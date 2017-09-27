رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / أول تعليق من الشيخ “عبدالله التركي” حول قرار السماح بقيادة المرأة للسيارة

أول تعليق من الشيخ “عبدالله التركي” حول قرار السماح بقيادة المرأة للسيارة

أول تعليق من الشيخ “عبدالله التركي” حول قرار السماح بقيادة المرأة للسيارة
حجم الخط A A A
واس 13 1٬604 1 ساعة

صحيفة المرصد-واس:أكد معالي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن عبدالمحسن التركي أن المملكة دستورها القرآن والسنة وقرار السماح بقيادة المرأة للسيارة لا يتعارض معهما حيث أنه وفق الضوابط الشرعية.

وقال معاليه بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء:” إن المملكة لم تسمح منذُ نشأتها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بالفساد والأمور غير الأخلاقية.

وأضاف الشيخ التركي :”إن القيادة حريصة على الخير وتنمية المجتمع، مع صيانة الدين الإسلامي الذي هو دستورها. وقد أثبتت الدراسات الاجتماعية عدم الضرر في السماح للمرأة بالقيادة. وهذا القرار فيه خير كثير وسوف يعالج سلبيات كثيرة كما بينت الدراسات”.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية  أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت”  أضغط هنا

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

13 - افيغاي
2017-09-27 19:27:25
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 -
2017-09-27 19:04:40
اللهم اني اعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الاعداء
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 - محماس
2017-09-27 19:03:40
ماني مصدق عيوني هههههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - wad
2017-09-27 19:01:34
وش ضمانته هههههههاي..المهم طلعتو هيئه أي كلام.امس تقولون لا واليوم تبررون وللعلم القرار اتخذ ليلا لاهداف معروفه
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
9 - زمن
2017-09-27 19:00:09
طيب يجوز أن تشارك المرأه في الحروب ونقل المصابين والجرحى ليش ماتشارك في الحد الجنوبي فهناك صحابيات شاركن في غزوات الرسول والأصل ***
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
8 - أبو معاذ
2017-09-27 18:59:43
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - ابو جود
2017-09-27 18:41:20
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 -
2017-09-27 18:41:11
الله يطول عمرك على طاعته جزاك الله خير.
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 50 )
5 - violety
2017-09-27 18:39:40
الحمد لله وشكرا له ,, شكرا ياشيخ عبدالله وقرار جدا موفق من القيادة ,, وايضا الشعب السعودي واعي ويدرك ان المراة هي جزء عائلته فلا خوف عليها وهو عون وحامي لها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 -
2017-09-27 18:35:29
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
3 - الفريديه
2017-09-27 18:30:40
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 - ليبرالي
2017-09-27 18:29:16
نشكر الشيخ عبدالله التركي 🌷
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
1 -
2017-09-27 18:21:56
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : خبير

لعل وعسى يكون في قيادة المرأة خيرة أما هؤلاء فقد عرفناهم كما لم نعرفهم من قبل ....
بواسطة : سحر

تعليق مخالف...
بواسطة : ليبرالي يحب العلمانية

يعجبني الشيخ الغير جامد .. المرن...
بواسطة : مسالم

كثير من النساء افضل من الرجال هدوء ونظام وانتاجيه والاغلبيه ملتزمون...
كتاب الرأي
mm

د. محمد العوين

نحن نتغير إلى الأفضل!
131 0
mm

سمر المقرن

تغيّرنا!
217 0
mm

قينان الغامدي

لا دور ولا حاجة لاستمرار الهيئة: قرار حاسم بإلغاء الجهاز
496 15
mm

أ.د.صالح بن سبعان

نسيج وحدتنا الوطنية !
114 0
mm

مشعل السديري

بين الخبث والذكاء
284 0
mm

عبدالرحمن الراشد

مواجهة كوريا و إيران
178 1
mm

محمد آل الشيخ

البي بي سي صدقيّةٌ سادت ثم بادت
310 4
mm

هيلة المشوح

ولادة وطن.. في يوم الوطن!
88 0
mm

عقل العقل

تغلغل «الإخوان» في جامعاتنا
284 12
mm

قينان الغامدي

التعليم لا عزم ولا حزم: وط المناقع وحل
471 8
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

رأس الفتنة في قطر
210 1
mm

أحمد الشمراني

شنق إيراني يشجع الهلال
656 17
mm

أحمد الشمراني

العويس وكرة الثلج
584 18
mm

أحمد الشمراني

صباح العشق ياوطن..!
119 2
mm

أحمد الشمراني

من العرضيات إلى ولي العهد
307 2
mm

صالح الهويريني

الهلال هو المستفيد
586 8
mm

عبد العزيز الدغيثر

زلزال رياضي على مستوى عال
509 0
mm

أحمد الشمراني

لا خوف على الأهلي والعويس!
648 10
mm

وليد الفراج

“الأخضر” في قلب سلمان
166 1
mm

أحمد الشمراني

تركي يهز الوسط الرياضي
641 8
الاخبار الدولية
مقطع فيديو صادم.. شابان يخطفان عروسة هندية ويعتدوا على الأم والفتاة بإذن الأب!_فيديو

