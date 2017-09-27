رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / بالفيديو : الشيخ “المغامسي” يوضح التأصيل الفقهي لمسألة قيادة المرأة للسيارة

بالفيديو : الشيخ “المغامسي” يوضح التأصيل الفقهي لمسألة قيادة المرأة للسيارة

بالفيديو : الشيخ “المغامسي” يوضح التأصيل الفقهي لمسألة قيادة المرأة للسيارة
حجم الخط A A A
المرصد 36 11٬049 2 ساعتين

صحيفة المرصد : أكد الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، أن قيادة المرأة للسيارة مباح بالاتفاق، ولم يقل أحد من أهل العلم إنه محرم عينًا، إنما حُرم في زمن ما بسبب المفسدة، مشددًا على أن الأمر السامي بالسماح للمرأة بالقيادة جاء فيه أن الدولة حريصة على تنفيذ القرار وفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة، وهو ما يعني إزالة المفسدة التي كان يخشاها العلماء من قبل.

وأضاف المغامسي، في مداخلة هاتفية ببرنامج “معالي المواطن” المذاع على شاشة إم بي سي، أن الأمر لا يوجد به خير محض أو شر محض، ولكن المفاسد تقل أمام مصالح ومنافع الناس، فضلًا أن رأي كبار العلماء كان الجواز، كما أن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، مؤتمن على البلاد والعباد، وسيكون وراء القرار خير للبلاد.
وفي سياق متصل، نشر الشيخ صالح المغامسي، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، فيديو يبين التأصيل الفقهي لمسألة قيادة المرأة للسيارة.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية  أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت”  أضغط هنا

