“تويتر” يضاعف عدد حروف التغريدات بثلاث لغات

حجم الخط A A A CNN 2 1٬117 3 ساعات

صحيفة المرصد : قرر موقع “تويتر” زيادة عدد الحروف التي يستطيع المستخدم كتابتها في التغريدة الواحدة من 140 حرفا إلى 280، وذلك فقط للمغردين باللغات الإنجليزية والإسبانية والبرتغالية، إذ ستقوم الشركة الأمريكية بإجراء تجربة على الخطوة الجديدة ستسمح من خلالها لبعض المستخدمين بكتابة تغريدات أطول، قبل أن تفسح المجال لجميع مستخدميها، وسط مطالبات من قبل البعض بالتركيز على محتوى التغريدات بدلا من طولها، ومراقبة استخدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لـ”تويتر”.

أقر موقع تويتر زيادة عدد الحروف للمغردين باللغات الثلاث، لأن الدراسات أثبتت أن 9 بالمائة من المغردين باللغة الإنجليزية يستهلكون الـ140 حرفا المسموح بهم في التغريدة الواحدة، بينما يستخدم 0.4 بالمائة من المغردين باللغة اليابانية عدد الحروف المتاخ.

وقال الموقع في بيان له عن هذا الأمر “أظهرت بحوثاتنا أن عدد الحروف المحدود يثير سخط المغردين باللغة الإنجليزية، ولكن هذا الأمر لا ينطبق على المغردين باليابانية”.

ولم يكتف “تويتر” بزيادة عدد الحروف، بل قرر أيضا، إلغاء إشارة “@” قبل الاسم من أجل ذكر مستخدم آخر في التغريدة، واستبدلها بكتابة الاسم بجملة فوق التغريدة.

بالمقابل، انتقد بعض مستخدمي “تويتر”، القرار، إذ رأوا أنه يجب على الإدارة أن تراقب المحتوى بدلا من زيادة الحروف، وذلك على خلفية أحداث التحرش والاضطهاد التي يشهدها الموقع، حسب رأيهم.

أما القسم الآخر من المستخدمين، فطالبوا بفرض رقابة على تغريدات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مشيرين إلى تغريدته التي قال فيها إن كوريا الشمالية “لن تبقى موجودة لفترة طويلة”، وهو الأمر الذي اعتبرته بيونغ يانغ، بمثابة إعلان حرب عليها.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا