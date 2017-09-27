الرئيسية / شاهد .. أول امرأة تقود سيارة بعد الأمر الملكي
شاهد .. أول امرأة تقود سيارة بعد الأمر الملكي
صحيفة المرصد : ظهرت امرأة سعودية وهي تقود السيارة في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب صدور الأمر السامي بالسماح للنساء بقيادة السيارة .
وقال المرأة التي ظهرت في الفيديو :” الحمد لله سأقود السيارة كأول سعودية، تسوق بأمر الملك ”.
ولقي الأمر السامي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان مساء أمس الثلاثاء بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة ترحيبا كبيرا داخليا وخارجيا.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
التعليقات
( عدد التعليقات 28,982 )96 - قلم الحقيقه
أنت أأأأأأأأأأمام قلم الحقيقه قوته بقوة وطنه لدرجة تجعلك تطلب نوم الهزيمة والانكسار أمامه يالأخونجي. الخلاااااااااا.
لا يعجبني(13) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,982 )95 - قلم الحقيقه
لأن هامات رؤوسنا مرتفعة ببلادنا المملكة كما هي رايته راية التوحيد عالية تتجاوز هام السحب لاكسرها الله ولا أسقطها ومن ثم بقادتنا آل سعود الذي ولدنا ووجدنا على هذه الدنيا وهم حكامنا لهم الولاء والطاعة.
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
94 - فاطمه2017-09-27 23:28:12
وانت من اهل الخير
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
93 - عادل2017-09-27 23:27:14
تصبحون على خير
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
92 - عادل2017-09-27 23:20:00
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,982 )91 - قلم الحقيقه
والله والذي لا اله الاهو ماهمني في هذه الدنيا الا أمرين مهمين سلامة وطني المملكة العربية السعودية وسلامة حكامه آل سعود أعزهم ونصرهم الله والدفاع عنه وعنهم بقلمي وكلمتي ضد قطعانكم وأذنابكم ياعملاء تميم
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,982 )90 - قلم الحقيقه
اليوم من يخون وطنه للأغراب والأجناب وينزع بيعته من عنقه كما فعلت وفعل قبلك عصابتك من دعاتك الأخونجية وقطيعهم المسجون وغيرهم خارجها كالذي يفرط في شرفه وعاره يالخسيس.وهذا ماهو عليه أنتم مع الحمدين.
لا يعجبني(114) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,982 )89 - قلم الحقيقه
ومن بعد ذلك وسم كل واحد منهم في جبهته وسم الخيانة العظمى لوطنه المملكة العربية السعودية ولحكامه قادته آل سعود أعزهم ونصرهم الله ولاخلي وطنا العزيز منهم وسيورث خيانته لآخر أحفاد أحفاده جيل بعد جيل .
لا يعجبني(115) اعجبني(0)
88 - هنطش2017-09-27 22:57:24
ان شالله أسعار السيارات ماترتفع مثل دس الايك لبعض المعلقين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
87 - قاسم2017-09-27 22:56:07
عندك فيه استلمه ياعادل***
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 28,982 )86 - قلم الحقيقه
الأخونجي 79 \\\\\ يكفي دعاتك الأخوان المساجين وقطيعهم اللي معهم الخونة ورثو الملايين من الحمدين وتميم وشــــــ حصلو . اللعنة من الله ومن عباده والخزي والعار وسواد الوجه لهم في الدنيا والآخرة يالخبيث.
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
85 -2017-09-27 22:53:14
مستعجلين القرار في 1439/10/10 باقي تسعة أشهر لا بوجد لديكم رخصة قيادة انتبهو من المرور على طول الناصريه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
84 - عادل2017-09-27 22:52:23
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
83 - مانع القحطاني2017-09-27 22:48:40
40 - ..... لو انه لقاله***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
82 - مسلم2017-09-27 22:44:13
الف شكر لخادم الحرمين وابنه محمد بهده الخطوة المباركه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
81 - عادل2017-09-27 22:42:44
تبغاني انقلك على كفالتي مابربطك بعمل معين بفكك تترزق الله بدل شغلتك اللي ماتأكلك عيش
لا يعجبني(1) اعجبني(21)
( عدد التعليقات 28,982 )80 - قلم الحقيقه
لالالالالالالالالالالالاتنسون صوت فيروز صباحي وشيرين مسائي . فديتكم بنات وطني الله يسعدكم ويوفقكم وعسى دروبكم كلها خضراء وطريقكم كله سلامة.