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

36 - زائر
2017-09-27 23:46:54
تعليق 13 انا اشهد انك رجل ورجالك في هذا الزمن قليل ونعم الرجل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
35 - مراد
2017-09-27 23:44:22
عدم الاطمئنان علي المرأه يحيك بالصدر سواء مع السائق اوبقيادتها بنفسها والخوف انها تتعرض لعبث العابثين منالدشير ولمراقيةذلك عن طريق وضع كمرات بالسياره ومراقبه بالجوال ورصد العابثين وملاحقتهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
34 - ****
2017-09-27 23:38:24
لكن في اسواق العلم والمعرفة في اسواق الفضيلة والعفة والحياء التي ربما لم تمر عليك من قبل له فيها باع ومكانه وصدارة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
33 - محمد
2017-09-27 23:29:30
قامتَ الدولة واضحة فُعُوُله ** سيفَ مسلولة نصرة الديني نهجها واضح للكفر فاضح ** دمها ناضح ترفض الهوني فكوا العاني على الاعيالي ** والطاغوت هاني بعد دل الحيني دقمةً تلهب عصفها يرهب ** تشفي وتدهب هما
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
32 - والله الواحد يستعجب عندما يسمع ويقرأ اناس تستهين بالعلماء وأصحاب الفضيلة
2017-09-27 23:29:01
إذا ماودك تسمع كلام الشيخ لم يجبرك احد تفتح الموضوع وتسمع // الشيخ لم يحدث في الشوارع بل إتصلت به القناه الرسمية للدولة لتستطلع رأيه في الموضوع// لذالك أحترموا أنفسكم ولاتختل لديكم الموازين//
لا يعجبني(17) اعجبني(3)
31 - والله الواحد يستعجب عندما يسمع ويقرأ اناس تستهين بالعلماء وأصحاب الفضيلة
2017-09-27 23:20:52
وتناسو قول النبي عليه السلام "إن العلماء ورثة الأنبياء " وقوله تعالى "يَرْفَعُ اللهُ الذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ والذِينَ أُوتوا العِلْمَ دَرجاتٍ" // إذا لم تستحي من العالم فستحي مما في جعبته من علم//
لا يعجبني(13) اعجبني(15)
30 - جون كنيدي اليعربي
2017-09-27 23:19:28
الشيخ صالح خير من يستطيع أن يكون مستشارا شرعيا للسلطات لأنه أصدق شيخ وأفقه وأعلم بأمور الدين والشريعة وقاعدة المصالح والمفاسد
لا يعجبني(15) اعجبني(1)
29 -
2017-09-27 23:16:23
وماهي **** نفس الوضع لم يتغير شيء
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
28 -
2017-09-27 23:10:28
أحتفظ بتأصيلاتك لنفسك .... الموضوع أنحسم ودوركم وشوركم ماله سوق
لا يعجبني(2) اعجبني(5)
27 - يا فضيلة الشيخ صالح (قادة او لم تقد )// والله نحبك في الله
2017-09-27 23:07:38
يكفي انك إذا حدثت أبكيت نصف من في المسجد //
لا يعجبني(6) اعجبني(3)
26 - ابو محمد
2017-09-27 23:04:55
و الله بعد اليوم ما أخذ فتوى من شيخ و قاعدتي في الحياة حديث الرسول صلى الله عليه و سلم (( الإثم ما حاك في نفسك و خشيت أن يطّلع عليه الناس )) بالأمس لا يجوز قيادتها و اليوم جائز . الله يعوضنا فيكم
لا يعجبني(2) اعجبني(17)
25 - بلال
2017-09-27 23:00:02
شكرا
لا يعجبني(5) اعجبني(0)
24 - بلال
2017-09-27 23:00:01
شكرا
لا يعجبني(5) اعجبني(0)
23 - هلال
2017-09-27 22:55:15
حفظك الله
لا يعجبني(13) اعجبني(0)
22 - حفظ الله ولاة أمرنا وهيئة كبار علمائنا
2017-09-27 22:51:36
والشكر للشيخ صالح المغامسي على تأصيله العلمي للمسألة
لا يعجبني(13) اعجبني(0)
21 - حفظ الله ولاة أمرنا وهيئة كبار علمائنا
2017-09-27 22:49:45
شكرا علماؤنا ودعاتنا على الابانة والتوضيح
لا يعجبني(6) اعجبني(0)
20 - اللهم احفظ وطننا ورجال امننا
2017-09-27 22:49:10
طيب المراه واخذت فرحتها ونصيبها من السياقه باقي السينما للشباب بدون فتوى ولا حكم شرعي وقصه طويله سينما للشباب واخرى للعائلات بدون اختلاط ولا فتنه اتمنى تفتح قريبا
لا يعجبني(13) اعجبني(3)
19 - 13
2017-09-27 22:44:44
تعلم كيف ***
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
18 - مانع القحطاني
2017-09-27 22:37:13
فعلاً موضوع قيادة المراه للسياره
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
17 - زمان اول
2017-09-27 22:37:05
يا شيخ صالح وفر الفتوى حقتك كبار العلماء كفوك الفتوى يعني بالعربي ما حد درا عنك
لا يعجبني(2) اعجبني(15)
16 - نفسيه
2017-09-27 22:30:27
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
15 - الهاشمي
2017-09-27 22:26:42
مافي بعد كلام الله والنبي كلام
لا يعجبني(2) اعجبني(14)
14 -
2017-09-27 22:25:27
شي طيب
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
13 - الهاشمي
2017-09-27 22:24:01
يا رجل ارتاح لن اخذ بفواتيكم بعد اليوم فتوتي من راسي
لا يعجبني(2) اعجبني(43)
12 - حسن الحربي
2017-09-27 22:23:57
ماشاء الله هذه الفتاوى من المشايخ طلعت سوى ! وين كانت اول ؟؟
لا يعجبني(2) اعجبني(19)
11 - ابو العز الدمشقي
2017-09-27 22:20:42
من بعد إذنك ياشيخ التحريم من الله فقط وليس من أي أحد غيره والمنع من ولي الامر للمصلحة العامة والمحرمات هي أربعة عشر بالنص وغير ذلك تعدي على إرادة الله حتى النبي لم يحرم غير ما حرّم الله
لا يعجبني(2) اعجبني(14)
10 -
2017-09-27 22:19:24
***خلاص
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
9 -
2017-09-27 22:18:12
عن نفسي حتى لو تحيض الحرمه بعد سن الياس ماخلتيها تسوق هيا ريحونا صدعتم روسنا
لا يعجبني(1) اعجبني(14)
8 - راعي غنم...
2017-09-27 22:17:36
لو ما نتطور مع العالم... ترى الدول بتاكل عيوننا وتنتف رمشها..... ....... فالقيادة حكيمة وملكنا طيب وممتاز مع الشكر..... ......... .................... فالخير باقي والحكومة وجه طيب..الله يسعدها
لا يعجبني(5) اعجبني(0)
7 -
2017-09-27 22:15:56
لما رأيت القوم اقبل جمعهم *** الى بحرك الطامي اتيت بجرتي يجود علينا الخيرون بمالهم *** ونحن بمال الخيرين نجود
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
6 - زائر من الكَوَاكِبٌ
2017-09-27 22:15:55
باقي فتاوي مشايخ مصر مع العلم أن رواتبهم أقل
لا يعجبني(1) اعجبني(15)
5 -
2017-09-27 22:15:30
والله ياشيخ مابغى اعرف لاراي فقهي ولا غيره وماقول غير الله يختم حياتنا بخير وخلاص
لا يعجبني(1) اعجبني(13)
4 - ليبرالي
2017-09-27 22:15:23
شكرا ياشيخ صالح المغامسي 🌷
لا يعجبني(16) اعجبني(0)
3 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-
2017-09-27 22:14:46
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم -
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
2 - AG
2017-09-27 22:11:02
أشغلتونا .....
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
1 - وطن بلا سكن
2017-09-27 22:09:43
ما يحتاج توضيح واضحه ليش ماوضحتها قبل
لا يعجبني(1) اعجبني(5)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : AG

