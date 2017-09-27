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هكذا علقت رئيسة وزراء بريطانيا على قرار المملكة بالسماح للمرأة بقيادة السيارة

هكذا علقت رئيسة وزراء بريطانيا على قرار المملكة بالسماح للمرأة بقيادة السيارة
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واس 16 932 53 دقيقة

صحيفة المرصد-واس:رحبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بالأمر السامي الكريم الذي سمح للمرأة بقيادة السيارة .

وقالت ماي : ” كصديق قديم للمملكة العربية السعودية، أرحب بهذه الخطوة المهمة التي اتخذتها المملكة” ، وأضافت ” إن تمكين النساء في أنحاء العالم يمثل عامل أساسي في التنمية الاقتصادية للأمم و المملكة المتحدة ستواصل العمل بشراكة وثيقة مع المملكة العربية السعودية بما بحقق التقدم في برنامجها الطموح للإصلاح في رؤية 2030″.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

16 -
2017-09-27 15:55:44
شؤون داخلية وش دخل أبوكم فيها
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15 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-27 15:46:53
تعليق مخالف
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14 - عبادي الهلالي
2017-09-27 15:35:00
ت 11 زائره ولا عابره ولا طايره الطريق من عليك مو من علي وانتي اعرف وياليت تفهميها
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13 - لاتفرحي كثير
2017-09-27 15:27:48
ماحد طلب رايك . استغفر الله
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12 - مجرة التبانة
2017-09-27 15:26:16
صح...
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11 - زائره
2017-09-27 15:24:07
الرجال ناقصين عقل والدليل ت3
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10 - loving liberal
2017-09-27 15:20:42
متشكرين من كل من قدم التهنيه للمملكه وشعبها في السماح للمراه بقيادة سيارة ومساواتها في الرجل والخير في اقبال سوف تحل الديموقراطيه والقوانين واحترام حرية الاديان واثقافات ونقدم كل الاحترام للغرب الحبيب
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9 - ssss
2017-09-27 15:19:14
بكره كل الجنسيات تتفلت بالشوارع والله يستر من الحوادث والمشاكل
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8 - متأمل
2017-09-27 15:17:00
تراهم يسوقون يا تريزا الخيل والجمال والحمير من قبل ما تخترعوا السيارات
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7 - زرهان
2017-09-27 15:14:59
غريبة اشوف امريكا وبريطانيا مهتمين بمصالحنا الله يوفقهم
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6 - عبادي الهلالي
2017-09-27 15:14:13
نروح البيت خلاص لا فيه هيئه ولا يحزنون الليبراليه والعلماانيه لحاف وغطا اخواننا الليبرالين والعلمانين هذا شغلهم يسترون علينا ؟؟؟ تراش معزومتن عندي قولي تم الله يتمش
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5 - قطيفيه
2017-09-27 15:11:39
شنو دخلها فينا من متى ونتو يهمكم امرنا
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4 - عبادي الهلالي
2017-09-27 15:11:31
تيرزا ماي تحبين الخضره
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3 - عبادي الهلالي
2017-09-27 15:11:09
عجوز بس والله فيها مرقه عشوه سكران
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2 - عبادي الهلالي
2017-09-27 15:10:40
نروح البيت ؟؟؟؟؟؟؟؟
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1 -
2017-09-27 15:08:01
اهم شي تكوني مبسوطه
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آخر تعليق
بواسطة : خيال

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