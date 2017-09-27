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ماذا قال الشيخ “الشريم” عن قرار خادم الحرمين بقيادة المرأة للسيارة؟

ماذا قال الشيخ “الشريم” عن قرار خادم الحرمين بقيادة المرأة للسيارة؟
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المرصد 24 5٬191 2 ساعتين

صحيفة المرصد: أشاد إمام الحرم المكي الشيخ سعود الشريم، بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بالسماح للمرأة في قيادة السيارة.

وقال الشيخ الشريم في تغريدة نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: سخر الله لعباده وسائل التنقل تكريما لهم (وحملناهم في البر والبحر) والعبد بوازعه وحسن قصده سيُعان عليها في ما سُخِّرت له شكراً لمسخرها دون تجاوز”.

الجدير بالإشارة أن الأمر الملكي نص على تعديل نظام المرور، بحيث تمنح رخص القيادة للرجال والنساء على حد سواء بدءًا من 23 يونيو 2018.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

24 - لغب ..
2017-09-27 17:40:05
تعليق مخالف
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23 - زائر
2017-09-27 17:39:49
لابد من سن عقوبات رادعه وصارمة لمن تسول له نفسه التحرش بالمراءه وحمايتها بسن عقوانين قويه ورادعه ماليه ومخالفات وسجن وجلد وغيره من العقوبات الرادعه
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22 - فواصل سكاكا الشلهوب
2017-09-27 17:27:41
****كل رب اسرة مسول عن رعيته ****
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( عدد التعليقات 1,200 )
21 - رعد الشمال
2017-09-27 17:20:49
اللهم احفظ ولاة أمرنا واحفظ علماءنا
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20 - ابوطلال
2017-09-27 17:13:08
ليش أحنا شعب نرفض كل شي بالعام ونتقبله بالخصوصيه انا مع القرار وكل رب أسره مسؤل عن بيته ليه نحط الواجهه ع القرار أو النظام هذا القرار ذكرني بالجوالات الاب يطلع جوال لأهله يقول لاحد يدري
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19 - الرابغي
2017-09-27 17:07:40
المرأة المحتشمة ستبقى محتشمة سواء قادت السيارة أو مشت على قدميها
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18 - عبد الله
2017-09-27 17:00:49
تعليق مخالف
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17 - وش يقول
2017-09-27 16:50:29
قال فلان وقيل عن فلتان قال او ماقال كلاً شيخ نفسه
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16 - يارب عونك
2017-09-27 16:48:19
تعليق مخالف
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15 - تدرون وين المشكله
2017-09-27 16:47:53
ليش من اول كانت حرام ب الادله والحين صارت حلال ب الادله جانا انفصام ب الشخصيه
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14 - The mask
2017-09-27 16:46:34
اللبراليون لم يفرحوا بهذا القرار بقدر فرحهم بالغلبة على سدنة الشريعة وتأييد مطالبهم التي لن تقف على هذا القرار فحسب، وتقديم صوتهم على صوت الأغلبية الساحقة فإحساسهم بالوجود والتأثير فقط هو مصدر الفرحة.
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13 - .....
2017-09-27 16:39:50
مو مشكله كلامك لكن ليش تحرمون قبل صدور الأمر
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12 - تدرون وين المشكله
2017-09-27 16:38:46
تعليق مخالف
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11 - الهاشمي
2017-09-27 16:36:09
انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد نسأل الله ان يكفينا شر الاقدار وما تخفيه عواقب المستقبل
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10 - المتيم
2017-09-27 16:35:17
عدو الامس صديق اليوم
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9 - محمد
2017-09-27 16:25:37
تعليق مخالف
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8 - .....
2017-09-27 16:21:36
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - قمر
2017-09-27 16:10:37
قال سخرالله لعباده وسائل النقل حفظك الله شيخنا
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6 - سعد
2017-09-27 16:10:10
لاحول ولاقوة الا بالله . ماكان بالامس ممنوع اصبح اليوم مرغوب .
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
5 - ناصر
2017-09-27 16:09:13
وماذا سيقول
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
4 - "شكرا لمسخرها دون تجاوز"//
2017-09-27 15:58:05
حفظك الله ياشيخ سعود // صاحب نفس ذكية وقلب أبيض // والله هكذا رأيتك في المنام//
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3 - انتطر
2017-09-27 15:55:57
الله المستعان اللهم انصل الدين واهله
لا يعجبني(0) اعجبني(9)
2 - اللغة
2017-09-27 15:53:24
تعليق عام وليس فيها اشاده باي امر اتقوا الله
لا يعجبني(2) اعجبني(13)
1 - الله المستعان
2017-09-27 15:52:53
تعليق مخالف
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