رقم هويته ياسعادة الباشا ... خلنا نشيك عليه اذا عليه مخالفات .... سرعه في الطريق...
بواسطة : العنزي

طيب وسينما اقصد هاي وهوا...
بواسطة :

ايام فرعون ما كان في شئ اسمه ايران...
بواسطة : قلم الحقيقه

لله درك من أأأأأأأأمريكــــــي بطل شجاع كأن من أمسكت به دمية غير حقيقية لسمكة قر...
كتاب الرأي
mm

أ.د.صالح بن سبعان

أعياد المرأة السعودية تتواصل !
97 0
mm

د. محمد العوين

نحن نتغير إلى الأفضل!
136 0
mm

سمر المقرن

تغيّرنا!
226 0
mm

قينان الغامدي

لا دور ولا حاجة لاستمرار الهيئة: قرار حاسم بإلغاء الجهاز
539 17
mm

أ.د.صالح بن سبعان

نسيج وحدتنا الوطنية !
119 0
mm

مشعل السديري

بين الخبث والذكاء
295 1
mm

عبدالرحمن الراشد

مواجهة كوريا و إيران
185 1
mm

محمد آل الشيخ

البي بي سي صدقيّةٌ سادت ثم بادت
319 5
mm

هيلة المشوح

ولادة وطن.. في يوم الوطن!
89 0
mm

عقل العقل

تغلغل «الإخوان» في جامعاتنا
288 12
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

رأس الفتنة في قطر
232 1
mm

أحمد الشمراني

شنق إيراني يشجع الهلال
671 17
mm

أحمد الشمراني

العويس وكرة الثلج
591 18
mm

أحمد الشمراني

صباح العشق ياوطن..!
122 2
mm

أحمد الشمراني

من العرضيات إلى ولي العهد
309 2
mm

صالح الهويريني

الهلال هو المستفيد
587 8
mm

عبد العزيز الدغيثر

زلزال رياضي على مستوى عال
511 0
mm

أحمد الشمراني

لا خوف على الأهلي والعويس!
650 10
mm

وليد الفراج

“الأخضر” في قلب سلمان
167 1
mm

أحمد الشمراني

تركي يهز الوسط الرياضي
642 8
الاخبار الدولية
مقطع فيديو صادم.. شابان يخطفان عروسة هندية ويعتدوا على الأم والفتاة بإذن الأب!_فيديو

مقطع فيديو صادم.. شابان يخطفان عروسة هندية ويعتدوا على الأم والفتاة بإذن الأب!_فيديو

 المرصد 42 10٬417 11 ساعة
العبادي يمهل كردستان 3 أيام لتسليم المطارات

العبادي يمهل كردستان 3 أيام لتسليم المطارات

 المرصد 43 5٬110 يوم واحد
بالفيديو .. زلة لسان وزير خارجية قطر تكشف حقيقة علاقة الدوحة بالإخوان واعترافه بأنها إرهابية

بالفيديو .. زلة لسان وزير خارجية قطر تكشف حقيقة علاقة الدوحة بالإخوان واعترافه بأنها إرهابية

