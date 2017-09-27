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الرئيسية / شاهد كيف ردت “لجين عمران” على الساخرين من قيادة المرأة للسيارة… وهذه نصيحتها للسائقات

شاهد كيف ردت “لجين عمران” على الساخرين من قيادة المرأة للسيارة… وهذه نصيحتها للسائقات

شاهد كيف ردت “لجين عمران” على الساخرين من قيادة المرأة للسيارة… وهذه نصيحتها للسائقات
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المرصد 30 3٬843 3 ساعات

صحيفة المرصد : أعربت الإعلامية السعودية لجين عمران عن فرحها الشديد بإصدار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز امراً سامياً بمنح المرأة حق القيادة.

وتعليقاً على ذلك كتبت عبر حسابها على “تويتر”: “لسه مو مستوعبة. تحمست أمسك خط سيارتي من الإمارات للسعودية”.

كذلك حرصت لجين على الرد على الساخرين من قيادة المرأة السعودية. وكتبت: ” لا تشيل هم. طول عمري أسوق بالكعب ووصلت لسرعة 250 كلم في الساعة، والقادم مذهل أكثر إن شا ءالله. ما في شي صعب على بناتنا”.

ونشرت لجين فيديو يظهر قيادتها لسيارة سباق وكتبت: “للي يسخرون وينكتون من سواقة المرأة السعودية”. وتضمن المقطع هذا التعليق: “للي يشككون إن السعودية ما تعرف تدعس بنزين، مصورة وأنا في حلبة الفورمولا أسوق فوق 250 كلم في الساعة قبل كم شهر”.

وكشفت لجين أنها تقود السيارة منذ كانت في الـ16 من عمرها. وأضافت رداً على إحدى المغردات: “حبيبتي، أبسط منها ما في. أول مرة سقت السيارة كان عمري 16، و تخيلت نفسي أسوق سيارة مدينة الملاهي، و فعلاً راح الخوف تماماً و تدربت وحصلت الرخصة”.

كذلك أشارت في تغريدة أخرى إلى أنها تحب السرعة: “أحب السرعة فقط في الأماكن المخصصة لها مثل حلبة الفورميوا وبسيارات رياضية مناسبة”.

وتابعت: “كنت أسوق داخل الحلبة وإللي يحب السرعة يتوجه للحلبات المخصصة و يبتعد عن السرعة في الشوارع العامة”.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

30 - جون كنيدي اليعربي
2017-09-27 23:38:56
نساء العالم ساقن الطائرات الحربية والمدنيه والغواصات والناقلات والمقطورات. والسعوديات كل ذلك سوف يحصل لهن وسوف يبدعن ويتفوقن فيه وسوف يضرب بهن المثل في القيادة والتميز والإبداع.فشجعوهن وآزروهن
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29 - واحد من الناس
2017-09-27 23:21:53
تعرفين تسوقين يا لوجين عمران .. ****
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28 -
2017-09-27 22:48:31
من مثلك يالجين شبعانه و عندك دراهم تشترين اي سيارة و***
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27 -
2017-09-27 22:45:18
تراه مو شي عجيب وغريب شي عادي ومسيرنا نتعود عليه الله يعين والمعارضين محد جبرهم يطبقون القرار
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26 -
2017-09-27 22:34:43
الفاااضي اقصد الماااضي فرحان أكثر من الحريم الظاهر الهرمونات لاعبه فيه ههههه
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25 - يوسف
2017-09-27 22:29:22
ليتك والله تمسكين ****
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24 - نواف بن شداد
2017-09-27 22:23:04
من كان **** مهما أظهرت من فرح لاتزال....
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23 - توت
2017-09-27 22:09:28
ولجين قدوة ماعندها الي ****
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22 - نيفارا
2017-09-27 22:04:26
ما راح يسوق إلا *****
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21 - رحماك ربي
2017-09-27 21:54:14
ههههه تسير بسرعة 250كم بالساعة وتقول القادم أحسن. الله يستر ****
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20 - المااااضي
2017-09-27 21:53:35
وين اختفوا عنيده وصوت الخق وابو شدا..شكلهم بالعنايه المركزه بعد الجلطه😄😀
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19 - المااااضي
2017-09-27 21:49:40
ت15 ..بني علمان طلعوا الشيب برموشك ...خلوك تهذري 😅😅
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18 - النادر
2017-09-27 21:40:06
سبحان الله ***لتوجيه لأهل الصلاح والعلم .
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17 - .......
2017-09-27 21:39:11
اعوذ بكلمات الله التامات من شر ماخلق *********
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16 - ادهم
2017-09-27 21:38:06
طيب وش المطلوب....
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15 - عبدالله
2017-09-27 21:36:53
حين تتحول القضيه لتحدي فهذا اخلاق بني علمان !سواقه المراه للسيلره سوف تنعكس بالايجاب والسلبيه ولك السلبيه اكثر وخصوصا للمراه التي كانت ملكه ! الايام سوف تثبت انه لصالح الطبقه المخمليه فقط وكرف للباقي
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14 - سارونه
2017-09-27 21:36:06
على العموم يابنات اذا الوحدة تبي تشتري سيارة تخلي زوحها او اخوها او ولدها يشتري لها سيارة لان التجار الاجانب ينتظرون هالفرصة عشان يرفعون السعر عليكم لان اي سلعه تخص المرأة او الطفل تلاقيونها مرتفعه
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13 - المااااضي
2017-09-27 21:33:31
اشكر المناضله الحره لجين العمران ...فعلآ من سار على الدرب وصل....وابارك لكل السعوديات القرار الناريخي..والقادم احلى ...ولا عزاء للظلاميين الرجعيين
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12 -
2017-09-27 21:31:53
لم ينتقدكي الى ناس ليس لهم كلمه اوثقل في المجتمع الكبار يشجعونك
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11 - ابوراكان
2017-09-27 21:26:25
كل من يشكك في عقيدتنا ويحط من قدر الدين واهله ***
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10 -
2017-09-27 21:25:30
بارك الله فيك يا سماحة الشيخة لجين على هذه النصائح القيمة التي تنم على تربيتك السليمة واخلاقك العالية وتمسكك بكتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلم وجعلها الله في موازين اعمالك
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9 - ابوصالح سكري
2017-09-27 21:24:45
يالجين حذاري من عمال ورش صيانة السيارات الكثيرمنهم نصابين وحرامية ومجرمين
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8 - محماس
2017-09-27 21:24:43
هؤلاء اصبحوا ****فيهم خير للاسلام والمسلمين
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7 -
2017-09-27 21:24:27
**** كفو لولو وشكرا لتحفيز بنات الوطن .
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6 - ابوسلطان
2017-09-27 21:24:04
يلا انصحيهم بيض وجهك الي الامام والقادم روعه 😊💕
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5 -
2017-09-27 21:23:52
اللهم اختم لنا بالصالحات
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4 -
2017-09-27 21:23:30
***كانت في سن الشباب
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3 -
2017-09-27 21:17:32
تعليق مخالف
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2 - خلك بعيد حبك يزيد
2017-09-27 21:16:26
خذوا النصائح يابنات من لجين *****
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1 - -جدة غيييير
2017-09-27 21:15:30
منال الشريف ..لجين عمران..و و هم سبب المشاكل هذه الأيام ! حسبي الله ونعم الوكيل
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