تفاصيل بيان هيئة كبار العلماء حول القرار السامي السماح للمرأة بقيادة السيارة
صحيفة المرصد-واس:نوهت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأمر السامي الكريم باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية – بما فيها إصدار رخص القيادة – على الذكور والإناث على حد سواء ، وقالت :” إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- بما قلّده الله من مسؤوليات في رعاية مصالح بلاده وشعبه، وحراسة قيمه الإسلامية، ومصالحه الشرعية والوطنية؛ لا يتوانى في اتخاذ ما من شأنه تحقيق مصلحة بلاده وشعبه في أمر دينهم ودنياهم”.
وأوضحت في بيان لها عقب صدور الأمر السامي الموجه إلى صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بهذا الشأن ما يلي :
أولا: إن علماء الشريعة كافة قرروا أن تصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة. وعلى ذلك يكون الغرض من تصرفات ولي الأمر الاجتهادية: تحصيل المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها. وعلى ذلك أيضا: فإن ولي الأمر يختار في كل قراراته، الأصلح والأنفع والأيسر.
ثانيا: إن فتاوى العلماء كافة؛ فيما يتعلق بقيادة المرأة للمركبة انصبت على المصالح والمفاسد، ولم تتعرض للقيادة ذاتها التي لا يحرمها أحدٌ لذات القيادة؛ ومن ثَمَّ فإن ولي الأمر عليه أن ينظر في المصالح والمفاسد في هذا الموضوع، بحكم ولايته العامة، واطلاعه على نواحي الموضوع من جهاته كافة، بما قلّده الله من مسؤوليات، وبما يطلع عليه من تقارير.
ثالثا: ولأن ولي الأمر -أيده الله – قد أشار إلى ما يترتب من سلبيات من عدم السماح للمرأة بقيادة المركبة، وارتأى بعد ما اطلع على ما رَآه أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة، وأنهم لا يَرَوْن مانعا من السماح لها بقيادة المركبة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية للحفاظ على صيانة المرأة واحترامها؛ فإننا ننوه بهذا الأمر السامي الكريم، الذي توخى فيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- مصلحة بلاده وشعبه في ضوء ما قررته الشريعة الإسلامية.
ونسأل الله تعالى لهذه البلاد قيادة وشعبا أن يحفظها في أمر دينها ودنياها، وأن يتولى جميع المسلمين بحفظه وتوفيقه.
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التعليقات
الصراحه ولا واحد جاوبني المااااضي .. فهد 12 هل هم شيعه ام لا ... ممكن احرجتك ااسفه
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صار الدين ***
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فهد 12 ///تعليق 31 // الاخ شيعي صحيح اولا .. اسف اذا فيه احراج وهلاوسهلا بك ....{{ وراكم ماحد بعترف ولا مالكم وجهه ،، سوالي عااادي جدا
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قرار له أبعاد إقتصادية وثقافية واجتماعية وتربوية عظيمة. دخل الأسرة سيتحسن وخصوصية المرأة ستتعزز سواء ساقت سيارتها بنفسها أو أشتغلت ضمن التاكسي الرقمي، يعني السيدات والأطفال في آمان مع سيدة بدل سائق.
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فهد 2 // الاخ شيعي صحيح اولا .. اسف اذا فيه احراج وهلاوسهلا بك ....
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كيف استخدامهن لجوال ابو كمرة وللجوال بشكل عام الاجابه عندكم
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عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا ...)
