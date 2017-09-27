رئيس هيئة مكة الأسبق.. الشيخ “الغامدي” : سأعلم زوجتي القيادة
صحيفة المرصد: علق الرئيس الأسبق لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة الدكتور أحمد بن قاسم الغامدي على قرار السماح للنساء بقيادة السيارة قائلاً ” قرار موفق وفيه تتويج لحق مشروع وفيه تصحيح لمفاهيم خاطئة وتسهيل لتنقل المرأة ومساعدة لها للمساهمة في البناء والتنمية.
وبحسب “سبق” قال الغامدي” أنه شرع بتعليم زوجته على القيادة في الخارج وسيذهب بها لتتعلم أكثر واستخرج رخصة لها . وتابع: ” ستذهب بأبنائها للمدرسة وهي ستستفيد وأنا أنتفع بدل استنزاف بعض الدخل في استقدام السائقين .
وأشار “الغامدي ” إلى أنه لم يكن في زمن الرسول صلّ الله عليه وسلم ولا الصحابة تشدد فقد كانوا النساء يركبون الدواب لافتاً إلى أن السيارة أستر لها”.ومضى قائلاً ” للنساء حق القيادة والتنقل ومنعها من ذلك هي نظرة متشددة لاأصل لها.
وأردف :”لا يوجد نص شرعي يحرم قيادة المراة للمركبة لا من الكتاب ولا السنة وتربية المجتمع على القيم والأخلاق الدينية هي أساس ضبط السلوك عند الرجل والمرأة.
وقال منع المرأة من القيادة استنزاف لدخل المرأة من استقدام سائق وتوفير مركبة وتخصيص سكن له واستنزاف كذلك للدخل القومي وتكليف الأفراد نفقات في غنى عنها ويذهب جزء كبير من دخلها على التنقل وممنوعة من حقها لأوهام وتحليلات لا أساس لها.”واستطرد:” عند الموازنة الشرعية والعقلية قيادة المرأة بنفسها أستر لها من الركوب مع السائق فقد يتحرش بها أو يقع شيء فهي بالطبع خلوة ”
التعليقات
139 راجي اللة يوفقك في مايرضى رب العالمين
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اللة يسامح من سبني للة الحمد والشكر
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وتابع: ” ستذهب بأبنائها للمدرسة وهي ستستفيد وأنا أنتفع بدل استنزاف بعض الدخل في استقدام السائقين ( هدف مادي بحت ) تعس عبدالدينار
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137 راجي قال حكمة كلن يمثل راية مافيها غلط كلن لة راي توافقني اوتختلف معي
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إخواني حذاري //اصحاب هذة التعليقات (( قلم الحقيقة. //الماضي //فريدة شوقي /// محماس السادس عشر /// ولد شقراء /// ابوسليمان-الرياض /// الفتى الالمعي انسان منصف // وغيرهم كلها من مكان واحد ويعززون لبعضهم
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دع الخلق للخالق ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ولكن من غير تجريح وسب وشتم نحن اخوه لنا ف رسول الله اسوه حسنه والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وسوف تحاسب ع كل كلمه كتبتها استغفروا ربكم
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المشكلة دخل معنا الاخونجية والجهلة في هذا الموظوع
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كلاًيمثل نفسه ف كتاباته حياتك حر فيها الله سوف يحاسبك عن نفسك كل نفس بما كسبت رهنيه المرأه والرجل لهما الحريه ف ذلك احترامها لنفسها وخوفها من ربها نابع من قلبها لا يفرضه احد عليها احترم نفسك تُحترم 🤗
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132 احمد الغامدي سر ونحن ورائك
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132 احمد الغامدي والنعم
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121 احترم رايك بس ناخذك على قد عقلك
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والله ياشيخ انت اللي ****
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ايه بعلم زوجتي السواقة عندك مانع أنت والثاني ...؟؟
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***يارجال
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121 مشكلتك *** وانا اترفع في الرد عليك لانك غير متعلم
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الغلاه والمتشددين ترتعد فرائصهم من الشيخ احمد
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انا مارح اخليها تسوق ونداوم كلنا سوا اناوالمدام والاولاد لكن الغريب كيف يهاجمون قيادة المرأه ويرضون تركب مع باكستاني او سوداني او غيرهم من السواقين لاوالله اذا كان ولابد فتسوق هي ولاتركب مع السواق
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كلنا بنعلمهم السواقه. ولن نتركهم تحت رحمة السائق أو كريم واوبر. وعيب على رجال مايعلم معاوره السواقه ويشتري لهن سياره صيانة لدينهن وعرضهن
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مبسوووووط بلله هذي شيخ علم زوجتك السواقه لازم العالم تعرف يعني الله ****
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سبحان الله تشبه له
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115 هذا *** ماعندي انت لانك ليس لديك علم
