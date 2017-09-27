شاهد .. أول امرأة تقود سيارة بعد الأمر الملكي

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صحيفة المرصد : ظهرت امرأة سعودية وهي تقود السيارة في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب صدور الأمر السامي بالسماح للنساء بقيادة السيارة .

وقال المرأة التي ظهرت في الفيديو :” الحمد لله سأقود السيارة كأول سعودية، تسوق بأمر الملك ”.

ولقي الأمر السامي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان مساء أمس الثلاثاء بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة ترحيبا كبيرا داخليا وخارجيا.

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