مقطع فيديو صادم.. شابان يخطفان عروسة هندية ويعتدوا على الأم والفتاة بإذن الأب!_فيديو

 المرصد 41 8٬695 7 ساعات
العبادي يمهل كردستان 3 أيام لتسليم المطارات

العبادي يمهل كردستان 3 أيام لتسليم المطارات

 المرصد 43 5٬047 23 ساعة
بالفيديو .. زلة لسان وزير خارجية قطر تكشف حقيقة علاقة الدوحة بالإخوان واعترافه بأنها إرهابية

بالفيديو .. زلة لسان وزير خارجية قطر تكشف حقيقة علاقة الدوحة بالإخوان واعترافه بأنها إرهابية

 المرصد 40 9٬432 يوم واحد
السجن 21 شهراً لعضو سابق في الكونغرس الأمريكي بسبب رسائل جنسية لقاصر

السجن 21 شهراً لعضو سابق في الكونغرس الأمريكي بسبب رسائل جنسية لقاصر

 د ب أ 14 2٬291 يوم واحد
المرصد الرياضي
بالفيديو : الهلال يسحق بيرسبوليس الإيراني بأربعة أهداف دون مقابل

بالفيديو : الهلال يسحق بيرسبوليس الإيراني بأربعة أهداف دون مقابل

 المرصد 95 7٬581 23 ساعة
شاهد.. وصلة غزل بين الفنانة “وعد” واللاعب السابق ” محمد عبدالجواد” .. ومغردون : استحوا!

شاهد.. وصلة غزل بين الفنانة “وعد” واللاعب السابق ” محمد عبدالجواد” .. ومغردون : استحوا!

 المرصد 154 15٬400 يوم واحد
وليد الفراج يزف لنادي الاتحاد تغريدة صادمة .. الله يعينك يا انمار الحائلي !

وليد الفراج يزف لنادي الاتحاد تغريدة صادمة .. الله يعينك يا انمار الحائلي !

 المرصد 71 10٬008 يوم واحد
تشكيل أول فريق كرة قدم لفتيات سعوديات بأمريكا.. وقريبًا تشارك في” السلة والتنس”

تشكيل أول فريق كرة قدم لفتيات سعوديات بأمريكا.. وقريبًا تشارك في” السلة والتنس”

 المرصد 147 5٬954 يومين
اخبار فنية
هجوم عنيف على الفنانة “وعد” بسبب ما فعتله بالعلم السعودي… وهي تردّ بقوّة!

هجوم عنيف على الفنانة “وعد” بسبب ما فعتله بالعلم السعودي… وهي تردّ بقوّة!

 المرصد 136 16٬248 23 ساعة
شاهد .. لجين و أسيل عمران ومهيرة وعلا الفارس وأخريات يرقصن إحتفالاً بيوم المملكة الوطني

شاهد .. لجين و أسيل عمران ومهيرة وعلا الفارس وأخريات يرقصن إحتفالاً بيوم المملكة الوطني

 المرصد 110 20٬729 3 أيام
الحبيب السابق لـ”كايلي جينر” يردّ بخبر صادم على حملها من صديقها الحالي!

الحبيب السابق لـ”كايلي جينر” يردّ بخبر صادم على حملها من صديقها الحالي!

 المرصد 27 11٬181 4 أيام
بالفيديو…أحمد الفيشاوي يثير موجة غضب عارمة بين المصريين..وطالبوا منعه من الظهور الإعلامي

بالفيديو…أحمد الفيشاوي يثير موجة غضب عارمة بين المصريين..وطالبوا منعه من الظهور الإعلامي

 المرصد 63 15٬600 4 أيام
اخبار منوعة
شاهد..ممرضات ساخرات يحاولن إجبار مسن على التدخين في غرفة الإنعاش بتركيا

شاهد..ممرضات ساخرات يحاولن إجبار مسن على التدخين في غرفة الإنعاش بتركيا

 المرصد 42 10٬106 يوم واحد
شاهد .. لحظة سقوط ملكة جمال إسبانيا في المسبح

شاهد .. لحظة سقوط ملكة جمال إسبانيا في المسبح

 المرصد 33 11٬629 يوم واحد
فتاة مصرية تحكي قصة اغتصابها في فيديو مباشر على “فيسبوك”..وتنشر صورة المتهم-فيديو

فتاة مصرية تحكي قصة اغتصابها في فيديو مباشر على “فيسبوك”..وتنشر صورة المتهم-فيديو

 المرصد 116 19٬326 يوم واحد
شاهد بالصور: فتاة منقبة بساقين عاريتين تثير الجدل في بلد عربي!