 المرصد 40 9٬505 يوم واحد
السجن 21 شهراً لعضو سابق في الكونغرس الأمريكي بسبب رسائل جنسية لقاصر

السجن 21 شهراً لعضو سابق في الكونغرس الأمريكي بسبب رسائل جنسية لقاصر

 د ب أ 14 2٬302 يوم واحد
المرصد الرياضي
بالفيديو : الهلال يسحق بيرسبوليس الإيراني بأربعة أهداف دون مقابل

بالفيديو : الهلال يسحق بيرسبوليس الإيراني بأربعة أهداف دون مقابل

 المرصد 95 7٬722 يوم واحد
شاهد.. وصلة غزل بين الفنانة “وعد” واللاعب السابق ” محمد عبدالجواد” .. ومغردون : استحوا!

شاهد.. وصلة غزل بين الفنانة “وعد” واللاعب السابق ” محمد عبدالجواد” .. ومغردون : استحوا!

 المرصد 154 15٬456 يومين
وليد الفراج يزف لنادي الاتحاد تغريدة صادمة .. الله يعينك يا انمار الحائلي !

وليد الفراج يزف لنادي الاتحاد تغريدة صادمة .. الله يعينك يا انمار الحائلي !

 المرصد 71 10٬019 يومين
تشكيل أول فريق كرة قدم لفتيات سعوديات بأمريكا.. وقريبًا تشارك في” السلة والتنس”

تشكيل أول فريق كرة قدم لفتيات سعوديات بأمريكا.. وقريبًا تشارك في” السلة والتنس”

 المرصد 147 5٬963 يومين
اخبار فنية
هجوم عنيف على الفنانة “وعد” بسبب ما فعتله بالعلم السعودي… وهي تردّ بقوّة!

هجوم عنيف على الفنانة “وعد” بسبب ما فعتله بالعلم السعودي… وهي تردّ بقوّة!

 المرصد 138 16٬862 يوم واحد
شاهد .. لجين و أسيل عمران ومهيرة وعلا الفارس وأخريات يرقصن إحتفالاً بيوم المملكة الوطني

شاهد .. لجين و أسيل عمران ومهيرة وعلا الفارس وأخريات يرقصن إحتفالاً بيوم المملكة الوطني

 المرصد 110 20٬759 3 أيام
الحبيب السابق لـ”كايلي جينر” يردّ بخبر صادم على حملها من صديقها الحالي!

الحبيب السابق لـ”كايلي جينر” يردّ بخبر صادم على حملها من صديقها الحالي!

 المرصد 27 11٬208 4 أيام
بالفيديو…أحمد الفيشاوي يثير موجة غضب عارمة بين المصريين..وطالبوا منعه من الظهور الإعلامي

بالفيديو…أحمد الفيشاوي يثير موجة غضب عارمة بين المصريين..وطالبوا منعه من الظهور الإعلامي

 المرصد 63 15٬607 5 أيام
اخبار منوعة
شاهد .. مغنية تعتدي على صديقها السابق أثناء حفل توزيع جوائز للموسيقى في روسيا .. وهكذا رد عليها!

شاهد .. مغنية تعتدي على صديقها السابق أثناء حفل توزيع جوائز للموسيقى في روسيا .. وهكذا رد عليها!

 المرصد 7 910 31 دقيقة
شاهد..ممرضات ساخرات يحاولن إجبار مسن على التدخين في غرفة الإنعاش بتركيا

شاهد..ممرضات ساخرات يحاولن إجبار مسن على التدخين في غرفة الإنعاش بتركيا

 المرصد 44 10٬186 يوم واحد
شاهد .. لحظة سقوط ملكة جمال إسبانيا في المسبح

شاهد .. لحظة سقوط ملكة جمال إسبانيا في المسبح

 المرصد 33 11٬676 يوم واحد
فتاة مصرية تحكي قصة اغتصابها في فيديو مباشر على “فيسبوك”..وتنشر صورة المتهم-فيديو

فتاة مصرية تحكي قصة اغتصابها في فيديو مباشر على “فيسبوك”..وتنشر صورة المتهم-فيديو

 المرصد 130 19٬633 يوم واحد
يوتيوب المرصد
بالفيديو.. عالم مصري: فرعون موسى أصله إيراني واسمه وليد !

بالفيديو.. عالم مصري: فرعون موسى أصله إيراني واسمه وليد !

