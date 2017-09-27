ماذا قال الشيخ “الشريم” عن قرار خادم الحرمين بقيادة المرأة للسيارة؟

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صحيفة المرصد: أشاد إمام الحرم المكي الشيخ سعود الشريم، بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بالسماح للمرأة في قيادة السيارة.

وقال الشيخ الشريم في تغريدة نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: سخر الله لعباده وسائل التنقل تكريما لهم (وحملناهم في البر والبحر) والعبد بوازعه وحسن قصده سيُعان عليها في ما سُخِّرت له شكراً لمسخرها دون تجاوز”.

الجدير بالإشارة أن الأمر الملكي نص على تعديل نظام المرور، بحيث تمنح رخص القيادة للرجال والنساء على حد سواء بدءًا من 23 يونيو 2018.

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