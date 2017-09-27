تنفيذ حكم القتل تعزيراً في”فيصل البلوي ”أدين بتهريب كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين في تبوك

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صحيفة المرصد-واس:أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق جاني لقيامه بتهريب كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين المحظور، فيما يلي نصه :

بفضل من الله تم القبض على المدعو / فيصل بن سلامه بن علي البلوي – سعودي الجنسية – عند قيامه بتهريب كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين المحظور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له ، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيراً ، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً .

وتم تنفيذ حكم القتل تعزيراً في الجاني / فيصل بن سلامه بن علي البلوي – سعودي الجنسية – اليوم الأربعاء 7 / 1 / 1439 هـ في منطقة تبوك .

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