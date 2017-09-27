رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / بالفيديو.. عالم مصري: فرعون موسى أصله إيراني واسمه وليد !

بالفيديو.. عالم مصري: فرعون موسى أصله إيراني واسمه وليد !

بالفيديو.. عالم مصري: فرعون موسى أصله إيراني واسمه وليد !
حجم الخط A A A
المرصد 50 1٬825 2 ساعتين

صحيفة المرصد : أثار أحد أساتذة الأزهر في مصر جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية بسبب تصريحات له قال فيها إن قصة “فرعون موسى” المذكورة في القرآن وقعت أحداثها في منطقة خرسان ولم تكن في مصر كما هو متعارف عليه.

وقال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إنه عندما اطلع على بعض المراجع وجد أن فرعون مصر الذى تحاجج مع موسى عليه السلام ليس مصرياً بل هو من خرسان وهي منطقة تقع بين إيران وأفغانستان واسمه وليد بن ريان.

وأضاف الهلالي، خلال حواره مع الإعلامى عمرو أديب، عبر فضائية “ON E”، “أول ما قرأت عن فرعون في كتاب لفيروز آبادي اسمه “بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز”، وابن منظور في كتابه الشهير “لسان العرب”، والفيومي في كتابه “المصباح المنير”، وجدت في هذه المراجع الثلاثة يقولون إن فرعون ليس مصرياً بل من خرسان واسمه مصعب بن الوليد أو وليد بن ريان”.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

50 - AG
2017-09-27 23:51:18
رقم هويته ياسعادة الباشا ... خلنا نشيك عليه اذا عليه مخالفات .... سرعه في الطريق وهو رايح مصر ...
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
49 -
2017-09-27 23:50:48
ايام فرعون ما كان في شئ اسمه ايران
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
48 - أبو هلول
2017-09-27 23:49:23
قد حارب الانباط مع بنو قيدار ضد الغزوات التي كان يشنها يهودية اصبهان الذين كانوا من قبل الكهنة الذين اتو من اصبهان و اصبهان في صدر الاسلام كانت اماره تضم باكستان الحاليه و افغانستان و تركمستان و خرسان
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
47 - فهد العتيبي
2017-09-27 23:48:04
الحشيش عامل شغلة او الفول
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
46 - أبوهلول
2017-09-27 23:43:50
و تفرق الانباط في سيناء و الاردن فلسطين و الجزيرة العربيه و هم يحملون الصفات الوراثيه للاقباط من شكل و لون الشعر و العيون و البشره القمحيه و
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
45 - أبوهلول
2017-09-27 23:43:49
و تفرق الانباط في سيناء و الاردن فلسطين و الجزيرة العربيه و هم يحملون الصفات الوراثيه للاقباط من شكل و لون الشعر و العيون و البشره القمحيه و
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
44 - زائر
2017-09-27 23:39:43
هههههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
43 - أبوهلول
2017-09-27 23:39:24
وقد زور الفراعنه التاريخ لدرجة انهم قالوا ان ملوك مصر من القبط كانوا هكسوسا اي غزاه وقد حارب الفراعنة ملوك مصر على فترات زمنيه وطردوهم خارج مصر و اغلب الظن ان الهكسوس هم الذين اصبحوا فيما بعد الانباط
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
42 - زائر
2017-09-27 23:38:46
ههههههههههههههههه ارحمو عقول السذج الي تصدقكم ياحثاله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
41 - موميا 2017م
2017-09-27 23:38:30
يشبه وليد جنبلاط
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
40 - أبوهلول
2017-09-27 23:33:40
و المومياء المعروضه هذه لا يوجد دليل واحد عقلي يثبت انها ممياء فرعون و كل الكلام اللي كتبته يقوله علماء تاريخ كما قالوا ان الفراعنه اعتادوا تزوير التاريخ و طمس معالم من سبقوهم من ملوك مصر الاصليين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
39 - أبو هلول
2017-09-27 23:28:03
الخميني نفسه ليس ايرانيا بل هو من اب هندي من السيخ لم يكن ايرانيا و لا شيعيا
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
38 -
2017-09-27 23:27:34
سننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آيه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
37 - أبو هلول
2017-09-27 23:26:31
وكلمة فرعون ليست كلمه مصريه وهي تعني ملك والفراعنه فعلا ليسوا مصريين ولكنهم اتوا الى مصر في الحروب التي كان يقوم بها الملوك البابليين وقد اتوا في جيوشهم والديانات المصريه القديمه جاءت من منطقة خرسان
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
36 -
2017-09-27 23:26:08
كل الاسرالفرعونية التي حكمت مصرليست مصرية وهي قادمة من خارج مصر وفرعون موسى هذا لقب وليس اسم واول من ذكره القران وهو من الاسرة الفرعونية 12 واول مصري حقيقي رأس مصرهو محمد نجيب ثم جمال ثم السادات الخ
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
35 - زعيط اخو معيط
2017-09-27 23:24:05
صراحة فرعون فيه شبه كبير من الخامئني في الشكل حتى معتقدة نفس معتقد الفراعنة والطواغيت
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
34 - أبو هلول
2017-09-27 23:21:54
هو لم يقل من ايران بل قال من خرسان و هي المنطقه التي اتي منها كهنة الفرس و لم يكونوا فرس بل تجنسوا بالجنسيه الفارسيه منذ قبل عهد موسى واتو لملوك الفرس و اقنعوهم بانهم لو جعلوهم كهنه لهم فسيغزون العالم
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
33 - سركيس بااااريس
2017-09-27 23:16:05
****//// ههههههههههههههههههههههههههههههههه سبحان الله تعالى لة في خلقة حكمة .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
32 - وطني الحبيب
2017-09-27 23:13:16
وليد توفيق
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
31 - كريم
2017-09-27 23:11:33
اتركونا من اصل فرعون من وين . من يثبت لنا إن هذه الموميا لفرعون. فرعون غرق في البحر وأخرج الله جثته على الشاطيء لقومه حتى يعتبروا . وبعد ماتيقنوا واعتبروا أكلها الدود والنمل السود وراحت تراب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
30 - وطني الحبيب
2017-09-27 23:11:23
اخس يافرعون شعرك ذهبي حركاااات
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
29 - بدران بدران
2017-09-27 23:10:40
قصده وليد توفيق
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
28 - ضمير الناس
2017-09-27 23:06:03
يمكن بعدماصارت الامم متحده ومتفرقه***التاريخ يبكي ياحج لكن هلالي ياهم ملالي***النصراوي دائم يقول الحقيقه***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
27 - حمدان
2017-09-27 23:03:40
مدفوع له
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
26 - الهمداني
2017-09-27 22:59:40
هي قصة فرعون ليست فارسية ولا مصرية هي مختلطة بين فارس ومصر بدليل ان هامان وزير فرعون اسم فارسي وليس اسم فرعوني القصة فيها شي من الفارسيات الزردشتية والكثير من الزردشتيات والاسرائيليات في القصص القديمة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
25 - وجبل الطور - (وأهبطوا مصر)- والنيل ( فاقذفيه في اليم )
2017-09-27 22:56:44
وسيناء (طور سيناء) -- يا أخت هارون "مريم عليها السلام" (وجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي) -- بحيرة قارون ( إن قارون كان من قوم موسى ) أدلة لا تنتهي تثبت ان كلام ذا بعيد عن الواقع
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
24 - Ymni mahbob
2017-09-27 22:55:04
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
23 - Ymni mahbob💫💫💫
2017-09-27 22:50:00
الّلَھّ سبحانه ذكر اسم هذا الطاغيه والمتكبر في القران عده مرات لكن هذا المصري يفتي من استه .
لا يعجبني(0) اعجبني(9)
22 - قرقاش
2017-09-27 22:49:48
وإذا تبونه يقول فرعون جد الخميني نديه شوية رز وبيقولها
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
21 - ابو راكان
2017-09-27 22:49:40
مالفرق بين مصر وايران كلاهما لديهم علماء وعقول بشرية مصر شردتهم وايران استثمرتهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 - ابو راكان
2017-09-27 22:47:34
هذا وكل العالم تعطيكم ونتو للوراء در
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
19 -
2017-09-27 22:46:51
يعني اسم وليد واسم ريان من الاسماء الفارسية الايرانيه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 - ابو راكان
2017-09-27 22:46:17
اذا خلص الرز هاتدو ولا نروح لايران
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
17 - ضمير الناس
2017-09-27 22:45:50
منهم خواله طيب وهل للمتعه علاقه بالموضوع اوانه راح يجيب شغاله وقعدعندها***التاريخ يبكي ويضحك***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 1,204 )
16 - رعد الشمال
2017-09-27 22:44:04
طلع الخبيث مجوسي عليه من الله مايستحق وأعتقد أن الأمر صحيح فالخميني المفخذ عليه لعنة الله يشترك معه في صفات كثيرة من فساد في المعتقد والتعالي على الخلق وحب السلطة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 -
2017-09-27 22:43:33
ياراجل اسمي مصعب و وليد مخش الدماغ اسمه فرعون كما ذكر بدون لف و دوران علماء الأزهر عندهم الفيوز متشبكة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - اكيد أخذ*****
2017-09-27 22:42:20
غريبة من وين جاب الصنف الي اعرفه جميع الي بمصر مضروب لايكون...
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13 - الفارس
2017-09-27 22:39:05
ماباقي الا يقولك ابليس إيراني
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
12 - زائر من الكَوَاكِبٌ
2017-09-27 22:38:43
أنت أحلى وأنت أغلى كاتب التاريخ لك سطر
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
11 - ركان
2017-09-27 22:37:35
هدا هو العالق لقال *** والله حرام تقولو هدا عالم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 -
2017-09-27 22:27:00
ايش نوع الصنف ايها العالم والله اني اضنه افغاني هو الي له تاثير قوي
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
9 - نفسيه
2017-09-27 22:26:48
غلطان. اسمه ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 -
2017-09-27 22:24:02
ياساتر يارب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - ابو العز الدمشقي
2017-09-27 22:23:58
بس ما عرفنا سني وإلا شيعي ؟؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - راعي غنم...
2017-09-27 22:23:32
حتى المسيح الدجال.....يخرج من تلك الديار.... ......بمعنى والله أعلم!: بأن كل فتنة وشر وراءها إيران!..كما هو ظاهر مايحدث بسوريا واليمن والعراق وتدخلها ببعض شؤون دول الخليج
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 -
2017-09-27 22:23:30
بطاقته عندك ؟
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
4 - مشاكل
2017-09-27 22:23:04
اسمه خربيين
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
3 - ولد شقراء
2017-09-27 22:21:27
هذة مخلفات الازهر يقول موسى ايراني اللة يفكنا منىعلماء الازهر الجهلة في الدين
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
2 - الفارس
2017-09-27 22:18:49
له ياشيخ بكرة تقول عنه قصيمي من جماعتنا. يارجال فرعون مصري والدليل ان الجيش المصري من حرب جدكم فرعون لحد الان لم ينتصر بحرب واحدة
لا يعجبني(2) اعجبني(16)
1 - بردقان (نايت شفت)
2017-09-27 22:18:41
أجل وليد ؟؟ ي هادي ي دليل :)
لا يعجبني(0) اعجبني(1)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : AG