شاهد بالصور: فتاة منقبة بساقين عاريتين تثير الجدل في بلد عربي!

 المرصد 85 14٬714 يومين
يوتيوب المرصد
شاهد .. فتاة سعودية تبعد السائق وتخرج سيارة العائلة من موقف مزدحم بعد فشله في المهمة

شاهد .. فتاة سعودية تبعد السائق وتخرج سيارة العائلة من موقف مزدحم بعد فشله في المهمة

 المرصد 194 16٬214 يوم واحد
شاهد.. شاب مصري حاول سرقة هاتف راكبة بالمترو.. فكان العقاب قاسي !

شاهد.. شاب مصري حاول سرقة هاتف راكبة بالمترو.. فكان العقاب قاسي !

 المرصد 11 8٬074 يومين
شاهد .. شاب يحطم سيارة متوقفة أمام منزل في الرياض وكاميرا المراقبة ترصده

شاهد .. شاب يحطم سيارة متوقفة أمام منزل في الرياض وكاميرا المراقبة ترصده

 المرصد 35 7٬922 يومين
شاهد.. افتتاح مسجد في مصر على أغاني “وردة الجزائرية” وبحضور راقصات!

شاهد.. افتتاح مسجد في مصر على أغاني “وردة الجزائرية” وبحضور راقصات!

 المرصد 102 10٬490 يومين
اخبار ثقافية
علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

 المرصد 72 4٬647 3 أيام
أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

 المرصد 42 4٬723 4 أيام
كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

 المرصد 37 5٬046 4 أيام
لهذا السبب يلقي “المصريين “الدمى في النيل !

لهذا السبب يلقي “المصريين “الدمى في النيل !

 المرصد 94 2٬440 5 أيام
اخبار صحية
مريض يستيقظ من غيبوبته بعد 15 عاماً… هل ينقذ ما فعله الأطباء الأمير السعودي النائم؟

مريض يستيقظ من غيبوبته بعد 15 عاماً… هل ينقذ ما فعله الأطباء الأمير السعودي النائم؟

 المرصد 32 15٬253 10 ساعات
عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

 المرصد 0 2٬300 3 أيام
قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

 المرصد 8 7٬692 6 أيام
مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

 المرصد 20 14٬887 أسبوع واحد
اخبار اقتصادية
صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن تفاصيل مشروع ضخم في إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش جدة

صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن تفاصيل مشروع ضخم في إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش جدة

 واس 5 753 1 ساعة
4 عوامل تحدد مسار الأسهم منها رفع الدعم عن “البنزين” و”الكهرباء”.. والنقطة 7450 تحذر المتداولين

4 عوامل تحدد مسار الأسهم منها رفع الدعم عن “البنزين” و”الكهرباء”.. والنقطة 7450 تحذر المتداولين

 المرصد 26 6٬717 يومين
قانون جديد في السعودية لصالح الأجانب وضد بعض الشركات المحلية

قانون جديد في السعودية لصالح الأجانب وضد بعض الشركات المحلية

 المرصد 33 10٬013 3 أيام
إصلاحات جديدة لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”

إصلاحات جديدة لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”

 وكالات 140 31٬539 أسبوع واحد
أخبار مناسبات
بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

 المرصد 69 10٬036 3 أيام
بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

 المرصد 10 3٬207 4 أيام
ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

 المرصد 16 2٬661 5 أيام
بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

 المرصد 30 14٬054 أسبوع واحد
الاخيرة
مدير جامعة الطائف يوجه بتهيئة مواقف سيارات خاصة بالسائقات من الطالبات!

مدير جامعة الطائف يوجه بتهيئة مواقف سيارات خاصة بالسائقات من الطالبات!

 المرصد 57 2٬259 13 ساعة
شاهد كيف غردت “الخارجية السعودية” بقرار السماح بقيادة المرأة للسيارة!

شاهد كيف غردت “الخارجية السعودية” بقرار السماح بقيادة المرأة للسيارة!

 المرصد 17 2٬615 16 ساعة
هكذا جاء تعليق الداعية “سعد الدريهم” على قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة!

هكذا جاء تعليق الداعية “سعد الدريهم” على قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة!

 المرصد 48 10٬693 16 ساعة
تعرف على قصة المواطن “سالم ” التي قست عليه الحياة ورمته مشردًا في شوارع جدة!

تعرف على قصة المواطن “سالم ” التي قست عليه الحياة ورمته مشردًا في شوارع جدة!

 المرصد 109 9٬477 يومين
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

 المرصد 199 2٬898 9 ساعات