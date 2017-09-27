بالفيديو : الشيخ “المغامسي” يوضح التأصيل الفقهي لمسألة قيادة المرأة للسيارة
صحيفة المرصد : أكد الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، أن قيادة المرأة للسيارة مباح بالاتفاق، ولم يقل أحد من أهل العلم إنه محرم عينًا، إنما حُرم في زمن ما بسبب المفسدة، مشددًا على أن الأمر السامي بالسماح للمرأة بالقيادة جاء فيه أن الدولة حريصة على تنفيذ القرار وفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة، وهو ما يعني إزالة المفسدة التي كان يخشاها العلماء من قبل.
وأضاف المغامسي، في مداخلة هاتفية ببرنامج “معالي المواطن” المذاع على شاشة إم بي سي، أن الأمر لا يوجد به خير محض أو شر محض، ولكن المفاسد تقل أمام مصالح ومنافع الناس، فضلًا أن رأي كبار العلماء كان الجواز، كما أن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، مؤتمن على البلاد والعباد، وسيكون وراء القرار خير للبلاد.
وفي سياق متصل، نشر الشيخ صالح المغامسي، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، فيديو يبين التأصيل الفقهي لمسألة قيادة المرأة للسيارة.
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مداخلة الشيخ صالح المغامسي لتوضيح الناحية الشرعية لقيادة المرأة#معالي_المواطن pic.twitter.com/4kNNi2dfx1
مداخلة الشيخ صالح المغامسي لتوضيح الناحية الشرعية لقيادة المرأة#معالي_المواطن pic.twitter.com/4kNNi2dfx1— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) ٢٧ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
تعليق 13 انا اشهد انك رجل ورجالك في هذا الزمن قليل ونعم الرجل
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عدم الاطمئنان علي المرأه يحيك بالصدر سواء مع السائق اوبقيادتها بنفسها والخوف انها تتعرض لعبث العابثين منالدشير ولمراقيةذلك عن طريق وضع كمرات بالسياره ومراقبه بالجوال ورصد العابثين وملاحقتهم
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لكن في اسواق العلم والمعرفة في اسواق الفضيلة والعفة والحياء التي ربما لم تمر عليك من قبل له فيها باع ومكانه وصدارة
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قامتَ الدولة واضحة فُعُوُله ** سيفَ مسلولة نصرة الديني نهجها واضح للكفر فاضح ** دمها ناضح ترفض الهوني فكوا العاني على الاعيالي ** والطاغوت هاني بعد دل الحيني دقمةً تلهب عصفها يرهب ** تشفي وتدهب هما
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إذا ماودك تسمع كلام الشيخ لم يجبرك احد تفتح الموضوع وتسمع // الشيخ لم يحدث في الشوارع بل إتصلت به القناه الرسمية للدولة لتستطلع رأيه في الموضوع// لذالك أحترموا أنفسكم ولاتختل لديكم الموازين//
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وتناسو قول النبي عليه السلام "إن العلماء ورثة الأنبياء " وقوله تعالى "يَرْفَعُ اللهُ الذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ والذِينَ أُوتوا العِلْمَ دَرجاتٍ" // إذا لم تستحي من العالم فستحي مما في جعبته من علم//
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الشيخ صالح خير من يستطيع أن يكون مستشارا شرعيا للسلطات لأنه أصدق شيخ وأفقه وأعلم بأمور الدين والشريعة وقاعدة المصالح والمفاسد
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وماهي **** نفس الوضع لم يتغير شيء
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أحتفظ بتأصيلاتك لنفسك .... الموضوع أنحسم ودوركم وشوركم ماله سوق
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يكفي انك إذا حدثت أبكيت نصف من في المسجد //
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و الله بعد اليوم ما أخذ فتوى من شيخ و قاعدتي في الحياة حديث الرسول صلى الله عليه و سلم (( الإثم ما حاك في نفسك و خشيت أن يطّلع عليه الناس )) بالأمس لا يجوز قيادتها و اليوم جائز . الله يعوضنا فيكم
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شكرا
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شكرا
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حفظك الله
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والشكر للشيخ صالح المغامسي على تأصيله العلمي للمسألة
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شكرا علماؤنا ودعاتنا على الابانة والتوضيح
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طيب المراه واخذت فرحتها ونصيبها من السياقه باقي السينما للشباب بدون فتوى ولا حكم شرعي وقصه طويله سينما للشباب واخرى للعائلات بدون اختلاط ولا فتنه اتمنى تفتح قريبا
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تعلم كيف ***
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فعلاً موضوع قيادة المراه للسياره
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يا شيخ صالح وفر الفتوى حقتك كبار العلماء كفوك الفتوى يعني بالعربي ما حد درا عنك
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تعليق مخالف
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مافي بعد كلام الله والنبي كلام
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شي طيب
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يا رجل ارتاح لن اخذ بفواتيكم بعد اليوم فتوتي من راسي
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ماشاء الله هذه الفتاوى من المشايخ طلعت سوى ! وين كانت اول ؟؟
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من بعد إذنك ياشيخ التحريم من الله فقط وليس من أي أحد غيره والمنع من ولي الامر للمصلحة العامة والمحرمات هي أربعة عشر بالنص وغير ذلك تعدي على إرادة الله حتى النبي لم يحرم غير ما حرّم الله
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***خلاص
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عن نفسي حتى لو تحيض الحرمه بعد سن الياس ماخلتيها تسوق هيا ريحونا صدعتم روسنا
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لو ما نتطور مع العالم... ترى الدول بتاكل عيوننا وتنتف رمشها..... ....... فالقيادة حكيمة وملكنا طيب وممتاز مع الشكر..... ......... .................... فالخير باقي والحكومة وجه طيب..الله يسعدها
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لما رأيت القوم اقبل جمعهم *** الى بحرك الطامي اتيت بجرتي يجود علينا الخيرون بمالهم *** ونحن بمال الخيرين نجود
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باقي فتاوي مشايخ مصر مع العلم أن رواتبهم أقل
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والله ياشيخ مابغى اعرف لاراي فقهي ولا غيره وماقول غير الله يختم حياتنا بخير وخلاص
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شكرا ياشيخ صالح المغامسي 🌷
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سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم -
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أشغلتونا .....
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ما يحتاج توضيح واضحه ليش ماوضحتها قبل
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