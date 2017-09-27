تنفيذ حكم القتل تعزيراً في”فيصل البلوي ”أدين بتهريب كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين في تبوك
صحيفة المرصد-واس:أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق جاني لقيامه بتهريب كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين المحظور، فيما يلي نصه :
بفضل من الله تم القبض على المدعو / فيصل بن سلامه بن علي البلوي – سعودي الجنسية – عند قيامه بتهريب كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين المحظور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له ، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيراً ، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً .
وتم تنفيذ حكم القتل تعزيراً في الجاني / فيصل بن سلامه بن علي البلوي – سعودي الجنسية – اليوم الأربعاء 7 / 1 / 1439 هـ في منطقة تبوك .
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
التعليقات
الله يرحمك يابن آخي والله يغفر لك.. والله يجعلها كفارة.***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الله يرحمه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
بعض أهل المخدرات والخمور هداهم الله وشفاهم منها تجدهم شكاكين ضائعين بلا كرامه وأساليبهم واخلاقهم سيئه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
تقول يا قلبي من كثر الحبوب والمخدرات بأنواعها
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
الله يرحمه ويهدي الجميع
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
.(( حبوب الكبتاجون وغيرها من الحشيش وقات وخمر هما سبب للفقر والمشاكل والضياع والأمراض النفسيه )).
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
الله يقطع الحاجه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
الله يرحمه ويغفرله
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
أضف تعليق