شاهد .. مغنية تعتدي على صديقها السابق أثناء حفل توزيع جوائز للموسيقى في روسيا .. وهكذا رد عليها!
ترجمة صحيفة المرصد : أظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية ، لحظة تعدي مغنية روسية بالضرب على حبيبها السابق على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الموسيقى الروسية ، ليرد عليها بدفعها بقوة حتى كادت أن تسقط على الأرض .
وأوضحت الصحيفة أن الواقعة حدثت في اليوم التالي من انفصال المغنية الروسية “إلينا يان” عن حبيبها السابق “رومان” ، وكان السبب وراء ذلك ما ذكره “رومان” : حيث قال أنه توجه لـ “إلينا” أثناء إدلائها بحديث صحفي ، وهمس في أذنها مشيراً إلى طريقة لبسها وأنها سخيفة .
وتابع “رومان” : ” سرعان ما اغتاظت “إلينا” وغضبت وبدأت تسدد لي اللكمات وتضربني” ، ثم قمت بدفعها بقوة لتصطدم بالحائط وكادت أن تسقط على الأرض .
وأضاف : “كل شيء حدث بسرعة ، لا أعلم كيف حدث” .
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التعليقات
ياااي ياااي
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لو انه بلحيه كان مسحو في كرامة المعلقين واخرتها يمزح مع بعض
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الحب مو كذا يا أهبل.
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تعليق مخالف
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يمزحوا مع بعض ياداخل بين البصله وقشرتها
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سرابيت
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ماعلينا منهم
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