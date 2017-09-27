هكذا علقت رئيسة وزراء بريطانيا على قرار المملكة بالسماح للمرأة بقيادة السيارة

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صحيفة المرصد-واس:رحبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بالأمر السامي الكريم الذي سمح للمرأة بقيادة السيارة .

وقالت ماي : ” كصديق قديم للمملكة العربية السعودية، أرحب بهذه الخطوة المهمة التي اتخذتها المملكة” ، وأضافت ” إن تمكين النساء في أنحاء العالم يمثل عامل أساسي في التنمية الاقتصادية للأمم و المملكة المتحدة ستواصل العمل بشراكة وثيقة مع المملكة العربية السعودية بما بحقق التقدم في برنامجها الطموح للإصلاح في رؤية 2030″.

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