شاهد كيف ردت “لجين عمران” على الساخرين من قيادة المرأة للسيارة… وهذه نصيحتها للسائقات

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صحيفة المرصد : أعربت الإعلامية السعودية لجين عمران عن فرحها الشديد بإصدار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز امراً سامياً بمنح المرأة حق القيادة.

وتعليقاً على ذلك كتبت عبر حسابها على “تويتر”: “لسه مو مستوعبة. تحمست أمسك خط سيارتي من الإمارات للسعودية”.

كذلك حرصت لجين على الرد على الساخرين من قيادة المرأة السعودية. وكتبت: ” لا تشيل هم. طول عمري أسوق بالكعب ووصلت لسرعة 250 كلم في الساعة، والقادم مذهل أكثر إن شا ءالله. ما في شي صعب على بناتنا”.

ونشرت لجين فيديو يظهر قيادتها لسيارة سباق وكتبت: “للي يسخرون وينكتون من سواقة المرأة السعودية”. وتضمن المقطع هذا التعليق: “للي يشككون إن السعودية ما تعرف تدعس بنزين، مصورة وأنا في حلبة الفورمولا أسوق فوق 250 كلم في الساعة قبل كم شهر”.

وكشفت لجين أنها تقود السيارة منذ كانت في الـ16 من عمرها. وأضافت رداً على إحدى المغردات: “حبيبتي، أبسط منها ما في. أول مرة سقت السيارة كان عمري 16، و تخيلت نفسي أسوق سيارة مدينة الملاهي، و فعلاً راح الخوف تماماً و تدربت وحصلت الرخصة”.

كذلك أشارت في تغريدة أخرى إلى أنها تحب السرعة: “أحب السرعة فقط في الأماكن المخصصة لها مثل حلبة الفورميوا وبسيارات رياضية مناسبة”.

وتابعت: “كنت أسوق داخل الحلبة وإللي يحب السرعة يتوجه للحلبات المخصصة و يبتعد عن السرعة في الشوارع العامة”.

للي يسخرون و ينكتون من سواقة المرأة السعودية 🙄😏 #الملك_ينتصر_لقيادة_المراه pic.twitter.com/sZfM5Nc16D — lojain.omran لجين🕊 (@Lojain_omran) ٢٦ سبتمبر، ٢٠١٧

عادي حبيبتي الكلام أسهل منه ما في لذلك بعض العقول السطحية تعتمده بينما على أرض الواقع كل نساء الأرض يسوقون من قبل ننولد و ما صار شي الحمدلله https://t.co/RXR070qZMT — lojain.omran لجين🕊 (@Lojain_omran) ٢٦ سبتمبر، ٢٠١٧