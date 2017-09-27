بالفيديو.. عالم مصري: فرعون موسى أصله إيراني واسمه وليد !

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صحيفة المرصد : أثار أحد أساتذة الأزهر في مصر جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية بسبب تصريحات له قال فيها إن قصة “فرعون موسى” المذكورة في القرآن وقعت أحداثها في منطقة خرسان ولم تكن في مصر كما هو متعارف عليه.

وقال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إنه عندما اطلع على بعض المراجع وجد أن فرعون مصر الذى تحاجج مع موسى عليه السلام ليس مصرياً بل هو من خرسان وهي منطقة تقع بين إيران وأفغانستان واسمه وليد بن ريان.

وأضاف الهلالي، خلال حواره مع الإعلامى عمرو أديب، عبر فضائية “ON E”، “أول ما قرأت عن فرعون في كتاب لفيروز آبادي اسمه “بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز”، وابن منظور في كتابه الشهير “لسان العرب”، والفيومي في كتابه “المصباح المنير”، وجدت في هذه المراجع الثلاثة يقولون إن فرعون ليس مصرياً بل من خرسان واسمه مصعب بن الوليد أو وليد بن ريان”.