لا يعجبني(115) اعجبني(2)
79 - عادل2017-09-27 22:36:05
البعض ورث مليون وبعضهم ملايين وبعضهم ورث كراهية الخلق فصار لايأبه لشيء الا مزيدا من الكراهيه والذكر السيء .نشكرها عدالة السماء حين بداء بنفسه فأهلكها واشغلها في ما لايعود عليه بشيء الا التجاهل
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 28,982 )78 - قلم الحقيقه
76 \\\\\\ الخلا يالأخونجي ****
لا يعجبني(226) اعجبني(0)
77 - ام شهد2017-09-27 22:24:04
اتوقع انه سوف تنتعش بيع السيارات في الوكالات والمعارض بعد السماح بقيادة المراة وتكثر عروض التخفيضات واضافة موصفات وديكورات داخلية والوان جديدة ساتيل علي حسب رغبة العميله
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
76 - عادل2017-09-27 22:21:36
*** قلم قريب.. حول هل تسمعني
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 28,982 )75 - قلم الحقيقه
شكرآآآ قيادتنا وحكومتنا العزيزة الرشيدة وعلى رأسهم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على هذا القرار الملكي التاريخي بالسماح للمواطنات السعوديات بقيادة السيارة كأجمل هدية لهم.
لا يعجبني(559) اعجبني(3)
( عدد التعليقات 28,982 )74 - قلم الحقيقه
وكل فتاة أو امرأة سعودية لديها رخصة دولية صادرة من احدى دول الخليج العربي المجاورة لبلادنا البحرين الامارات يحق لها قيادة السيارة فورآ ودون تأخير أو معارضة من أي جهة كانت خاصة أن مبدأ القيادة مسموح به
لا يعجبني(5) اعجبني(1)
73 - جنوبية2017-09-27 22:07:24
انا جنوبية وزوجي وأهلي كلهم راضين اني أسوِّق وش عندكم يالرجال 😏
لا يعجبني(9) اعجبني(3)
( عدد التعليقات 29,316 )72 - برق _ الحرم
((((((( قيادة المرأة في 10/10/1439هـ ..... وتطبيق القانون بحق من لم يمتثل بموعد قيادة الذي حدده الامر السامي )))))
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
71 - فريدة شوقي2017-09-27 22:02:59
الف مبروك لكل بنات السعودية هذي الخطوة العظيمة الجبارة والقرار الملكي ويالله من بكره على معارض السيارات كل وحدة تشتري سيارتها وانطلقوا نحو الحرية والرفاهية واقهروا من كان يعارضكم ويتوعدكم بالسابق 🚘
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,982 )70 - قلم الحقيقه
بالتوفيق وأأأأألف مبروك لك مقدمآآآآآآآ من قلم الحقيقه وعسى دربك خضر وكل الأماني الطيبة لك بالتوفيق والله يحميك ويستر عليك ويسعدك. أما المتخلف العربجي اللي يقول وين الرخصة مؤكد رخصتها دولية يامتصحر .
لا يعجبني(7) اعجبني(0)
69 -2017-09-27 21:57:10
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
68 - عمران2017-09-27 21:49:32
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
67 -2017-09-27 21:47:08
يفترض تستدعى فورا ويتم زجرها وردعها والتقيد بالامر السامي والشي المفرح ان هناك قبايل اصيلة رفضت وتبرت الى الله من قيادة بناتها والحمد للله اهلنا محتشمات وقد رفضوا القيادة ولن نسمح لهم
لا يعجبني(6) اعجبني(4)
66 - الهنووف2017-09-27 21:45:47
احب اسوق في الازمات فقط لكن كل يوم صعبه السواقه خطر
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
65 -2017-09-27 21:44:43
***رقص لا حول ولا قوة الا بالله
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
64 - فطوم2017-09-27 21:42:36
بتزيد الجلطات عند الرجال من القهر وليش مقهووووورين من الملكات خلاص أمر وصدر . البربره حقتكم لاتقدم ولا تأخر
لا يعجبني(5) اعجبني(2)
63 -2017-09-27 21:37:05
62 - لاتخافين والله اني اضمن الاجنبي ينتظر هالفرصة ويبي يسويلك خصم اقل من راس المال بس لا يروح معك احد روحي وبتذكرين كلامي
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
62 - سارونه2017-09-27 21:25:39
على العموم يابنات اذا الوحدة تبي تشتري سيارة تخلي زوحها او اخوها او ولدها يشتري لها سيارة لان التجار الاجانب ينتظرون هالفرصة عشان يرفعون السعر عليكم لان اي سلعه تخص المرأة او الطفل تلاقيونها مرتفعه
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
61 -2017-09-27 21:23:12
ههه.. هاليله وانا بالسوق رايح بطريقي شفت حرمه جالسه على كرسي السواق لسيارة زوجها تنتظره يرجع من المسجد...... جاء ببالي إنها مشتاقه للسواقههه.... والله ضحكت. والله يعين
