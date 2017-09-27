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هكذا علقت رئيسة وزراء بريطانيا على قرار المملكة بالسماح للمرأة بقيادة السيارة
صحيفة المرصد-واس:رحبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بالأمر السامي الكريم الذي سمح للمرأة بقيادة السيارة .
وقالت ماي : ” كصديق قديم للمملكة العربية السعودية، أرحب بهذه الخطوة المهمة التي اتخذتها المملكة” ، وأضافت ” إن تمكين النساء في أنحاء العالم يمثل عامل أساسي في التنمية الاقتصادية للأمم و المملكة المتحدة ستواصل العمل بشراكة وثيقة مع المملكة العربية السعودية بما بحقق التقدم في برنامجها الطموح للإصلاح في رؤية 2030″.
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التعليقات
16 -2017-09-27 15:55:44
شؤون داخلية وش دخل أبوكم فيها
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15 - خلك بعيد حبك يزيد 😴2017-09-27 15:46:53
تعليق مخالف
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14 - عبادي الهلالي2017-09-27 15:35:00
ت 11 زائره ولا عابره ولا طايره الطريق من عليك مو من علي وانتي اعرف وياليت تفهميها
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13 - لاتفرحي كثير2017-09-27 15:27:48
ماحد طلب رايك . استغفر الله
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12 - مجرة التبانة2017-09-27 15:26:16
صح...
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11 - زائره2017-09-27 15:24:07
الرجال ناقصين عقل والدليل ت3
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10 - loving liberal2017-09-27 15:20:42
متشكرين من كل من قدم التهنيه للمملكه وشعبها في السماح للمراه بقيادة سيارة ومساواتها في الرجل والخير في اقبال سوف تحل الديموقراطيه والقوانين واحترام حرية الاديان واثقافات ونقدم كل الاحترام للغرب الحبيب
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9 - ssss2017-09-27 15:19:14
بكره كل الجنسيات تتفلت بالشوارع والله يستر من الحوادث والمشاكل
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8 - متأمل2017-09-27 15:17:00
تراهم يسوقون يا تريزا الخيل والجمال والحمير من قبل ما تخترعوا السيارات
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7 - زرهان2017-09-27 15:14:59
غريبة اشوف امريكا وبريطانيا مهتمين بمصالحنا الله يوفقهم
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6 - عبادي الهلالي2017-09-27 15:14:13
نروح البيت خلاص لا فيه هيئه ولا يحزنون الليبراليه والعلماانيه لحاف وغطا اخواننا الليبرالين والعلمانين هذا شغلهم يسترون علينا ؟؟؟ تراش معزومتن عندي قولي تم الله يتمش
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5 - قطيفيه2017-09-27 15:11:39
شنو دخلها فينا من متى ونتو يهمكم امرنا
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4 - عبادي الهلالي2017-09-27 15:11:31
تيرزا ماي تحبين الخضره
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3 - عبادي الهلالي2017-09-27 15:11:09
عجوز بس والله فيها مرقه عشوه سكران
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2 - عبادي الهلالي2017-09-27 15:10:40
نروح البيت ؟؟؟؟؟؟؟؟
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1 -2017-09-27 15:08:01
اهم شي تكوني مبسوطه
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آخر تعليق
بواسطة : انتطر
الله المستعان اللهم انصل الدين واهله...
بواسطة :
شؤون داخلية وش دخل أبوكم فيها...
بواسطة : ابوصالح سكري
يجب القبض علية رجال الحسبة والمعروف امرمن الله...
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