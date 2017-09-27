بالفيديو.. عالم مصري: فرعون موسى أصله إيراني واسمه وليد !
صحيفة المرصد : أثار أحد أساتذة الأزهر في مصر جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية بسبب تصريحات له قال فيها إن قصة “فرعون موسى” المذكورة في القرآن وقعت أحداثها في منطقة خرسان ولم تكن في مصر كما هو متعارف عليه.
وقال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إنه عندما اطلع على بعض المراجع وجد أن فرعون مصر الذى تحاجج مع موسى عليه السلام ليس مصرياً بل هو من خرسان وهي منطقة تقع بين إيران وأفغانستان واسمه وليد بن ريان.
وأضاف الهلالي، خلال حواره مع الإعلامى عمرو أديب، عبر فضائية “ON E”، “أول ما قرأت عن فرعون في كتاب لفيروز آبادي اسمه “بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز”، وابن منظور في كتابه الشهير “لسان العرب”، والفيومي في كتابه “المصباح المنير”، وجدت في هذه المراجع الثلاثة يقولون إن فرعون ليس مصرياً بل من خرسان واسمه مصعب بن الوليد أو وليد بن ريان”.
التعليقات
رقم هويته ياسعادة الباشا ... خلنا نشيك عليه اذا عليه مخالفات .... سرعه في الطريق وهو رايح مصر ...
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ايام فرعون ما كان في شئ اسمه ايران
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قد حارب الانباط مع بنو قيدار ضد الغزوات التي كان يشنها يهودية اصبهان الذين كانوا من قبل الكهنة الذين اتو من اصبهان و اصبهان في صدر الاسلام كانت اماره تضم باكستان الحاليه و افغانستان و تركمستان و خرسان
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الحشيش عامل شغلة او الفول
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و تفرق الانباط في سيناء و الاردن فلسطين و الجزيرة العربيه و هم يحملون الصفات الوراثيه للاقباط من شكل و لون الشعر و العيون و البشره القمحيه و
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و تفرق الانباط في سيناء و الاردن فلسطين و الجزيرة العربيه و هم يحملون الصفات الوراثيه للاقباط من شكل و لون الشعر و العيون و البشره القمحيه و
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هههههههههه
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وقد زور الفراعنه التاريخ لدرجة انهم قالوا ان ملوك مصر من القبط كانوا هكسوسا اي غزاه وقد حارب الفراعنة ملوك مصر على فترات زمنيه وطردوهم خارج مصر و اغلب الظن ان الهكسوس هم الذين اصبحوا فيما بعد الانباط
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ههههههههههههههههه ارحمو عقول السذج الي تصدقكم ياحثاله
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يشبه وليد جنبلاط
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و المومياء المعروضه هذه لا يوجد دليل واحد عقلي يثبت انها ممياء فرعون و كل الكلام اللي كتبته يقوله علماء تاريخ كما قالوا ان الفراعنه اعتادوا تزوير التاريخ و طمس معالم من سبقوهم من ملوك مصر الاصليين
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الخميني نفسه ليس ايرانيا بل هو من اب هندي من السيخ لم يكن ايرانيا و لا شيعيا
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سننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آيه
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وكلمة فرعون ليست كلمه مصريه وهي تعني ملك والفراعنه فعلا ليسوا مصريين ولكنهم اتوا الى مصر في الحروب التي كان يقوم بها الملوك البابليين وقد اتوا في جيوشهم والديانات المصريه القديمه جاءت من منطقة خرسان
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كل الاسرالفرعونية التي حكمت مصرليست مصرية وهي قادمة من خارج مصر وفرعون موسى هذا لقب وليس اسم واول من ذكره القران وهو من الاسرة الفرعونية 12 واول مصري حقيقي رأس مصرهو محمد نجيب ثم جمال ثم السادات الخ
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صراحة فرعون فيه شبه كبير من الخامئني في الشكل حتى معتقدة نفس معتقد الفراعنة والطواغيت
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هو لم يقل من ايران بل قال من خرسان و هي المنطقه التي اتي منها كهنة الفرس و لم يكونوا فرس بل تجنسوا بالجنسيه الفارسيه منذ قبل عهد موسى واتو لملوك الفرس و اقنعوهم بانهم لو جعلوهم كهنه لهم فسيغزون العالم
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****//// ههههههههههههههههههههههههههههههههه سبحان الله تعالى لة في خلقة حكمة .