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
60 - أبرار2017-09-27 21:18:04
هذي **** احترام للنظام ... من انخلقتوا وانتو صابرين اصبروا كم شهر
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
59 - ت542017-09-27 21:12:46
ياخي لا تبالغ سيارة هذي مو لبس
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
58 - ..2017-09-27 21:08:37
اتمنى ان تساوى المراءةبالرجل بكل شي ساواهم به الاسلام وتفعل الهيءة والدعاة والداعيات الوسطيين وتفرض قوانين صارمة ضدالتحرش من الطرفين
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
57 -2017-09-27 21:07:40
نريد قيادة السيارة نريد قيادة السيارة نريد قيادة السيارة وفي الاخير استقدام سائقة
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
56 - أبو خالد 8982017-09-27 21:07:33
واضح إنه تمثيل، لأنه لم تظهر المتكلمة خلف المقود فهي تتحدث من داخل السيارة بالفعل ولكن بمقعد الراكب. بطلوا حركات يا بنات.
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
55 -2017-09-27 21:00:09
انما النسيء زيادة في الكفر
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
54 -2017-09-27 20:58:57
الخوف ماهو من قيادة المراءة للسيارة الخوف انها كل زواج وكل مناسبة بتغير السيارة الي راحت فيها المرة السابقة( شافوها معي المرة الماضية) والبنوك فاتحة باب التقسيط والمحكمة المستعجلة جاهزة للخلع
لا يعجبني(2) اعجبني(10)
53 - ..2017-09-27 20:56:22
الي معارض هذامقهوران المراءة تخلصت من الاستعبادبزمن الرسول كانت المراءةتاجرة ومعلمة وعسكريةوممرضةومستشارةلرسول واخذ الرسول بمشورتهاحتىالمسجد كانت تخرج مثل الرجال وتصلي فيه هذاديناامااتباع جيهمان انتهو
لا يعجبني(38) اعجبني(3)
52 - أسأل رب العالمين أن لا نشاهد أول وحدة تموت من التهور في القيادة2017-09-27 20:54:22
نأمل ان تكون كل قائدة قدر المسؤولية وأن لا تحول النعمة الى نقمة //
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
51 -2017-09-27 20:50:55
وليس الذكر كالانثى
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
50 - الحقباني2017-09-27 20:48:52
علم 47 - هنطش أول وحده تسوق بعد السماح طيب (باقي اول وحده تصدم وباقي اول تفحط وباقي )اول وحده أهي وباقي اول اها في وحدات كثير في الطريق هههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
49 -2017-09-27 20:46:58
ايها النساء مطالبكم مجابة والغرب مهتم بكم لايهمهم الاطفال الي يقتلون ولا الشعوب الي يشردون ولا المدن التي تساوى بالارض بالصواريخ كل همهم مساواتكم بالرجل فليكن مطلبكم الثاني مساواتكم بالرجل في الميراث
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
48 - هوصدق2017-09-27 20:46:42
يابروق الصيف هتي من المعاني علوم استر ولعفاف متضيع عند اهل السلوم
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
47 - هنطش2017-09-27 20:45:40
أول وحده تسوق بعد السماح طيب باقي اول وحده تصدم وباقي اول تفحط وباقي اول وحده أهي وباقي اول اها في وحدات كثير في الطريق
لا يعجبني(1) اعجبني(11)
46 - الصحيح2017-09-27 20:45:24
اذكروا الله يذكركم-- سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولاحول والاقوه الي بالله -.صلي علي النبي ،
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
45 - سلمان2017-09-27 20:44:43
الله يوفق الجميع لما يحب ويرضى
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
44 - هوصدق2017-09-27 20:42:37
نساء اول ليس كالان هنك فرق شساع
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
43 - هوصدق2017-09-27 20:38:08
نقول الكي خذي حقك لكن اين حق رجالك
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
42 - رويليه2017-09-27 20:37:48
الله يستر بس من اللي بيسوقن والله غيرتكثرالحوادث والمشاكل بنسبه لي انا معرضه على قياده المراه ولكن كل واحد شنب مايخلي حرميهم وبناتهم يسوقن
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
41 - نعم2017-09-27 20:37:32
ولى الامر خادم الحرمين امر ان قيادة المرة في 10-10-1439 وانتي خالفتي ولي الامر .