 المرصد 50 1٬826 2 ساعتين
شاهد كيف ردت “لجين عمران” على الساخرين من قيادة المرأة للسيارة… وهذه نصيحتها للسائقات

شاهد كيف ردت “لجين عمران” على الساخرين من قيادة المرأة للسيارة… وهذه نصيحتها للسائقات

 المرصد 30 3٬839 3 ساعات
شاهد .. فتاة سعودية تبعد السائق وتخرج سيارة العائلة من موقف مزدحم بعد فشله في المهمة

شاهد .. فتاة سعودية تبعد السائق وتخرج سيارة العائلة من موقف مزدحم بعد فشله في المهمة

 المرصد 194 16٬442 يوم واحد
شاهد.. شاب مصري حاول سرقة هاتف راكبة بالمترو.. فكان العقاب قاسي !

شاهد.. شاب مصري حاول سرقة هاتف راكبة بالمترو.. فكان العقاب قاسي !

 المرصد 11 8٬089 يومين
اخبار ثقافية
علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

 المرصد 72 4٬659 3 أيام
أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

 المرصد 42 4٬729 4 أيام
كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

 المرصد 37 5٬051 4 أيام
لهذا السبب يلقي “المصريين “الدمى في النيل !

لهذا السبب يلقي “المصريين “الدمى في النيل !

 المرصد 94 2٬443 5 أيام
اخبار صحية
مريض يستيقظ من غيبوبته بعد 15 عاماً… هل ينقذ ما فعله الأطباء الأمير السعودي النائم؟

مريض يستيقظ من غيبوبته بعد 15 عاماً… هل ينقذ ما فعله الأطباء الأمير السعودي النائم؟

 المرصد 36 17٬321 14 ساعة
عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

 المرصد 0 2٬301 3 أيام
قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

 المرصد 8 7٬699 6 أيام
مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

 المرصد 20 14٬902 أسبوع واحد
اخبار اقتصادية
صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن تفاصيل مشروع ضخم في إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش جدة

صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن تفاصيل مشروع ضخم في إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش جدة

 واس 10 1٬743 6 ساعات
4 عوامل تحدد مسار الأسهم منها رفع الدعم عن “البنزين” و”الكهرباء”.. والنقطة 7450 تحذر المتداولين

4 عوامل تحدد مسار الأسهم منها رفع الدعم عن “البنزين” و”الكهرباء”.. والنقطة 7450 تحذر المتداولين

 المرصد 26 6٬723 يومين
قانون جديد في السعودية لصالح الأجانب وضد بعض الشركات المحلية

قانون جديد في السعودية لصالح الأجانب وضد بعض الشركات المحلية

 المرصد 33 10٬015 3 أيام
إصلاحات جديدة لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”

إصلاحات جديدة لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”

 وكالات 140 31٬544 أسبوع واحد
أخبار مناسبات
بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

 المرصد 69 10٬059 3 أيام
بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

 المرصد 10 3٬209 4 أيام
ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

 المرصد 16 2٬663 5 أيام
بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

 المرصد 30 14٬060 أسبوع واحد
الاخيرة
بالفيديو : قرش يصطدم بسباح في أحد سواحل فلوريدا و يحاول التهامه حيا .. شاهد ماذا حدث!

بالفيديو : قرش يصطدم بسباح في أحد سواحل فلوريدا و يحاول التهامه حيا .. شاهد ماذا حدث!

 المرصد 2 1٬205 23 دقيقة
“تويتر” يضاعف عدد حروف التغريدات بثلاث لغات

“تويتر” يضاعف عدد حروف التغريدات بثلاث لغات

 CNN 2 1٬115 3 ساعات
مدير جامعة الطائف يوجه بتهيئة مواقف سيارات خاصة بالسائقات من الطالبات!

مدير جامعة الطائف يوجه بتهيئة مواقف سيارات خاصة بالسائقات من الطالبات!

 المرصد 58 2٬365 17 ساعة
شاهد كيف غردت “الخارجية السعودية” بقرار السماح بقيادة المرأة للسيارة!

شاهد كيف غردت “الخارجية السعودية” بقرار السماح بقيادة المرأة للسيارة!

 المرصد 17 2٬667 20 ساعة
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

 المرصد 304 3٬427 14 ساعة