أول تعليق من الشيخ “عبدالله التركي” حول قرار السماح بقيادة المرأة للسيارة

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صحيفة المرصد-واس:أكد معالي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن عبدالمحسن التركي أن المملكة دستورها القرآن والسنة وقرار السماح بقيادة المرأة للسيارة لا يتعارض معهما حيث أنه وفق الضوابط الشرعية.

وقال معاليه بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء:” إن المملكة لم تسمح منذُ نشأتها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بالفساد والأمور غير الأخلاقية.

وأضاف الشيخ التركي :”إن القيادة حريصة على الخير وتنمية المجتمع، مع صيانة الدين الإسلامي الذي هو دستورها. وقد أثبتت الدراسات الاجتماعية عدم الضرر في السماح للمرأة بالقيادة. وهذا القرار فيه خير كثير وسوف يعالج سلبيات كثيرة كما بينت الدراسات”.

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