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قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ . قَالَهَا ثَلَاثًا ) رواه مسلم
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حرام بجره قلم حلال نستخدم المحاية
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قيادة المرأة حلال وليس حرام . البعض يريد أن يحرم حلالا أحله الله لعباده ، يريد يفرض تخاريف القبيلة ويفرضه على الشرع ، أنت و إياه لا عاد اسمعك تصيح ضدع الشرع
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لا تحليل ولا تحريم ليس عيب
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بالامس يهاجموا السعودية انها تظلم المرأة وتحد من حريتها واليوم العكس وهذا دليل على ان الاخونج العدو الاول ***
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اعداء المرأه السعوديه يبكون***
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اليوم انظر في بنتي الصغيره واقول في نفسي احنا نربي ونتعب عليهم علشان نطلعهم قدوه في الاخلاق والقيم ويجون المتحررين اللبرالين العلمانين يهدهمون هذي القيم الي زرعناها فيهم فحسبي الله ونعم الوكيل
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( وأنهم لا يَرَوْن مانعا من السماح لها بقيادة المركبة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية للحفاظ على صيانة المرأة واحترامها ) أين هذه الضوابط و الضمانات
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على الجميع ان يفهم انه يوجد بيننا ومن جلدتنا اعداء لنا ولوطننا لا يتكلمون الا في الامور التي فيها اثارات جنسيةاو سياسية وتحريضية الى درجة اتهامهم لكبار هيئةالعلماء بالفساد . (الاخونج لعنهم الله)
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الفتاوى والاخكام ****😶
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المعلق رقم 31 استهزاءك باللحيه سيحاسبك الله عليه اللحيه ماهي للاخونجي بالعكس الاخونجي يحلقها ويخففها اللحيه لمحمد صلى الله عليه وسلم فاانتبه على نفسك
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على فكرة اللجنة ***
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لاحول ولا قوة الا بالله***
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ودي اشوف الاخوانجي راكب مع حرمته وهي تسوق ولحيته تهتز لا تطلع ياولد ويلقم ذاك المطب الي ينقز عيونه. ههههههههههههههههههه
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الخنبقه يكتب بعدة معرفات
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ت25 ياشنب عيب لا ويقول اسف ههههههههاااااي
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الماااضي // الاخ شيعي صحيح اولا .. اسف اذا فيه احراج وهلاوسهلا بك ....
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من زمان وانا اقول الدين امر تعبدي بين العبد وربه والقانون امر لا يربط بالدين لانه من المستحيل هذا يردف هذا فالامرين مختلفين تماما فالسياسة لا تشرعا والشرع لا يسيس هذه هي الحقيقة ودمتم بود
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هيئة كبار العلماء في بيانها // فتاوى العلماء كافة؛ فيما يتعلق بقيادة المرأة للمركبة انصبت على المصالح والمفاسد، ولم تتعرض للقيادة ذاتها التي لا يحرمها أحدٌ لذات القيادة؛
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بعيد عن الموضوع عندي استفسار ماهي المفاسد وماهي المنافع والمصالح في ضل الوجود الشرعي
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القرار صائب وتاخر كثير ونتطلع لقرارات جديده *******
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اللة يحفظ نسائنا وبناتنا *** ولاحول ولاقوة الا باللة****
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بيان جلي وواضح ومتسق مع أحكام الشرع والشريعة
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رب كلمة قالت لصاحبها دعني لاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم حسبي الله ونعم الوكيل
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هل ممكن نشوف المراة وزيره للداخليه او الخارجيه ورئيسه لمجلس الشورى او رئيسه مجلس وزراء ****
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العنيد معارض لقيادة المرأة لانه مشترك في أوبر ويوصل مشاوير😅
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هيا ولا اشوف اخونجي يوطوط هنا..قيادة المرأة ليست حرااام حسب راي هيئة كبار العلماء..كل اخونجي يلقم حجر ويصمت🤔
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**** ودجت المحاكم بطلب الطلاق وفي الشوارع القتل وسترون ياهيئة كبار العلماء
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سؤالي هل يحق التعويض المالي للمراة عن سنوات المنع بدون مبرر شرعي او اجتماعي عقود منعتو المراة من القياده وخسرت ملايين الريالات على السائقين والمشاوير من يتحمل خسايرهن الماليه الدولة ام هئية الافتاء
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ضمان شرعي انس من امس ساقو بالليل تبيهم ينتظرون ضمانات
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الى الامام ياخادم الحرمين ولا عزاء لخفافيش الظلام قرار تاريخي يابو فهد قرار جعل المتلونين يفتون في كل اتجاه رقم ظلام قلوبهم
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