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ما رايت تناقض في حياتي اكثر من ذا الصورة لازم ترسي على بر يا تغطي زوجتك وتبقى بهيئتك يا تحلق لحيتك لكن كذا ما ينفع صراحه احس شكلك انت وزوجتك غلط تقول لقطة كوميديه ام القيادة ساقت ماساقت المطلوب منا
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ولد شقراء اوبنت شقراء /// اقولك انقلع بس هههه *****
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وش تنتظر علمها انت اصلاً **
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المشكلة معنا ***
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طيب وش دخلنا نحن فيك هذي خصوصياتك وإلا تحب تظهر نفسك الحمدلله
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الاخوة في غامد نفس منهج الازد والشوافع من سنوات طويلة لهم آراؤهم القوية رغم الخلافات ولكن يتسامحواااااا
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101 بنت شقراء روحي نامي علشان عند ك اختبار علشان الرخصة يمكن تسوقين
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ولد شقراء // جالسين نضحك عليك انا والشباب ....
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103 اعجبني ردك
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واللة صدري وسيع واتقبل اي نقد مهما نوعة
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100 بنت شقراء احمدي ربك بكرة تشترين سيارة***
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أنا مستعد ***
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100 مشكلتي اني مولود في شقراء وطفولتي في شقراء فلذلك احب شقراء
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60وليديقولون فرعون طلع اسمه وليد***
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شقراء والله خابرها .......
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فريده شوقي ///
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89فعلا رجل شجاع
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ياالله لا تسفهنا
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ولد شقراء // حلو الاسم هذاا هههههه شقراء مره وحده
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اخوي ولد شقراء روووح ناااام بس
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الشيخ الغامدي لة سلبيات وايجابيات****
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96 فريدة شوقي ***
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االماااضي ///****
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91 *** اتحدى اي شيعي يدخل باسمة الصحيح
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الشيخ الجليل الغامدي هو افضل من يمثل الاسلام المعتدل وفقه الله وكانت له صولات في عمله السابق وتطهير هيئة مكة من بعض المنتسبين الغير ملتزمين بالانظمة / بارك الله فيك ياشيخ فلا احد يستطيع مواجهتك بالحجه
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الغلاه والمتشددين من البارح الى الان منحرق دمهم واكلهم الهم والحزن والغم 😂😂😂
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ولد سقراء // الله يخلف ع ***
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86 الماضي مقامك ارقع ان ***
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48 شيعية وافتخر فيك ***
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ولد شقراء // يعني****
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الى تعليق 64 اخي الحبيب الغالي الماضي : وانت بالخير والعافيه يارب ،، اعرف انك راح تجلدهم الليله وانشهد انك كفو قول وفعل 😎
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تعالى كلمني وجه لو جه وليس خلف الكيبودر يا ***
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تابعو الاستاذ قلم الحقيقة فعلا مدرسة للي مايعرفون كيف يعبرون عن اراءهم
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ما حد درا عنك وعنها تعلمت أو لم تتعلم
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طيب ياشيعيه وافتحر ...انا سني.. ومن قبيله عريقه في نجد..خلاص انبسطتي ياعنيده.😎
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المشكلة تقول شيعية وافتخر ***
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االماااضي // صحيح اني اخرجتك امام المعلقين .. اوك يعني مارايح تجاااوبني ........
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لن يكون هناك احد يغسل السيارات
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عندما تعطر فمك بالصلاه على محمد وال محمد فأنا مبغضيهم يتضايقون.صلو عليهم يامحبينهم.اللهم صَل على محمد وال محمد كما صليت على ابراهيم وال براهيم .
