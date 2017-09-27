الرئيسية / بهذه الطريقة.. النجمة العالمية “ريهانا” تهنئ السعوديات بقرار قيادة المرأة!-صورة
بهذه الطريقة.. النجمة العالمية “ريهانا” تهنئ السعوديات بقرار قيادة المرأة!-صورة
صحيفة المرصد: شاركت النجمة العالمية ريهانا المرأة السعودية فرحتها بقرار الملك بمنحها حق قيادة السيارة، بنشرها لوحة للفنانة التشكيلية السعودية تغريد البقشي (تقوم فكرتها على قيادة المرأة للسيارة).
وقالت “ريهانا” في حسابها على “إنستجرام”: “أحببت تقدم المرأة في السعودية وقدرتها الآن على قيادة السيارة”.
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التعليقات
10 - ماتدري ويش السالفه -- أقرب صورة على قوقل حصلتها " حرمه منقبه + سيارة"2017-09-27 13:49:45
لزقتها -- وإحتمال كبير أكثر الواتي سيقدن المركبات في البداية محجبات فقط وغير منقبات --
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9 - ليس لسواد عيوننا ولكن لسواد عيون حسن -- لولا حسن حتى مافكرت فينا2017-09-27 13:40:03
المهم لا اعلم نفرح أم نخجل من هذه التبريكات التي تأخرت عقود وعقود من الزمان -- الضوابط الشرعية كان بالإمكان ضبطها في أي زمان ومكان --
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8 - *_*2017-09-27 13:23:37
ههههههههههههههههههههههههههههههه
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7 - فهدة2017-09-27 13:23:33
ياتعليق ٣ بلدها الأصلي ****
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6 - أفريقي2017-09-27 13:23:01
ذوقك عالي ياريهانا وحسك مرهف ونشرك للوحه لها علاقة بالموضوع يدل على مدى الرقي الفني الذي تتمتعين به.
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5 - ام خالد2017-09-27 13:22:54
زين ريهانا هنأت السعوديات شي يرفع الرأس..؟
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4 - المسافر2017-09-27 13:21:43
اكيد بتهني****
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3 -2017-09-27 13:20:03
ع شان عشيقها ابن صاحب اشهر السيارات بالمملكة يبون يبيعوا 😂
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2 -2017-09-27 13:19:19
من جدكم هذه حرب على بناتنا على قيمنا اللهم اني استودعتك وطني وقيادته وشعبه وقيمه ودينه بلدنا في حرب تمسكوا بقيمكم ودينكم وادعوا لجنودنا المرابطين فالنصر والتمكين وان يكشف الله الغمة عن الامة
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1 - بحر12017-09-27 13:14:16
مالك شغل في السعوديات عليك في نفسك وبلدك الأصلى أفريقيا
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آخر تعليق
بواسطة : زائر
تعليق مخالف...
بواسطة : الفنكوش
كمان كشف !! طبعآ عشان الصوره توضح اكثر...
بواسطة : الفنكوش
ياخوفي انها تركنك عند الباب بنفسك...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
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