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وليد توفيق
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اتركونا من اصل فرعون من وين . من يثبت لنا إن هذه الموميا لفرعون. فرعون غرق في البحر وأخرج الله جثته على الشاطيء لقومه حتى يعتبروا . وبعد ماتيقنوا واعتبروا أكلها الدود والنمل السود وراحت تراب
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اخس يافرعون شعرك ذهبي حركاااات
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قصده وليد توفيق
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يمكن بعدماصارت الامم متحده ومتفرقه***التاريخ يبكي ياحج لكن هلالي ياهم ملالي***النصراوي دائم يقول الحقيقه***
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مدفوع له
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هي قصة فرعون ليست فارسية ولا مصرية هي مختلطة بين فارس ومصر بدليل ان هامان وزير فرعون اسم فارسي وليس اسم فرعوني القصة فيها شي من الفارسيات الزردشتية والكثير من الزردشتيات والاسرائيليات في القصص القديمة
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وسيناء (طور سيناء) -- يا أخت هارون "مريم عليها السلام" (وجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي) -- بحيرة قارون ( إن قارون كان من قوم موسى ) أدلة لا تنتهي تثبت ان كلام ذا بعيد عن الواقع
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تعليق مخالف
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الّلَھّ سبحانه ذكر اسم هذا الطاغيه والمتكبر في القران عده مرات لكن هذا المصري يفتي من استه .
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وإذا تبونه يقول فرعون جد الخميني نديه شوية رز وبيقولها
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مالفرق بين مصر وايران كلاهما لديهم علماء وعقول بشرية مصر شردتهم وايران استثمرتهم
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هذا وكل العالم تعطيكم ونتو للوراء در
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يعني اسم وليد واسم ريان من الاسماء الفارسية الايرانيه
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اذا خلص الرز هاتدو ولا نروح لايران
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منهم خواله طيب وهل للمتعه علاقه بالموضوع اوانه راح يجيب شغاله وقعدعندها***التاريخ يبكي ويضحك***
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طلع الخبيث مجوسي عليه من الله مايستحق وأعتقد أن الأمر صحيح فالخميني المفخذ عليه لعنة الله يشترك معه في صفات كثيرة من فساد في المعتقد والتعالي على الخلق وحب السلطة
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ياراجل اسمي مصعب و وليد مخش الدماغ اسمه فرعون كما ذكر بدون لف و دوران علماء الأزهر عندهم الفيوز متشبكة
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غريبة من وين جاب الصنف الي اعرفه جميع الي بمصر مضروب لايكون...
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ماباقي الا يقولك ابليس إيراني
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أنت أحلى وأنت أغلى كاتب التاريخ لك سطر
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هدا هو العالق لقال *** والله حرام تقولو هدا عالم
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ايش نوع الصنف ايها العالم والله اني اضنه افغاني هو الي له تاثير قوي
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غلطان. اسمه ***
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ياساتر يارب
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بس ما عرفنا سني وإلا شيعي ؟؟؟
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حتى المسيح الدجال.....يخرج من تلك الديار.... ......بمعنى والله أعلم!: بأن كل فتنة وشر وراءها إيران!..كما هو ظاهر مايحدث بسوريا واليمن والعراق وتدخلها ببعض شؤون دول الخليج
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بطاقته عندك ؟
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اسمه خربيين
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هذة مخلفات الازهر يقول موسى ايراني اللة يفكنا منىعلماء الازهر الجهلة في الدين
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له ياشيخ بكرة تقول عنه قصيمي من جماعتنا. يارجال فرعون مصري والدليل ان الجيش المصري من حرب جدكم فرعون لحد الان لم ينتصر بحرب واحدة
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أجل وليد ؟؟ ي هادي ي دليل :)
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