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50 كارة اللة يهني سعيد بسعيدة شكلك ملعوب عليك
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ممكن اكسب ذهب واجلس ادعي عند باب الشركة اللهم كثر السائقات وفي الجولات عند القيادة ملهيات ولا يرعين اشارات ولا ارشادات
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عسى الله يستر ***
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رهيب يا سيخ احمد عايش جوك 😁😁😁
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موجودة هالمفرات منذ مبطي. اسمها Run Flat حتى السيارة مافيه اسبير تلاقيها بالسيارات الاوروبية
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شكراًلمن قال الحق ولم ينتضركالدكتور الزلفه الله يذكره بخيروالغامدي وغيرهماكثيروشكراًللمتاخرين في قول الحقيقه من التابعين وتباًللمتشددين في هضم حقوق السعوديات الفخروالامل ***مالكم كيف تحكمون؟!!!!
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ت ٥٠ الله ****
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االماااضي /// ايش رايك احلفلك اني شيعيه ومن القطيف بس انت غيرت الموضوع ماجاوبت وحطيتني اني العنيد .. لاتغير الموضوع شيعي او لا انتهى ..
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***.. نور عقلك
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63 الماضي لايهمونك دعاواتهم غير مستجابة لانهم على ظلال
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😂😂😂😂😂😂
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الله يهنيكم يا شيخ انتم مضرب المثل في
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58 شيعية اللة يهديك الى طريق الصواب
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شكرًا لشيخ الجليل ****شكرًا لخادم الحرمين الشرفين فيما يخص المصلحه العامه.
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60\\\\ وأنت عط السيارة ****
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ياشيخ هذي زوجتك****الله يوفقكم بالذريه الصالحه
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ت 51 احمد ..الله يمسيك بالخير..العنيد من امس يدعي علي بالموت😂 وقلت له ادع علي بيديك ورجولك😂 لأن دعاء الاخونج لايستجاب له😁 عنيده تكتب بأسم شيعيه وافتخر😄 لكن شكلي بأجلده الليله حتى يتوب الاخونجي😎
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أخوي االماااضي .. ليش انت كذاا اسلوبك كذاا
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ونعم الرجل الغامدي رجل منفتح الف تحية لة
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تعليق50 - كاره ***.. ............... والله لو تولتك الدولة الإسلامية...يمكن تعاف الدين وتصير طحين مرقوق....
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نبغى الغامدي يعطي زوجته الحلوة السيارة وتسوق عشان يبرهن على كلامه
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طيب ****
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المااااضي /// اهلا بك .. سائلتك كذاا من مره لم تجاوبني .. سؤالي محرج لك عاادي .. انت شيعي اولا .. ليتك تجاوبني كلن يفتخر في دينه ... وشكراً
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شيعيه وافتخر هي عنيده ...قهرته امس ويحاول الرد 😂 مكفوشه ياعنيده
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نسأل الله السلامه
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او امكانية قيادة المركبة وهي مبنشرة حتى يكون الموضوع متكامل
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ياشيخنا الفاضل الله يحفظك ويحميك ويسعدك الأخونجية كلاب الحمدين وتميم فيهم اللي كافيهم.دعاتهم الخونة مساجين وبلادنا حماها الله احتفلت بيومها الوطني وعدائهم ومكائدهم وحسدهم وحقدهم رده الله في نحورهم ههه
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اللي يقول لو بنشرت السياره ...عادي تتصل ويجي اخوها يصلح السياره..بعدين سيارتي لها 5 سنوات مابنشرت ..يعني البنشر ناااااادر..لاتختلقوا الاعذار يابني اخونج
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القرار صدر من المقام السامي. واللي مو عاجبه مجالس الامارة مفتوحة وروحوا وقولوا رايكم. بس عاد هذا راجع لكم. انثحكم تقبلوا الواقع وراح تتعودون عليه وبيعجبكم وبكرة تتنافسون عند وكالات السبارات
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اخي الكريم الماضي ،، اشوف العنيد رجع يكتب الليله ماكفاه اللي جاه البارح 😂😂 ايش رايك نشتغله الليله
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***ت هيئة كبار العملاء ... انا من الان مؤيد الدولة الاسلامية بارك الله فيهم
لا يعجبني(35) اعجبني(48)
لو انها تعرف تسوق وعندها رخصة فلن يتردد وان يقول فليس عنده ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
المااااضي /// اهلا بك .. سائلتك كذاا من مره لم تجاوبني .. سؤالي محرج لك عاادي .. انت شيعي اولا .. ليتك تجاوبني كلن يفتخر في دينه ... وشكراً