رقم هويته ياسعادة الباشا ... خلنا نشيك عليه اذا عليه مخالفات .... سرعه في الطريق...
بواسطة : العنزي

طيب وسينما اقصد هاي وهوا...
بواسطة :

ايام فرعون ما كان في شئ اسمه ايران...
بواسطة : قلم الحقيقه

لله درك من أأأأأأأأمريكــــــي بطل شجاع كأن من أمسكت به دمية غير حقيقية لسمكة قر...
كتاب الرأي
mm

أ.د.صالح بن سبعان

أعياد المرأة السعودية تتواصل !
97 0
mm

د. محمد العوين

نحن نتغير إلى الأفضل!
136 0
mm

سمر المقرن

تغيّرنا!
226 0
mm

قينان الغامدي

لا دور ولا حاجة لاستمرار الهيئة: قرار حاسم بإلغاء الجهاز
539 17
mm

أ.د.صالح بن سبعان

نسيج وحدتنا الوطنية !
119 0
mm

مشعل السديري

بين الخبث والذكاء
295 1
mm

عبدالرحمن الراشد

مواجهة كوريا و إيران
185 1
mm

محمد آل الشيخ

البي بي سي صدقيّةٌ سادت ثم بادت
319 5
mm

هيلة المشوح

ولادة وطن.. في يوم الوطن!
89 0
mm

عقل العقل

تغلغل «الإخوان» في جامعاتنا
288 12
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

رأس الفتنة في قطر
232 1
mm

أحمد الشمراني

شنق إيراني يشجع الهلال
671 17
mm

أحمد الشمراني

العويس وكرة الثلج
591 18
mm

أحمد الشمراني

صباح العشق ياوطن..!
122 2
mm

أحمد الشمراني

من العرضيات إلى ولي العهد
309 2
mm

صالح الهويريني

الهلال هو المستفيد
587 8
mm

عبد العزيز الدغيثر

زلزال رياضي على مستوى عال
511 0
mm

أحمد الشمراني

لا خوف على الأهلي والعويس!
650 10
mm

وليد الفراج

“الأخضر” في قلب سلمان
167 1
mm

أحمد الشمراني

تركي يهز الوسط الرياضي
642 8
الاخبار الدولية
مقطع فيديو صادم.. شابان يخطفان عروسة هندية ويعتدوا على الأم والفتاة بإذن الأب!_فيديو

مقطع فيديو صادم.. شابان يخطفان عروسة هندية ويعتدوا على الأم والفتاة بإذن الأب!_فيديو

