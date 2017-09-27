شاهد .. مغنية تعتدي على صديقها السابق أثناء حفل توزيع جوائز للموسيقى في روسيا .. وهكذا رد عليها!

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ترجمة صحيفة المرصد : أظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية ، لحظة تعدي مغنية روسية بالضرب على حبيبها السابق على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الموسيقى الروسية ، ليرد عليها بدفعها بقوة حتى كادت أن تسقط على الأرض .

وأوضحت الصحيفة أن الواقعة حدثت في اليوم التالي من انفصال المغنية الروسية “إلينا يان” عن حبيبها السابق “رومان” ، وكان السبب وراء ذلك ما ذكره “رومان” : حيث قال أنه توجه لـ “إلينا” أثناء إدلائها بحديث صحفي ، وهمس في أذنها مشيراً إلى طريقة لبسها وأنها سخيفة .

وتابع “رومان” : ” سرعان ما اغتاظت “إلينا” وغضبت وبدأت تسدد لي اللكمات وتضربني” ، ثم قمت بدفعها بقوة لتصطدم بالحائط وكادت أن تسقط على الأرض .

وأضاف : “كل شيء حدث بسرعة ، لا أعلم كيف حدث” .

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