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
والحياء شعبة من الإيمان
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اللي مايعلم زوجته تسوق ..فليرحمها من سائقين كريم وتحرشاتهم..ارحم اهلك ياغيور
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هذا راجع لك بتشتري سيارة ثنتين ثلاث عشر بتجيب سواق اثنين بكيفك وكل من على ضروفة
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نسأل الله أن تكون آثار القرار سببا في ***
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مايحتاج تلقاك معلمها من زمان
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زوجتك اصلا شبهك ****
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يعني إذا بنشر الكفر حيوقفون اهل الفزعه للمساعدة في تغير الكفر او تجلس على الخط تنتظر قدوم محرمها لتغير الكفر ودفع راتب إضافي لعامل تغسيل السيارات اما معايرة الزيت لو ماتمت كل كم يوم قول على الموتر باي
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بارك الله فيك شيخنا ..نعم انت مثال للمواطن المخلص والداعيه للحق ..ولا عزاء لدعاة الظلام ابطال تورا بورا
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انت شيخ وش اقول لك انت تعرف****
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طيب يبغالك كل واحد من عيالك سياره هذا ماهو استنزاف أكثر من راتب السواق
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سبحان الله *****
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سيظل فضيلة الشيخ د احمد الغامدي رمح مركوز في حلوق الغلاه والمتشددين الرجعيين
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حكيم يا شيخ !!
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وهو خابزهم. فلتحيا ياشيخنا 👏
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اهم شي*** الله يسترنا بستره 😂😂
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ولاتنسى تعلمها وين تجلس إذا تعطل عليها الموتر وهي بنص الطريق
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****الامر حسم بقرار الملك يحفظه الله
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وانت بعد باقي،ماعلمتها هيا الحق الحق الله يلقيك نيتك واعمالك يارب واقوالك
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قينان هو الي درسه
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طيب ليش ****؟؟
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بالتوفيق لك ولها....... وترى عندي سيارة تويوتا أبي أقصدها على هالحريم.. الله يرزقهم ويرزقنا..... وياحظ إللي عنده معرض سيارات.... ماشاء الله تبارك الله
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طيب وش نسويلك ولا قرقر كثير الموضوع اخذ أكثر من اللازم ضحكتوعلينا العالم ماكان كذا الأشياء المهمه مشتاقا احد يسولف عليها
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قال تعالى ( خُلِقَ الإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلا تَسْتَعْجِلُونِ) ***
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ودي اعرف يا شيخ انت درست قينان ولدعمك والا هو الي درسك ؟
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على العموم يابنات اذا الوحدة تبي تشتري سيارة تخلي زوحها او اخوها او ولدها يشتري لها سيارة لان التجار الاجانب ينتظرون هالفرصة عشان يرفعون السعر عليكم لان اي سلعه تخص المرأة او الطفل تلا
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تعلمها تقود سياره ****
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اللهم إنا نسألك السداد في الأمور والعفو والعافية في الدنيا والآخرة....
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حفظ الله الدكتور احمد الغامدي قاااااااهر الغلاه والمتشددين
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كلام في الهواء
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**** آهميه عند الشعب المحترم فارق
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*** أعلمها السواقه ولايهمك ...
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كلامك صح،،،،،،يا شيخ احمد،،،،،،،المفروض كل زوج يعلم زوجته السواقه،،،،،،🦅
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يعني لسه ماعلمتها *** المفروض أنت أول واحد يعلم مرته السواقه ....
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ههههههههههههههههههههههههه علمها القيادة لتكون فاعله في المجتمع النسائي ........... كشحتك فيها جيف كثيرة
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شد حيلك الله يقويك
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رقصني يا قدع
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هههههه
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