 المرصد 42 10٬417 11 ساعة
العبادي يمهل كردستان 3 أيام لتسليم المطارات

العبادي يمهل كردستان 3 أيام لتسليم المطارات

 المرصد 43 5٬110 يوم واحد
بالفيديو .. زلة لسان وزير خارجية قطر تكشف حقيقة علاقة الدوحة بالإخوان واعترافه بأنها إرهابية

بالفيديو .. زلة لسان وزير خارجية قطر تكشف حقيقة علاقة الدوحة بالإخوان واعترافه بأنها إرهابية

 المرصد 40 9٬505 يوم واحد
السجن 21 شهراً لعضو سابق في الكونغرس الأمريكي بسبب رسائل جنسية لقاصر

السجن 21 شهراً لعضو سابق في الكونغرس الأمريكي بسبب رسائل جنسية لقاصر

 د ب أ 14 2٬302 يوم واحد
المرصد الرياضي
بالفيديو : الهلال يسحق بيرسبوليس الإيراني بأربعة أهداف دون مقابل

بالفيديو : الهلال يسحق بيرسبوليس الإيراني بأربعة أهداف دون مقابل

 المرصد 95 7٬722 يوم واحد
شاهد.. وصلة غزل بين الفنانة “وعد” واللاعب السابق ” محمد عبدالجواد” .. ومغردون : استحوا!

شاهد.. وصلة غزل بين الفنانة “وعد” واللاعب السابق ” محمد عبدالجواد” .. ومغردون : استحوا!

 المرصد 154 15٬456 يومين
وليد الفراج يزف لنادي الاتحاد تغريدة صادمة .. الله يعينك يا انمار الحائلي !

وليد الفراج يزف لنادي الاتحاد تغريدة صادمة .. الله يعينك يا انمار الحائلي !

 المرصد 71 10٬019 يومين
تشكيل أول فريق كرة قدم لفتيات سعوديات بأمريكا.. وقريبًا تشارك في” السلة والتنس”

تشكيل أول فريق كرة قدم لفتيات سعوديات بأمريكا.. وقريبًا تشارك في” السلة والتنس”

 المرصد 147 5٬963 يومين
اخبار فنية
هجوم عنيف على الفنانة “وعد” بسبب ما فعتله بالعلم السعودي… وهي تردّ بقوّة!

هجوم عنيف على الفنانة “وعد” بسبب ما فعتله بالعلم السعودي… وهي تردّ بقوّة!

 المرصد 138 16٬861 يوم واحد
شاهد .. لجين و أسيل عمران ومهيرة وعلا الفارس وأخريات يرقصن إحتفالاً بيوم المملكة الوطني

شاهد .. لجين و أسيل عمران ومهيرة وعلا الفارس وأخريات يرقصن إحتفالاً بيوم المملكة الوطني

 المرصد 110 20٬759 3 أيام
الحبيب السابق لـ”كايلي جينر” يردّ بخبر صادم على حملها من صديقها الحالي!

الحبيب السابق لـ”كايلي جينر” يردّ بخبر صادم على حملها من صديقها الحالي!

 المرصد 27 11٬208 4 أيام
بالفيديو…أحمد الفيشاوي يثير موجة غضب عارمة بين المصريين..وطالبوا منعه من الظهور الإعلامي

بالفيديو…أحمد الفيشاوي يثير موجة غضب عارمة بين المصريين..وطالبوا منعه من الظهور الإعلامي

 المرصد 63 15٬607 5 أيام
اخبار منوعة
شاهد .. مغنية تعتدي على صديقها السابق أثناء حفل توزيع جوائز للموسيقى في روسيا .. وهكذا رد عليها!

شاهد .. مغنية تعتدي على صديقها السابق أثناء حفل توزيع جوائز للموسيقى في روسيا .. وهكذا رد عليها!

 المرصد 7 904 31 دقيقة
شاهد..ممرضات ساخرات يحاولن إجبار مسن على التدخين في غرفة الإنعاش بتركيا

شاهد..ممرضات ساخرات يحاولن إجبار مسن على التدخين في غرفة الإنعاش بتركيا

 المرصد 44 10٬186 يوم واحد
شاهد .. لحظة سقوط ملكة جمال إسبانيا في المسبح

شاهد .. لحظة سقوط ملكة جمال إسبانيا في المسبح

 المرصد 33 11٬676 يوم واحد
فتاة مصرية تحكي قصة اغتصابها في فيديو مباشر على “فيسبوك”..وتنشر صورة المتهم-فيديو

فتاة مصرية تحكي قصة اغتصابها في فيديو مباشر على “فيسبوك”..وتنشر صورة المتهم-فيديو

 المرصد 130 19٬633 يوم واحد
يوتيوب المرصد
بالفيديو.. عالم مصري: فرعون موسى أصله إيراني واسمه وليد !

