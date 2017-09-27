العالم الذي تنبأ بنهاية العالم في سبتمبر يفسر لماذا لم يحدث هذا .. ويتنبأ بموعد جديد!
صحيفة المرصد : توقع العالم البريطاني ديفيد ميد، أن تكون نهاية العالم في 23 سبتمبر، عندما تصطدم الأرض بكوكب نيبيرو.
ومع ذلك، فقد مرت نهاية العالم المتوقعة، ولم تحدث كارثة عالمية كبرى. وفسر ميد لماذا جاء 23 سبتمبر وانتهى، والعالم لم ينته بعد وادعى أن نهاية العالم تأجلت لمدة شهر، وفقا لـ news.eizvestia.
وأكد ميد الآن أن “الألم الحقيقي” سيحدث في أكتوبر، وسوف تبدأ نهاية العالم في 21 أكتوبر. وقال أيضا إن العالم لن يدمر فعليا بل سينتهي، كما نعرفه.
وأضاف “لا ينتظرنا أي شيء في أيلول/ سبتمبر. ربما في أواخر تشرين الأول/ أكتوبر، قد ندخل في فترة محنة مدتها سبع سنوات تليها ألف سنة من السلام”.
وتابع ميد أنه مع اقتراب نيبيرو من الأرض، يمكن أن تحدث انفجارات شمسية وفقدان محتمل للشبكات الكهربائية التي قد تستمر لأسابيع أو حتى لفترة أطول.
وقال: “هذا هو الخطر الرئيس الذي أراه الآن، لأنه، كما قلت في كتابي، مباشرة بعد الخطر الأولي للانفجارات الشمسية، أرى تشتت الكنيسة الحقيقية”.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
التعليقات
من يوم قال كنيسه وهو مع جنبها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
خل أوهمك ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هذا سفيه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
بعض التعليقات تلوع الكبد الذي مايعرف يعلق ينام احسن
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ما كذب يقصد الاحتفال باليوم الوطني الالعاب النارية كانت قوووويه جدا فعلا كان احتفال مميز
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
قد حصلت نهاية العالم من زمان ولتكون نهاية العالم الموت شريف افضل من حياة فيها ذليل نحن في زمن لاينصر فيه المظلوم اين نصر اخوننا المسلمين في فلسطين وسوريا والعراق وغيرها من الدول العربيه الاسلاميه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تصحيح ( ولا يعلم الغيب الإ الله )
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يقول هذا العالم الأحمق لماذا لم يحدث ؟ الجواب لانك أحمق ولا يعلم الغيب الله .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الله أنه ينهيك ياعالم الدجل والكذب.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يمكن لان المرأه راح تسوق ***رواه مطوع متشدد***
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
استحي شوي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
https://www.youtube.com/watch?v=p9j-MtW3bt4 ...... اهوال الانفجار الكبير في مخزن الاسلحة الذي حدث صباح اليوم في شرق أوكرانيا توقعوا هناك انهم قد انتهوا
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
ذكرني بواحدحلف على امه ماتروح للاحتفال باليوم الوطني لانهاراح ترجع مشلوله فقالت الله يشفي عقلك ياوليدي انقلع عن وجهي خسارة شهادتك الجامعيه***
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
(((((( أمر الساعة بيد الله وحده .... وان وقعت هي كلمح البصر .....قالوا من قبل العالم سوف ينتهي 2012م .... ثم 28 سبتمبر 2017 ولايزلوا يكذبون )))))
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
اليوم 27 ستمبر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
طيب راح نعطيك فرصة أخيرة .. بس ترا فرصة أخيرة
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
قال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها ) والشاهد هنا أن نهاية العالم لايعلمه أحد إلا الله
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
احس انه مصاحب مطوع متشدد مايحب الفرح***نفس الحسي والخرابيط***
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
هياط ولا حول ولا قوة الا بالله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لامحاله من قيام الساعه بس ربي هو اعلم بموعدها ووقتها
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
لما سمع بقرار قيادة المرأة للسيارة اجل الموضوع شوي
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
أضف تعليق