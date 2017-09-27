أول تعليق من الشيخ “عبدالله التركي” حول قرار السماح بقيادة المرأة للسيارة
صحيفة المرصد-واس:أكد معالي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن عبدالمحسن التركي أن المملكة دستورها القرآن والسنة وقرار السماح بقيادة المرأة للسيارة لا يتعارض معهما حيث أنه وفق الضوابط الشرعية.
وقال معاليه بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء:” إن المملكة لم تسمح منذُ نشأتها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بالفساد والأمور غير الأخلاقية.
وأضاف الشيخ التركي :”إن القيادة حريصة على الخير وتنمية المجتمع، مع صيانة الدين الإسلامي الذي هو دستورها. وقد أثبتت الدراسات الاجتماعية عدم الضرر في السماح للمرأة بالقيادة. وهذا القرار فيه خير كثير وسوف يعالج سلبيات كثيرة كما بينت الدراسات”.
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التعليقات
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اللهم اني اعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الاعداء
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ماني مصدق عيوني هههههههههه
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وش ضمانته هههههههاي..المهم طلعتو هيئه أي كلام.امس تقولون لا واليوم تبررون وللعلم القرار اتخذ ليلا لاهداف معروفه
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طيب يجوز أن تشارك المرأه في الحروب ونقل المصابين والجرحى ليش ماتشارك في الحد الجنوبي فهناك صحابيات شاركن في غزوات الرسول والأصل ***
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الله يطول عمرك على طاعته جزاك الله خير.
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الحمد لله وشكرا له ,, شكرا ياشيخ عبدالله وقرار جدا موفق من القيادة ,, وايضا الشعب السعودي واعي ويدرك ان المراة هي جزء عائلته فلا خوف عليها وهو عون وحامي لها
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نشكر الشيخ عبدالله التركي 🌷
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