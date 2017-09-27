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رئيس هيئة مكة الأسبق.. الشيخ “الغامدي” : سأعلم زوجتي القيادة

رئيس هيئة مكة الأسبق.. الشيخ “الغامدي” : سأعلم زوجتي القيادة
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المرصد 144 3٬130 2 ساعتين

صحيفة المرصد: علق الرئيس الأسبق لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة الدكتور أحمد بن قاسم الغامدي على قرار السماح للنساء بقيادة السيارة قائلاً ” قرار موفق ‏وفيه تتويج لحق مشروع وفيه تصحيح لمفاهيم خاطئة وتسهيل لتنقل المرأة ومساعدة لها للمساهمة في البناء والتنمية.
وبحسب “سبق” قال الغامدي” أنه شرع بتعليم زوجته على القيادة في الخارج وسيذهب بها لتتعلم أكثر واستخرج رخصة لها . وتابع: ” ستذهب بأبنائها للمدرسة وهي ستستفيد وأنا أنتفع بدل استنزاف بعض الدخل في استقدام السائقين .
وأشار “الغامدي ” إلى أنه لم يكن في زمن الرسول صلّ الله عليه وسلم ولا الصحابة تشدد فقد كانوا النساء يركبون الدواب لافتاً إلى أن السيارة أستر لها”.ومضى قائلاً ” للنساء حق القيادة والتنقل ومنعها من ذلك هي نظرة متشددة لاأصل لها.
وأردف :”لا يوجد نص شرعي يحرم قيادة المراة للمركبة لا من الكتاب ولا السنة وتربية المجتمع على القيم والأخلاق الدينية هي أساس ضبط السلوك عند الرجل والمرأة.
وقال منع المرأة من القيادة استنزاف لدخل المرأة من استقدام سائق وتوفير مركبة وتخصيص سكن له واستنزاف كذلك للدخل القومي وتكليف الأفراد نفقات في غنى عنها ويذهب جزء كبير من دخلها على التنقل وممنوعة من حقها لأوهام وتحليلات لا أساس لها.”واستطرد:” عند الموازنة الشرعية والعقلية قيادة المرأة بنفسها أستر لها من الركوب مع السائق فقد يتحرش بها أو يقع شيء فهي بالطبع خلوة ”

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

144 - ولد شقراء
2017-09-27 23:47:46
139 راجي اللة يوفقك في مايرضى رب العالمين
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143 - ولد شقراء
2017-09-27 23:46:06
اللة يسامح من سبني للة الحمد والشكر
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142 - مركز الوسط
2017-09-27 23:45:36
وتابع: ” ستذهب بأبنائها للمدرسة وهي ستستفيد وأنا أنتفع بدل استنزاف بعض الدخل في استقدام السائقين ( هدف مادي بحت ) تعس عبدالدينار
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141 - ولد شقراء
2017-09-27 23:42:18
137 راجي قال حكمة كلن يمثل راية مافيها غلط كلن لة راي توافقني اوتختلف معي
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140 - هااااااااام احذروهم اهل فتن وتفرقة /// اللهم اني بلغت اللهم فاشهد
2017-09-27 23:42:09
إخواني حذاري //اصحاب هذة التعليقات (( قلم الحقيقة. //الماضي //فريدة شوقي /// محماس السادس عشر /// ولد شقراء /// ابوسليمان-الرياض /// الفتى الالمعي انسان منصف // وغيرهم كلها من مكان واحد ويعززون لبعضهم
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139 - راجي رحمه ربه
2017-09-27 23:40:23
دع الخلق للخالق ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ولكن من غير تجريح وسب وشتم نحن اخوه لنا ف رسول الله اسوه حسنه والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وسوف تحاسب ع كل كلمه كتبتها استغفروا ربكم
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138 - ولد شقراء
2017-09-27 23:39:20
المشكلة دخل معنا الاخونجية والجهلة في هذا الموظوع
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137 - راجي رحمه ربه
2017-09-27 23:38:16
كلاًيمثل نفسه ف كتاباته حياتك حر فيها الله سوف يحاسبك عن نفسك كل نفس بما كسبت رهنيه المرأه والرجل لهما الحريه ف ذلك احترامها لنفسها وخوفها من ربها نابع من قلبها لا يفرضه احد عليها احترم نفسك تُحترم 🤗
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136 - ولد شقراء
2017-09-27 23:37:16
132 احمد الغامدي سر ونحن ورائك
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135 - ولد شقراء
2017-09-27 23:36:01
132 احمد الغامدي والنعم
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134 - ولد شقراء
2017-09-27 23:34:49
121 احترم رايك بس ناخذك على قد عقلك
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133 -
2017-09-27 23:30:07
والله ياشيخ انت اللي ****
