بهذه الطريقة.. النجمة العالمية “ريهانا” تهنئ السعوديات بقرار قيادة المرأة!-صورة

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صحيفة المرصد: شاركت النجمة العالمية ريهانا المرأة السعودية فرحتها بقرار الملك بمنحها حق قيادة السيارة، بنشرها لوحة للفنانة التشكيلية السعودية تغريد البقشي (تقوم فكرتها على قيادة المرأة للسيارة).

وقالت “ريهانا” في حسابها على “إنستجرام”: “أحببت تقدم المرأة في السعودية وقدرتها الآن على قيادة السيارة”.

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