أول تعليق من الداعية “عائض القرني” على قرار السماح بقيادة المرأة للسيارة … وهكذا وصفه!
صحيفة المرصد:وصف الداعية الإسلامي الشيخ عائض بن عبد الله القرني الأمر السامي الكريم باعتماد نظام المرور والسماح للمرأة بقيادة السيارة بأنه يتوافق مع سماحة الشريعة الإسلامية ومواكبتها لحاجات العصر لمايفي بأغراضنا في نوازلنا ومايستجد في مجتمعاتنا.
وأوضح الشيخ القرني في حديث متلفز للقناة السعودية أنه كما يقول الغالبية من العلماء ليس هناك نصٌ صريح بالمنع من الكتاب ولا السنة، ولاتوجد آية محكمة بذلك.
وقال الشيخ عائض: ” آمل من الواحد الأحد أن يكون هذا القرار مسدداً، وأن يحل عندنا حتى المسائل الاقتصادية، وحتى مسألة الخلوة مع الأجنبي، وأن تمارس المرأة مثلاً سياقتها بنفسها وتذهب بنفسها”.
وأضاف: “والحقيقة يعود ذلك إلى أن المرأة السعودية إن شاء الله أنها واثقة بدينها، واثقة برسالتها، واثقة بفضيلتها، واثقة بنفسها في أنها تتكيف مع عصرها بمايلبي طلباتها بإذن الواحد الأحد”.
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التعليقات
مع الريح من اجمل اغاني عبدالحليم
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والله لوقالو غيرنا القرار مانسمح للمرءه بقيادة السياره تطلع وتقول هذا الصحيح يعني ياعايض اسكت ازين من كلامك ورد للمره الكتاب اللي ادعيت تاليفه
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نتمنى ان تطبق عليها المخالفات مثل الرجل والقوانين *** الا صدمت ولا قطعت الاشاره
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حسبنا الله ونعم الوكيل
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كلن مسؤل عن رعيته ***
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لا ننتظر موافقه احد او فتوى منكم .. فقط نتبع ملكنا وحكومتنا اعزهم الله .. شكرا لقيادتنا الحكيمة وشكرا لملكنا سلمان .. ومبروك لكل نساء السعودية .. ومن لم يربيه زمانه تربيه الحكومة ..
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خلي زوجتك تسوق الاول يا شبخ
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تابع..عدم السماح بالواسطة وخاصة في عقوبات النساء المرورية..أو هذي امي أو اختي أو زوجتي أو حبيبتي..يمنع ذلك بين منسوبي المرور عامة.وغيرهم من ذوي القرابة.وأي واحد يثبت عليه ذلك يفصل نهائيا من عمله ويسجن
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ماشاء الله على هذا الشيخ واضح انه محبوب .***
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انا وأعوذ بالله من أنا أراهن على أن الأمور لن تنضبط ما لم توضع قوانين صارمة حازمة كالدول الغربية.سجن مدى الحياة لاي متحرش أو متحرشة.سجن وسحب السيارة وغرامة لكل واحدة لا تجيدالسياقة أو تسوق بتهور++يتبع
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طيب ياشيخ عايض بكره لو ماقفلو المحلات وقت الصلاه نشوف إيش تقول للاسف ضاعت الثقه
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بشتغل بلمرور 👩🏼🚒
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مشكلة شيوخنا بعضهم وليس الكل الحكم حسب قرار الحكومة . سبحان الله في السابق ***
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سبحان الله شي طييب !!!!
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ماشاء الله عليك ياشيخ😊
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في البداية سوف تزداد اعداد المطلقات وعدد الوفيات في الحوادث و عدد القروض لشراء السيارات وبعدها سوف تتأقلم الأوضاع وتقل حوادث المراهقين لعدم الحاجة لخدماتهم وكذلك وقف تأشيرة سائق إلا المحتاجها وبشروط
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عزيزي الحربي من اشرف بنات العرب بنات الباديه ومن اكثرهن تمسكن بالدين وكثير من بنات الباديه تسوق وايت الماء والشاص لتسيير حياتها واعملها وهل يستطيع احد ان يقدح بهن حاشا لله
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اللهم جنبنا الفتن ماظهر منها ومابطن
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اللهم ارد بنا خيرا ****
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يجب ان نفرق بين المتدين والدين الدين مرسل من الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا منخلفه ويجب على كل مسلم اتباعه اما المتدين فهو يصيب ويخطي كسار البشر فأن اخطا فمن نفسه والشيطان وان اصاب فمن الله
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ياعيني ياعيني
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عزيزي ابو سحاب الفضيله لاتحما من الخارج بل تنبع من الداخل فاذا الفضيله فرضت من الخارج فعندما تغفل عين الرقيب يقع المحضور انظر الى سجون المملكه هناك اجنحه كثيره للقضيا الاخلاقيه لم يستطع احد منعها
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اسال الواحد الاحد ان يجلي هذه الغمه عن بلادنا وان يفرج كربنا ويصلح احوالنا وينور درب ولاة امرنا ويرزقهم بطانة صالحه ويدحر عدونا حتى لوكان منا وان يقوي شوكة علماءنا ويعز ديننا ويوحد كلمة المسلمين لطاعه
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بعض الناس تحس انه مصدوم ياجماعة الخير الامر بسيط كل دول العالم المراة فيه تقود السيارة تحضروا وتقبلوا الامر بعقل بلاش الكتابات الملتوية امر وصار تعايشوا وعيشوا وقولوا الحمدلله وبس
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38 - الحربي,, قيادة المراة ليست حرام المشكلة هيا ثقافة اجتماعية ناجمة عن طبيعة المجتمع{{صدقت مفروض نغير المجتمع ونستورد مجتمع جديد عملي ومفيد ونافع}}
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القيادة ليست الحد الذي يطمح له من يطالب بقيادة السيارة ستكون بعدها عدة مطالب وليسوا الشباب هم من يطالب بالقياده بالعكس بعض المطالبين شيبان لكن لهم أجندات للغير ليس للوطن كفانا الله شرهم .