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132 - أحمد بن قاسم الغامدي
2017-09-27 23:28:40
ايه بعلم زوجتي السواقة عندك مانع أنت والثاني ...؟؟
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131 - ٧٧
2017-09-27 23:26:27
***يارجال
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130 - ولد شقراء
2017-09-27 23:25:34
121 مشكلتك *** وانا اترفع في الرد عليك لانك غير متعلم
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129 - ابو سليمان - الرياض
2017-09-27 23:25:30
الغلاه والمتشددين ترتعد فرائصهم من الشيخ احمد
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128 - غامدي رجه
2017-09-27 23:24:29
انا مارح اخليها تسوق ونداوم كلنا سوا اناوالمدام والاولاد لكن الغريب كيف يهاجمون قيادة المرأه ويرضون تركب مع باكستاني او سوداني او غيرهم من السواقين لاوالله اذا كان ولابد فتسوق هي ولاتركب مع السواق
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127 - جون كنيدي اليعربي
2017-09-27 23:23:58
كلنا بنعلمهم السواقه. ولن نتركهم تحت رحمة السائق أو كريم واوبر. وعيب على رجال مايعلم معاوره السواقه ويشتري لهن سياره صيانة لدينهن وعرضهن
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126 - بريال عيش حب
2017-09-27 23:20:44
مبسوووووط بلله هذي شيخ علم زوجتك السواقه لازم العالم تعرف يعني الله ****
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125 - A
2017-09-27 23:20:06
سبحان الله تشبه له
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124 - ولد شقراء
2017-09-27 23:17:47
115 هذا *** ماعندي انت لانك ليس لديك علم
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123 - مواطن سعودي✨✨
2017-09-27 23:17:42
ما رايت تناقض في حياتي اكثر من ذا الصورة لازم ترسي على بر يا تغطي زوجتك وتبقى بهيئتك يا تحلق لحيتك لكن كذا ما ينفع صراحه احس شكلك انت وزوجتك غلط تقول لقطة كوميديه ام القيادة ساقت ماساقت المطلوب منا
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122 - الكاتب
2017-09-27 23:16:58
تعليق مخالف
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121 -
2017-09-27 23:16:30
ولد شقراء اوبنت شقراء /// اقولك انقلع بس هههه *****
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120 - زائر
2017-09-27 23:16:17
وش تنتظر علمها انت اصلاً **
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119 - ولد شقراء
2017-09-27 23:15:16
المشكلة معنا ***
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118 - ابومحمد
2017-09-27 23:14:35
طيب وش دخلنا نحن فيك هذي خصوصياتك وإلا تحب تظهر نفسك الحمدلله
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117 - يمني عاشق الدمام
2017-09-27 23:14:17
الاخوة في غامد نفس منهج الازد والشوافع من سنوات طويلة لهم آراؤهم القوية رغم الخلافات ولكن يتسامحواااااا
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116 - ولد شقراء
2017-09-27 23:11:52
101 بنت شقراء روحي نامي علشان عند ك اختبار علشان الرخصة يمكن تسوقين
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115 -
2017-09-27 23:09:16
ولد شقراء // جالسين نضحك عليك انا والشباب ....
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114 - ولد شقراء
2017-09-27 23:06:50
103 اعجبني ردك
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113 - ولد شقراء
2017-09-27 23:05:30
واللة صدري وسيع واتقبل اي نقد مهما نوعة
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112 - ولد شقراء
2017-09-27 23:04:02
100 بنت شقراء احمدي ربك بكرة تشترين سيارة***
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111 -
2017-09-27 23:03:46
أنا مستعد ***
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110 -
2017-09-27 23:02:51
تعليق مخالف
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109 - ولد شقراء
2017-09-27 23:02:07
100 مشكلتي اني مولود في شقراء وطفولتي في شقراء فلذلك احب شقراء
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108 - ضمير الناس
2017-09-27 23:01:09
60وليديقولون فرعون طلع اسمه وليد***
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107 - ولد شقراء
2017-09-27 23:01:02
تعليق مخالف
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106 -
2017-09-27 22:59:55
شقراء والله خابرها .......
