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64 - ليبرالي يحب العلمانية
2017-09-27 13:12:01
ماشاء الله على هذا الشيخ واضح انه محبوب .***
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63 -
2017-09-27 13:09:56
انا وأعوذ بالله من أنا أراهن على أن الأمور لن تنضبط ما لم توضع قوانين صارمة حازمة كالدول الغربية.سجن مدى الحياة لاي متحرش أو متحرشة.سجن وسحب السيارة وغرامة لكل واحدة لا تجيدالسياقة أو تسوق بتهور++يتبع
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62 - تركي
2017-09-27 13:08:38
طيب ياشيخ عايض بكره لو ماقفلو المحلات وقت الصلاه نشوف إيش تقول للاسف ضاعت الثقه
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61 - قمر
2017-09-27 13:02:25
بشتغل بلمرور 👩🏼‍🚒
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60 - ساري الليالي
2017-09-27 13:01:58
مشكلة شيوخنا بعضهم وليس الكل الحكم حسب قرار الحكومة . سبحان الله في السابق ***
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59 - خبير
2017-09-27 12:53:43
تعليق مخالف
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58 - كابوريا
2017-09-27 12:49:04
سبحان الله شي طييب !!!!
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57 - الشمري
2017-09-27 12:45:05
تعليق مخالف
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56 - فهد العتيبي
2017-09-27 12:44:56
تعليق مخالف
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55 - ابوسلطان
2017-09-27 12:43:37
ماشاء الله عليك ياشيخ😊
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54 - بدر
2017-09-27 12:40:34
تعليق مخالف
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53 - Saad
2017-09-27 12:38:45
في البداية سوف تزداد اعداد المطلقات وعدد الوفيات في الحوادث و عدد القروض لشراء السيارات وبعدها سوف تتأقلم الأوضاع وتقل حوادث المراهقين لعدم الحاجة لخدماتهم وكذلك وقف تأشيرة سائق إلا المحتاجها وبشروط
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52 - ضايع
2017-09-27 12:34:54
عزيزي الحربي من اشرف بنات العرب بنات الباديه ومن اكثرهن تمسكن بالدين وكثير من بنات الباديه تسوق وايت الماء والشاص لتسيير حياتها واعملها وهل يستطيع احد ان يقدح بهن حاشا لله
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51 -
2017-09-27 12:32:26
تعليق مخالف
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50 - ...
2017-09-27 12:31:00
اللهم جنبنا الفتن ماظهر منها ومابطن
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49 -
2017-09-27 12:29:23
تعليق مخالف
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48 - ابعترف
2017-09-27 12:27:52
اللهم ارد بنا خيرا ****
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47 - ضايع
2017-09-27 12:26:12
يجب ان نفرق بين المتدين والدين الدين مرسل من الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا منخلفه ويجب على كل مسلم اتباعه اما المتدين فهو يصيب ويخطي كسار البشر فأن اخطا فمن نفسه والشيطان وان اصاب فمن الله
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46 - عناد
2017-09-27 12:18:31
ياعيني ياعيني
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45 - ضايع
2017-09-27 12:16:47
عزيزي ابو سحاب الفضيله لاتحما من الخارج بل تنبع من الداخل فاذا الفضيله فرضت من الخارج فعندما تغفل عين الرقيب يقع المحضور انظر الى سجون المملكه هناك اجنحه كثيره للقضيا الاخلاقيه لم يستطع احد منعها
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44 - ابعترف
2017-09-27 12:11:21
اسال الواحد الاحد ان يجلي هذه الغمه عن بلادنا وان يفرج كربنا ويصلح احوالنا وينور درب ولاة امرنا ويرزقهم بطانة صالحه ويدحر عدونا حتى لوكان منا وان يقوي شوكة علماءنا ويعز ديننا ويوحد كلمة المسلمين لطاعه
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43 - الهمداني
2017-09-27 12:10:17
بعض الناس تحس انه مصدوم ياجماعة الخير الامر بسيط كل دول العالم المراة فيه تقود السيارة تحضروا وتقبلوا الامر بعقل بلاش الكتابات الملتوية امر وصار تعايشوا وعيشوا وقولوا الحمدلله وبس
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42 - الهمداني
2017-09-27 12:02:26
38 - الحربي,, قيادة المراة ليست حرام المشكلة هيا ثقافة اجتماعية ناجمة عن طبيعة المجتمع{{صدقت مفروض نغير المجتمع ونستورد مجتمع جديد عملي ومفيد ونافع}}
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41 - أبو سحاااب
2017-09-27 12:02:02
القيادة ليست الحد الذي يطمح له من يطالب بقيادة السيارة ستكون بعدها عدة مطالب وليسوا الشباب هم من يطالب بالقياده بالعكس بعض المطالبين شيبان لكن لهم أجندات للغير ليس للوطن كفانا الله شرهم .
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40 - الحربي
2017-09-27 12:00:22
وللمعلومية المراة تسوق في جميع دول العالم . ولاكن كذالك من المعروف في جميع دول العالم ان المراة اقل كفاءة بكثير من الرجل في السواقة لذالك تحتاج الانظمة المرورية الى التهيئة للمراة والشوارع كذالك
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39 - Saad
2017-09-27 11:59:47
دول كثيرة لم تمنع سياقة النساء بها ولكن نادر ان نشاهد امرأة تسوق وهذا ما سيحدث بعد سنوات الشيئ الجيد الأن أجهزة التتبع فولي المرأة يتابعها وهو مطمئن عليها
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38 - الحربي
2017-09-27 11:56:47
قيادة المراة ليست حرام المشكلة هيا ثقافة اجتماعية ناجمة عن طبيعة المجتمع نفسه . من جهل من سوء اخلاق من تزمت من من الخ في الاغلب وليس الجميع . ناهيك عن الشوارع الغير مهيئة والنظام المروري الفاشل .