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وللمعلومية المراة تسوق في جميع دول العالم . ولاكن كذالك من المعروف في جميع دول العالم ان المراة اقل كفاءة بكثير من الرجل في السواقة لذالك تحتاج الانظمة المرورية الى التهيئة للمراة والشوارع كذالك
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دول كثيرة لم تمنع سياقة النساء بها ولكن نادر ان نشاهد امرأة تسوق وهذا ما سيحدث بعد سنوات الشيئ الجيد الأن أجهزة التتبع فولي المرأة يتابعها وهو مطمئن عليها
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قيادة المراة ليست حرام المشكلة هيا ثقافة اجتماعية ناجمة عن طبيعة المجتمع نفسه . من جهل من سوء اخلاق من تزمت من من الخ في الاغلب وليس الجميع . ناهيك عن الشوارع الغير مهيئة والنظام المروري الفاشل .
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*** سبحان الله
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الله المستعان
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شكرا للداعيه عائض القرني 🌷
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قرار له أبعاد إقتصادية وثقافية واجتماعية وثقافية وتربوية استراتيجية. دخل الأسرة سيتحسن وخصوصية المرأة ستتعزز سواء ساقت سيارتها بنفسها أو أشتغلت ضمن التاكسي الرقمي.
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**** الله يديم العهد السلماني ****
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21 - ليش كل قرار نخلي الاجنبي عقبه في القرارت قرار سليم ونتهى الامر بدون كثر تبريرات على الفاضي باقي توطين المنشأت التجارية والبقالة وغيرها بشباب{{وورش غسيل السيارات يجب تسعود بالشباب السعودي}}
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البنات ياشباب توهم يسوقوا شوي شوي عليهم ولا تجاكرونهم ولا تربكونهم وانتوا يابنات سوقوا بشويش بلاش سرعة وياليت لا تمنح الرخصة غير بعد تدريب اجباري في مدرسة تعليم القيادة لمدة 20 يوم دراسي بلاش حوادث
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الموضوع منتهي ودك تعلق ولا ماتعلق
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ليش كل قرار نخلي الاجنبي عقبه في القرارت قرار سليم ونتهى الامر بدون كثر تبريرات على الفاضي باقي توطين المنشأت التجارية والبقالة وغيرها بشباب السعودي عشان نكون متعادلين محد يظلم أحد مشكلتنا مع العطالة
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لا حول ولا قوة إلا بالله
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ماذا بعد سواقه المرأه إلا *****
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اذا عرف السبب بطل العجب...........****
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١- ارى انه المرأة كذا ولا كذا بتركب السيارة بجانبك ٢- النساء كنّا في العصر الفائت يركبن الدواب وتقود الدابة لوحدها ٣- احسبها صح بتركب تكسي اذا كانت مطرة مع سائق لوحدها احيانا وياما افترو فيهن
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اقول لكل اخونجي ..موت بغيظك..تورا بورا تنتظرك
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ذبحون المشايخ بتعليقاتهم الموضوع انتهى وولي الامر الله يحفظه وجه ونسأل اللله تعالى ان يرزق ولي امرنا وولي عهده الامين البطانه الصالحه الناصحه وأم يكفيهم شر البطانه الفاسده وان الله يحفظ ديننا وأمننا
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دربك دربك ماعد عرفنا من الشيخ ومن العالم هههه
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لاتعليق؟
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ممتاز نعم لقياده المراه
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تمام كذه انت صح
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نبغى نشوف ****يسوقون بكره
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تمام والله
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نعم ، كذا صح
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