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105 - ولد شقراء
2017-09-27 22:59:20
فريده شوقي ///
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104 - ولد شقراء
2017-09-27 22:59:15
89فعلا رجل شجاع
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103 - هلال
2017-09-27 22:58:58
ياالله لا تسفهنا
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102 -
2017-09-27 22:58:33
ولد شقراء // حلو الاسم هذاا هههههه شقراء مره وحده
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101 - بنت شقراء
2017-09-27 22:56:55
اخوي ولد شقراء روووح ناااام بس
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100 - ولد شقراء
2017-09-27 22:56:55
الشيخ الغامدي لة سلبيات وايجابيات****
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99 - ولد شقراء
2017-09-27 22:55:32
96 فريدة شوقي ***
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98 - ولد شقراء
2017-09-27 22:54:36
االماااضي ///****
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97 - ولد شقراء
2017-09-27 22:54:24
91 *** اتحدى اي شيعي يدخل باسمة الصحيح
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96 - فريدة شوقي
2017-09-27 22:53:14
الشيخ الجليل الغامدي هو افضل من يمثل الاسلام المعتدل وفقه الله وكانت له صولات في عمله السابق وتطهير هيئة مكة من بعض المنتسبين الغير ملتزمين بالانظمة / بارك الله فيك ياشيخ فلا احد يستطيع مواجهتك بالحجه
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95 - ابو صالح
2017-09-27 22:50:30
الغلاه والمتشددين من البارح الى الان منحرق دمهم واكلهم الهم والحزن والغم 😂😂😂
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94 - ادواردو
2017-09-27 22:49:55
ولد سقراء // الله يخلف ع ***
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93 - ولد شقراء
2017-09-27 22:49:49
86 الماضي مقامك ارقع ان ***
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92 - ولد شقراء
2017-09-27 22:48:14
48 شيعية وافتخر فيك ***
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91 - ادواردو
2017-09-27 22:47:45
ولد شقراء // يعني****
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90 - احمد
2017-09-27 22:47:37
الى تعليق 64 اخي الحبيب الغالي الماضي : وانت بالخير والعافيه يارب ،، اعرف انك راح تجلدهم الليله وانشهد انك كفو قول وفعل 😎
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89 - يمني مخبول
2017-09-27 22:47:24
تعالى كلمني وجه لو جه وليس خلف الكيبودر يا ***
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88 - ولد شقراء
2017-09-27 22:46:45
تابعو الاستاذ قلم الحقيقة فعلا مدرسة للي مايعرفون كيف يعبرون عن اراءهم
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( عدد التعليقات 1,204 )
87 - رعد الشمال
2017-09-27 22:45:19
ما حد درا عنك وعنها تعلمت أو لم تتعلم
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86 - المااااضي
2017-09-27 22:44:35
طيب ياشيعيه وافتحر ...انا سني.. ومن قبيله عريقه في نجد..خلاص انبسطتي ياعنيده.😎
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85 - ولد شقراء
2017-09-27 22:44:06
المشكلة تقول شيعية وافتخر ***
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84 - شيعيه وفتخر
2017-09-27 22:43:44
االماااضي // صحيح اني اخرجتك امام المعلقين .. اوك يعني مارايح تجاااوبني ........
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83 - المهم كل وحدة تسوق سيارتها تغسلها بنفسها في حوش بيتهم
2017-09-27 22:42:01
لن يكون هناك احد يغسل السيارات
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82 - Ymni mahbob💫💫💫
2017-09-27 22:41:33
عندما تعطر فمك بالصلاه على محمد وال محمد فأنا مبغضيهم يتضايقون.صلو عليهم يامحبينهم.اللهم صَل على محمد وال محمد كما صليت على ابراهيم وال براهيم .
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81 - ولد شقراء
2017-09-27 22:40:31
50 كارة اللة يهني سعيد بسعيدة شكلك ملعوب عليك
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80 - انا بفتح شركة سمكرة سيارات اعتقد ذي التجارة حتكون جدا رابحة في المستقبل القريب
2017-09-27 22:40:05
ممكن اكسب ذهب واجلس ادعي عند باب الشركة اللهم كثر السائقات وفي الجولات عند القيادة ملهيات ولا يرعين اشارات ولا ارشادات
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79 - مواطن مقهور
2017-09-27 22:39:11
عسى الله يستر ***
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78 - صنيتان بن شنبر
2017-09-27 22:38:48
رهيب يا سيخ احمد عايش جوك 😁😁😁
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77 - يا تعليق 55
2017-09-27 22:38:14
موجودة هالمفرات منذ مبطي. اسمها Run Flat حتى السيارة مافيه اسبير تلاقيها بالسيارات الاوروبية
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76 - ضمير الناس
2017-09-27 22:37:49
شكراًلمن قال الحق ولم ينتضركالدكتور الزلفه الله يذكره بخيروالغامدي وغيرهماكثيروشكراًللمتاخرين في قول الحقيقه من التابعين وتباًللمتشددين في هضم حقوق السعوديات الفخروالامل ***مالكم كيف تحكمون؟!!!!