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37 - ****
2017-09-27 11:55:26
تعليق مخالف
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36 - الثبات على المبادئ صعب
2017-09-27 11:54:46
*** سبحان الله
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35 - سكوبي
2017-09-27 11:54:40
تعليق مخالف
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34 - بو نهار
2017-09-27 11:52:11
الله المستعان
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33 - حنبلي
2017-09-27 11:52:01
تعليق مخالف
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32 - ليبرالي يحب العلمانية
2017-09-27 11:51:46
تعليق مخالف
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31 - محب المراجل
2017-09-27 11:48:58
تعليق مخالف
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30 - عائض القرني
2017-09-27 11:47:35
شكرا للداعيه عائض القرني 🌷
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29 - فهد العتيبي
2017-09-27 11:47:13
تعليق مخالف
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28 - XYZ
2017-09-27 11:45:49
قرار له أبعاد إقتصادية وثقافية واجتماعية وثقافية وتربوية استراتيجية. دخل الأسرة سيتحسن وخصوصية المرأة ستتعزز سواء ساقت سيارتها بنفسها أو أشتغلت ضمن التاكسي الرقمي.
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27 - ابووسميه
2017-09-27 11:45:17
**** الله يديم العهد السلماني ****
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26 - العنزي
2017-09-27 11:44:29
تعليق مخالف
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25 - الهمداني
2017-09-27 11:42:05
21 - ليش كل قرار نخلي الاجنبي عقبه في القرارت قرار سليم ونتهى الامر بدون كثر تبريرات على الفاضي باقي توطين المنشأت التجارية والبقالة وغيرها بشباب{{وورش غسيل السيارات يجب تسعود بالشباب السعودي}}
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24 - الهمداني
2017-09-27 11:39:36
البنات ياشباب توهم يسوقوا شوي شوي عليهم ولا تجاكرونهم ولا تربكونهم وانتوا يابنات سوقوا بشويش بلاش سرعة وياليت لا تمنح الرخصة غير بعد تدريب اجباري في مدرسة تعليم القيادة لمدة 20 يوم دراسي بلاش حوادث
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23 - قاهر المجوس
2017-09-27 11:36:42
تعليق مخالف
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22 -
2017-09-27 11:35:17
الموضوع منتهي ودك تعلق ولا ماتعلق
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21 -
2017-09-27 11:32:47
ليش كل قرار نخلي الاجنبي عقبه في القرارت قرار سليم ونتهى الامر بدون كثر تبريرات على الفاضي باقي توطين المنشأت التجارية والبقالة وغيرها بشباب السعودي عشان نكون متعادلين محد يظلم أحد مشكلتنا مع العطالة
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
20 - كاره الليبرالية
2017-09-27 11:29:01
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
19 - الشريف
2017-09-27 11:28:37
لا حول ولا قوة إلا بالله
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18 - لماذا
2017-09-27 11:27:22
تعليق مخالف
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17 - زمن
2017-09-27 11:26:58
ماذا بعد سواقه المرأه إلا *****
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
16 - الفاهم
2017-09-27 11:26:52
اذا عرف السبب بطل العجب...........****
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15 - الجاكور
2017-09-27 11:26:38
١- ارى انه المرأة كذا ولا كذا بتركب السيارة بجانبك ٢- النساء كنّا في العصر الفائت يركبن الدواب وتقود الدابة لوحدها ٣- احسبها صح بتركب تكسي اذا كانت مطرة مع سائق لوحدها احيانا وياما افترو فيهن
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
14 - لماذا
2017-09-27 11:26:07
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
13 - البندري💇💕
2017-09-27 11:25:09
اقول لكل اخونجي ..موت بغيظك..تورا بورا تنتظرك
لا يعجبني(12) اعجبني(5)
12 - زمن
2017-09-27 11:25:00
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 - مستشارك
2017-09-27 11:24:49
ذبحون المشايخ بتعليقاتهم الموضوع انتهى وولي الامر الله يحفظه وجه ونسأل اللله تعالى ان يرزق ولي امرنا وولي عهده الامين البطانه الصالحه الناصحه وأم يكفيهم شر البطانه الفاسده وان الله يحفظ ديننا وأمننا
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
10 - طحطوح
2017-09-27 11:24:35
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 - الجندي
2017-09-27 11:21:45
دربك دربك ماعد عرفنا من الشيخ ومن العالم هههه
لا يعجبني(0) اعجبني(11)
8 - الغامدي
2017-09-27 11:20:19
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - صالح الماضي
2017-09-27 11:20:18
لاتعليق؟
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
6 -
2017-09-27 11:19:56
ممتاز نعم لقياده المراه
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
5 - ابراهيم
2017-09-27 11:19:46
تمام كذه انت صح
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
4 - -
2017-09-27 11:19:39
نبغى نشوف ****يسوقون بكره
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
3 - محخد
2017-09-27 11:19:25
تمام والله
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
2 - محماس السادس عشر
2017-09-27 11:19:06
نعم ، كذا صح
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
1 - عبدالله
2017-09-27 11:17:27
تعليق مخالف
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آخر تعليق
بواسطة : Rima ريما🗨°•🙇