لا يعجبني(5) اعجبني(4)
40 - .....2017-09-27 20:37:20
ت35 أسأل اللي كان متسدح بالاستراحة وتارك بيته للسواق حتى يقوم بخدمة اهله
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
39 - زائر من الكَوَاكِبٌ2017-09-27 20:36:26
خليك بعيده عن ***..
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
38 - هوصدق2017-09-27 20:36:20
فلوس اصتدام
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
37 - Saad2017-09-27 20:35:24
التخلص من السائق والخادمة هو افضل شيئ سوف تصل له المرأة وسوف يلغي الهدر المالي
لا يعجبني(4) اعجبني(6)
36 -2017-09-27 20:35:15
لست متطلبه كما يظن البعض، انما قسوة الحياة، جعلت مني امرأة تٌحارب من اجل ماتستحقه وليس من اجل ماتحتاجه
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
35 - مانع القحطاني2017-09-27 20:33:59
طيب مطبخك مين الي قايم به؟ ههههه انحشرت سوقي عزيزتي سوقي فالامر ليس بتلك الاهميه المهم ان تكونون قد الثقه
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
34 - هوصدق2017-09-27 20:32:35
صاطحة محل سمكره محل تزيين السيارت يسوي فلوس يمعلم
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
33 - Ymni mahbob2017-09-27 20:30:56
يالبيه ***
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
32 - الزهراني2017-09-27 20:29:16
الله***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
31 - ابوعبدالعزيز2017-09-27 20:28:39
الظلاميين الان يموتون قهرا وكمدا وغبنا 😂😂😂
لا يعجبني(6) اعجبني(6)
30 - خبير2017-09-27 20:27:19
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
29 -2017-09-27 20:24:38
لا حول ولا قوة الا بالله..يا ها البلشة مع ها الحريم..هذي بدايتها..القرار ما تفعل وباقي لجان ودراسة تستمر سنة.وهذي طلعت تلعب في السيارة..ينبغي مصادرة السيارة وغرامة وسجن هذه المرأة ناقصة العقل والدين.
لا يعجبني(2) اعجبني(7)
28 - زهوان2017-09-27 20:23:23
ههه عجبني الرجال شكلة مو مستوعب النظام اكيد مارايحة تسوق إلا معها رخصة الله يحفظ الجميع
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
27 - اسمي طحيمر الآن طوطو2017-09-27 20:21:01
ابروح مكه اخذ عمره وادعي لي البنات بهذا النصر والتمكين واذا أمكن أن البنات يوصلوني ماعندي مانع انا منفتح ماسكر 24ساعه فاتح
لا يعجبني(2) اعجبني(33)
26 -2017-09-27 20:19:58
من المهم ان يكون رقم لبلاغات التحرش والمضايقه او تطبيق عبر الجوال لارسال موقع الحادثه ويربط مع الشرطه مباشرة
لا يعجبني(2) اعجبني(11)
25 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-09-27 20:17:48
عَـــن عَـــن عَـــن 🚗 بدعـــم سيايركـــــم 🚗🚕🚙
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
24 -2017-09-27 20:17:16
الف مبروك واللي مو عاجبه الوضع في البلد يتوكل على الله يطلع برا يشوف له بلد ثاني ويبعد الناس من شره
لا يعجبني(6) اعجبني(8)
23 - مواطن سعودي✨✨2017-09-27 20:16:57
اهم شي عبارة سوف اقوم بالسواقه جاني قشعريره من صوتها واسلوبها الله لا يستر لا تهف لها كم سياره واضح انها عليميه الله يحمي المسلمين
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
22 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-09-27 20:14:35
طيّب عطوا البنات نصايح و بعض من خبرتكم يعني 🚗 يلّه قولوا مخاوفكم و الحلول لها ..