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75 - Ymni mahbob
2017-09-27 22:36:06
ت ٥٠ الله ****
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74 - يالماضي
2017-09-27 22:35:54
تعليق مخالف
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73 - شيعيه وفتخر
2017-09-27 22:35:42
االماااضي /// ايش رايك احلفلك اني شيعيه ومن القطيف بس انت غيرت الموضوع ماجاوبت وحطيتني اني العنيد .. لاتغير الموضوع شيعي او لا انتهى ..
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72 - ت 50 "انا من الان مؤيد الدولة الاسلامية"
2017-09-27 22:35:42
***.. نور عقلك
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71 - ولد شقراء
2017-09-27 22:35:11
63 الماضي لايهمونك دعاواتهم غير مستجابة لانهم على ظلال
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70 - ابوسلطان
2017-09-27 22:35:00
😂😂😂😂😂😂
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69 - مسلم
2017-09-27 22:34:52
الله يهنيكم يا شيخ انتم مضرب المثل في
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68 - ولد شقراء
2017-09-27 22:33:25
58 شيعية اللة يهديك الى طريق الصواب
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67 - Ymni mahbob
2017-09-27 22:32:16
شكرًا لشيخ الجليل ****شكرًا لخادم الحرمين الشرفين فيما يخص المصلحه العامه.
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( عدد التعليقات 28,982 )
66 - قلم الحقيقه
2017-09-27 22:32:08
60\\\\ وأنت عط السيارة ****
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65 - زمان اول
2017-09-27 22:32:07
ياشيخ هذي زوجتك****الله يوفقكم بالذريه الصالحه
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64 - المااااضي
2017-09-27 22:31:36
ت 51 احمد ..الله يمسيك بالخير..العنيد من امس يدعي علي بالموت😂 وقلت له ادع علي بيديك ورجولك😂 لأن دعاء الاخونج لايستجاب له😁 عنيده تكتب بأسم شيعيه وافتخر😄 لكن شكلي بأجلده الليله حتى يتوب الاخونجي😎
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63 - عااابر سبيل
2017-09-27 22:31:29
أخوي االماااضي .. ليش انت كذاا اسلوبك كذاا
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62 - ولد شقراء
2017-09-27 22:31:27
ونعم الرجل الغامدي رجل منفتح الف تحية لة
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61 -
2017-09-27 22:30:54
تعليق50 - كاره ***.. ............... والله لو تولتك الدولة الإسلامية...يمكن تعاف الدين وتصير طحين مرقوق....
