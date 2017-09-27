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هكذا جاء تعليق الشيخ “عبد الله المنيع”على قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة
صحيفة المرصد-واس:أوضح معالي عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبدالله المنيع أن الأصل في قيادة المرأة للسيارة الإباحة لإنتفاء النص الشرعي المانع لها.
وقال معاليه بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء :” إنه لولي الأمر اختيار ما فيه الخير للمجتمع وما تقتضيه المصلحة العامة”.
وأشار إلى أنه يشترط في ضوابط قيادة المرأة في السيارة أن تقضي على السلبيات المحتملة في ذلك.
وأكد الشيخ المنيع أن ولي أمرنا – حفظه الله- يستشعر بأن مجتمعه أمانة في عنقه فيحرص على كل ما من شأنه أن يكون سبباً في راحة وتنمية المجتمع.
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التعليقات
29 - ليبرالي2017-09-27 17:38:57
اشكر الشيخ عبدالله المنيع 🌷
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28 - الزهراني2017-09-27 17:32:31
تعليق مخالف
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27 - خلك بعيد حبك يزيد 😴2017-09-27 17:29:08
فيه مواظيع كثيره أهم للمرأه من القياده .
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26 - الى تعليق 172017-09-27 17:28:42
قال تعالى(ان الدين عند الله الاسلام) وقال تعالى ( ومن يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه)
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25 - ؟؟؟؟؟2017-09-27 17:28:26
تعليق16 كل نساء العالم يسوقون حتى لو تتزوج من اجنبية مصيرها تقولك ابي اسووق
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( عدد التعليقات 11,355 )24 - العنيد
شيعيه وفتخر /// مايشرفني ان اكون ع راسك ... {{ الله لا يحييك }}
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23 - زائر من الكَوَاكِبٌ2017-09-27 17:20:32
ليش هذا الرقم مشغول 993
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22 - عبد الله2017-09-27 17:19:54
تعليق مخالف
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21 -2017-09-27 17:16:37
تعليق مخالف
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20 - الشريف2017-09-27 17:16:28
تعليق مخالف
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19 - عمر2017-09-27 17:16:10
تعليق مخالف
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18 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-2017-09-27 17:13:53
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم-
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17 - شيعيه وفتخر2017-09-27 17:10:36
العنيد //// 😉😉😉😇😇
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16 -2017-09-27 17:07:25
بعد هذا القرار لن افكر بالزواج ابدا ****وحسبنا الله ونعم الوكيل
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( عدد التعليقات 11,355 )15 - العنيد
اعتقد ان المراءه المومنه المتربيه تعرف طريقها الى ربها ولن تقع في النار الا الفرشات الطائشه .نسأل الله ان يحفظ نساءنا ويجعل من يريد الشر بهم كيده في نحره وان يحفظ هذه البلاد حكومة وشعب بامنه وامانه ..
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14 - المتيم2017-09-27 17:06:06
تعليق مخالف
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13 - عبد الله2017-09-27 17:05:46
تعليق مخالف
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12 - الرابغي2017-09-27 17:05:37
المرأة المحتشمة ستبقى محتشمة سواء قادت السيارة أو مشت على قدميها
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11 -2017-09-27 17:04:40
الله يرحم بن باز وابن عثيمين
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( عدد التعليقات 11,355 )10 - العنيد
يارب سترك وعفوك يارب سترك وعفوك يارب سترك وعفوك
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9 -2017-09-27 17:03:11
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 11,355 )8 - العنيد
اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا إتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه....
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7 - 🌺 ندى 🌺2017-09-27 16:57:20
انا مع القرار ان تسوق المرأة في الضرورة فقط مثلاً اللي ماعندها احد يقوم بخدمتها / اما اللي عندها ابوها زوجها اخوها وموفرين لها كل شيء هذي تحطهم تاج فوق رأسها وتريح الناس من زحمتها وقيادتها .
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6 - نيدو2017-09-27 16:56:15
تعليق ٣ .. المحقق كونان .. المانع ... انه الشعب توه نضج
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5 - زائر من الكَوَاكِبٌ2017-09-27 16:55:20
سيارة غمارتين من نوع نيسان بغت تقضي على اليوم الأربعاء السائق غير معروف أنثى أو ذكر
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4 - ابوقصي2017-09-27 16:47:48
الغريبة ***ماله حس .. عسى المانع خير انشالله ؟
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3 - المحقق كونن لا يخشى المحن2017-09-27 16:46:11
أجل مين إلي كان محرم إذا كل مطاوعتنا مؤيدين للقرار الحكيم ويدعمون قيادة المرأة
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2 - ارررركد فديتك2017-09-27 16:43:37
تعليق مخالف
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1 - سعودي والقلب مليكي2017-09-27 16:43:10
ههههههههههههههه😂 الله يرحم ابن باز وابن عثيمين
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آخر تعليق
بواسطة : حتى المواقف ماسلمت من " الواو" و "الصاد"
يامعالي العضوة بالمستشفيات نركن السيارات على بعد ميلين من العيادات والواحد مريض...
بواسطة : مطر العنزي
المشكله انهم يركبون سيارات فخمه وانا سيارتي خرده هذا القهر...
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