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
21 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-09-27 20:13:03
استحيت ما أشارك والموضوع يخصني 😂
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
20 - خلود التويجري2017-09-27 20:12:35
ممنوع السواقه اوك
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
19 - سامي عنان2017-09-27 20:11:15
والله انكم فشيلة يا بنات..
لا يعجبني(4) اعجبني(4)
18 - غرام الورد2017-09-27 20:11:02
ليتني جنبها اعلمها
لا يعجبني(6) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 11,358 )17 - العنيد
اعتقد ان المراءه المومنه المتربيه تعرف طريقها الى ربها ولن تقع في النار الا الفرشات الطائشه .نسأل الله ان يحفظ نساءنا ويجعل من يريد الشر بهم كيده في نحره وان يحفظ هذه البلاد حكومة وشعب بامنه وامانه ..
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
16 - العطوي2017-09-27 20:10:00
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
15 - هلال2017-09-27 20:07:22
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
14 - الطيبه2017-09-27 20:06:33
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13 - ساره2017-09-27 20:06:14
حق مشروع في كل دول العالم لكل الجنسين شكرا" محمد بن سلمان .
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
12 - اخر الزمن2017-09-27 20:03:57
ساقة غصب عنك انت وياه
لا يعجبني(5) اعجبني(7)
11 - وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ۚ2017-09-27 20:03:29
// الاية البقرة // منهم متعطش للقيادة // ومنهم متعطش للإحتفالات // عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه قال (لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا) //اللهم أجعلنا متعطشين للتقوى والإيمان//
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
10 - نوره العتيبي2017-09-27 20:02:34
ماراح اسوق ابدا تدرون ليش زحمه وحوادث ولا فيه فلوس وهذي ليش تسوق وهو ممنوع وبدون رخصه كيف تتحدي للنظام وتصور بلله استحن ازعجتونا بلسواقه طيب ساقه اش صار الحمدلله بس كنهم بسطح القمر الله يستر بس
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
9 - عبدالله ابوفهد2017-09-27 20:01:33
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 -2017-09-27 20:00:22
تتحدى المرور
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
7 - ابوسلطان2017-09-27 20:00:21
لاحولا ولاقوة الا بالله.
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
6 - سالم2017-09-27 19:59:53
الف مبروك ،، ولاعزاء للظلاميين الى *** التاريخ
لا يعجبني(8) اعجبني(2)
5 - -2017-09-27 19:58:47
أمس حرام واليوم حلال!
لا يعجبني(1) اعجبني(7)
4 - تروك الشمال2017-09-27 19:58:11
اشغلتونا ساقت ماساقت ابلشتونا بلاسطوانه خلاص عرفنا وعلى فكره هذي تتحدي القرار الملكي وساقت قبل الموعد بسنه يجب ان تحاسب وبعدين اتوقع ماحد يسوق طفرانين الشعب مافيه فلوس وغير كذا ماراح احد يسوق متكد
لا يعجبني(6) اعجبني(14)
3 -2017-09-27 19:57:11
المقطع الثاني اعجبني هههههههههههه
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
2 -2017-09-27 19:55:07
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 -2017-09-27 19:51:03
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : العنزي
طيب وسينما اقصد هاي وهوا...