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60 - الوليد
2017-09-27 22:29:37
نبغى الغامدي يعطي زوجته الحلوة السيارة وتسوق عشان يبرهن على كلامه
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59 - محمد
2017-09-27 22:28:58
طيب ****
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58 - شيعيه وفتخر
2017-09-27 22:28:57
المااااضي /// اهلا بك .. سائلتك كذاا من مره لم تجاوبني .. سؤالي محرج لك عاادي .. انت شيعي اولا .. ليتك تجاوبني كلن يفتخر في دينه ... وشكراً
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57 - المااااضي
2017-09-27 22:25:38
شيعيه وافتخر هي عنيده ...قهرته امس ويحاول الرد 😂 مكفوشه ياعنيده
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56 - الهاشمي
2017-09-27 22:22:43
نسأل الله السلامه
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55 - أعتقد شركات تصنيع السيارات إختراع كفرات غير قابله للبنشرة
2017-09-27 22:21:06
او امكانية قيادة المركبة وهي مبنشرة حتى يكون الموضوع متكامل
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( عدد التعليقات 28,982 )
54 - قلم الحقيقه
2017-09-27 22:20:36
ياشيخنا الفاضل الله يحفظك ويحميك ويسعدك الأخونجية كلاب الحمدين وتميم فيهم اللي كافيهم.دعاتهم الخونة مساجين وبلادنا حماها الله احتفلت بيومها الوطني وعدائهم ومكائدهم وحسدهم وحقدهم رده الله في نحورهم ههه
لا يعجبني(15) اعجبني(11)
53 - المااااضي
2017-09-27 22:20:10
اللي يقول لو بنشرت السياره ...عادي تتصل ويجي اخوها يصلح السياره..بعدين سيارتي لها 5 سنوات مابنشرت ..يعني البنشر ناااااادر..لاتختلقوا الاعذار يابني اخونج
لا يعجبني(4) اعجبني(6)
52 - اسمع انت وياه
2017-09-27 22:19:21
القرار صدر من المقام السامي. واللي مو عاجبه مجالس الامارة مفتوحة وروحوا وقولوا رايكم. بس عاد هذا راجع لكم. انثحكم تقبلوا الواقع وراح تتعودون عليه وبيعجبكم وبكرة تتنافسون عند وكالات السبارات
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
51 - احمد
2017-09-27 22:17:53
اخي الكريم الماضي ،، اشوف العنيد رجع يكتب الليله ماكفاه اللي جاه البارح 😂😂 ايش رايك نشتغله الليله
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
50 - كاره ***
2017-09-27 22:16:34
***ت هيئة كبار العملاء ... انا من الان مؤيد الدولة الاسلامية بارك الله فيهم
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49 - الحقد السذج
2017-09-27 22:16:07
لو انها تعرف تسوق وعندها رخصة فلن يتردد وان يقول فليس عنده ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
48 - شيعيه وفتخر
2017-09-27 22:15:56
المااااضي /// اهلا بك .. سائلتك كذاا من مره لم تجاوبني .. سؤالي محرج لك عاادي .. انت شيعي اولا .. ليتك تجاوبني كلن يفتخر في دينه ... وشكراً
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
47 - ياشيخ هناك حديث شريف " !ذا لم تستحي فصنع ماشئت"
2017-09-27 22:15:38
والحياء شعبة من الإيمان
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46 - المااااضي
2017-09-27 22:15:06
اللي مايعلم زوجته تسوق ..فليرحمها من سائقين كريم وتحرشاتهم..ارحم اهلك ياغيور
لا يعجبني(13) اعجبني(2)
45 - يامنزمان
2017-09-27 22:14:23
هذا راجع لك بتشتري سيارة ثنتين ثلاث عشر بتجيب سواق اثنين بكيفك وكل من على ضروفة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
44 - عبد الرحمن العتيبي
2017-09-27 22:13:45
نسأل الله أن تكون آثار القرار سببا في ***
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43 -
2017-09-27 22:11:14
مايحتاج تلقاك معلمها من زمان
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42 - عــــــهــــــــــود
2017-09-27 22:09:15
زوجتك اصلا شبهك ****
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41 - يعني حتعتقد مين حيغسل السيارات وإذا بنشر الكفر مين حيغير البنشر
2017-09-27 22:08:11
يعني إذا بنشر الكفر حيوقفون اهل الفزعه للمساعدة في تغير الكفر او تجلس على الخط تنتظر قدوم محرمها لتغير الكفر ودفع راتب إضافي لعامل تغسيل السيارات اما معايرة الزيت لو ماتمت كل كم يوم قول على الموتر باي
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40 - المااااضي
2017-09-27 22:07:55
بارك الله فيك شيخنا ..نعم انت مثال للمواطن المخلص والداعيه للحق ..ولا عزاء لدعاة الظلام ابطال تورا بورا
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39 - الحربي
2017-09-27 22:07:49
انت شيخ وش اقول لك انت تعرف****
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38 - زمن
2017-09-27 22:06:03
طيب يبغالك كل واحد من عيالك سياره هذا ماهو استنزاف أكثر من راتب السواق
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37 - محاكيكم
2017-09-27 22:05:27
سبحان الله *****
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36 - سعد القحطاني
2017-09-27 22:04:53
سيظل فضيلة الشيخ د احمد الغامدي رمح مركوز في حلوق الغلاه والمتشددين الرجعيين
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35 - محاكيكم
2017-09-27 22:03:54
حكيم يا شيخ !!