بالفيديو.. عالم مصري: فرعون موسى أصله إيراني واسمه وليد !

 المرصد 50 1٬825 2 ساعتين
شاهد كيف ردت “لجين عمران” على الساخرين من قيادة المرأة للسيارة… وهذه نصيحتها للسائقات

شاهد كيف ردت “لجين عمران” على الساخرين من قيادة المرأة للسيارة… وهذه نصيحتها للسائقات

 المرصد 30 3٬838 3 ساعات
شاهد .. فتاة سعودية تبعد السائق وتخرج سيارة العائلة من موقف مزدحم بعد فشله في المهمة

شاهد .. فتاة سعودية تبعد السائق وتخرج سيارة العائلة من موقف مزدحم بعد فشله في المهمة

 المرصد 194 16٬442 يوم واحد
شاهد.. شاب مصري حاول سرقة هاتف راكبة بالمترو.. فكان العقاب قاسي !

شاهد.. شاب مصري حاول سرقة هاتف راكبة بالمترو.. فكان العقاب قاسي !

 المرصد 11 8٬089 يومين
اخبار ثقافية
علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

 المرصد 72 4٬659 3 أيام
أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

 المرصد 42 4٬729 4 أيام
كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

 المرصد 37 5٬051 4 أيام
لهذا السبب يلقي “المصريين “الدمى في النيل !

لهذا السبب يلقي “المصريين “الدمى في النيل !

 المرصد 94 2٬443 5 أيام
اخبار صحية
مريض يستيقظ من غيبوبته بعد 15 عاماً… هل ينقذ ما فعله الأطباء الأمير السعودي النائم؟

مريض يستيقظ من غيبوبته بعد 15 عاماً… هل ينقذ ما فعله الأطباء الأمير السعودي النائم؟

 المرصد 36 17٬321 14 ساعة
عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

 المرصد 0 2٬301 3 أيام
قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

 المرصد 8 7٬699 6 أيام
مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

 المرصد 20 14٬902 أسبوع واحد
اخبار اقتصادية
صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن تفاصيل مشروع ضخم في إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش جدة

صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن تفاصيل مشروع ضخم في إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش جدة

 واس 10 1٬743 6 ساعات
4 عوامل تحدد مسار الأسهم منها رفع الدعم عن “البنزين” و”الكهرباء”.. والنقطة 7450 تحذر المتداولين

4 عوامل تحدد مسار الأسهم منها رفع الدعم عن “البنزين” و”الكهرباء”.. والنقطة 7450 تحذر المتداولين

 المرصد 26 6٬723 يومين
قانون جديد في السعودية لصالح الأجانب وضد بعض الشركات المحلية

قانون جديد في السعودية لصالح الأجانب وضد بعض الشركات المحلية

 المرصد 33 10٬015 3 أيام
إصلاحات جديدة لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”

إصلاحات جديدة لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”

 وكالات 140 31٬544 أسبوع واحد
أخبار مناسبات
بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

 المرصد 69 10٬059 3 أيام
بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

 المرصد 10 3٬209 4 أيام
ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

 المرصد 16 2٬663 5 أيام
بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

 المرصد 30 14٬060 أسبوع واحد
الاخيرة
بالفيديو : قرش يصطدم بسباح في أحد سواحل فلوريدا و يحاول التهامه حيا .. شاهد ماذا حدث!

بالفيديو : قرش يصطدم بسباح في أحد سواحل فلوريدا و يحاول التهامه حيا .. شاهد ماذا حدث!

 المرصد 2 1٬199 23 دقيقة
“تويتر” يضاعف عدد حروف التغريدات بثلاث لغات

“تويتر” يضاعف عدد حروف التغريدات بثلاث لغات

 CNN 2 1٬115 3 ساعات
مدير جامعة الطائف يوجه بتهيئة مواقف سيارات خاصة بالسائقات من الطالبات!

مدير جامعة الطائف يوجه بتهيئة مواقف سيارات خاصة بالسائقات من الطالبات!

 المرصد 58 2٬365 17 ساعة
شاهد كيف غردت “الخارجية السعودية” بقرار السماح بقيادة المرأة للسيارة!

شاهد كيف غردت “الخارجية السعودية” بقرار السماح بقيادة المرأة للسيارة!

 المرصد 17 2٬667 20 ساعة
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

 المرصد 304 3٬427 14 ساعة