ماذا قال الشيخ “الشريم” عن قرار خادم الحرمين بقيادة المرأة للسيارة؟
صحيفة المرصد: أشاد إمام الحرم المكي الشيخ سعود الشريم، بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بالسماح للمرأة في قيادة السيارة.
وقال الشيخ الشريم في تغريدة نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: سخر الله لعباده وسائل التنقل تكريما لهم (وحملناهم في البر والبحر) والعبد بوازعه وحسن قصده سيُعان عليها في ما سُخِّرت له شكراً لمسخرها دون تجاوز”.
الجدير بالإشارة أن الأمر الملكي نص على تعديل نظام المرور، بحيث تمنح رخص القيادة للرجال والنساء على حد سواء بدءًا من 23 يونيو 2018.
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سخر الله لعباده وسائل التنقل تكريما لهم(وحملناهم في البر والبحر)والعبد بوازعه وحسن قصده سيعان عليها في ما سُخِّرت له شكرا لمسخرها دون تجاوز.
— سعود الشريم (@saudalshureem) ٢٧ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
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لابد من سن عقوبات رادعه وصارمة لمن تسول له نفسه التحرش بالمراءه وحمايتها بسن عقوانين قويه ورادعه ماليه ومخالفات وسجن وجلد وغيره من العقوبات الرادعه
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****كل رب اسرة مسول عن رعيته ****
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اللهم احفظ ولاة أمرنا واحفظ علماءنا
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ليش أحنا شعب نرفض كل شي بالعام ونتقبله بالخصوصيه انا مع القرار وكل رب أسره مسؤل عن بيته ليه نحط الواجهه ع القرار أو النظام هذا القرار ذكرني بالجوالات الاب يطلع جوال لأهله يقول لاحد يدري
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المرأة المحتشمة ستبقى محتشمة سواء قادت السيارة أو مشت على قدميها
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قال فلان وقيل عن فلتان قال او ماقال كلاً شيخ نفسه
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ليش من اول كانت حرام ب الادله والحين صارت حلال ب الادله جانا انفصام ب الشخصيه
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اللبراليون لم يفرحوا بهذا القرار بقدر فرحهم بالغلبة على سدنة الشريعة وتأييد مطالبهم التي لن تقف على هذا القرار فحسب، وتقديم صوتهم على صوت الأغلبية الساحقة فإحساسهم بالوجود والتأثير فقط هو مصدر الفرحة.
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مو مشكله كلامك لكن ليش تحرمون قبل صدور الأمر
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انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد نسأل الله ان يكفينا شر الاقدار وما تخفيه عواقب المستقبل
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عدو الامس صديق اليوم
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قال سخرالله لعباده وسائل النقل حفظك الله شيخنا
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لاحول ولاقوة الا بالله . ماكان بالامس ممنوع اصبح اليوم مرغوب .
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وماذا سيقول
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حفظك الله ياشيخ سعود // صاحب نفس ذكية وقلب أبيض // والله هكذا رأيتك في المنام//
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الله المستعان اللهم انصل الدين واهله
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تعليق عام وليس فيها اشاده باي امر اتقوا الله
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