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34 - منذ مبطي
2017-09-27 22:02:42
وهو خابزهم. فلتحيا ياشيخنا 👏
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33 - الله يرزق من يشاء
2017-09-27 22:01:33
اهم شي*** الله يسترنا بستره 😂😂
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32 -
2017-09-27 22:00:40
تعليق مخالف
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31 - علمها القيادة****
2017-09-27 22:00:02
ولاتنسى تعلمها وين تجلس إذا تعطل عليها الموتر وهي بنص الطريق
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
30 - أهداف
2017-09-27 21:59:34
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
29 - رحماك ربي
2017-09-27 21:58:00
****الامر حسم بقرار الملك يحفظه الله
لا يعجبني(13) اعجبني(0)
28 - هام السحب
2017-09-27 21:57:49
وانت بعد باقي،ماعلمتها هيا الحق الحق الله يلقيك نيتك واعمالك يارب واقوالك
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27 - مسفر
2017-09-27 21:57:46
قينان هو الي درسه
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
26 - سؤال لهذا
2017-09-27 21:57:44
طيب ليش ****؟؟
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
25 - راعي غنم...
2017-09-27 21:56:27
بالتوفيق لك ولها....... وترى عندي سيارة تويوتا أبي أقصدها على هالحريم.. الله يرزقهم ويرزقنا..... وياحظ إللي عنده معرض سيارات.... ماشاء الله تبارك الله
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24 - وطن بلا سكن
2017-09-27 21:56:18
طيب وش نسويلك ولا قرقر كثير الموضوع اخذ أكثر من اللازم ضحكتوعلينا العالم ماكان كذا الأشياء المهمه مشتاقا احد يسولف عليها
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23 -
2017-09-27 21:55:37
تعليق مخالف
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22 - ابو شدا
2017-09-27 21:55:03
قال تعالى ( خُلِقَ الإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلا تَسْتَعْجِلُونِ) ***
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21 - خوخان
2017-09-27 21:53:58
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
20 - صعبان أبو الدواهي
2017-09-27 21:53:31
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
19 - ضايع
2017-09-27 21:52:38
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
18 -
2017-09-27 21:51:12
ودي اعرف يا شيخ انت درست قينان ولدعمك والا هو الي درسك ؟
لا يعجبني(1) اعجبني(13)
17 - سارونه
2017-09-27 21:51:08
على العموم يابنات اذا الوحدة تبي تشتري سيارة تخلي زوحها او اخوها او ولدها يشتري لها سيارة لان التجار الاجانب ينتظرون هالفرصة عشان يرفعون السعر عليكم لان اي سلعه تخص المرأة او الطفل تلا
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16 - وطني الحبيب وهل احب سواه
2017-09-27 21:50:45
تعلمها تقود سياره ****
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( عدد التعليقات 11,358 )
15 - العنيد
2017-09-27 21:50:32
اللهم إنا نسألك السداد في الأمور والعفو والعافية في الدنيا والآخرة....
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14 - ابوناصر التميمي
2017-09-27 21:50:20
حفظ الله الدكتور احمد الغامدي قاااااااهر الغلاه والمتشددين
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13 - 4 سلندر
2017-09-27 21:49:59
كلام في الهواء
لا يعجبني(1) اعجبني(13)
12 -
2017-09-27 21:48:59
**** آهميه عند الشعب المحترم فارق
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 -
2017-09-27 21:48:47
*** أعلمها السواقه ولايهمك ...
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 11,358 )
10 - العنيد
2017-09-27 21:48:13
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 22,936 )
9 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-27 21:47:41
كلامك صح،،،،،،يا شيخ احمد،،،،،،،المفروض كل زوج يعلم زوجته السواقه،،،،،،🦅
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8 -
2017-09-27 21:46:36
يعني لسه ماعلمتها *** المفروض أنت أول واحد يعلم مرته السواقه ....
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7 - كجمغلو
2017-09-27 21:46:02
ههههههههههههههههههههههههه علمها القيادة لتكون فاعله في المجتمع النسائي ........... كشحتك فيها جيف كثيرة
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6 -
2017-09-27 21:45:27
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5 -
2017-09-27 21:44:16
‏شد حيلك الله يقويك
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
4 - اهم شي رأي الشيخ صالح الفوزان وإلا غيره لايهمونكم
2017-09-27 21:42:03
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لا يعجبني(3) اعجبني(3)
3 - العربي
2017-09-27 21:41:44
رقصني يا قدع
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
2 - ابوصالح سكري
2017-09-27 21:40:25
هههههه
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
1 - وطني الحبيب
2017-09-27 21:39:30
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