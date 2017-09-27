أول تعليق من الداعية “عائض القرني” على قرار السماح بقيادة المرأة للسيارة … وهكذا وصفه!

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صحيفة المرصد:وصف الداعية الإسلامي الشيخ عائض بن عبد الله القرني الأمر السامي الكريم باعتماد نظام المرور والسماح للمرأة بقيادة السيارة بأنه يتوافق مع سماحة الشريعة الإسلامية ومواكبتها لحاجات العصر لمايفي بأغراضنا في نوازلنا ومايستجد في مجتمعاتنا.

وأوضح الشيخ القرني في حديث متلفز للقناة السعودية أنه كما يقول الغالبية من العلماء ليس هناك نصٌ صريح بالمنع من الكتاب ولا السنة، ولاتوجد آية محكمة بذلك.

وقال الشيخ عائض: ” آمل من الواحد الأحد أن يكون هذا القرار مسدداً، وأن يحل عندنا حتى المسائل الاقتصادية، وحتى مسألة الخلوة مع الأجنبي، وأن تمارس المرأة مثلاً سياقتها بنفسها وتذهب بنفسها”.

وأضاف: “والحقيقة يعود ذلك إلى أن المرأة السعودية إن شاء الله أنها واثقة بدينها، واثقة برسالتها، واثقة بفضيلتها، واثقة بنفسها في أنها تتكيف مع عصرها بمايلبي طلباتها بإذن الواحد الأحد”.

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