بواسطة : قلم الحقيقه
لله درك من أأأأأأأأمريكــــــي بطل شجاع كأن من أمسكت به دمية غير حقيقية لسمكة قر...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
مقطع فيديو صادم.. شابان يخطفان عروسة هندية ويعتدوا على الأم والفتاة بإذن الأب!_فيديوالمرصد 42 10٬417 11 ساعة
العبادي يمهل كردستان 3 أيام لتسليم المطاراتالمرصد 43 5٬110 يوم واحد
بالفيديو .. زلة لسان وزير خارجية قطر تكشف حقيقة علاقة الدوحة بالإخوان واعترافه بأنها إرهابيةالمرصد 40 9٬505 يوم واحد
السجن 21 شهراً لعضو سابق في الكونغرس الأمريكي بسبب رسائل جنسية لقاصرد ب أ 14 2٬302 يوم واحد
المرصد الرياضي
بالفيديو : الهلال يسحق بيرسبوليس الإيراني بأربعة أهداف دون مقابلالمرصد 95 7٬722 يوم واحد
شاهد.. وصلة غزل بين الفنانة “وعد” واللاعب السابق ” محمد عبدالجواد” .. ومغردون : استحوا!المرصد 154 15٬456 يومين
وليد الفراج يزف لنادي الاتحاد تغريدة صادمة .. الله يعينك يا انمار الحائلي !المرصد 71 10٬019 يومين
تشكيل أول فريق كرة قدم لفتيات سعوديات بأمريكا.. وقريبًا تشارك في” السلة والتنس”المرصد 147 5٬963 يومين
اخبار فنية
هجوم عنيف على الفنانة “وعد” بسبب ما فعتله بالعلم السعودي… وهي تردّ بقوّة!المرصد 138 16٬861 يوم واحد
شاهد .. لجين و أسيل عمران ومهيرة وعلا الفارس وأخريات يرقصن إحتفالاً بيوم المملكة الوطنيالمرصد 110 20٬759 3 أيام
الحبيب السابق لـ”كايلي جينر” يردّ بخبر صادم على حملها من صديقها الحالي!المرصد 27 11٬208 4 أيام
بالفيديو…أحمد الفيشاوي يثير موجة غضب عارمة بين المصريين..وطالبوا منعه من الظهور الإعلاميالمرصد 63 15٬607 5 أيام
اخبار منوعة
شاهد .. مغنية تعتدي على صديقها السابق أثناء حفل توزيع جوائز للموسيقى في روسيا .. وهكذا رد عليها!المرصد 7 905 31 دقيقة
شاهد..ممرضات ساخرات يحاولن إجبار مسن على التدخين في غرفة الإنعاش بتركياالمرصد 44 10٬186 يوم واحد
شاهد .. لحظة سقوط ملكة جمال إسبانيا في المسبحالمرصد 33 11٬676 يوم واحد
فتاة مصرية تحكي قصة اغتصابها في فيديو مباشر على “فيسبوك”..وتنشر صورة المتهم-فيديوالمرصد 130 19٬633 يوم واحد
يوتيوب المرصد
بالفيديو.. عالم مصري: فرعون موسى أصله إيراني واسمه وليد !المرصد 50 1٬826 2 ساعتين
شاهد كيف ردت “لجين عمران” على الساخرين من قيادة المرأة للسيارة… وهذه نصيحتها للسائقاتالمرصد 30 3٬839 3 ساعات
شاهد .. فتاة سعودية تبعد السائق وتخرج سيارة العائلة من موقف مزدحم بعد فشله في المهمةالمرصد 194 16٬442 يوم واحد
شاهد.. شاب مصري حاول سرقة هاتف راكبة بالمترو.. فكان العقاب قاسي !المرصد 11 8٬089 يومين
اخبار ثقافية
علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصرالمرصد 72 4٬659 3 أيام
أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!المرصد 42 4٬729 4 أيام
لهذا السبب يلقي “المصريين “الدمى في النيل !المرصد 94 2٬443 5 أيام
اخبار صحية
مريض يستيقظ من غيبوبته بعد 15 عاماً… هل ينقذ ما فعله الأطباء الأمير السعودي النائم؟المرصد 36 17٬321 14 ساعة
عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطانالمرصد 0 2٬301 3 أيام
قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقطالمرصد 8 7٬699 6 أيام
مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصورالمرصد 20 14٬902 أسبوع واحد
اخبار اقتصادية
صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن تفاصيل مشروع ضخم في إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش جدةواس 10 1٬743 6 ساعات
قانون جديد في السعودية لصالح الأجانب وضد بعض الشركات المحليةالمرصد 33 10٬015 3 أيام
إصلاحات جديدة لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”وكالات 140 31٬544 أسبوع واحد
أخبار مناسبات
بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسمالمرصد 69 10٬059 3 أيام
بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبالالمرصد 10 3٬209 4 أيام
ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورةالمرصد 16 2٬663 5 أيام
بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردنالمرصد 30 14٬060 أسبوع واحد
الاخيرة
بالفيديو : قرش يصطدم بسباح في أحد سواحل فلوريدا و يحاول التهامه حيا .. شاهد ماذا حدث!المرصد 2 1٬202 23 دقيقة
“تويتر” يضاعف عدد حروف التغريدات بثلاث لغاتCNN 2 1٬115 3 ساعات
مدير جامعة الطائف يوجه بتهيئة مواقف سيارات خاصة بالسائقات من الطالبات!المرصد 58 2٬365 17 ساعة
شاهد كيف غردت “الخارجية السعودية” بقرار السماح بقيادة المرأة للسيارة!المرصد 17 2٬667 20 ساعة
كاريكاتير