اعوذ بالله البعض يكون ضد كل شيء عن الاسلام وإذا مات اخذوه اهله للمسجد يصلون عليه...
بواسطة : زائر

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مريض يستيقظ من غيبوبته بعد 15 عاماً… هل ينقذ ما فعله الأطباء الأمير السعودي النائم؟

مريض يستيقظ من غيبوبته بعد 15 عاماً… هل ينقذ ما فعله الأطباء الأمير السعودي النائم؟

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قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

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مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

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4 عوامل تحدد مسار الأسهم منها رفع الدعم عن “البنزين” و”الكهرباء”.. والنقطة 7450 تحذر المتداولين

4 عوامل تحدد مسار الأسهم منها رفع الدعم عن “البنزين” و”الكهرباء”.. والنقطة 7450 تحذر المتداولين

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قانون جديد في السعودية لصالح الأجانب وضد بعض الشركات المحلية

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إصلاحات جديدة لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”

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تعرّف على ترتيب سعر البنزين السعودي خليجيا في حال زيادة السعر 80% بعد شهرين

تعرّف على ترتيب سعر البنزين السعودي خليجيا في حال زيادة السعر 80% بعد شهرين

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بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

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ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

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بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

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مدير جامعة الطائف يوجه بتهيئة مواقف سيارات خاصة بالسائقات من الطالبات!

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